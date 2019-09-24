 Овсієнка обрано новим главою Вищої ради правосуддя. ВIДЕО

Про це повідомляє пресслужба ВРП, передає Цензор.НЕТ.
Під час засідання ВРП Говоруха пояснив, що звільнився з посади голови ВРП за станом свого здоров'я. Члени ВРП підтримали його рішення і почали процедуру виборів нового глави ВРП терміном на два роки.
За результатами голосування новим головою Вищої ради правосуддя обрано Андрія Овсієнка. За його кандидатуру проголосували 12 членів ВРП.
Овсієнка обрано членом Вищої ради правосуддя з'їздом суддів у березні 2017 року. З травня він був секретарем Третьої дисциплінарної палати ВРП.
Хороший голос в(у) головуючого - если не знать что на таких должностях мона давить быдло на джипе и потом просто побормотать на "молебне" что-то и отстегнуть прокурору(если даже дело завели) тоже что-то.
Слово Фемиде, Саломону слово! Фарс просто, шо "фемида" - шо "саломон".
У нас, как и почти везде, власть талдычит о дурацких комиксах. Типо там древние имели "правосудие".....
раб нечаянно дотронулся до(к) локтю самки своего хозяина = мучительная казнь камнями(пока что представьте, а видео я видел - .... мне то пофиг, а веропитекам - жидкий стул))
Доходи декларанта - 4 401 194 грн за 2018 рік
Молодое лицо..
Все как завещал сопля..