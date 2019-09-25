 "Не дамо новеньким розвалити МОЗ", - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під будівлею МОЗ відбувається акція "Не дамо новеньким розвалити МОЗ".
"Трансформація системи охорони здоров'я в Україні - це не політичне, а технократичне питання! Здоров'ям українців мають опікуватися професіонали, які довели свою чесність і неупередженість. Однак на сьогодні склалася ситуація, коли найкращих керівників намагаються прямим текстом вижити з МОЗ. Доказом того є оприлюднений аудіозапис наради, де новий заступник Міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій за "розбіжність у поглядах"", - заявили організатори мітингу.
"Нас, звичайних громадян, які вже побачили перші позитивні результати медреформи, не влаштовує такий стан справ. Ми бачимо в таких кадрових рішеннях загрозу не тільки реформі, але й усьому стану системи охорони здоров'я в Україні", - додали організатори акції.
Учора держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука: "Нам прямо говорять, що тепер треба працювати "по понятіям". У відповідь Гончарук заявив: "Упевнений, що Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Вспоминаю одного своего керовника)))
У того была хорошая присказка: -"А ты, когда-нибудь пробовал голодную свинью от корыта отогнать?"
ааа. то ж усі наші шикарні лікарні, ФАПи і т.п., залишені Януковичем, Пеця у Мальдіви вивіз?
Натомість ти ходиш у якесь лайно, на яке витрачені мільйони наших податків, яке не має ні забезпечення, ні фахівців, ні рівня послуг і розповідаєш мені про Конституцію?
Ну то ходи далі...
Ні.це боротьба програшна. Проти нас МІЛЬЙОНИ брехливих потвор.
Я прихильник повної ліквідації МОЗ і усіх Облздравів, як непотрібу. У приватній страховій медицині їм місця не має. Там не потрібні ці тисячі дармоєдів. Один маленький департамент і той з прицілом на дотримання санітарного благополуччя і воєнізованих підрозділів для ліквідації епідемій, епізоотій і т.п...
Звісно вони говорять за повернення корупції до МОЗ і це мають на увазі під знищенням... але чи варто захищати інституцію яка має бути взагалі ліквідована???
І головне, що це змінить у твоєму власному житті? Тобі так легше буде дивитись у дзеркалі на замащене зеленкою чоло?
Политика / Общество 25-сен, 08:159 0 0
В троллейбусе с утра бурчание про картошку по 18 гривен: "это в сентябре-то". Тихо так. А потом: "Еще сейчас и субсидии снимут".
Короче, шо-то начинают прозревать. Но медленно.
Я тут недавно покопалась и поняла, у кого зелененькие брали свои лозунги и обещания. - У большевиков.
Хотя те вроде как не слышали про диджитализацию и таргетизацию. Но целевым аудиториям правильно лапшу вешали - мастерски, подкрепляя все мощной "агитацией и пропагандой", которая тогда выражалась в плакатах, газетах и по радио, а сейчас перешла на всякие "Г+Г" и прочие СМИ, ботофермы и таргетированную рекламу на всех интренет-ресурсах.
Итак, пять лозунгов, на которых зашли краснопузые и чему у них научились зеленые.
1. "Земля - крестьянам".
- Нифига. Загнали в колхозы и все отобрали. Кто отказался быть загнанным - сослали, расстреляли, заморили голодом. Аналогия сегодняшнего дня - "свободный рынок земли". Чувствую, "повеселимся" отменно, если дождемся "рынка". Им же деньги нужны в худеющий без ФОПов бюджет, поэтому будут продавать по-быстрому "без шума и пыли". И дурить, дурить, дурить. - С ручной судебной системой это легче легкого.
2. "Фабрики - рабочим".
- Ну да. Все забрали и "национализировали", ничего частного не осталось. В принципе, если у нас опять будут "национализировать" - как хочет Игорьвалерьевич, то все то же самое. А лозунг зеленых про "возродим производство" и "призовем инвесторов" - в такую же трубу после наездов СБУ на "Арселор". Красиво же. Или ты договариваешься и платишь, или остаешься без заводика. Как во времена Саши-стоматолога.
3. "Вся власть - советам".
Ну, кто помнит историю - в итоге в советах осталась только одна правящая партия с комсомолом и пионэрами. В принципе, как сейчас в Верховной Раде и то, что собираются сделать в местных советах на предстоящих опять внеочередных выборах. Ушлые рыги и бандиты просто позеленеют и примут "политику правящей партии". Вот так "легким движением руки" демократия превращается в авторитаризм. Думающие холодильником даже и не заметят.
4. "Хлеб - голодным".
Этот лозунг советы нарушили сразу, как почувствовали власть и силу. Заморить голодом целые области и республики - пожалуйста. Все сразу становятся шелковыми и послушными - русифицируются и ходят строем, куда пошлют - хоть на расстрел, хоть в ГУЛАГ, хоть куда.
Тут зеленые вместо хлеба использовал "снижение тарифов", хотя и цены поднялись с весны не только на картошку, но и на хлеб, и на все остальные группы продуктов при падающих вниз валютах.
"Нарид" как бы понимает, что грядет большое "на...алово", но пока тихо молчит и сопит в две дырки, упрямо ожидая чудес. Кстати, тарифы только повысят - ведь местные советы подали в столицу запросы на повышение услуг теплоснабжения "в связи с большими долгами населения". Не верите? - Гуглите.
5. И последнее: "Мир - народам".
Ну, как в 1918-19 гг. краснопузые "принесли мир" - не мне вам рассказывать. Чай умные. Почитаете, как утопили 1/6 часть суши в крови, оторветесь на 20 минут от "сватов" и "квартала".
Как сейчас собираются просунуть штанмайера всем нам за щеку - тоже не буду рассказывать.
Еще одно большое нагребалово всех 73%. Ну и остальных - "шоб було". Только ведь "остальные" это терпеть это не будут.
Вот такой гладиолус, малята.
Писала специально максимально просто и понятно.
И вам - не хворать.
Алена Балаба