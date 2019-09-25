 Спікер Палати представників Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Трампа в контексті його можливого тиску на українську владу. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Washington Post.
NANCY PELOSI:— JM Rieger (@RiegerReport) September 24, 2019
"I’m announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry." pic.twitter.com/0vNN3ckEOp
За її словами, дії Трампа були "зрадою національної безпеки".
Трамп у Twitter назвав ці обвинувачення "полюванням на відьом": "Такий важливий день в Організації Об'єднаних Націй, стільки роботи і стільки успіху, а демократи навмисно псують і принижують це новинним сміттям про полювання на відьом".
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
Одни - средний класс и хотят жить в цивилизованном, западном обществе.
Другие - "визажисты-бровисты" (как недавно нанятая обслуга одной нардепкой ис Слуг народа), блохеры, свадебные фотографы и 73% любителей халявы и "бэк в СССР к колбасе по 2.20".
И что их разделяет, никак не пойму я.
"Удивительно" (С хидрант)
Трамп - банкрот по-житті: 7 раз банкрутував як бізнесмен. Після одного банкротства жодний банк не дасть більше грошей (хто, які сили витягували цього горе-бізнесмена)?
Де його проекти університету, горілки під маркою Трамп, авіакомпанії "Трамп"?
В особистому житті - тричі жонатий.
Одне що успішно: конкурси красоти, в тому числі і в Москві, де він, як брешуть, і опинився на гачку гебні. А тепер "танцюй враже, що пан скаже".
зы видимо все же не зря жирик шампусик глотал ртом.
Правда, хидрант, п-слухам же, подкинет шаурмы, чтобы изнутри грелись криворожцы, но так то по слухам...
Это дело.
А что касается меня, 26 лет "сидящей" в Австралии, то Вы обратитесь к модератору форума, скажите, что мол форум - он только для таких лахтинцев, как Вы - меня и забанят.
Екс-держсекретар США Гілларі Клінтон вважає конституційним обов'язком Палати представників Конгресу США розглянути питання імпічменту президента Дональда Трампа.
Деталі: Колишня суперниця Трампа на президентських виборах заявила, що рішення підтримати імпічмент Трампа далось їй не легко. За її словами, це "надзвичайна ситуація".
Клінтон вважає, що спроби Трампа заручитись підтримкою президента України у послабленні колишнього віце-президента Джо Байдена в обмін на втрату військової допомоги, яка необхідна Україні для захисту від друга Трампа Володимира Путіна, - є злочином, який тягне за собою імпічмент. https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/25/7227259/
- Председатель комитета по разведке Палаты Представителей Адам Шифф написал только что в Твиттере, что адвокаты сотрудника разведки, который написал донесение о неподобающих действиях Трампа, сообщили ему только что, что этот сотрудник разведки хочет прийти в комитет и дать показания.
- Спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси начинает через 15 минут встречу с председателями комитетов Палаты, а сразу после нее состоится собрание всех демократов, членов Палаты Представителей. Будет обсуждаться даальнейший ход расследовния и возможное начало процедуры импичмента Трампа.
- Трамп в течение 24 часов дважды публично выдвинул соверешнно разные причины замораживания помощи Украине. Вчера он сказал, что помощь была заморожена из-за коррупции в Украине, а сегодня - что из-за того, что он хотел, чтобы Германия и Франция тоже оказывали помощь Украине.
- Трамп признал публично, что давил на Зеленского в телефонном разговоре с ним с целью заставить его расследовать действия Байдена и его сына (было употреблено слово pushed - давил, сказано вслух, не в Твиттере).
- Трамп в Твиттере написал, что в среду стенограмма его разговора с Зеленским будет рассекречена и опубликована.Чтобы было ясно, в чем суть с точки зрения здравого смысла, как он понимается демократами и большинством экспертов в США.
Трамп серьезно нарушил как минимум два закона вне зависимости от того, о чем он говорил с Зеленским. Заморозив помощь Украине, он нарушил Акт о поддержке Свободы Украины от 2014 года и Закон об оборонном бюджете США имени Джона Маккейна на 2019 финансовый год, чем одновременно нанес ущерб интересам национальной безопасности США.
Если Трамп в разговоре с Зеленским либо через своего друга Джулиани, которому помогал Госдепартамент, требовал от Зеленского проводить расследование в отношении своего политического оппонента с целью добыть на него компромат, то это очень серьезное злоупотребление властью. Если же при этом Зеленскому предлагалась сделка - расследование против Байдена в обмен на что-то, то это еще и шантаж руководителя дружественного, союзного государства, к тому же нуждающегося в американской помощи для отражения внешней агрессии, шантаж с целью извлечения личной выгоды, сочетаемой с нанесением ущерба интересам США.
Просто бабушка Пелоси перед спонсорами спонсорские деньги отрабатывает, неловко ей, такие затраты, такие старания, а стена на границе с Мексикой строится ударными темпами.
Теперь
мексиканским беженцамгондурасским бандитам подкопы под ту стену придется рыть по методикам пластелинцев (пластелинцы по рытью ходов подземных - лучшие спецы в мире, они по тем ходам из Египта в сектор Газа автомобили протаскивали), а это долго да и затратно (пластилинцам придется платить за их ноу-хау).
Такой удар по карману
рептилоидовООН, такой удар.
А тиск на Зелю є, але робить він це через свого адвоката. Бо якщо б не було то не зупиняв війскову допомогу Україні. Тому і такий терміновий візит зробили Зелі, щоб тет а тет про все договоритись.
З'їздив до Макрона - згорів собор, поговопив з рижим ідіотом - імпічмент.
п.с. Ще щось подібне було перед Францією. Не можу згадати.
(отсюда https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Эй, ЗЕбобики, растолкуйте мне, что это такое "цифровая трансформация"?
"Трансформа́тор (от лат. transformare - «превращать, преобразовывать») - статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты." (Википедия)
Я правильно понимаю, ЗЕбобики, что "частота", то есть рост экономики Украины от данной "трансформации" никак не изменится?
Или будет, как началось:
"Пока Гончарук рисует свое 5% роста ВВП спад промышленного производства ускорился и составил минус 1,7% к показателям прошлого месяца."
(отсюда https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html))
Куда там шведской элите с ее девочкой-"бурозубкой" в ООН, украинская илитка "отжигает" впереди планеты всей.
2. Трансформация (в данном случае): преобразование того, чего нет, в то, чего не будет. По-простому -- распил бюджета.
имхо
А якщо так, то воно за кошт українських платників податків вирішує приватні питання. Так що зеленій шмарклі теж імпічмент!
Слухаєм інтервйо Андрія Пянтковського. Докотилась Америка до Трампа...
Треба ставити або на Трампа, або на демократів.... і сподіватися на фарт, хто переможе.....
Знов ж таки, якщо демократи й переможуть, то частина республіканців може втратити лояльність до України і навпаки...... Сподіваюся, що не сам Зеленський буде цю важку дилему розрішувати... а в його команді знайдуться відповідні і помірковані люди, які розуміють всю складність ситуації.....
Треба ризикувати.... на початку вести політику... і вашим, і нашим.... А коли вже буде зрозуміло, що з цього вийде.... То ставити на когось конкретного......