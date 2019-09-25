 Програма діяльності уряду готова і буде внесена в Раду відповідно до закону, - Гончарук. ВIДЕО

Про це заявив глава Уряду Олексій Гончарук під час брифінгу після засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

"Попередній драфт програми діяльності уряду готовий, допрацьовуємо. Як того вимагає закон, ми подамо програму діяльності до Верховної Ради", - пояснив міністр.

За словами Гончарука, презентацію цієї програми для суспільства проведуть наступного тижня.

"Це питання днів, це не критично", - додав він.

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Програма діяльності Кабінету Міністрів України подається до Верховної Ради України Прем'єр-міністром України в термін до одного місяця з дня формування Кабінету Міністрів України (з 29 серпня).