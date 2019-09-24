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 Політика України
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Все про:Зеленський (2852) ООН (1272) США (5444)

 Україна розраховує на геополітичну та інвестиційну підтримку від США, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україні потрібна геополітична та інвестиційна підтримка як США, так і інших країн.

Про це Володимир Зеленський сказав у коментарі щодо свого робочого візиту до США, де він бере участь у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Очікують не просто президента України, найголовніше, що говорять про Україну, що ніхто не забуває Україну. Всім цікава нова влада, що її підтримують. Всі підкреслюють, що у нас енергійні хлопці та дівчата, вітають, зокрема з парламентською перемогою", – сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що українська сторона проводить перемовини щодо санкційної політики стосовно Росії. Глава держави зауважив, що всі очікують на його зустріч з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

"Найголовніше, щоб ми всі розуміли, що США підтримують Україну. Не просто допомагають – тому що ми зараз інша країна, ми повинні бути потужними – тому важлива підтримка на геополітичному рівні та інвестиційна підтримка", – зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що у найближчі рік-два будуть гучні візити американських та європейських лідерів в Україну.

"Я очікую, що у нас будуть дуже круті відносини зі США. Я очікую, що ми запросимо Дональда Трампа відвідати Україну. Я хотів би, щоб лідери країн приїздили й бачили, яка гарна Україна. Треба вірити не словам, а очам", – додав він.

Зеленський зазначив, що іноземні інвестори підтримують проведення в Україні великої приватизації, реформи правоохоронних органів і земельної реформи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стенограма телефонної розмови із Зеленським буде оприлюднена 25 вересня, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150226
 
   
 Топ коментарі
 
...боже,яке ж воно дурне.
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Зебарыга, сначала останови войну, хватит наживаться! Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6158
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Потеряшка гидрант притащил на Генассамблею ООН удмурта Богдана. Чтобы тот шептал ему на ушко "сделай умное лицо, дура"Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4915
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Щоб батя мав як повернутися 95-й клоун йому навіть сценку приготує.
Так ЗЕбарани?
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Выживший‏ @Hlopak_ 4 часа назад

Ого! Байден заявил, что направит в Конгресс петицию о начале процедуры импичмента Трампу, если тот не продоставит Конгрессу все запрашиваемые расшифровки телефонных переговоров с Зеленским.
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Выживший‏ @Hlopak_ 5 часов назад

А вот это уже весело! Журналисты Блумберг раскопали, что за неделю до звонка Зеленскому с давлением по поду Байдена Трамп дал прямое указание начальнику штаба армии США заблокировать $400 млн. военной помощи Украине.
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Тобто Зеленському потрібне бабло на кінематограф. Хоченться фільм зняти - а грошей на спецефекти нема.
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Зебарыга, сначала останови войну, хватит наживаться!
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...у нас энергичные ребята, ...у нас будут очень крутые отношения с США

В общем, фартовый пацанчик вова. Весь такой свой. Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8891
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Дуралей, своё что-нибудь придумай. Повторяешь, как попугай..
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Тільки зебіл перепитує, не розуміючи очевидні речі.
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Можете уявити, що буде з такими, як він, коли Зеленський, підтвердить, що путін *****...

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Навіть не розумні чи кмітливі. Енергічні... як Янукович в молодості.
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"Все подчеркивают, что у нас энергичные ребята..." Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9834

Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9106
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Вращение Землі вокруг Солнца доказал Коперник.
А Джордано Бруно, утверждал, что кроме Земли, есть еще 100500 обитаемьіх планет.
Типа, если человечество накрется медньім тазом, то ничего страшного. Вселенная не обеднеет.
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В статье речь идёт не об астрономии, а об излишней энергичности.
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Джордано в момент "сгорания на работе" было 52. Для тех времен весьма почтенный возраст.
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К его Чести его Мужество, Вера в свою правоту. он правда герой и Человек с большой буквы. прошли столетия, пройдут тысячелетия, а его стойкость и сила духа не погаснут освещая Человечеству путь к непостижимому. Україна розраховує на геополітичну та інвестиційну підтримку від США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2691
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Будем пассматреть как 🐕🐖 обгадятца..как всегда..
🤗
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Ребята вопрос: Землю отдавать за долги или дефолт? Если честно, я не в курсе, спапёт ли дефолт? Пишите варианты.
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Дайош ! Свинарчуківську владу в зад 🐽 !
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Надо совсем немного исправить Вашу фразу "Землю отдавать за долги" на "Зелю отдавать за долги" и она станет во много раз лучше.
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инвестиции типа бритиш тобако - будет, даже не надо сомневаться. Приходиться вам платить за прикольное голосование - а так прикольно вам и ответит - мужайтесь и выносите все лишения достойно, вы это заслужили.
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Ну что ж посмотрим...........,на данный(!) момент - только «слова» преЗедента в виде ссысылки на «пресс службу».......
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лидеры кое каких стран конечно поедит в Украину но вот беда, инвестиции это не то же самое что лидеры стран, тут речь о странах а не о недоимперии, сцарь которой решает о инвестициях.
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В Вашингтоне демократы призывают начать процедуру импичмента президента






Телеканалы CNN и NBC News передали, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится в ближайшие часы сделать заявление, касающееся расследования попыток Дональда Трампа получить от президента Украины Владимира Зеленского компромата на бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Это сообщение поступило на фоне участившихся призывов в Палате представителей начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Во вторник, 24 сентября, конгрессмен Джон Льюис заявил на заседании палаты, что "у людей есть право знать, могут ли они доверять исходу выборов, есть право знать, могут ли они доверять нашу демократию тем, кто находится сегодня в Белом доме, у них есть право знать, просили ли иностранное государство вмешаться в наши выборы 2020 года, есть право знать, использует ли президент свое положение для пополнения собственных карманов".
По информации телеканала NBC News, 165 демократов в Палате представителей выступают за импичмент Трампу.
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CNtonNews?Ха-ха!Вот пока петюшки здесь хрюкают "Зрада,Сваты"-конгресмены пишут:"Байден заработал большие деньги, продавая государственные должности. Как Обама мог позволить этому случиться? Будет ли Демократическая партия продолжать потворствовать и позволять такую ​​плату за игру?"О чёмь это говорит?А о том,что дымократия,ими же навеянная кадилом войны для прикрытия "тёмных" кредитных да рейдерских делишек,начинает разсеиваться и скоро мы увидим совместные громкие разбирательства и реальные результаты типо посадок Манафорта,но уже со стороны кумовей-украино-американцев.С чемь вас дьґмопесьґ и поздравляю!
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Рубль возобновил падение на Московской бирже во второй половине торгов вторника на новостях о том, что демократы в конгрессе готовы запустить процесс импичмента президента Дональда Трампа.
Курс доллара, утром падавший до недельного минимума в 63,61 рубля, перешел к плавному, но безоткатному росту в 16.30 мск и к началу второго часа вечерней сессии (на 20.00 мск) достиг отметки 63,95.
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А зачем США твой Бабломойский на которого там пара уголовных дел открыто??
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Потеряшка гидрант притащил на Генассамблею ООН удмурта Богдана. Чтобы тот шептал ему на ушко "сделай умное лицо, дура"Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4915
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Вони ошелешені і не розуміють що відбувається.
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Как говорил классик: С таким лицом тебе никто денег не даст.
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В переводе: "Воюйте за нас, а главное дайте денег".
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Ти ращітай кого підтримувати на виборах в США, бо загримиш під панфари.
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В цілому - загнання країни в дефолт, з подальшим викупом її матеріальної цінності - землі і підприємств - це давнішня практика імперіалізму. Воно мов і логічно - чому, наприклад, німцям, будувати щось своє на чужій землі, наприклад. Тільки землю, бачите, збираються скуповувати українські олігархи, а не німецькі. Які вже скупили все, а країна отримала дулю. Просто Зеленський працює на панів, які палець об палець не вдарили, щоб Україна могла собою гордитись, зате все зробили, щоб український народ ганьбився перед Європою, розвівши в Україні корупцію, й відкинувши країну в минуле. Окрім того, ніяких таких твердих вимог від ЄС не надходило. І що німці виділять 15 млрд. за землю.. І на що ж їх вистачить? На 10 фільмів режисера Зеленського про людину-суперклоуна? Якісь чутки носяться, а мета одна - грабонути країну.
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Що ж він бородату бабцю з собою не взяв? Беню там так чекають, так чекають, а він тут кохфе з попільнички п'є в ОПі.
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Трамп парень расчетливый и бла-бла бла парашенковское с ним не пройдет... можно продать гтс - пусть руки русским крутят..в обмен на «Основной союзник вне НАТО»
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Мона Крым Трампу продать..
А че, он же Наш!
Нафига Трампу Гренландия?
Вот енто был бы ход!
🤗
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вариант!), но практика показывает, украинский геммор им никчему им даже турецкий геммор ни к чему...ненадання нам пдч в НАТу с помощью партнеров Нимеччины и Франции в 2008 - ярое подтверждение(((....
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А ещё она расчитывает на реальные сроки портнова, медведчука и коломойского, последнего желательно в Гуантанамо лет на 200 без удо.
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Нет, Владимир Александрович. После того как вы выгнали Уляну Супрун, заменив её на ставленницу доктора "х.. в ж..пу" (открытое письмо сотрудников МОЗ Гончаруку читали ? прочтите внимательно), не найдётся таких идиотов которые повезут в Украину инвестиции. Ивесторы живут по законам, а не по "понятиям".
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Зеленский, как актриса из немецких порнофильмов, готовый принять в любом количестве и с любой стороны.
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