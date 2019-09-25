EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  14162  156
Все про:армія РФ (1997) боєприпаси (934) вибух (1772) Донецьк (563)

 "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жителі приватного будинку в Донецьку спостерігають вибухи на складі боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО

У Донецьку продовжує горіти склад боєприпасів російських окупантів, розташований у районі селищ Гірник та Грабарі. Дим від пожежі видно на багато кілометрів, а з території складу розлітаються снаряди та осколки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український блогер Денис Казанський опублікував відеозапис, зроблений одним із жителів приватного будинку, що розташовується поблизу епіцентру вибухів.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів найманців РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150272
 
   
 Топ коментарі
 
короткометражку про лугандонскую культурку посмотрел. Лозница нервно курит в сторонке со своим фильмом))
 показати весь коментар
 
Их низя возвращать в Украину
 показати весь коментар
 
Великий рашистский язык!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Откуда только оно знает слово апокалипсис? Видно , 1% украинского в них таки остался.
 показати весь коментар
 
 
Заседание "Клуба Донецкой Интеллигенции" сопровождалось праздничным фейерверком.
 показати весь коментар
 
 
Цю неповноцінну худобу ні в якому разі не можна пускати в Україну, як мінімум.
Звичайно - краще їх всіх знищити.
 показати весь коментар
 
 
Коренной Носитель донецкой культуры. Народные донецкие сказки, равно , как и «книга о вкусной и здоровой пище народов дамбаса» начинается с этих же слов. Ну типа.. жили-бл*, были-бл*
 показати весь коментар
 
 
Я вам так скажу ,для ватного мира сей разговор ещё очень культурен и интеллигентен ,никто никого не пырнул ножичком ,не долбанул топориком ,не удавил колготками и даже ********** никто никому не начистил ,так что это ещё нормально ... "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жителі приватного будинку в Донецьку спостерігають вибухи на складі боєприпасів російських окупантів - Цензор.НЕТ 7585
 показати весь коментар
 
 
Ой рассмешил...ну куда их в Украину впихнуть хотят ?
 показати весь коментар
 
 
Ну що, судячи того,як спілкуються між собою жителі дамбаса,ми таки аж ніяк не адіннарот...
 показати весь коментар
 
 
прям мед сочится из уст данбасятки...
 показати весь коментар
 
 
Верю, верю, что вот как раз ЭТИМ "украинцам" война и НАДОЕЛА.
 показати весь коментар
 
 
кстати,панове,все отвлеклись на матюки бухих малоросов,а тем временем 3 крайних фразы крайне(изв.з.тавт) интересны!
-вот придут...(нерозб)
-и х с ними
-и шо ты сделаешь!?
очевидно,шо речь идет про ЗСУ и Добробаты...ссутся домбаситы...
 показати весь коментар
 
 
Думаю, тут донбасситы имееют в виду, что если они будут привлекать к себе внимание, то придут "защитники" на разборки. Это они "защитников" ссутся.
 показати весь коментар
 
 
может...но думаю все-же нас.
в любом случае,они ссутся всех.особенно негров на бэтэрах!
 показати весь коментар
 
простые люди во время войны боятся ВСЕХ. потому они за любой мир.
 показати весь коментар
 
эти "простые люди" привели войну на НАШУ землю.
 показати весь коментар
 
 
таке враження шо сотку вже прийняли, а може і по дві. а тут ше апокаліпсіс в прямому ефірі...
 показати весь коментар
 
Ну і навіщо Україні ці дегенерати? За десять хвилин коментарів воно сказало лише одне цензурне слово - "апокаліпсіс". Ладний буду доплатити, аби їх в Україну не пускати
 показати весь коментар
 
 
если щас за забором дома, по улице в кустах, поставить динамики и через усилитель на всю громкость транслировать местечковым жихарям записи подлетающих снарядов и их разрывы, то на улицу побоятся нос из подвалов высунуть и многие поутонут в этих подвалах в персональном гамне ))
 показати весь коментар
 
быдло обосрется, а Мужики спокойно пойдут в военкомат, получать зброю и бить этих тварей(русню)
 показати весь коментар
 
а там не осталось мужиков готовых бить русню. ну может и есть, но это единицы. но парадокс в том, что если эту территорию освободить в ходе военной операции, то тогда да, там входящие войска будут встречать с цветами, хлебом солью, некоторые бы украинские флаги даже повывешивали, по рассказам- тайно наворованные у ремотируемого моста известной станицы и все только бы рассказывали, как было ужасно в оккупации, чего они ждя освобождения натерпелись,......
 показати весь коментар
 
 
да я в принципе имел в виду - остальную Украину.
А там - .... тоже мужики есть, даже ролик был - батя и сын в Айдаре воевали, с поселка Счастье родом.

Но ситуация для Украины конечно не очень хорошая, согласимся тут и все?
 показати весь коментар
 
 
да есть такое. похоже на безвременье.
 показати весь коментар
 
 
перед войной были приметы. ну, в совке.
то есть - это тупо называется "предопределено".
я вообще подозреваю шо планета = в своем роде свинарник. Ну, типо "фермер" иногда заходит и берет хрюшек шоб покушать.
Это образно, конечно. Но это так,походу.
 показати весь коментар
 
йа ваапще считаю этот мир виртуальной игрой Програмера. прикалывается он над созданным им миром и хихикает, наблюдая это в одном из окон своего монитора ))
 показати весь коментар
 
только толку емУ пялиться если все предопределено то?
загадочка еще та... "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жителі приватного будинку в Донецьку спостерігають вибухи на складі боєприпасів російських окупантів - Цензор.НЕТ 4964
 показати весь коментар
 
э нет. не всё так просто. прогу этого мира написал то он, но проги жизни каждого игрока в ней пишут другие. норны например. как и его жисть тоже. он и сам не знает, шо будет не только с миром который он прописал но и с ним самим )) он то тоже, скорее всего, виртуален ))
 показати весь коментар
 
Fjall_Raven, так и будет. Вата - она просто хочет выжить, мыслит оч примитивно и всегда - за тех кто сильнее.

потмоу сейчас кричат Слава ДНР, а когда придут наши - будут кричать "Слава Украине".

и все - очень искренне. Так устроены.
 показати весь коментар
 
 
Класс ! 😊👍
Супер ! 🙉👍
Отличная работа ! 🤡👍
 показати весь коментар
 
Самое интересно в видео то, что мамаша упрекнула сына, что он накликает беду, во вдор могут нагрянуть освободители. Т.е. те кто орал и звал их, в итоге очкуют от них!
 показати весь коментар
 
 
Какие - то бомжи или урки. Сын с мамой на матерном общаются...
 показати весь коментар
 
только ров с кракадилами , кто еще не понял кто такие жители данбасса ????электорат праффесора епть
 показати весь коментар
 
 
І це лугандонівське бидло ми хочемо повернути у культурне середовище України? За звільнення від російської окупації цього бидла не варто життя жодного нашого солдата. Якщо звільняти, то тільки територію, а бидло за парєбрік.
 показати весь коментар
 
 
те що ви чуєте, це спілкування всоьго того непотрібу, який там залишився, вони не люди і ніколи ними і не були, це кацапська шалупонь яка понаїхала і розплодилася таким же сміттям, це гівно тільки заважало завжди жити людям і зараз завдяки цій війні відбулася фільтрація, кращі звідти виїхали на початку війни, а це смердюче гівно залишилося на нашій землі продовжуючі її знищувати!!! Людей там дуже мало!!!! Треба запропонувати їм виїхати звідти, а решту огородити колючою проволкою і під 680 вт. і хай годують не Україну а себе і своїх вилупків!!!! Приєднувати ТЕ до України НЕ МОЖНО!!!!! Повірьте мені, в мене залишилась там чудова квартира у центрі з усим нажитим за все життя майном і не тільки в мене, але я не згодна щоб ті страшні чудовиська знову приєдналися до України, те сміття треба знищувати, воно само ніколи не жило і іншим раніше не давало, а зараз тим більше!!!!
 показати весь коментар
 
 
то все херня вы видели по чем доллар США в обменнике ??? 24 грн я сам афигел
 показати весь коментар
 
те що ви чуєте, це спілкування всоьго того непотрібу, який там залишився, вони не люди і ніколи ними і не були, це кацапська шалупонь яка понаїхала і розплодилася таким же сміттям, це гівно тільки заважало завжди жити людям і зараз завдяки цій війні відбулася фільтрація, кращі звідти виїхали на початку війни, а це смердюче гівно залишилося на нашій землі продовжуючі її знищувати!!! Людей там дуже мало!!!! Треба запропонувати їм виїхати звідти, а решту огородити колючою проволкою і під 680 вт. і хай годують не Україну а себе і своїх вилупків!!!! Приєднувати ТЕ до України НЕ МОЖНО!!!!! Повірьте мені, в мене залишилась там чудова квартира у центрі з усим нажитим за все життя майном і не тільки в мене, але я не згодна щоб ті страшні чудовиська знову приєдналися до України, те сміття треба знищувати, воно само ніколи не жило і іншим раніше не давало, а зараз тим більше!!!!
 показати весь коментар
 
1:47мин

мамка кричит: закройте рты, что вы творите ,ааа? Вы хотите, чтобы после этого всего, сюда пришли?
Сын: ну и пусть приходят.
------
Руские террористы запугали местных, или то они боятся, что бандеровцы придут "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жителі приватного будинку в Донецьку спостерігають вибухи на складі боєприпасів російських окупантів - Цензор.НЕТ 1839
 показати весь коментар
 
 
Ясно же что это не боеприпасы. Даже от ящика патронов там была бы канонада.
 показати весь коментар
 
Судя по разговору на видео там остались одни аристократы в седьмом поколении.
 показати весь коментар
 
 
ні не "гне" , це і є їхний рюзьгій язик, вони так розмовляють! Вони не лаються на ньому, ні , вони так розмовляють, діти ці мати вживають з малочку завжди!!!
 показати весь коментар
 
 
Судя по лексике - это и есть промежуточное звено между обезьяной и человеком.
 показати весь коментар
 
Потомки балалаечной завезёнки на украинские земли.Нужно всем гамузом собраться грошенятами для *****,шоб он их всех к себе на Рашлопердь забрал.
 показати весь коментар
 
 
Кроме акцента, нет никаких отличий от быдла в Киеве, Галичине и т.д. Тот же самый "лексикон".
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору