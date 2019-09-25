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Все про:імпічмент (101) Конгрес США (277) Трамп (2000)

 Спікер Палати представників Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Трампа в контексті його можливого тиску на українську владу. ВIДЕО

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Washington Post.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стенограма телефонної розмови із Зеленським буде оприлюднена 25 вересня, - Трамп

За її словами, дії Трампа були "зрадою національної безпеки".

Трамп у Twitter назвав ці обвинувачення "полюванням на відьом": "Такий важливий день в Організації Об'єднаних Націй, стільки роботи і стільки успіху, а демократи навмисно псують і принижують це новинним сміттям про полювання на відьом".

Спікер Палати представників Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Трампа в контексті його можливого тиску на українську владу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, що у нас із Трампом буде предметна, потужна зустріч, - Зеленський

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150231
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля поехал к Эрдогану - в Турции землетрясение, к Макрону - сгорел Нотр-Дам, к Меркель - у неё начались приступы, к Трампу - импичмент. Может ему сразу в Кремль надо было? Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 3397
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Зедебилы!!! Вы понимаете что произошло??? Идиоты это вы сделали!!!! ЛохоЛекторат , биомасса гребанная это ваг итог!!!! Подонки!!! Такое же лайно как вы сдало Украину в 1918-1919, отказалось воевать с кацапней, требовало Мира!!! Такое же лайно предало Мазепу, и полезло сраку целовать Петру 1му!!! Жалкое быдло!!!!
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Це поки процедура, а не сам імпічмент. Цікаво буде почитати стенограму телефонної розмови Зеленського з Трампом.
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Зеленський. Тепер як Моніка Лєвінскі, токо у Трампа
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ой, боюсь сегодня будет не традиционное трамповское рукопожатие, а садизм Спікер Палати представників Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Трампа в контексті його можливого тиску на українську владу - Цензор.НЕТ 9866
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Сижу, читаю вас и понимаю что уровень ненависти друг к лругу еще не был так высок, одни соевые, другие клоуны.. Такиго дикого разделения Украины я давно не видел..
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А ты как Дуремар: "А я тут не причем! А я тут не причем!". Да?
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Да, действительно.
Одни - средний класс и хотят жить в цивилизованном, западном обществе.
Другие - "визажисты-бровисты" (как недавно нанятая обслуга одной нардепкой ис Слуг народа), блохеры, свадебные фотографы и 73% любителей халявы и "бэк в СССР к колбасе по 2.20".
И что их разделяет, никак не пойму я.
"Удивительно" (С хидрант)
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https://pbs.twimg.com/media/C2CXG7HXAAETidT.jpg
Трамп - банкрот по-житті: 7 раз банкрутував як бізнесмен. Після одного банкротства жодний банк не дасть більше грошей (хто, які сили витягували цього горе-бізнесмена)?
Де його проекти університету, горілки під маркою Трамп, авіакомпанії "Трамп"?
В особистому житті - тричі жонатий.
Одне що успішно: конкурси красоти, в тому числі і в Москві, де він, як брешуть, і опинився на гачку гебні. А тепер "танцюй враже, що пан скаже".
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дональдушка не дотянет до выборов?
зы видимо все же не зря жирик шампусик глотал ртом.
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Это ЗЕбобики не дотянут до лета: в городе Кривой Рог, по слухам, из-за долгов по ЖКХ кизяками отапливаться придется.
Правда, хидрант, п-слухам же, подкинет шаурмы, чтобы изнутри грелись криворожцы, но так то по слухам...
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вата, какое твое собачье дело, что происходит в городе Кривой Рог? сидишь за поребрыком, ну и сиди себе спокойно. какого ты на украинских ресурсах воняешь?
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То есть возражений отапливаться кизяками нет? Спікер Палати представників Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Трампа в контексті його можливого тиску на українську владу - Цензор.НЕТ 4282
Это дело.
А что касается меня, 26 лет "сидящей" в Австралии, то Вы обратитесь к модератору форума, скажите, что мол форум - он только для таких лахтинцев, как Вы - меня и забанят.
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сидишь, ну и сиди себе, убогое, какое твое лишнехромосомное дело, чем в Украине топят? что ты суешь сюда свое рыло изливать желчь?
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Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Дональду Трампу

Екс-держсекретар США Гілларі Клінтон вважає конституційним обов'язком Палати представників Конгресу США розглянути питання імпічменту президента Дональда Трампа.
Деталі: Колишня суперниця Трампа на президентських виборах заявила, що рішення підтримати імпічмент Трампа далось їй не легко. За її словами, це "надзвичайна ситуація".

Клінтон вважає, що спроби Трампа заручитись підтримкою президента України у послабленні колишнього віце-президента Джо Байдена в обмін на втрату військової допомоги, яка необхідна Україні для захисту від друга Трампа Володимира Путіна, - є злочином, який тягне за собою імпічмент. https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/25/7227259/
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Хот б ******, тільки не ця потвора, за якою та її чоловічком білом ще з арканзасу тягнеться кривавий слід з кількох десятків трупів: https://www.youtube.com/watch?v=zCGW033-82c а ось іще https://www.youtube.com/watch?v=7fdsv7oNjjQ
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Я так понимаю, личной встречи Трампа с Зе уже не будет? Или наоборот, возьмутся за ручки, выйдут на трибуну в ООН "не виноватые мы, Байден попутал"?
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кстати, дело Байдена это ведь и дело Злочевского, которому НАБУ подарило индульгенцию на пару с Байденом
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подарило потому что демократы обещали Сытнику поддержку финансовую и не только. Йованович долго "крышевала" всех "борцов" не смотря на их зашквары
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Штати показують досконало вибудовану систему де зрадники і корупціонери не можуть почуватися в безпеці.
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Пишут, что Окружной административный суд Киева отменил начало процедуры импичмента Трампа. Вполне похоже на правду)
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Димократи попалися на крючок Трампа-вже без розслідування справи Байдена по Україні не обійдеться-тому й переводять кримінал у політичну площину.
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ну им скандал с Байденом не нужен, тем более Байдену в Украине НАБУ помогало, знаем же, что Сытник ходит под демократами, вот и пытаются отвести стрелки!
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да все "антикоррупционеры" от демократов кормятся, поэтому и во время выборов Лещенко, Сытник и пр. активно за них топили и слили доки по Манафорту
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за это Трамп назвал Лещенко своим личным врагом и порекомендовал Зе не брать его в свою команду. а в Штатах дело открыто по вмешательству наших борцов в выборы США
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Свечку держал?Кто следующий Президент США-решать теперь Украине!
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О чём Зеленскому договариваться с Трампом если его выгоняют. Надо ждать следующего.
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Зеленскому решать теперь,кто следующий Президент США.Только он может дать разрешение на работу комисии конгресса США с секретньіми файлами Украиньґ.
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Два слова о развитии событий в связи с продолжающим набирать обороты скандалом, который впору уже называть UkraineGate.

- Председатель комитета по разведке Палаты Представителей Адам Шифф написал только что в Твиттере, что адвокаты сотрудника разведки, который написал донесение о неподобающих действиях Трампа, сообщили ему только что, что этот сотрудник разведки хочет прийти в комитет и дать показания.
- Спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси начинает через 15 минут встречу с председателями комитетов Палаты, а сразу после нее состоится собрание всех демократов, членов Палаты Представителей. Будет обсуждаться даальнейший ход расследовния и возможное начало процедуры импичмента Трампа.
- Трамп в течение 24 часов дважды публично выдвинул соверешнно разные причины замораживания помощи Украине. Вчера он сказал, что помощь была заморожена из-за коррупции в Украине, а сегодня - что из-за того, что он хотел, чтобы Германия и Франция тоже оказывали помощь Украине.
- Трамп признал публично, что давил на Зеленского в телефонном разговоре с ним с целью заставить его расследовать действия Байдена и его сына (было употреблено слово pushed - давил, сказано вслух, не в Твиттере).
- Трамп в Твиттере написал, что в среду стенограмма его разговора с Зеленским будет рассекречена и опубликована.Чтобы было ясно, в чем суть с точки зрения здравого смысла, как он понимается демократами и большинством экспертов в США.

Трамп серьезно нарушил как минимум два закона вне зависимости от того, о чем он говорил с Зеленским. Заморозив помощь Украине, он нарушил Акт о поддержке Свободы Украины от 2014 года и Закон об оборонном бюджете США имени Джона Маккейна на 2019 финансовый год, чем одновременно нанес ущерб интересам национальной безопасности США.

Если Трамп в разговоре с Зеленским либо через своего друга Джулиани, которому помогал Госдепартамент, требовал от Зеленского проводить расследование в отношении своего политического оппонента с целью добыть на него компромат, то это очень серьезное злоупотребление властью. Если же при этом Зеленскому предлагалась сделка - расследование против Байдена в обмен на что-то, то это еще и шантаж руководителя дружественного, союзного государства, к тому же нуждающегося в американской помощи для отражения внешней агрессии, шантаж с целью извлечения личной выгоды, сочетаемой с нанесением ущерба интересам США.

Спікер Палати представників Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Трампа в контексті його можливого тиску на українську владу - Цензор.НЕТ 6801
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Да не будет никакого импичмента, правящий класс США давно все уже решил.
Просто бабушка Пелоси перед спонсорами спонсорские деньги отрабатывает, неловко ей, такие затраты, такие старания, а стена на границе с Мексикой строится ударными темпами.
Теперь мексиканским беженцам гондурасским бандитам подкопы под ту стену придется рыть по методикам пластелинцев (пластелинцы по рытью ходов подземных - лучшие спецы в мире, они по тем ходам из Египта в сектор Газа автомобили Спікер Палати представників Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Трампа в контексті його можливого тиску на українську владу - Цензор.НЕТ 615 протаскивали), а это долго да и затратно (пластилинцам придется платить за их ноу-хау).
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НароТ таки имеет право на развлечения!
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Да, и карбон-кредитс не будет тоже. Спікер Палати представників Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Трампа в контексті його можливого тиску на українську владу - Цензор.НЕТ 423
Такой удар по карману рептилоидов ООН, такой удар.
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Положение для Зели с Америкой свах - это как быть посреди болота - и стоять нельзя, засосет и идти некуда! Или плыть в стае акул - какая из них тебя сожрет?
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Зе завалив Трампа, тепер вали фуйла, нехай валить з України розбійник і мерзота кацапська.
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Зеля молодец -- вывел Украину на неведомые ранее политические и дипломатические высоты! Теперь от НАС зависит судьба президентика Америки! ********** компромат на Трампа -- просто фигня на постном масле!
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Замітили, коли трамп починає говорити, його рот нагадує анус?
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Ага, на всех фотках его ротак призывно открыт и растянут в вертикальной плоскости, как у резиновой женщины.
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Думаю що в тій розмові нічого не було, Трамп сам злив інформацію а демократи купилися, а після опрелюднення розкрутить тему про корупцію Байдена і так виграє вибори.
А тиск на Зелю є, але робить він це через свого адвоката. Бо якщо б не було то не зупиняв війскову допомогу Україні. Тому і такий терміновий візит зробили Зелі, щоб тет а тет про все договоритись.
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та не Трамп злив, а секретна служба (його власна охорона) злила Трампа.
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Ато,он не в курсе что и у стен есть уши-он будет спецом раз десять типаВи Володя знаете Байдена,а сина Байдена,а брата Байдена,и что в вашей стране бизнес Байдена с братом Байдена и сином Байдена,говорят есть дело Байдена на бизнес Байдена,там син Байдена для брата Байдена деньги воровал,а третий Байден все кришевал.Если Володя что узнаете-звоните,не стесняйтесь...)Ну,єто же Трамп-он если тролит,как Гренляндию-мол (ви почему не в Евросоюзе-продали себя Дании,а не в Евросоюзе,давайте я вас тоже куплю,сколько заплатить,а то Датская королева хитрая дева,она в Евросоюзе,а Гренландии пенсий евросоюзовских платить не хочет-вьі у меня тут помощь просите,а свое золотишко видите-ли у вас договор с Данией-давайте назначайту цену и я Гренляндию покупаю.)Так что, кто еще кого переиграет-неизвестно-єто же тот игрок многоходовщик,которого и избирали как противовес другому многоходовщику не в сує названному х"лу.
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Від зеленої шмарклі булуть усі у світі шарахатись.
З'їздив до Макрона - згорів собор, поговопив з рижим ідіотом - імпічмент.

п.с. Ще щось подібне було перед Францією. Не можу згадати.
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"Министр юстиции Денис Малюська отозвал свое заявление об отставке. (см. сообщение от 17.09.2019 г.). В качестве компенсации ему пообещали, что его жена Людмила Рабчинская получит должность заместителя министра цифровой трансформации."
(отсюда https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Эй, ЗЕбобики, растолкуйте мне, что это такое "цифровая трансформация"?

"Трансформа́тор (от лат. transformare - «превращать, преобразовывать») - статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты." (Википедия)

Я правильно понимаю, ЗЕбобики, что "частота", то есть рост экономики Украины от данной "трансформации" никак не изменится?
Или будет, как началось:
"Пока Гончарук рисует свое 5% роста ВВП спад промышленного производства ускорился и составил минус 1,7% к показателям прошлого месяца."
(отсюда https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html))

Куда там шведской элите с ее девочкой-"бурозубкой" в ООН, украинская илитка "отжигает" впереди планеты всей.
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1. Говорили -- никакого кумовства. Так фсё правильно: жена -- не кум.
2. Трансформация (в данном случае): преобразование того, чего нет, в то, чего не будет. По-простому -- распил бюджета.
имхо
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Вдумайтеся: "у контексті можливого тиску на українську владу" - запуск процедури імпічменту. А у нас повна тиша у контексті відвертого нехтування національними інтересами, бо "насєлєніє довєряєт". На фоні такої "довіри і народної любові" ця тупа тварюка уже булькає на CNN, що розмови з Трампом (читай доля України) - це його приватна конфіденційна справа.
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Воно полетіло у якості президента Україні, і у нього, апріорі, не може бути приватної розмови.
А якщо так, то воно за кошт українських платників податків вирішує приватні питання. Так що зеленій шмарклі теж імпічмент!
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https://www.youtube.com/watch?v=eYiL4ruXFg8

Слухаєм інтервйо Андрія Пянтковського. Докотилась Америка до Трампа...
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слушать пянтковского - себя не уважать...старая ГКБ крыса....докатилась Америка, так кремль Америке впарил трампа, как нам зе..с помощью фишечек и пр. фигни
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Так кричали по радіо і ТВ, що Україна повинна бути субєктом міжнародної політики, а не обєктом..... От і маєте, накликали гімарой на свою дупу))))..... Важке рішення..... плавати вже не вийде, і вашим і нашим теж не получиться.... Імпічмент - серйозна тема в Америці....
Треба ставити або на Трампа, або на демократів.... і сподіватися на фарт, хто переможе.....

Знов ж таки, якщо демократи й переможуть, то частина республіканців може втратити лояльність до України і навпаки...... Сподіваюся, що не сам Зеленський буде цю важку дилему розрішувати... а в його команді знайдуться відповідні і помірковані люди, які розуміють всю складність ситуації.....
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а може не потрібно ставити на окремих представників, не втручатися у внутрішні розбірки американців? Бо, попередній досвіт показує що, не варто так робити.
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Невтручання в даному випадку - гірший із варіантів... Якщо вас втягнули в велику гру, то треба ставати поноцінним гравцем... В іншому випадку, якщо самоусунутися... одна частина естеблішменту по фіналу буде звинувачувати, що не допомогли усунути Трампа, інша-, що всі проблеми у Трампа і в підмоченій репутації республіканців - із-за України.... Тоді Україна загубить лояльність в обох частинах американського естеблішменту.....
Треба ризикувати.... на початку вести політику... і вашим, і нашим.... А коли вже буде зрозуміло, що з цього вийде.... То ставити на когось конкретного......
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Політику невтручання можуть вести Франція, Німеччина.... інші самодостатні країни.... Україна в реаліях війни, дуже завязана на політичній, економічній та навіть військовій підтримці Америки..... Тож самоусунутися з цієї історії так просто Україні не вийде.....
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Послухавшися Трампа невідомо ще, кому Зеленський зробив послугу, республіканцям чи демократам.
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Це демократи так зашквар Байдена намагаються зам'яти?
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ну да. если расследование возобновят, там всплывет много всего интересного, и вряд ли демократы после этого победят
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импичмент хороший повод отвлечь всех от скандала с Байденом. демократы понимаю, что если всплывет дело по его сыну опять и его расследуют, то победы им не видать.
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Бйден к импичмнету не имеет отношения. Трамп сам себяза гагнл в угол.
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раз уже Байдена врятували (коли НАБУ злило справу проти його бізнес-партнера Злочевського).. а от чи вдасться це зробити вдруге?
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Кто бы мог подумать, еще пол года назад, что какой то клоун из КВН будет держать за яйца президента самой могучей старны в мире.
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і що? наші антикорупціонери теж підтримають імпічмент?дехто навіть і не приховував, що топив за Клінтон (маю на увазі Лещенка, якщо хто забув)
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Демократы = гранты. которые нашим антикоррам демократы разрешают пилить судя по всему
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🤣🤣ну ну смотрю демократы как порохоботы любыми путями к власти рвутся
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Добра новина для України. Але це тільки початок, а до нормального ефекту ще має прийти трохи часу
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надіюсь, в нас уже всі засвоїли урок, що не треба втручатись у справи інших держав, особливо у вибори... а то по нашому деретору НАБУ розслідування історії з втручанням у вибори США може закінчитись дуже погано для нього
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