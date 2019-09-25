 "Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно", - вражений "до глибини душі" Азаров розповів, як "юних бандерівців вчать вішати зрадників". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "вражений до глибини душі" Азаров прочитав повідомлення про гру "Криївка УПА", на якій "юних бандерівців вчать вішати зрадників".
"Криевка УПА, если я правильно произношу это слово. Наверное, правильно...", - знову продемонстрував свої знання української мови колишній прем'єр.
комсомольский секретарь
шота мыкола пересомтрел ростТВ
УКРАИНА ТАКАЯ КАК ОНА ЕСТЬ.
Видео.
https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8
Скажу вам, как бандеровка бандеровцам: цю скотиняку треба трошки розстріляти, а вже потім на гілляку.
у Кили оказывается были родственники во Львове. Видимо они его и научили чистейшему украинскому )) Азирчуки наверное по фамилие ))
А якщо по серйозному, то німці у 1941 році наводили порядок у кацапів. А кацапи вбивали їм наводніков порядку. Це ж ганьба. Для Кілі Бімби дам інформацію, що в 1939 році окупанти із кацапії зайшли на чужу територію Западної України, а УПА оборонялися. До речі, ці лякалки, що вбивали вчителів то Кіля прав, це робили НКВС переодіті в УПА, щоб зробити ненависть місцевої громади, яка підтримувала своїх, визволителів. Просто гидко чути це, неквже Кіля думає, що хтось це сприймає? Окупант навіть не покаявся, а далі навязує своє, що він правий. Виходить, що батьки Кілі вбивали українців?