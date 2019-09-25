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 Події, Суспільство
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Все про:замовне вбивство (50) МВС (1342) Нацполіція (8246)

 "Замовне вбивство, використовувалися підставні автомобілі, рідкісна зброя "Браунінг", - поліція про вбивства топменеджера "Капарол" і начальника відділу реклами метро Києва. ВIДЕО

Поліція Київської області розкрила два резонансні злочини - вбивства на замовлення топменеджера німецького підприємства "Капарол" і начальника відділу реклами київського метрополітену.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Поліцейське розслідування" на телеканалі "Еспресо".

За даними поліції, до вбивств причетні сім осіб, але Києво-Святошинський суд Київської області відпустив з-під варти двох підозрюваних (серед них можливого організатора) у справі про вбивство директора компанії "Caparol Україна" Павла Зможного, а також заарештував 1 підозрюваного і ще 4 відправив під домашній арешт.

"Це сплановане замовне вбивство: використовувалися підставні автомобілі, рідкісна зброя "Браунінг". Перші дослідження показали, що це вбивство пов'язане з професійною діяльністю", - говорить глава МВС Арсен Аваков.

Дивіться також: Замовні вбивства топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену розкрито. Затримано 7 організаторів і виконавців, - поліція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150304
 
 
 Топ коментарі
 
так петра уже нет, и рада монобольшенство. Почему они не примут закон который бы садил?
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Украинский суд - самый гуманный суд в мире.
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Помню сосед в 15 лет получил 2.5г за кражу велосипедного колеса.Причем для меня же)))
А тут обвиняемых в убийстве под домашний....Когда это началось?
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А наши "суды" вообще сажают преступников? Или это уже моветон для них?
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Сажать не выгодно, тем более после рехформ Петра.
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так петра уже нет, и рада монобольшенство. Почему они не примут закон который бы садил?
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навреное надо чтобы начали валить судей по заказу тогда они поймут что надо решать проблему.
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Использование редкого оружия облегчит поиск убийц, а старые боеприпасы - риск осечек. Но вопреки всему полиция что-то там раскрывает)
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Объясните, я трохи не догоняю, каким образом использование редкого оружия облегчит поиск убийц.
Из своего зарегистрированного пистолета никто никого убивать не будет, будут использовать незаконный ствол.

В чём принципиальная разница - из ПМ стреляли, из Браунинга или из Дезерт Игла?
Если это Дезерт Игл - менты шо, сразу поймут кто убийца и где он прячется, у них детекторы редких пистолетов какие-то есть?
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Украинский суд - самый гуманный суд в мире.
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Так ведь редкое оружие для заказного убийства используют только идиоты "Заказное убийство, использовались подставные автомобили, редкое оружие "Браунинг", - полиция об убийствах топ-менеджера "Капарол" и начальника отдела рекламы метро Киева - Цензор.НЕТ 5980хотя я сомневаюсь, что Браунинг таковым является ...
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Помню сосед в 15 лет получил 2.5г за кражу велосипедного колеса.Причем для меня же)))
А тут обвиняемых в убийстве под домашний....Когда это началось?
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та як тюрми наповнили атовцями та патріотами то, вбивць вже немає куди і саджати.
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Поки не почнуть стріляти в суддів, але хто як всі бандюки при владі...
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Та судьи так же писяют кипятком от страха , понимая что никакой защиты от бандитов нет! Легче копейку взять и "правильно решить " вопрос...
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