 ОБСЄ має зайнятися деокупацією Криму, - Чубаров. ВIДЕО

Про це під час наради ОБСЄ 24 вересня у Варшаві заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UATV.
"Основним завданням ОБСЄ, як я заявив, є деокупація Криму, оскільки незаконна анексія українського півострова - це головний чинник порушень і колективних прав кримськотатарського народу, і загалом прав людини в тимчасово окупованому Криму", - сказав Чубаров.
Голова Меджлісу також наголосив: Росія докладає колосальних зусиль, аби переконати світ, що у Криму ідеальна ситуація з правами людини і особливо з правами кримськотатарського народу.
Нарада у Варшаві стартувала 16 вересня і триватиме два тижні.
не путай..
так тогда думал Турчинов с Педром..
В первую очередь - нарушение территориальной целостности в Европе, да плюс ещё и права татар....