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Все про:Зеленський (2872) ООН (1279) пам'ять (621) Сліпак (18)

 "12,7 міліметра зупинили його життя": Зеленський на Генасамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі соліста Паризької національної опери Василя Сліпака для ілюстрації того, що в 21-му столітті замість того, щоб бути почутим, можна бути убитим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я розповім вам одну історію. Історію людини, для якої бути почутим стало сенсом життя. Адже ця людина мала божественний голос. Його називали одним із найкращих баритонів і контратенорів світу. Його голос звучав у Карнегі-холі в Нью-Йорку, соборі Нотр дам, лондонському Ковент-Гардені і Гранд-Опера в Парижі. Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є річ, яка не дозволить вам цього зробити. (...) Вона має ось такий вигляд", - сказав глава Української держави, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в середу, і продемонстрував присутнім кулю.

Також дивіться: Зеленський з дружиною побували на офіційному прийомі у Трампа. ФОТО

"12,7 міліметра не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. Ось це коштує 10 доларів. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це - вартість людського життя", - заявив Зеленський.

Президент пояснив, що людина, про яку він розповів, - соліст Паризької національної опери українець Василь Сліпак, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії.

"Таких історій - тисячі. Таких куль - мільйони. Ласкаво просимо в 21-ше століття. Століття можливостей, де замість бути почутим у вас є можливість бути вбитим", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Василь Сліпак загинув у Донецькій області 29 червня 2016 роки від кулі снайпера. Львів'янин, випускник місцевої консерваторії, він майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери. Учасник паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем в ДУК "Правий сектор".

У квітні 2017 року Сліпаку посмертно було присвоєно звання Героя України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150377
 
   
 Топ коментарі
 
Ну-ну...
А Зеленский рассказал, откуда на Донбассе взялась та пуля и кто ее выстрелил?
А то непонятно, это выступает президент воюющей страны или активист запрета продажи оружия?
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И тут Пороха копирует и давит на эмоции:
"12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке - Цензор.НЕТ 9208
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Интересно, чем был занят в тот день Зеленский?
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На Генассамблее по 12,7 мм рассказывает, а нам про "нада проста перестать стрелять" втирает. Вот как его понять, объясните Зебилы?
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Президентів не перевіряють. Лише нещодавно ***** опустили, провівши через рамку у Сингапурі, що є публічним виявом недовіри та неповаги)
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Лучше это копировать у Свина, чем миролюбство, Липецкую фабрику, отдых во время войны на Мальдивах и посылание наших моряков в лодках с автоматами против всего Черномоского флота Кацапстана, со всеми его боевыми кораблями, ракетами и авиацией! "12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке - Цензор.НЕТ 1936
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Если бы Порошенко не отправил украинских моряков в российский плен, то Владимир Александрович не смог бы их освободить из плена. Так что Зеленский еще должен Петру Алексеевичу поляну поставить, как минимум!!! "12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке - Цензор.НЕТ 6842
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Может и для Путина поляну накрьіть , не для одного же Порошенко ?
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....миролюбство, Сваты, нон-стоп отдых во время войны на Турции, Одессе и т.д. и посылание наших морпехов с "не стрелять" против Кацапстана, со всеми его танками, ракетами и авиацией!

это о "Свыне" или о "ЗЕБЕне" ?
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Так решту він давно вже скопіював... У нього ж і кінобізнес в рашці (чим це краще за канхветну фабрику?) і в Туреччину він їздив відпочивати, і віллу в Італії має (чим це краще за пєтіну віллу в Іспанії?)

Ну а мироблюбство - це відведення військ і будівництво моста до сєпарів...
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Ну-ну...
А Зеленский рассказал, откуда на Донбассе взялась та пуля и кто ее выстрелил?
А то непонятно, это выступает президент воюющей страны или активист запрета продажи оружия?
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"Трахтор в полі дир-дир-дир,
Ми за мир, за мир, за мир...."

по балаболству "за все" он может посоревноваться со шведской девочкой

а України нема.....
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Був Сліпак, він герой. А ти - сліпий. Хоч і зрячий.
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Президент пояснил, что человек, о котором он рассказал, - солист Парижской национальной оперы украинец Василий Слипак, который погиб на Донбассе, защищая Украину от РОССИЙСКОЙ агрессии.
Источник: https://censor.net.ua/n3150377
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Он возомнил себя посланником мира,НИЧЕГО КОНКРЕТНОГО ПРО АГРЕССОРА,ВСЁ РАВМЫТО ОБЩИЕ ФРАЗЫ О МИРЕ ЧТО ВОЙНА МОЖЕТ БЫТЬ ГДЕ УГОДНО ,А КТО НАЧАЛ ВОЙНУ НИЧЕГО!!!!
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ты или кацапский троль, или туповатое существо.., Зеленский всё сказал, просмотри видеофайл.
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Не читай титули - есть видео и только конченный олигофрен не поймёт,
что ЗЕ чётко расставляет конотации и много раз повторяет про
аннексию РОССССССССЕЙ Крыма и агрессию РАИСИ на Донбассе .


Сколько можно долбать в тупые порохобошки -- ЗЕ как юрлицо на этом конфликте лично потерял 80% рынка своей продукции .
А Порох ещё и заработал . В этом разница !
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альо гараж, пісюніст сказав про рашку і агрессію
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Интересно, чем был занят в тот день Зеленский?
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як..чмм? записувався добровольцем у Правий сектор--чим всіх і насмішив
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Яким там боком Зеленський? Чи разом співали. Чи бойовий товариш. Чи може доктор, який намагався врятувати Сліпака? А може могилу засипав? Розповів чужу історію, показав липову кулю. Поплакався на публіку.
Треба було колесо автомобіля принести, показати всім, і розказати історію про загиблого в ДТП.
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вот тут все сделал правильно - на западе важно ,донося свое мнение ,найти понятный и сильный пример - тут молодец, без разговоров
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Это история о двух артистах. Один пошел воевать добровольцем на фронт, а второй прятался от повесток из военкомата и снимал всяких "Сватов", которыми развлекали в россии оккупантов.
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Конечно, таланты нужно беречь и на войну не посылать. Тут Зеля одновременно намекает на себя и на некоторых как бы талантливых детей украинской элиты, отвертевшихся от мобилизации.
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Вам, порохоботам, не угодишь. Он этим примером Слипака он хотел задеть эмоции зала, ведь публика в зале заседаний ООН это не сборище наших ботов )
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Кто критикует Азазеля - тот порохобот!
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А где здесь критика? В чем вы его критикуете, что он в ООН об украинском герое Спиваке рассказал? Не надо было, пороховатник?
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Вот видишь, тебе везде мерещится что-то связанное с порохом; пора пролечиться от паранойи.
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Божечки, як же йому важко читати з папірця українською мовою, люди зжальтєсь, хай чітаєт па рускі "12,7 міліметра зупинили його життя": Зеленський на Генасамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака - Цензор.НЕТ 637
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Багатьом пороховатникам на Цензорі навіть писати українською важко.
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Комменты на 90% сплошной дибелизм .Как я понимаю это голос "элиты".
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Да это боты обыкновенные. Задачи поставлены говна налить, они и высерают как могут.
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Ви б, пороховата, хоча б тут своє лайно не розкидали. У чому тут вам Зеленський не догодив?
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А чому ви гадаєте, що проти Зе лише пороховата? От я, приміром не за пороха (і тим паче не вата) - я за націоналістичні сили! А прихильникам правих ідей не може подобатися, що на чолі держави стоїть не щирий свідомий українець і ветеран АТО, а російськомовний безродний космополіт, який ховався від повісток...

У цьому плані приклад Сліпака, який пішов на війну, дуже навіть показовий!
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республиканцы и демократы переживают сейчас одни из худших времен, они не могу договорить практически не в одном вопросе..Кроме вопроса о Украине. Украина, была единственной темой в которой обе идеологии были едины в своей точки зрения. Ваша шмаркля умудрилась поломать это за пару часов. Изо вашей шмаркли инициируют импичмент, не только президенту Трампу но и главному кандидату на бушующих выборах.
То что республиканцы теперь с нами "всё", это однозначно. После таких то палок в колеса.
Ваша Шмаркля, сделал из Украины монику левинский и теперь это с нами навсегда.
И естественно, демократы теперь будут более аккуратны и не решительны в вопросах Украины. Потому что мы "мочим", изо нас их президентов турают..

Вы хоть способны осознать, что вы наделали зебилы, США были нашим главным союзником!?
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Все правильно сказал Президент Зеленский. Я не во всем его поддерживаю, но здесь он правильно все сказал. Российские тролли имейте хоть капельку человечности. Вам все вернется сторицей.
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" С началом агрессии России против Украины вернулся на родину и пошел добровольцем в ДУК "Правый сектор".Источник: https://censor.net.ua/v3150377"
Об этом и правовом статусе ПС Зеленский тоже рассказал в ООН.
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Ну и шо с того , что ПС ?!
Ещё "Азов" может где-то Миннесотте вызывать вопросы хотя и эта история надуманная .

А все лидеры ПС , особенно Ярош несколько раз ездил и в США и страны ЕС .

Вовылазила всякая медведчуковская ватная мерзота - вам в АДДДДДДДДДДДДД !
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очень сильная речь-все акценты расставлены,раша агрессор
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Ублюдочная соя и тут отличилась.
А Зеленский молодец. Как президент приятно удивляет.
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История реальная ...
Одно время Ширанский собирал бабки на дисседенское движение по разным штатам . Слушали о жудких лишениях и репрессиях вяло и позёвывая .
И вот один сеннатор вдруг встаёт и спрашивает у Ширанского , мол нам всё понятно и ясно ... Ты мол вот скажи , а как там кока-кола ... хватает ли совейским людям на кока-колу . А Ширанский ему , мол нет в СССР кока-колы , запрещена как продукт буржуазный и развратный.
Обескураженный сеннатор встаёт и обращается к коллегам , мол guys , imagine , у них запрещенна кока-кола ... И тут сенароры реально раскошелились и даже прослезились .

Повторяю - это real story !
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Я к тому веду , что как ещё Джозеф Геббельс утверждал -- судьбы тысяч и даже миллонов волнуют мало кого . А всего один контроверсивный пример одной сломанной судьбы , да ещё очень образно рассказанной - может надломить целые народы .
Уверен , что сейчас многие там на западе пойдут по сетям шарить , интересуясь Василём и это есть благо для его близких , для Украины в целом .
Журналист , рассказавший образно о Слепаке , мог бы вполне претендовать на Пульцеровскую премию .
Одна речь Вовы с трибуны ООН уже сама по себе перевесила всю пятилетню бурную деятельность Минстеця вместе взятые , которые Маркива не смогли защитить .
А то у гейропейцев складывалось впечатление , шо туда на передок за экшеном едут молодые хлопцы шобы пострелять , особенно из их стран .
А тут , приехал и в первых же боях получил пулю снайпера вместо арии Алфреда ("Травиата") в Грант Опера !

П.С. Почитайте это позорище - дайджест итальянской прессы по делу Маркива . Такое впечатление от этой мерзости , будто Валерий ездил из Италии на некое сафари ...
Такое впечатление от этого , шо гибнут там на Донбассе только "мирные упалчленцы" ...
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Все правильно сказал, я довольна Президентом Украины. С гордостью пишу слово "Президент" с большой буквы, предыдущие 5 лет на такое рука не поднималась...
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скучно, безэмоционально, никаких акцентов и чётких формулировок в речи нет. Выступил он никак. Нёс пацифиский бред и утопию. "Давайте делать мир без оружия" и тут же "мы отдали своё ЯО и нифига взамен не получили". Звучит как будто лох оправдывается в том что он такой и даже пытается склонить к такому же поведению нормальных людей...очень убого.
Хотел взорвать речью зал? Так надо было называть всё своими именами- мир боится только силу и деньги. Мир боится путла потому что у него кнопка и деньги. Никто не может на это повлиять военным путём, а финансово не хотят - так и сказал бы. Какого художника РФ не отключили СВИФТ, интернет до сих пор? Почему не запретили заход в морские порты после захвата наших моряков?? Почему не остановили закупку росийской нефти и газа хоть на пару месяцев? Несколько месяцев таких санкций и путло всё отдаст, успокоится. Всего несколько месяцев и не надо будет весь этот огород городить и созывать эти бесполезные посиделки в ООН и Минске. Так он язык свой в ж.. засунул вместо того чтобы это озвучить.
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