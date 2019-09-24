 Найманця РФ затримали на Луганщині: "Не сподобалося ставлення в "ДНР", виїхав на Україну". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.

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Так, 23 вересня, під час перевірки документів на блокпосту поліцейські виявили 23-річного жителя Донецької області, який за оперативною інформацією брав участь у незаконних збройних формуваннях.

За словами чоловіка, в 2014 році, через складне матеріальне становище він вступив до лав НЗФ "ДНР", де пройшовши курс "молодого бійця", був призначений на посаду стрільця. Він охороняв боєприпаси і житлові приміщення військових частин у містах Шахтарськ і Дебальцеве Донецької області. Після трирічної служби в лавах НЗФ "ДНР" він, розчарувавшись у ставленні командирів до підлеглих, покинув службу і поїхав на заробітки в Російську Федерацію.

Співробітники поліції Луганської області чоловіка передали колегам з поліції Донеччини для проведення подальших невідкладних слідчих дій.