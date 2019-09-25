 Кабмін створив спецгрупу з розслідування аварій на дорогах, - Гончарук. ВIДЕО

"Ми відреагували на доручення президента вжити заходів щодо посилення безпеки на дорогах.... і створили спеціальну групу, яка розслідуватиме аварії, які відбулися і в яких загинули багато людей, щоб зрозуміти, як це сталося, чому система не спрацювала, які помилки допустила держава, що такі випадки взагалі стали можливими", - сказав прем'єр-міністр під час пресбрифінгу після засідання уряду в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім цього, Гончарук доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію подати до кінця тижня план заходів, який уряд міг би прийняти для зниження ризиків подальших ДТП.
"Сьогодні я доручив міністру транспорту та інфраструктури до неділі цього тижня подати нам план роботи, першочергових заходів, що ми можемо зробити як уряд, щоб такі випадки відбувалися якомога рідше, наскільки це можливо. Взагалі бажано, щоб їх не було", - резюмував глава правління.
Нет толком нормальных дорог, правил, развязок, чтобы можно было нормально ехать, соблюдать и не нарушать
По сравнению в тем что в той же соседней Польше в Украине все очень хреново пока с дорогами
ДонУкр
@MatrixArktika78
В ответ
@zel_prezident
Долго начинаем, бурштын не перекрыли где аваков? Таможня дает добро контробанде, где нефедов? лес рубят, откаты, коррупция где рябошапка где баканов?, все как было так и есть, ждем перемен
превышение скорости = закупить визирей или трукамов.... а то разьездились на жигулях
ну и ввести еще пару органов надзора типа ГАИ итд.... а то дитяткам работать негде
что же делать с мудаками?