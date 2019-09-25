 Спікер Палати представників Пелосі оголосила про запуск процедури імпічменту Трампа в контексті його можливого тиску на українську владу. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Washington Post.

NANCY PELOSI:



"I’m announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry." pic.twitter.com/0vNN3ckEOp — JM Rieger (@RiegerReport) September 24, 2019

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За її словами, дії Трампа були "зрадою національної безпеки".

Трамп у Twitter назвав ці обвинувачення "полюванням на відьом": "Такий важливий день в Організації Об'єднаних Націй, стільки роботи і стільки успіху, а демократи навмисно псують і принижують це новинним сміттям про полювання на відьом".

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Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф та Елайджа Каммінгс (усі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час бесіди із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США та України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.