 "Замовне вбивство, використовувалися підставні автомобілі, рідкісна зброя "Браунінг", - поліція про вбивства топменеджера "Капарол" і начальника відділу реклами метро Києва. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Поліцейське розслідування" на телеканалі "Еспресо".
За даними поліції, до вбивств причетні сім осіб, але Києво-Святошинський суд Київської області відпустив з-під варти двох підозрюваних (серед них можливого організатора) у справі про вбивство директора компанії "Caparol Україна" Павла Зможного, а також заарештував 1 підозрюваного і ще 4 відправив під домашній арешт.
"Це сплановане замовне вбивство: використовувалися підставні автомобілі, рідкісна зброя "Браунінг". Перші дослідження показали, що це вбивство пов'язане з професійною діяльністю", - говорить глава МВС Арсен Аваков.
Из своего зарегистрированного пистолета никто никого убивать не будет, будут использовать незаконный ствол.
В чём принципиальная разница - из ПМ стреляли, из Браунинга или из Дезерт Игла?
Если это Дезерт Игл - менты шо, сразу поймут кто убийца и где он прячется, у них детекторы редких пистолетов какие-то есть?
А тут обвиняемых в убийстве под домашний....Когда это началось?