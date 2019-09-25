 "12,7 міліметра зупинили його життя": Зеленський на Генасамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я розповім вам одну історію. Історію людини, для якої бути почутим стало сенсом життя. Адже ця людина мала божественний голос. Його називали одним із найкращих баритонів і контратенорів світу. Його голос звучав у Карнегі-холі в Нью-Йорку, соборі Нотр дам, лондонському Ковент-Гардені і Гранд-Опера в Парижі. Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є річ, яка не дозволить вам цього зробити. (...) Вона має ось такий вигляд", - сказав глава Української держави, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в середу, і продемонстрував присутнім кулю.

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"12,7 міліметра не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. Ось це коштує 10 доларів. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це - вартість людського життя", - заявив Зеленський.

Президент пояснив, що людина, про яку він розповів, - соліст Паризької національної опери українець Василь Сліпак, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії.

"Таких історій - тисячі. Таких куль - мільйони. Ласкаво просимо в 21-ше століття. Століття можливостей, де замість бути почутим у вас є можливість бути вбитим", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Василь Сліпак загинув у Донецькій області 29 червня 2016 роки від кулі снайпера. Львів'янин, випускник місцевої консерваторії, він майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери. Учасник паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем в ДУК "Правий сектор".

У квітні 2017 року Сліпаку посмертно було присвоєно звання Героя України.