 "Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - російські снайпери обстріляли бійців ЗСУ біля Новотошківського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, при цьому окупанти використовують снайперську зброю з калібром 12,7 мм, проти якої безсилий бронежилет будь-якого класу захисту.
"Пощастило на долю секунди голову прибрати. Тільки біля вуха загуло ... Нічого - живий. Місцеві такої оптики не мають, а приїжджають фахівці і починають кошмарити. Там сухе дерево і в тому місці свіжовикопаний окоп - звідти вони і стріляють. Але тут так - команда на провокації не піддаватися. Зрозуміло, що виконуємо, але коли нахабніють сильно і починають гамселити... - тут уже хоч-не-хоч, але мусиш у відповідь відкривати вогонь ... Злість. Взяв би і порвав, як тузік тряпку", - каже один з бійців ЗСУ, який потрапив під снайперський обстріл.
Кстати, столкнулся тут мимоволи с одним обездоленным,
так он мне открыл глаза, что данная МО справка про то, что "не призивався" уже гуляет во всех СМИ, со словами "не викликався".
Вот такая она - правда от ЗЕ
И Богдан, и министр обороны (не помню, как зовут этого случайного человека), заявляют,
что у них везде в их организациях есть функционал.
Функционал (существительное) - это либо математическая формула, либо гей, готовый всегда и со всеми. Других существительных у слова "функционал" нет.
Они ветренного и продуктивного гея ввели во все свои органы ?
а про какого-то функционала тараторят постоянно, только фамилию его не называют:
«Не все знали мой функционал»: Богдан сказал, чем занимался в штабе Зеленского
Функціонал будь-якого менеджерського колективу чітко визначено і поділено між собою. Таке може казати людина, яка не розуміє, що таке функціонал навіть маленького підприємства", - сказав він
Перегляд стратегічних документів та зміна структури і функціоналу оборонного відомства, - міністр Загороднюк про пріоритети розвитку Міноборони
Как фамилия этого функционала, который у них везде работает ?
Функция от функции присутствует.
Функционал полный.
Твой высер в 14.48 уже готов был.
Видео идет 2м53сек.
Пидлога, ты хоть видео до конца, лишенец, досмотри - о чем воин молился!!!
При Пете, а не сейчас посадили сотни добровольцев и армейцев - это да, при Зеле где и когда кого посадили?
б*же, ну какой Яхве даст мир, если оН даже своих избранцев травил как клопов и резал тісячами просто себе на ужин(ну, типо шоб зрелище было к ужину, как вот нам, например - новости)
Я не имею иллюзий. Кацапы не отпустят - прикрываясь этой отравой, типо: злые нас поссорили, а мы сравяне - морь, печора, мордва, вепсы(и еще 200 пород скота) вместе с вами
було так... але вирішили розширитися... самі проєктували, самі копали
тож хіба мона таку красу розбирати... тут стільки любові...вміння..душі...
а то (знизу) сусіди-побратими будують... от хунта.. нєжна...комфорт любить ))))
де це...не питайте...)))) сєкрєт!
Тогда может в курсе, сколько корпоративов он на рашке за годы войны провел?
Может корпоративы смазать?