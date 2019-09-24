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Все про:поранення (1526) Донбас (13098) втрати (1456) Об'єднані сили (373)

 Один боєць загинув, один - зазнав поранень, від початку доби - дев'ять ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь по позиціях ОС неподалік від Красногорівки (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї), двічі - поблизу Мар'їнки (з автоматичного гранатомета, снайперської і стрілецької зброї), а також біля Павлополя (зі стрілецької зброї).

Читайте також: У зоні проведення ООС під час ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог застосовував автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Травневого, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю неподалік від Кримського, гранатомети різних систем поблизу Новолуганського, стрілецьку зброю неподалік від Троїцького.

"Упродовж цієї доби в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець зазнав поранень", - уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, 23 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. За добу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150210
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть сдохнут москали!!!
Спи спокойно, Брат!
Мы отомстим!!!
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Загиблому воїну вічна та світла пам'ять........

Пораненому одужання та сил.......
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Пусть сдохнут москали!!!
Спи спокойно, Брат!
Мы отомстим!!!
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Зебилы , а почему в самой бедной стране Европы на президента в следующем году потратят больше всех в Европе ? (МИЛЛИАРД гривен) Куда лучше миллиард потратить на вашего зебобика , чем например на квартиры атошникам , правильно зебилы ? Один боец погиб, один - получил ранения, с начала суток - девять вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3740
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Почему при Петре Алексеевиче эту мразь, хотя и закрыли в СИЗО, так и не осудили?
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Тому, що Петро Олексійович, не ***** Владіміровічь.
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Тому, що Петро Олексійович, не ТВІЙ ***** Владіміровічь.
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тому що Зебіл прийшов до влади і випустив
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Трамп вновь заморозил военные деньги для Украины.Полный абзац.
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Ссылка будет чуть позже на ЦН.Предлог у Трампа благородный.
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з таким припіздентом як Зельцман ще й не таке буде...подивись краще куди він гроші розподіляє
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ціна перемиря від шмарклі.... раніше хоч давали адекватну відповідь
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Загиблому воїну вічна та світла пам'ять........

Пораненому одужання та сил.......
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Мародьор продолжает наживаться на войне с попустительства Зеленского! Доколе? Один боєць загинув, один - зазнав поранень, від початку доби - дев'ять ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1301
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Герої не вмирають, вмирають вороги!!! смерть маскавітським окупантам!!!! Одужання пораненному воїну України!!!
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Мосты им больше восстанавливайте,долб...бы *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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