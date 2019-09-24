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 Політика України
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Все про:Овсієнко (2) Вища рада правосуддя (263) Говоруха (2)

 Овсієнка обрано новим главою Вищої ради правосуддя. ВIДЕО

Глава Вищої ради правосуддя (ВРП) Володимир Говоруха сьогодні, 24 вересня, написав заяву про дострокове припинення своїх повноважень на посаді голови ВРП.

Про це повідомляє пресслужба ВРП, передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання ВРП Говоруха пояснив, що звільнився з посади голови ВРП за станом свого здоров'я. Члени ВРП підтримали його рішення і почали процедуру виборів нового глави ВРП терміном на два роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени Вищої ради правосуддя пояснили, що відвідували Офіс Президента перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка для "участі в експертних зустрічах". ДОКУМЕНТ

За результатами голосування новим головою Вищої ради правосуддя обрано Андрія Овсієнка. За його кандидатуру проголосували 12 членів ВРП.

Овсієнка обрано новим главою Вищої ради правосуддя 01

Овсієнка обрано членом Вищої ради правосуддя з'їздом суддів у березні 2017 року. З травня він був секретарем Третьої дисциплінарної палати ВРП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150134
 
 
 Топ коментарі
 
А почему не Портнов? идеальный правозащитник для Украины!!! Овсиенко избран новым главой Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 3002
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-- пацану ещё и 50 нету? ... ...морщины, синева в мешках под глазами... -- губы тонко сжаты, нижняя выдаётся вперёд, а челюсть нет -- не боец! ... -- я б его в рейс не взял -- ...да он бы и сам не поехал со мной... *)
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Дані з декларації про доходи:

Доходи декларанта - 4 401 194 грн за 2018 рік
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тогда следом надо учреждать вино-высший институт народного образования Овсиенко избран новым главой Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 9859
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А почему не Портнов? идеальный правозащитник для Украины!!!
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-- пацану ещё и 50 нету? ... ...морщины, синева в мешках под глазами... -- губы тонко сжаты, нижняя выдаётся вперёд, а челюсть нет -- не боец! ... -- я б его в рейс не взял -- ...да он бы и сам не поехал со мной... *)
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Высшее Созвездие Православия Овсієнка обрано новим главою Вищої ради правосуддя - Цензор.НЕТ 6078

Хороший голос в(у) головуючого - если не знать что на таких должностях мона давить быдло на джипе и потом просто побормотать на "молебне" что-то и отстегнуть прокурору(если даже дело завели) тоже что-то.

Слово Фемиде, Саломону слово! Фарс просто, шо "фемида" - шо "саломон".

У нас, как и почти везде, власть талдычит о дурацких комиксах. Типо там древние имели "правосудие".....

раб нечаянно дотронулся до(к) локтю самки своего хозяина = мучительная казнь камнями(пока что представьте, а видео я видел - .... мне то пофиг, а веропитекам - жидкий стул))
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Дані з декларації про доходи:

Доходи декларанта - 4 401 194 грн за 2018 рік
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Ты свои доходы выложи , трутень . Живешь на Цензоре .
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Грузинам места не нашлось радикальным . Овсієнка обрано новим главою Вищої ради правосуддя - Цензор.НЕТ 5163 А так лохторату по ушам .! Икнеться тебе это Зеля и не раз .
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Какой еще такой Овсиенко? Овсиенко - разве не она?
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Симпатичный паренёк..
Молодое лицо..
Все как завещал сопля..
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