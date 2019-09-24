 "Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - російські снайпери обстріляли бійців ЗСУ біля Новотошківського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, при цьому окупанти використовують снайперську зброю з калібром 12,7 мм, проти якої безсилий бронежилет будь-якого класу захисту.

"Пощастило на долю секунди голову прибрати. Тільки біля вуха загуло ... Нічого - живий. Місцеві такої оптики не мають, а приїжджають фахівці і починають кошмарити. Там сухе дерево і в тому місці свіжовикопаний окоп - звідти вони і стріляють. Але тут так - команда на провокації не піддаватися. Зрозуміло, що виконуємо, але коли нахабніють сильно і починають гамселити... - тут уже хоч-не-хоч, але мусиш у відповідь відкривати вогонь ... Злість. Взяв би і порвав, як тузік тряпку", - каже один з бійців ЗСУ, який потрапив під снайперський обстріл.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею... Спи", - ветеран АТО Анастасія Шевченко, відома як співачка Стасік, представила пісню "Колискова для ворога". ВIДЕО