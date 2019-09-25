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 Політика України
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Все про:Крим (7507) ОБСЄ (2259) Чубаров (379)

 ОБСЄ має зайнятися деокупацією Криму, - Чубаров. ВIДЕО

Головним завданням Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) є деокупація Кримського півострова.

Про це під час наради ОБСЄ 24 вересня у Варшаві заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UATV.

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"Основним завданням ОБСЄ, як я заявив, є деокупація Криму, оскільки незаконна анексія українського півострова - це головний чинник порушень і колективних прав кримськотатарського народу, і загалом прав людини в тимчасово окупованому Криму", - сказав Чубаров.

Голова Меджлісу також наголосив: Росія докладає колосальних зусиль, аби переконати світ, що у Криму ідеальна ситуація з правами людини і особливо з правами кримськотатарського народу.

Нарада у Варшаві стартувала 16 вересня і триватиме два тижні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З серпня не можу зустрітися з представниками президента щодо Криму, через це зупинилося обговорення законопроектів, - Чубаров. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150234
 
   
 Топ коментарі
 
Оформила гражданство рф и ждёт освободителей
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Чубарычь , собирай орду и айда Крым от кацапов вызволять. ОБСЕ должна заняться деоккупацией Крыма, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8654
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А цим татарським "лідерам" ще не дійшло, що нині вони вже нікому не цікаві?............. ОБСЕ должна заняться деоккупацией Крыма, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5065
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Деоккупация Крыма сейчас не является главой проблемой. О ней надо не уставать говорить, но произойдёт это гораздо позже. Сейчас нас "зелёновастые" юнцы ведут к капитуляции на Донбассе. Реализация "формулы Штайнмайера", написанной Лавровым - это то, с чего начинались требования Московии к Украине в 2014-м году. https://www.youtube.com/watch?v=6ySrufO9dy0
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Забудьте вы о Крыме уже навсегда. Россия никогда и ничего не отдает обратно. Вон две Курильские скалы и те японцам не отдает уже 70 лет. А тут такой лакомый кусок
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Эстония это пригород Петербурга и территорий у ней никаких нет. Пусть Газпром купит этот пригород со всеми ихними шпротами, и гомосеками и пошлёт на *** эту страхолюдную президентку!
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МокшАнін , ти відкіля тут узявся ? А ну хутчіш тікай, нех@й щастить.
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Газпром сам себе газ продаёт уже и Украине 2,6$ миллиарда должен. Ваше вяличие - это фантомные боли.
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татары за крым не воевали,ждали пока обсе освободит,ну подождите еще
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Почти 500 лет назад это было, те умерли уже, эти - потомки тех.
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как оказалось в начале 2014 года, ТЕ потомки, совсем не ЭТИ..
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а крымско-татарская дивизия чем заниматься должна ?
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Оформила гражданство рф и ждёт освободителей
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ну то ведь их ордынская метрополия, там братья их родные
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Крымско-татарская дивизия рубит бабло,пока сезон на море.
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Сколько дивизий у ОБСе в наличии? Мало? Значит будут языками освобождать. А вообще в Меджлисе все такие тупые?
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А цим татарським "лідерам" ще не дійшло, що нині вони вже нікому не цікаві?............. ОБСЕ должна заняться деоккупацией Крыма, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5065
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Чубарычь , собирай орду и айда Крым от кацапов вызволять.
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И зря, чебурек не слабый лавандос подымает с этой темы
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ну это слишком. им надо обратится к специалисту, диагноз на лицо.
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Доброго ранку , Україно без порошенка і януковича !ОБСЕ должна заняться деоккупацией Крыма, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1551
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Напомните кто либо этому пустозвону, что Россея преспокойно во время второй чеченской войны выгнала со своей территории всех до единого представителей ОБСЕ и все тогда молча утерлись: и в ОБСЕ и ООН.
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Интересно, а в ОБСЕ знают о своей главной задачи?
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Такое и я могу ляпнуть. Хорошо катать на народные деньги по странам мира и чесать языком, особо не заморачиваясь над смыслом сказанного.
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Шо таке деокупація і хто придумав її? Якась словесна еквілібрістика. Треба казати звільнення від окупантів.
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Хто буде звільняти буде. телепню? Крим по конституції росії - частина росії. Тобто буде повномасштабна війна з росією. за наслідками якої Україна просто зникне з політичної карти світу
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По Конституції України Крим невід"ємна частина унітарної України.
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Что делает Чубаров на совещании ОБСЕ в Польше, если он сейчас никто, даже не депутат!
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Чубаров, крымско-татарской автономии в Крыму не будет. Это уже проехали...
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Чубаров вже задрав своїми висерами..піарщик..
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Гарна тема, якщо ОБСЄ не здатна забезпечити деокупацію Криму то, хоч хай трохи посмердить там.
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Я дивлюся тут можна просто список скацаплених робити, які переконують в неможливості повернення Криму. А якраз ще Турчинов мав поставити це питання прив'язавши Донбас до Криму. Або все, або нічого.
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Але цього ніхто не робить,тому що сцуть
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Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят. (с)

так тогда думал Турчинов с Педром..
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Власні економічні та політичні інтереси українських можновладців рідко коли відповідають інтересам країни та народу.
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Не уверен, что акцент нужен на татарах...
В первую очередь - нарушение территориальной целостности в Европе, да плюс ещё и права татар....
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Татари мають класну позицію. По-перше вони там автохтонне населення; по-друге, вони не мають іншої етнічної території; по-третє, вони завжди переслідувалися кацапами. Великі шанси для розхитування ситуації в світі і особливо в Західному та арабському.
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А этот все думает, что ему удастца весь полуостров оттяпать себе!
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