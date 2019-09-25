 "12,7 міліметра зупинили його життя": Зеленський на Генасамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я розповім вам одну історію. Історію людини, для якої бути почутим стало сенсом життя. Адже ця людина мала божественний голос. Його називали одним із найкращих баритонів і контратенорів світу. Його голос звучав у Карнегі-холі в Нью-Йорку, соборі Нотр дам, лондонському Ковент-Гардені і Гранд-Опера в Парижі. Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є річ, яка не дозволить вам цього зробити. (...) Вона має ось такий вигляд", - сказав глава Української держави, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в середу, і продемонстрував присутнім кулю.
"12,7 міліметра не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. Ось це коштує 10 доларів. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це - вартість людського життя", - заявив Зеленський.
Президент пояснив, що людина, про яку він розповів, - соліст Паризької національної опери українець Василь Сліпак, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії.
"Таких історій - тисячі. Таких куль - мільйони. Ласкаво просимо в 21-ше століття. Століття можливостей, де замість бути почутим у вас є можливість бути вбитим", - сказав глава держави.
Нагадаємо, Василь Сліпак загинув у Донецькій області 29 червня 2016 роки від кулі снайпера. Львів'янин, випускник місцевої консерваторії, він майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери. Учасник паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем в ДУК "Правий сектор".
У квітні 2017 року Сліпаку посмертно було присвоєно звання Героя України.
это о "Свыне" или о "ЗЕБЕне" ?
Ну а мироблюбство - це відведення військ і будівництво моста до сєпарів...
А Зеленский рассказал, откуда на Донбассе взялась та пуля и кто ее выстрелил?
А то непонятно, это выступает президент воюющей страны или активист запрета продажи оружия?
Ми за мир, за мир, за мир...."
по балаболству "за все" он может посоревноваться со шведской девочкой
а України нема.....
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Президент пояснил, что человек, о котором он рассказал, - солист Парижской национальной оперы украинец Василий Слипак, который погиб на Донбассе, защищая Украину от РОССИЙСКОЙ агрессии.
Источник: https://censor.net.ua/n3150377
что ЗЕ чётко расставляет конотации и много раз повторяет про
аннексию РОССССССССЕЙ Крыма и агрессию РАИСИ на Донбассе .
Сколько можно долбать в тупые порохобошки -- ЗЕ как юрлицо на этом конфликте лично потерял 80% рынка своей продукции .
А Порох ещё и заработал . В этом разница !
Треба було колесо автомобіля принести, показати всім, і розказати історію про загиблого в ДТП.
У цьому плані приклад Сліпака, який пішов на війну, дуже навіть показовий!
То что республиканцы теперь с нами "всё", это однозначно. После таких то палок в колеса.
Ваша Шмаркля, сделал из Украины монику левинский и теперь это с нами навсегда.
И естественно, демократы теперь будут более аккуратны и не решительны в вопросах Украины. Потому что мы "мочим", изо нас их президентов турают..
Вы хоть способны осознать, что вы наделали зебилы, США были нашим главным союзником!?
Об этом и правовом статусе ПС Зеленский тоже рассказал в ООН.
Ещё "Азов" может где-то Миннесотте вызывать вопросы хотя и эта история надуманная .
А все лидеры ПС , особенно Ярош несколько раз ездил и в США и страны ЕС .
Вовылазила всякая медведчуковская ватная мерзота - вам в АДДДДДДДДДДДДД !
А Зеленский молодец. Как президент приятно удивляет.
Одно время Ширанский собирал бабки на дисседенское движение по разным штатам . Слушали о жудких лишениях и репрессиях вяло и позёвывая .
И вот один сеннатор вдруг встаёт и спрашивает у Ширанского , мол нам всё понятно и ясно ... Ты мол вот скажи , а как там кока-кола ... хватает ли совейским людям на кока-колу . А Ширанский ему , мол нет в СССР кока-колы , запрещена как продукт буржуазный и развратный.
Обескураженный сеннатор встаёт и обращается к коллегам , мол guys , imagine , у них запрещенна кока-кола ... И тут сенароры реально раскошелились и даже прослезились .
Повторяю - это real story !
Уверен , что сейчас многие там на западе пойдут по сетям шарить , интересуясь Василём и это есть благо для его близких , для Украины в целом .
Журналист , рассказавший образно о Слепаке , мог бы вполне претендовать на Пульцеровскую премию .
Одна речь Вовы с трибуны ООН уже сама по себе перевесила всю пятилетню бурную деятельность Минстеця вместе взятые , которые Маркива не смогли защитить .
А то у гейропейцев складывалось впечатление , шо туда на передок за экшеном едут молодые хлопцы шобы пострелять , особенно из их стран .
А тут , приехал и в первых же боях получил пулю снайпера вместо арии Алфреда ("Травиата") в Грант Опера !
П.С. Почитайте это позорище - дайджест итальянской прессы по делу Маркива . Такое впечатление от этой мерзости , будто Валерий ездил из Италии на некое сафари ...
Такое впечатление от этого , шо гибнут там на Донбассе только "мирные упалчленцы" ...
Хотел взорвать речью зал? Так надо было называть всё своими именами- мир боится только силу и деньги. Мир боится путла потому что у него кнопка и деньги. Никто не может на это повлиять военным путём, а финансово не хотят - так и сказал бы. Какого художника РФ не отключили СВИФТ, интернет до сих пор? Почему не запретили заход в морские порты после захвата наших моряков?? Почему не остановили закупку росийской нефти и газа хоть на пару месяцев? Несколько месяцев таких санкций и путло всё отдаст, успокоится. Всего несколько месяцев и не надо будет весь этот огород городить и созывать эти бесполезные посиделки в ООН и Минске. Так он язык свой в ж.. засунул вместо того чтобы это озвучить.