 Україна розраховує на геополітичну та інвестиційну підтримку від США, - Зеленський. ВIДЕО

Про це Володимир Зеленський сказав у коментарі щодо свого робочого візиту до США, де він бере участь у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Очікують не просто президента України, найголовніше, що говорять про Україну, що ніхто не забуває Україну. Всім цікава нова влада, що її підтримують. Всі підкреслюють, що у нас енергійні хлопці та дівчата, вітають, зокрема з парламентською перемогою", – сказав Зеленський.
Зеленський підкреслив, що українська сторона проводить перемовини щодо санкційної політики стосовно Росії. Глава держави зауважив, що всі очікують на його зустріч з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.
"Найголовніше, щоб ми всі розуміли, що США підтримують Україну. Не просто допомагають – тому що ми зараз інша країна, ми повинні бути потужними – тому важлива підтримка на геополітичному рівні та інвестиційна підтримка", – зазначив Зеленський.
Він висловив сподівання, що у найближчі рік-два будуть гучні візити американських та європейських лідерів в Україну.
"Я очікую, що у нас будуть дуже круті відносини зі США. Я очікую, що ми запросимо Дональда Трампа відвідати Україну. Я хотів би, щоб лідери країн приїздили й бачили, яка гарна Україна. Треба вірити не словам, а очам", – додав він.
Зеленський зазначив, що іноземні інвестори підтримують проведення в Україні великої приватизації, реформи правоохоронних органів і земельної реформи.
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Так ЗЕбарани?
Ого! Байден заявил, что направит в Конгресс петицию о начале процедуры импичмента Трампу, если тот не продоставит Конгрессу все запрашиваемые расшифровки телефонных переговоров с Зеленским.
А вот это уже весело! Журналисты Блумберг раскопали, что за неделю до звонка Зеленскому с давлением по поду Байдена Трамп дал прямое указание начальнику штаба армии США заблокировать $400 млн. военной помощи Украине.
Ну шо, зачот.
В общем, фартовый пацанчик вова. Весь такой свой.
А Джордано Бруно, утверждал, что кроме Земли, есть еще 100500 обитаемьіх планет.
Типа, если человечество накрется медньім тазом, то ничего страшного. Вселенная не обеднеет.
🤗
Телеканалы CNN и NBC News передали, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится в ближайшие часы сделать заявление, касающееся расследования попыток Дональда Трампа получить от президента Украины Владимира Зеленского компромата на бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Это сообщение поступило на фоне участившихся призывов в Палате представителей начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Во вторник, 24 сентября, конгрессмен Джон Льюис заявил на заседании палаты, что "у людей есть право знать, могут ли они доверять исходу выборов, есть право знать, могут ли они доверять нашу демократию тем, кто находится сегодня в Белом доме, у них есть право знать, просили ли иностранное государство вмешаться в наши выборы 2020 года, есть право знать, использует ли президент свое положение для пополнения собственных карманов".
По информации телеканала NBC News, 165 демократов в Палате представителей выступают за импичмент Трампу.
Курс доллара, утром падавший до недельного минимума в 63,61 рубля, перешел к плавному, но безоткатному росту в 16.30 мск и к началу второго часа вечерней сессии (на 20.00 мск) достиг отметки 63,95.
А че, он же Наш!
Нафига Трампу Гренландия?
Вот енто был бы ход!
🤗