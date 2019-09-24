 Найманця РФ затримали на Луганщині: "Не сподобалося ставлення в "ДНР", виїхав на Україну". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.
Так, 23 вересня, під час перевірки документів на блокпосту поліцейські виявили 23-річного жителя Донецької області, який за оперативною інформацією брав участь у незаконних збройних формуваннях.
За словами чоловіка, в 2014 році, через складне матеріальне становище він вступив до лав НЗФ "ДНР", де пройшовши курс "молодого бійця", був призначений на посаду стрільця. Він охороняв боєприпаси і житлові приміщення військових частин у містах Шахтарськ і Дебальцеве Донецької області. Після трирічної служби в лавах НЗФ "ДНР" він, розчарувавшись у ставленні командирів до підлеглих, покинув службу і поїхав на заробітки в Російську Федерацію.
Співробітники поліції Луганської області чоловіка передали колегам з поліції Донеччини для проведення подальших невідкладних слідчих дій.
А какой дебил на допросе скажет, что он Дебальцево штурмовал?..
Тут-то как раз все просто и понятно.
Вы сами представьте: чувака выпускают с детдома. Гол, как сокол!!! Кругом война!!!
Прибился, к тем, кто хоть поесть даст, пофиг кто это, лишь бы не сдохнуть ("...кормили там. Три раза в день."!!!!!!!) - умножьте это на тотальную пропаганду русского мира еще с детдома (к сожалению, в последнем я просто уверен, как житель Донецкой области((( ).
И вот при этом всем, до чувака, самостоятельно доходит, что нужно бросить этим бредом заниматься и валить в Украину!!!
Ему нужна помощь!!!
Я сильно подозреваю, что если его отправить туда строителем, пристроить к бригаде, научить профессии, платить нормально - так он сам только рад будет!
Один из моих водителей "Урагана" в 2015 строителем дорог работает по всей Украине. Вот туда бы чувака запихнуть!!! И отстроит разрушенное, и с нормальными мужиками пообщается, и денег заработает!!!
И.
На простой вопрос(за минуту пропускаем - 10 "лиц") - террористы "сыпятся", а нормальные проходят.
Это высокотехнологичные датчики, которые наши гражданские спецы могли бы поставить на пункты пересечения.
И да, это был бы патент, это была бы "обкатка".
Вместо этого имеем 100500 "психологов".
Да я тоже скажу шо еду за салом, еду еще к корешу, а потом - на рыбалку и отвалите.
Мне кажется(бормочет мантры), шо у нас тот же "Запад" пресловутый, тупо прикалывается и немного изучает.
А наши - горазды продолжать дурацкие пропускА, типо - ты не боевк?- а тот - неее, я просто собак кормил - пропуск, раз-два.
Мне понятно что идет "игра", причем в ней Путин - как режиссер. Слава Антиколорадосу, увидел я ложь истекающую из лона злых, и они бобом клинус - злые.....
Звяздец Украине походу. Тут вырулить - должен быть уровень тов. Боунапарте.
Это реально - "приехали"
"Между Украиной и Россией появилось определенное потепление, оттепель.
И Зеленский пытается это использовать", - Вадя Пристайко
Командування російських окупаційних військ почало більш активно застосовувати диверсійно-розвідувальні та снайперські групи на окупованих частинах Донецької та Луганської областей та залучає підрозділи диверсантів, які три місяці готувалися в Ростовській області РФ до ведення "партизанської війни".
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях підвищує інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних та снайперських груп. Водночас, противник активізував підготовку до застосування підрозділів диверсантів, які прибули після тримісячної підготовки з ведення "партизанської війни" у навчальних центрах на території Ростовської області РФ", - повідомив Гуцуляк.
Крім того, за словами речника, окупанти проводять випробування ефективності прихованих способів обстрілу підрозділів Об'єднаних сил, опрацьованих на полігонах Південного військового округу ЗС РФ. Зокрема, для дезорієнтації та приховування звуку пострілів, вогонь снайперами ведеться під прикриттям стрільби мінометів та гранатометів.