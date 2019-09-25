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 Політика України
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Все про:Кабмін (3143) програма (46) Гончарук_Олексій (100)

 Програма діяльності уряду готова і буде внесена в Раду відповідно до закону, - Гончарук. ВIДЕО

Кабінет Міністрів України подасть до Верховної Ради програму дій відповідно до встановлених законом термінів.

Про це заявив глава Уряду Олексій Гончарук під час брифінгу після засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

"Попередній драфт програми діяльності уряду готовий, допрацьовуємо. Як того вимагає закон, ми подамо програму діяльності до Верховної Ради", - пояснив міністр.

За словами Гончарука, презентацію цієї програми для суспільства проведуть наступного тижня.

"Це питання днів, це не критично", - додав він.

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Програма діяльності Кабінету Міністрів України подається до Верховної Ради України Прем'єр-міністром України в термін до одного місяця з дня формування Кабінету Міністрів України (з 29 серпня).

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150354
 
 
 Топ коментарі
 
Я даже знаю, как эта Программа будет называться: План Зеленского
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Драфт рисували зранку з будуна. Потім курили драп, і знову рисували. Програма вийшла гарнішою за квадрат Малєвіча - як квадрат, але кругла.
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Я даже знаю, как эта Программа будет называться: План Зеленского
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вряд ли... очень длинно. просто - план или кокс, кому что...
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Народ не любит субботники и воскресники, но любит красивые лозунги...*)
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А там на четверть, бывший наш народ...(с) *)
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Не будет плана Зеленского, будет программа действи Гончарука. Так же как до этого был план Яценюка и программа Гройсмана. Экономика - это прерогатива правительства
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нормальные люди с такими программами на выборы идут...
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И все по закону, вот как, такого не было еще.
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да, это ноу хау надо на экспорт. по чем, кстати? Программа деятельности правительства готова и будет внесена в Раду в соответствии с законом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3687
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А на счет ПРОГРАММЫ, так при порошенку все знали, а ни х..... не выполняли. Так, какая в х...... разница.
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это потому, что его никто не уважал! другое дело Владимир Алесандрович... сказал "уволить", вжик и... не уволили. потому, что авторитет! понимать надо... Программа деятельности правительства готова и будет внесена в Раду в соответствии с законом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4955
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программа самокатизации всей страны
пересадим всех автомобилистов на самокаты, не обязательно электрические, электрические только у членов правительства
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мне страшно представить куда им батарейку засунут Программа деятельности правительства готова и будет внесена в Раду в соответствии с законом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6527
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Мовби й Україна не зветься Какненада, а от повна протилежність до Какнадо.
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Драфт рисували зранку з будуна. Потім курили драп, і знову рисували. Програма вийшла гарнішою за квадрат Малєвіча - як квадрат, але кругла.
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