 "Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно", - вражений "до глибини душі" Азаров розповів, як "юних бандерівців вчать вішати зрадників". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "вражений до глибини душі" Азаров прочитав повідомлення про гру "Криївка УПА", на якій "юних бандерівців вчать вішати зрадників".

"Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно...", - знову продемонстрував свої знання української мови колишній прем'єр.

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