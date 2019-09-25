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Все про:Мінздоров'я (963) мітинг (496)

 "Не дамо новеньким розвалити МОЗ", - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти пікетували будівлю Міністерства охорони здоров'я з вимогою продовжувати медичну реформу, а також припинити тиск нового керівництва на держслужбовців міністерства.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під будівлею МОЗ відбувається акція "Не дамо новеньким розвалити МОЗ".

"Трансформація системи охорони здоров'я в Україні - це не політичне, а технократичне питання! Здоров'ям українців мають опікуватися професіонали, які довели свою чесність і неупередженість. Однак на сьогодні склалася ситуація, коли найкращих керівників намагаються прямим текстом вижити з МОЗ. Доказом того є оприлюднений аудіозапис наради, де новий заступник Міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій за "розбіжність у поглядах"", - заявили організатори мітингу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нам прямо говорять, що тепер треба працювати "по понятіям", - держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука. ДОКУМЕНТ

"Нас, звичайних громадян, які вже побачили перші позитивні результати медреформи, не влаштовує такий стан справ. Ми бачимо в таких кадрових рішеннях загрозу не тільки реформі, але й усьому стану системи охорони здоров'я в Україні", - додали організатори акції.

Учора держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука: "Нам прямо говорять, що тепер треба працювати "по понятіям". У відповідь Гончарук заявив: "Упевнений, що Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми".

Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 01
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 02
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 03
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 04
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 05
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 06
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 07
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 08
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 09
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 10
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 11
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 12
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150290
 
   
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ха-ха, активисты "Не дадим новеньким развалить МОЗ", - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства - Цензор.НЕТ 9698, пару десятков проплаченных рошеновских свиней "Не дадим новеньким развалить МОЗ", - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства - Цензор.НЕТ 3175
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Щось підбарижники пожаліли грошей - малувато "ахтивістів" найняли................... "Не дадим новеньким развалить МОЗ", - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства - Цензор.НЕТ 1947
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Деньги за участие раздают в Мариинском, или как обычно возле м. Арсенальная? "Не дадим новеньким развалить МОЗ", - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства - Цензор.НЕТ 4264
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ха-ха, активисты "Не дадим новеньким развалить МОЗ", - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства - Цензор.НЕТ 9698, пару десятков проплаченных рошеновских свиней "Не дадим новеньким развалить МОЗ", - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства - Цензор.НЕТ 3175
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Где доказательства что оплачивают ? Если ваши зебилы оплачивают себе людей это не значит что все оплачивают "Не дадим новеньким развалить МОЗ", - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства - Цензор.НЕТ 1322
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тебяхоть мордой в бабло. ты будешь верещать...хде фаши даказательстфа!
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что шлюшка рошеновская, себя на фото узнала? "Не дадим новеньким развалить МОЗ", - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства - Цензор.НЕТ 6464
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ты хоть раз в жизни за свои слова костя- полупокер отвечал!? уверена, что нет! поэтому и мужиком тебя назвать не правильно! костя номерной, самое то! да черток, порох мне как и тебе не в радость! но это не повод такой ГНИДЕ как ты людей оскорблять!
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Да хотя бы и не проплаченных. "Многолюдность" данной акции ярко свидетельствует о том как простые люди прочувствовали реформы Супрун и как они их поддерживают.
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Это первые " цветочки" . "Не дамо новеньким розвалити МОЗ", - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва - Цензор.НЕТ 2428 . "Многолюдность" данной акции ярко свидетельствует о том что - не прошло ещё и месяца , с момента смены руководства МОЗ , а людям уже! не нравятся " новые лица" в минздраве .Дальше будет только " веселей" .. "Не дамо новеньким розвалити МОЗ", - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва - Цензор.НЕТ 5791 .
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константин 1041а131 чёрт номерной! ты шлепок арбузный людей со своим мнением называешь свиньями!? сидишь в стрингах и людей обсуждаешь, **** ты базарная, а не мужик!
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Иннчока, что за истерики? Пришло время климакса? "Не дамо новеньким розвалити МОЗ", - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва - Цензор.НЕТ 2453
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у жены своей спроси, страдалец! у меня всё в порядке и муж мною доволен! а ТЫ омерзительный даже имени своего не имеешь! за погремухой прячешься, ущербный! тусуйся на стороне!
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ну чего ты там захрюкала? вот это у тебя пердачина бабахнула
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,костяшка дырявая, что то тебя на зад тянет. мне в падло с ТАКИМИ людьми общаться!
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скалецкая - родственница бандеры?...чем не аргумент в глазах, смотрящих на москву
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Кажись неверно коммент понял. Видать там думают что фото Бандері каким-то образом придаст веса данной акции.
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к моз самым непосредственным образом скалецкая
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Зебилы , а можете сказать почему на вашего зебобика в следующей году потратят больше всех с президентов Европы (1 МИЛЛИАРД ГРИВЕН) . Куда лучше потратить МИЛЛИАРД гривен на вашего зебобика , чем например на квартиры атошникам , правильно ? То есть н вашего зебобика за 5 лет потратят около 200-230 млн $ , зебилы вы довольны ?
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У пети было 800 миллионов при том, что он миллиардер. На вашего страна потратили 4 миллиарда гривен)) Где вы тогда были?)
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Щось підбарижники пожаліли грошей - малувато "ахтивістів" найняли................... "Не дадим новеньким развалить МОЗ", - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства - Цензор.НЕТ 1947
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Деньги за участие раздают в Мариинском, или как обычно возле м. Арсенальная? "Не дадим новеньким развалить МОЗ", - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства - Цензор.НЕТ 4264
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Зебил , если кто-то выступает против ваших зебобиков это значит что они оплаченные ? "Не дадим новеньким развалить МОЗ", - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства - Цензор.НЕТ 346
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Жесть.
Вспоминаю одного своего керовника)))
У того была хорошая присказка: -"А ты, когда-нибудь пробовал голодную свинью от корыта отогнать?"
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То в тебе не було насправді мудрих керовників. Інакше би ти знав, що голодну свиню може від годувальниці відігнали лишень інша голодна свиня.
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За 5 лет слово активисты стало уже почти матерным, проплаченным.
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Океан людей вышел за ставленников супрунши!11 Зе в панике!
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сотня порохоботов которые ни разу не были в реформированых больницах рассказывают про успехи реформы!!
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еще нет вот благодоря реформе в пятницу пойду получать!! ПОТОМУ ЧТО МЛЯТЬ РЕФОРМА *******!!
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ну и дурень. я взял у терапевта направление к специалисту и хожу к нему, пока не решит проблему. записываюсь через https://helsi.me и не стою в очереди. вчера был и теперь в пятницу иду. а ты и дальше бери каждый раз направление
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про брехню сказочников мне уже надоело писать! давай бреши дальше напиши что тебе все бесплатно делают что за тобой личный автомобиль главврача приезжает ну еще чего нить набреши чтобы не мелочится!!
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сказочник тут ты или просто дебил. гоняй за направлением каждый раз
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люди разберутся кто из нас брешит и чей рот воняет!!
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А яким дивом ти вижив у старих, не реформованих Пецєю лікарнях?
ааа. то ж усі наші шикарні лікарні, ФАПи і т.п., залишені Януковичем, Пеця у Мальдіви вивіз?
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просто брал и шел к врачу без всяких семеных посещений! а теперь после реформы ходишь кругами к семейному к нормальному врачу опять к семейному потом к нормальному....! и как раньше до реформы все было за деньги так и счас все за деньги!! бесплатно токо зеленкой лоб намажут!!
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То не ходи. Піди в приватну клініку, до кого хочеш... Її збудували на інвестиції, вклали в економіку нашої країни мільйони доларів, створили нові високооплачувані робочі місця для лікарів, зберегли у твоєму місті десятки, а подекуди сотні фахівців, які не поїхали до "Польщі" з твоїх податків, там ти знайдеш ******* обладнання, сервіс... І на усе це, не взяли ні копійки твоїх податків!!!
Натомість ти ходиш у якесь лайно, на яке витрачені мільйони наших податків, яке не має ні забезпечення, ні фахівців, ні рівня послуг і розповідаєш мені про Конституцію?
Ну то ходи далі...
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верни мои налоги буду ходить в частную клинику!!
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Так мені теж не вертають... Як їх повернути? а за що ж лікувати мільйони хитрови.паних підерастів із їх родинами? Тих, хто зарплату у конверті отримує, їх батьків пенсіонерів, яких теж (невідомі покидьки) загнали у жеброту?
Ні.це боротьба програшна. Проти нас МІЛЬЙОНИ брехливих потвор.
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Тобто нова влада для підбору кадрів має лише критерій політичної лояльності "Не дадим новеньким развалить МОЗ", - активисты протестуют под Минздравом против кадровых решений нового руководства - Цензор.НЕТ 5651
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Что улучшилось в медицине за времена правления Супрун? По пунктам пожалуйста.
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Знаем мы этих "стареньких". Прогоняют бедняг от кормушки.
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А в это-же время на ЦН :-"Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для гнойной хирургии и реанимации, - волонтер Юсупова".
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І що? Ви не знали що військові шпиталі замикаються на Міністерство оборони, а не на Мінздрав? Ну то ваші проблеми.
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Не об этом речь(( Вы-же не будете меня убеждать, что в районных и других лечебных учреждениях обеспечение намного лучше?))
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Я? Та ні. Я вважаю що "безкоштовна" медицина має бути повністю ліквідована, як суцільне зло. Я користуюсь приватними мед.закладами і мене влаштовує і рівень, і сервіс і забезпечення. Мене не влаштовує, що з мене податки знімають на лайно під назвою "безкоштовна медицина"
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Так в гросином бюджете не было заложено денег на аппараты. Гроси и пети самим не хватала денег.
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Навіть не знаю що сказати...
Я прихильник повної ліквідації МОЗ і усіх Облздравів, як непотрібу. У приватній страховій медицині їм місця не має. Там не потрібні ці тисячі дармоєдів. Один маленький департамент і той з прицілом на дотримання санітарного благополуччя і воєнізованих підрозділів для ліквідації епідемій, епізоотій і т.п...
Звісно вони говорять за повернення корупції до МОЗ і це мають на увазі під знищенням... але чи варто захищати інституцію яка має бути взагалі ліквідована???
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Страховая медицина есть во многих странах. Рядом с ней существуют и министерства здравоохранения, и все работает нормально. Каждый знает, кто чем занимается. И вопросов нет. Но ликвидировать зачем? Кроме хаоса не получим ничего.
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В результате реформы МОЗ десятки больниц было закрыто (официальная статистика того же МОЗ), что напрямую противоречит конституции! ТУТ НЕ ТО ЧТО РАЗОГНАТЬ ТУТ ЕЩЕ И ПОСАДИТЬ НАДО ВСЕХ ТЕХ КТО ЭТИМ ЗАНИМАЛСЯ!!
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Твій новий "Бог" взагалі поклав болт на Конституцію... так що вам, Зеленим, апелювати до її норм... мабуть не кошерно?
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у нас все ложили на конституцию начиная с кучмы так что ничего нового ты мне не рассказал!!
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То Зеля таке саме лайно як Кучма? А на кой х.р ви його тоді обрали?
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А кого обереш щоби потім посадив Зелю?
І головне, що це змінить у твоєму власному житті? Тобі так легше буде дивитись у дзеркалі на замащене зеленкою чоло?
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Будут выборы очередные или скорее всего даже внеочередные (если команда ЗЕ продолжит так нагло плевать на народ) там и будем посомотреть, и скорее всего так и будет будем выбирать ни ЗА а как всегда ПРОТИВ!! что поделать у нас все послдении 20 лет выборы идут по принципу ПРОТИВ!!
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Та я бачу, що наступне лайно яке ви оберете, буде таким мегалайном, що мені доведеться топити за Зелю
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все может быть, но если не менять правителей то будет тебе стабилизец! хотя при смене всегда есть риск выбрать еще хужее чем было! каждый сам решает идти ему на такой риск или нет, на то они и выборы!!
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А саме головне, вернись на Землю. Барига провів останні чесні вибори. Більше від твого голосу, бажання, в цій країні нічого не залежить. Хіба новий Майдан, кров і чергова втрата територій. Ціна твоїх хотєлок (щоби Пецю посадили) саме така.
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новый МАЙДАН значит новый майдан! что поделать если наши правители понимают токо требования подкрепленные МАЙДАНОМ! разве я в этом виноват?!!
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Пора б вже прийняти якийсь закон про відповідальність (найкраще кримінальну) проплачених "ахтивістів".
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Страховая медицина, а не выделение 108 лярдов для распила как в предыдущие годы.
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Не хочуть запроваджувати страхову медицину щоб не втратити такий прибутковий бізнес.
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Саме так. Скільки дав, на стільки і розраховуй, а не давай якимось ган.донам у вигляді чинуш Мінздрава свої податки, щоби вони за кордон відправляли на безкоштовні лікування дітей нардепів та міністрів, а в районних лікарнях діагноз дорівнював вироку...
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что означает слово активисты?🤣🤣кто это
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Тебе не понять. Это не про зебилов. Это же не бухать и торчать.
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Пять обещаний, которые зеленые одолжили у большевиков и претворяют в жизнь
Политика / Общество 25-сен, 08:159 0 0

В троллейбусе с утра бурчание про картошку по 18 гривен: "это в сентябре-то". Тихо так. А потом: "Еще сейчас и субсидии снимут".
Короче, шо-то начинают прозревать. Но медленно.

Я тут недавно покопалась и поняла, у кого зелененькие брали свои лозунги и обещания. - У большевиков.

Хотя те вроде как не слышали про диджитализацию и таргетизацию. Но целевым аудиториям правильно лапшу вешали - мастерски, подкрепляя все мощной "агитацией и пропагандой", которая тогда выражалась в плакатах, газетах и по радио, а сейчас перешла на всякие "Г+Г" и прочие СМИ, ботофермы и таргетированную рекламу на всех интренет-ресурсах.

Итак, пять лозунгов, на которых зашли краснопузые и чему у них научились зеленые.

1. "Земля - крестьянам".

- Нифига. Загнали в колхозы и все отобрали. Кто отказался быть загнанным - сослали, расстреляли, заморили голодом. Аналогия сегодняшнего дня - "свободный рынок земли". Чувствую, "повеселимся" отменно, если дождемся "рынка". Им же деньги нужны в худеющий без ФОПов бюджет, поэтому будут продавать по-быстрому "без шума и пыли". И дурить, дурить, дурить. - С ручной судебной системой это легче легкого.

2. "Фабрики - рабочим".

- Ну да. Все забрали и "национализировали", ничего частного не осталось. В принципе, если у нас опять будут "национализировать" - как хочет Игорьвалерьевич, то все то же самое. А лозунг зеленых про "возродим производство" и "призовем инвесторов" - в такую же трубу после наездов СБУ на "Арселор". Красиво же. Или ты договариваешься и платишь, или остаешься без заводика. Как во времена Саши-стоматолога.

3. "Вся власть - советам".

Ну, кто помнит историю - в итоге в советах осталась только одна правящая партия с комсомолом и пионэрами. В принципе, как сейчас в Верховной Раде и то, что собираются сделать в местных советах на предстоящих опять внеочередных выборах. Ушлые рыги и бандиты просто позеленеют и примут "политику правящей партии". Вот так "легким движением руки" демократия превращается в авторитаризм. Думающие холодильником даже и не заметят.

4. "Хлеб - голодным".

Этот лозунг советы нарушили сразу, как почувствовали власть и силу. Заморить голодом целые области и республики - пожалуйста. Все сразу становятся шелковыми и послушными - русифицируются и ходят строем, куда пошлют - хоть на расстрел, хоть в ГУЛАГ, хоть куда.

Тут зеленые вместо хлеба использовал "снижение тарифов", хотя и цены поднялись с весны не только на картошку, но и на хлеб, и на все остальные группы продуктов при падающих вниз валютах.

"Нарид" как бы понимает, что грядет большое "на...алово", но пока тихо молчит и сопит в две дырки, упрямо ожидая чудес. Кстати, тарифы только повысят - ведь местные советы подали в столицу запросы на повышение услуг теплоснабжения "в связи с большими долгами населения". Не верите? - Гуглите.

5. И последнее: "Мир - народам".

Ну, как в 1918-19 гг. краснопузые "принесли мир" - не мне вам рассказывать. Чай умные. Почитаете, как утопили 1/6 часть суши в крови, оторветесь на 20 минут от "сватов" и "квартала".

Как сейчас собираются просунуть штанмайера всем нам за щеку - тоже не буду рассказывать.

Еще одно большое нагребалово всех 73%. Ну и остальных - "шоб було". Только ведь "остальные" это терпеть это не будут.

Вот такой гладиолус, малята.

Писала специально максимально просто и понятно.

И вам - не хворать.

Алена Балаба
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в отличии от большивиков сегодня есть выборы и даже есть МАЙДАН! так что даже если ЗЕ типа всех обманул то через какое то время ему дадут ногой под зад!!
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Не, ребята, так у вас ничего не выйдет. Медицинская мафия чрезвычайно сплочена. Их если и удастся вымести поганой метлой, то только всех разом. Как Янука и его "министров".
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