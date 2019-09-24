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Все про:бойовик (3077) війна (1731) затримання (3025) Луганщина (1839) Нацполіція (8243) операція Об'єднаних сил (1600)

 Найманця РФ затримали на Луганщині: "Не сподобалося ставлення в "ДНР", виїхав на Україну". ВIДЕО

На Луганщині поліцейські викрили бойовика, який проходив контрактну службу в НЗФ "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Упродовж 4 років за програмою "На тебе чекають вдома" здалися 383 найманці "ДНР/ЛНР", - СБУ

Так, 23 вересня, під час перевірки документів на блокпосту поліцейські виявили 23-річного жителя Донецької області, який за оперативною інформацією брав участь у незаконних збройних формуваннях.

За словами чоловіка, в 2014 році, через складне матеріальне становище він вступив до лав НЗФ "ДНР", де пройшовши курс "молодого бійця", був призначений на посаду стрільця. Він охороняв боєприпаси і житлові приміщення військових частин у містах Шахтарськ і Дебальцеве Донецької області. Після трирічної служби в лавах НЗФ "ДНР" він, розчарувавшись у ставленні командирів до підлеглих, покинув службу і поїхав на заробітки в Російську Федерацію.

Співробітники поліції Луганської області чоловіка передали колегам з поліції Донеччини для проведення подальших невідкладних слідчих дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150157
 
   
 Топ коментарі
 
Так в Україні добре,особливо зрадникам та найманцям росії.
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ну да, такие сейчас в тренде, это патриотов начнуть сажать, а сепаров при нынешней власти нянчить будут
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Суд отпустит єтого повстанца к гадалке не ходи...
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ну да, такие сейчас в тренде, это патриотов начнуть сажать, а сепаров при нынешней власти нянчить будут
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Суд отпустит єтого повстанца к гадалке не ходи...
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Так в Україні добре,особливо зрадникам та найманцям росії.
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Интересно конечно до чого тут судебная реформа...
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Ні,обрали українофоба президентом України.
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3 года охранником был??????????????? какой дебил в это поверит????????????
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Да блин всех кого не поймают - все охранники. Вот если бы я стал повстанцем, то **** там, я бы брал от жизни все: грабил, насиловал и убивал Наемник РФ задержан на Луганщине: "Не понравилось отношение в "ДНР", уехал на Украину" - Цензор.НЕТ 4876
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)))
А какой дебил на допросе скажет, что он Дебальцево штурмовал?..
Тут-то как раз все просто и понятно.
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Епт.И этот ТОЛЬКО ОХРАНЯЛ.Кто же тогда убивал? Наемник РФ задержан на Луганщине: "Не понравилось отношение в "ДНР", уехал на Украину" - Цензор.НЕТ 2347
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Этот охранял Донбасс от добровольцев, которые начали войну и убивал мирное население Донбасса (по версии зебилов) , а убивали конечно же добровольцы которые наживались на войне
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Амнистию , шаурму и рынок земли ему. Наш человек!!
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Это му@ило уже считается "героическим повстанцем". Понять и простить-медаль дать.
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...какие нежные и разачарованные стрелки пошли...
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К сиротам отношусь положительно , после этого видео у него уже нет обратной дороги .
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Тот редкий случай, когда я думаю, что чувака не нужно сажать. Ему помощь нужна, настоящая! Социальная служба нужна, психологическая помощь, реинтеграция...
Вы сами представьте: чувака выпускают с детдома. Гол, как сокол!!! Кругом война!!!
Прибился, к тем, кто хоть поесть даст, пофиг кто это, лишь бы не сдохнуть ("...кормили там. Три раза в день."!!!!!!!) - умножьте это на тотальную пропаганду русского мира еще с детдома (к сожалению, в последнем я просто уверен, как житель Донецкой области((( ).
И вот при этом всем, до чувака, самостоятельно доходит, что нужно бросить этим бредом заниматься и валить в Украину!!!
Ему нужна помощь!!!
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Але таких я б направив на відбудову того, що завдяки їм було зруйновано. Умовний термін і 1-2 роки відпрацювати на відновленні інфраструктури будівельником.
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Не нужно его сажать, зачем нам еще один урка?
Я сильно подозреваю, что если его отправить туда строителем, пристроить к бригаде, научить профессии, платить нормально - так он сам только рад будет!
Один из моих водителей "Урагана" в 2015 строителем дорог работает по всей Украине. Вот туда бы чувака запихнуть!!! И отстроит разрушенное, и с нормальными мужиками пообщается, и денег заработает!!!
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И все поголовно на блокпостах и складах стояли, никого не убивали, имеют положительные характеристики работодателя, хорошие отзывы от коллектива и фотку на стенде "сотрудник года"...
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Датчики "HB" - поставить.
И.
На простой вопрос(за минуту пропускаем - 10 "лиц") - террористы "сыпятся", а нормальные проходят.
Это высокотехнологичные датчики, которые наши гражданские спецы могли бы поставить на пункты пересечения.
И да, это был бы патент, это была бы "обкатка".
Вместо этого имеем 100500 "психологов".
Да я тоже скажу шо еду за салом, еду еще к корешу, а потом - на рыбалку и отвалите.

Мне кажется(бормочет мантры), шо у нас тот же "Запад" пресловутый, тупо прикалывается и немного изучает.
А наши - горазды продолжать дурацкие пропускА, типо - ты не боевк?- а тот - неее, я просто собак кормил - пропуск, раз-два.
Мне понятно что идет "игра", причем в ней Путин - как режиссер. Слава Антиколорадосу, увидел я ложь истекающую из лона злых, и они бобом клинус - злые.....
Звяздец Украине походу. Тут вырулить - должен быть уровень тов. Боунапарте.
Это реально - "приехали"
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А вот переход от хунты в лугандон. И так каждый день с утреца к хунте вечером к скрепам.

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І всі ці так звані люди ненавидятьь Україну
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В більшоті це люди потомки сибірських, уральських, поволжських та ін. кацапів які були завезені йоською сраліним після голодомору в Україні який був ним же і організований. Заселяв це стадо в домівки щойно помелих господарів. Тепер поженаємо плоди...
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ЗА.БАЛИ!!Одни охранники.Если власть не прекратит заниматься этой херней,атошники сами будут находить и ,судить
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Такие твари обитают на оккупированных территориях, жаль что в 2014 году им программы придумали что бы возвращались, а не расстреливали их. Пособники оккупантов живущие по законам рефии, и ненавидящие Украину.
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Да нет, голубок. С чистого листа не получится. Сначала нужно ответить за все то, что натворили...
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три года нравилось...а потом...чалап.!..и перенравилось...балованый охранник...балованный)))
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"Оттепель": Росія підготувала "партизанів" і снайперів для дій на Донбасі

"Между Украиной и Россией появилось определенное потепление, оттепель.
И Зеленский пытается это использовать", - Вадя Пристайко

Командування російських окупаційних військ почало більш активно застосовувати диверсійно-розвідувальні та снайперські групи на окупованих частинах Донецької та Луганської областей та залучає підрозділи диверсантів, які три місяці готувалися в Ростовській області РФ до ведення "партизанської війни".

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях підвищує інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних та снайперських груп. Водночас, противник активізував підготовку до застосування підрозділів диверсантів, які прибули після тримісячної підготовки з ведення "партизанської війни" у навчальних центрах на території Ростовської області РФ", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, за словами речника, окупанти проводять випробування ефективності прихованих способів обстрілу підрозділів Об'єднаних сил, опрацьованих на полігонах Південного військового округу ЗС РФ. Зокрема, для дезорієнтації та приховування звуку пострілів, вогонь снайперами ведеться під прикриттям стрільби мінометів та гранатометів.
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Предателя Родины павешать на осине как позорную псину!
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допоки воно буде розмовляти "НА УКРАЇНУ" толку з нього не буде!
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Зачем их задрживать, зебобики все равно их отпустят. Это ж братья
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Якщо взяти за аналогію технологічне обладнання (універсальне, спеціальне і спеціалізоване), то цей дядько, який "охороняв ворота" буде спеціалізованим обладнанням. Спеціалізоване обладнання розміщується в серійному та масовому виробництві, звідси висновок, що або технологія військової діяльності в "дирі" пов'язана з великими колективами вояк (серійне та масове виробництво), або ж навпаки, їх мало, ніби як в одиничному виробництві, але кваліфікація настільки низька та відповідний рівень людського розвитку, що на більше, чим "охорону воріт" вони не здатні.
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