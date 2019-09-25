EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  7948  127
Все про:Азаров (1327) Бандера (98) УПА (86)

 "Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно", - вражений "до глибини душі" Азаров розповів, як "юних бандерівців вчать вішати зрадників". ВIДЕО

Експрем'єр-утікач України Микола Азаров на youtube-каналі російських окупантів розповів про методи виховання "молодих бандерівців" в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "вражений до глибини душі" Азаров прочитав повідомлення про гру "Криївка УПА", на якій "юних бандерівців вчать вішати зрадників".

"Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно...", - знову продемонстрував свої знання української мови колишній прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мають з'явитися умови повернутися", - утікач Азаров зібрався назад в Україну після виборів до Ради

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150279
 
 
 Топ коментарі
 
эта бимба!.. крыза миньет папизже!.. кравасиси!
 показати весь коментар
 
обычный день во Львове.. патруль полиции на мотоцикле остановил непонятную белую машину..
"Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно", - потрясенный "до глубины души" Азаров рассказал, как "юных бандеровцев учат вешать предателей" - Цензор.НЕТ 4767
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Дедуле уже на тот свет скоро а он лепечет что-то в маразме, энкаведистов отбеливает
 показати весь коментар
 
 
накінець уродженець засратої калугі, кіля, зовсім здурів))
 показати весь коментар
 
Пахло - ярый украинофоб, я думаю не стоит недооценивать его слова. Для этого жида большая часть украинцев не должна существовать, а Украины как государства не существует и теперь. Это при нем коррупция в Украине достигла огромных масштабов, а армия была распродана. Так что зря хихикают тут некоторые добродушно.
 показати весь коментар
 
 
На веревке смотрит в даль
комсомольский секретарь "Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно", - вражений "до глибини душі" Азаров розповів, як "юних бандерівців вчать вішати зрадників" - Цензор.НЕТ 5228
 показати весь коментар
 
 
опять распятые мальчики и пена в вагине ?
шота мыкола пересомтрел ростТВ
 показати весь коментар
 
 
Честно говоря, " хасиды" "задрали" самих израильтян"... Нихрена делать не хотят, но "валом" "дуркуют... Реально, по кацапски: Мы вам не должны, но вы нам - обязаны"...
 показати весь коментар
 
 
Гей раднарком, виконком та голодний райпартком - всіх вас нагодуємо з лика мотузком.
 показати весь коментар
 
 
Кіля-це віжліва, а саме гілівне свієчасна, для сіспільства інфірмація. Ні дамо біндерам цірювати.
 показати весь коментар
 
 
"Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно", - вражений "до глибини душі" Азаров розповів, як "юних бандерівців вчать вішати зрадників" - Цензор.НЕТ 5188 бандерівці вже біля кордону з РФ (Шостка Сумська обл. 2019р.)
 показати весь коментар
 
 
янович , у нас своих клоунов хватает - не до тебя .
 показати весь коментар
 
 
Украина - это отдельный мир, в котором есть всё! Густые вековые леса, мудрые и монументальные горные хребты, загадочные ущелья, просторные долины, широкие, и шумные реки, а также кристально чистые озёра.

УКРАИНА ТАКАЯ КАК ОНА ЕСТЬ.

Видео.

https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8
 показати весь коментар
 
с этой мрази не смеяться надо а помочь встретится с моторылом и толстых и прочими ублюдками что ненавидели украинцев
 показати весь коментар
 
 
А шо это Киля на слове «изнасилованная» так заёрзал опой в кресле? Вспомнил, наверное, как его биндерафцы насиловали? Или у него там бимба в вагине?
Скажу вам, как бандеровка бандеровцам: цю скотиняку треба трошки розстріляти, а вже потім на гілляку.
 показати весь коментар
 
 
в конце особенно понравилось "наверное имитировали что-то " )))
у Кили оказывается были родственники во Львове. Видимо они его и научили чистейшему украинскому )) Азирчуки наверное по фамилие ))
 показати весь коментар
 
 
незнаю как там было 80 лет назад, но 5 лет вся Украина видела кто любит вспарывать животы за укараинский флаг.
 показати весь коментар
 
Кіля Бімба дівісь, а то віні тібе підвсіт за яйці! Віні такі.
А якщо по серйозному, то німці у 1941 році наводили порядок у кацапів. А кацапи вбивали їм наводніков порядку. Це ж ганьба. Для Кілі Бімби дам інформацію, що в 1939 році окупанти із кацапії зайшли на чужу територію Западної України, а УПА оборонялися. До речі, ці лякалки, що вбивали вчителів то Кіля прав, це робили НКВС переодіті в УПА, щоб зробити ненависть місцевої громади, яка підтримувала своїх, визволителів. Просто гидко чути це, неквже Кіля думає, що хтось це сприймає? Окупант навіть не покаявся, а далі навязує своє, що він правий. Виходить, що батьки Кілі вбивали українців?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору