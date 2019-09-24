 Україна розраховує на геополітичну та інвестиційну підтримку від США, - Зеленський. ВIДЕО

Про це Володимир Зеленський сказав у коментарі щодо свого робочого візиту до США, де він бере участь у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Очікують не просто президента України, найголовніше, що говорять про Україну, що ніхто не забуває Україну. Всім цікава нова влада, що її підтримують. Всі підкреслюють, що у нас енергійні хлопці та дівчата, вітають, зокрема з парламентською перемогою", – сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що українська сторона проводить перемовини щодо санкційної політики стосовно Росії. Глава держави зауважив, що всі очікують на його зустріч з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

"Найголовніше, щоб ми всі розуміли, що США підтримують Україну. Не просто допомагають – тому що ми зараз інша країна, ми повинні бути потужними – тому важлива підтримка на геополітичному рівні та інвестиційна підтримка", – зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що у найближчі рік-два будуть гучні візити американських та європейських лідерів в Україну.

"Я очікую, що у нас будуть дуже круті відносини зі США. Я очікую, що ми запросимо Дональда Трампа відвідати Україну. Я хотів би, щоб лідери країн приїздили й бачили, яка гарна Україна. Треба вірити не словам, а очам", – додав він.

Зеленський зазначив, що іноземні інвестори підтримують проведення в Україні великої приватизації, реформи правоохоронних органів і земельної реформи.

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