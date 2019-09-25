 "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жителі приватного будинку в Донецьку спостерігають вибухи на складі боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український блогер Денис Казанський опублікував відеозапис, зроблений одним із жителів приватного будинку, що розташовується поблизу епіцентру вибухів.
Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український блогер Денис Казанський опублікував відеозапис, зроблений одним із жителів приватного будинку, що розташовується поблизу епіцентру вибухів.
Увага! Ненормативна лексика!
Звичайно - краще їх всіх знищити.
-вот придут...(нерозб)
-и х с ними
-и шо ты сделаешь!?
очевидно,шо речь идет про ЗСУ и Добробаты...ссутся домбаситы...
в любом случае,они ссутся всех.особенно негров на бэтэрах!
А там - .... тоже мужики есть, даже ролик был - батя и сын в Айдаре воевали, с поселка Счастье родом.
Но ситуация для Украины конечно не очень хорошая, согласимся тут и все?
то есть - это тупо называется "предопределено".
я вообще подозреваю шо планета = в своем роде свинарник. Ну, типо "фермер" иногда заходит и берет хрюшек шоб покушать.
Это образно, конечно. Но это так,походу.
загадочка еще та...
потмоу сейчас кричат Слава ДНР, а когда придут наши - будут кричать "Слава Украине".
и все - очень искренне. Так устроены.
Супер ! 🙉👍
Отличная работа ! 🤡👍
мамка кричит: закройте рты, что вы творите ,ааа? Вы хотите, чтобы после этого всего, сюда пришли?
Сын: ну и пусть приходят.
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Руские террористы запугали местных, или то они боятся, что бандеровцы придут