 Овсієнка обрано новим главою Вищої ради правосуддя. ВIДЕО

Про це повідомляє пресслужба ВРП, передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання ВРП Говоруха пояснив, що звільнився з посади голови ВРП за станом свого здоров'я. Члени ВРП підтримали його рішення і почали процедуру виборів нового глави ВРП терміном на два роки.

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За результатами голосування новим головою Вищої ради правосуддя обрано Андрія Овсієнка. За його кандидатуру проголосували 12 членів ВРП.

Овсієнка обрано членом Вищої ради правосуддя з'їздом суддів у березні 2017 року. З травня він був секретарем Третьої дисциплінарної палати ВРП.