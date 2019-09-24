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 Політика України, Суспільство
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Все про:армія РФ (1997) війна (1731) Донбас (13098)

 "Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - російські снайпери обстріляли бійців ЗСУ біля Новотошківського. ВIДЕО

Снайпери російських окупантів активізувалися на ділянці фронту в районі Новотошківського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, при цьому окупанти використовують снайперську зброю з калібром 12,7 мм, проти якої безсилий бронежилет будь-якого класу захисту.

"Пощастило на долю секунди голову прибрати. Тільки біля вуха загуло ... Нічого - живий. Місцеві такої оптики не мають, а приїжджають фахівці і починають кошмарити. Там сухе дерево і в тому місці свіжовикопаний окоп - звідти вони і стріляють. Але тут так - команда на провокації не піддаватися. Зрозуміло, що виконуємо, але коли нахабніють сильно і починають гамселити... - тут уже хоч-не-хоч, але мусиш у відповідь відкривати вогонь ... Злість. Взяв би і порвав, як тузік тряпку", - каже один з бійців ЗСУ, який потрапив під снайперський обстріл.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею... Спи", - ветеран АТО Анастасія Шевченко, відома як співачка Стасік, представила пісню "Колискова для ворога". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150127
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский, останови разведение сил и сдачу позиций наших воинов, не глупи, а то сам пойдешь отвойовывать, то что сейчас сдашь!!!
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гнида зе-коломойская, сделал из солдат мишени
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Зеленский, останови разведение сил и сдачу позиций наших воинов, не глупи, а то сам пойдешь отвойовывать, то что сейчас сдашь!!!
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Папка уже не разрешил.

Кстати, столкнулся тут мимоволи с одним обездоленным,

так он мне открыл глаза, что данная МО справка про то, что "не призивався" уже гуляет во всех СМИ, со словами "не викликався".

Вот такая она - правда от ЗЕ
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Мамку туда же выбросить пусть довоспитывает.
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не вижу в этой формуле функционала !

И Богдан, и министр обороны (не помню, как зовут этого случайного человека), заявляют,

что у них везде в их организациях есть функционал.

Функционал (существительное) - это либо математическая формула, либо гей, готовый всегда и со всеми. Других существительных у слова "функционал" нет.

Они ветренного и продуктивного гея ввели во все свои органы ?
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...и площадь круга не отображена в должной мере!
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Нельзя Сопромат на арапа сдавать! (с) *)
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Присмотритесь, к чему стремится знаменатель. "Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - російські снайпери обстріляли бійців ЗСУ біля Новотошківського - Цензор.НЕТ 1653 Вот вам и гей и Богдан.
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да, всё сходится.

Функция от функции присутствует.

Функционал полный.
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вы еще не поняли, что никто никуда не пойдет, кроме как взад. Все пришли, а вернее приплыли.
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Новость Цензор поставил в 14.46
Твой высер в 14.48 уже готов был.
Видео идет 2м53сек.
Пидлога, ты хоть видео до конца, лишенец, досмотри - о чем воин молился!!!
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Не глупи. ваЗЕлин и ЗЕбилы отвоевывать? По норам как сидели, так и будут сидеть. Там тепло, бухло, торчать можно, а воевать не вомильфо, они за мир.
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ЗЕбіли вітаю, ви зробили це разом, ЗЕбанати!

"Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - российские снайперы обстреляли бойцов ВСУ возле Новотошковского - Цензор.НЕТ 2860
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Какая чушь. Никто в Раде не примет подобных законов. В Кремле могут писать что хотят - это никогда не станет законами Украины.
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А если примут, то уже завтра перестанут быть Радой. Пусть у Овоща спросят, как такое бывает. И придется снова веселить свадьбы и фотографировать их... если выживут.
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Что бы они не сделали, ты зайдешь на Цензор и будешь их отмазывать )))
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Вот именно, что подобное им никто не простит, потому на такое даже самые упоротые вроде Дубинского не пойдут.
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Зебилов в раде больше 250 организмов и они сами ничего не решают. Как им сказали, так они и голосуют. Чечетова только не хватает руками махать, так что все может быть.
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НЕ чушь. Сейчас Украинских армейцев сажают, а вату выпускают и лелеют. Суки зеленые.
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Факты в студию, где сейчас украинских армейцев сажают?

При Пете, а не сейчас посадили сотни добровольцев и армейцев - это да, при Зеле где и когда кого посадили?
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гнида зе-коломойская, сделал из солдат мишени
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ЗЕБИЛЯТА А ПОЧЕМУ ПОРОХ НЕ СИДИТ ЕЩЕ? Я ТАК ПОНЯЛ ЗДЕСЬ КРЕМЛЕВСКИЕ СИДЯТ И ДЕЛАЮТ ВИД ЧТО ОБСИРАЮТ ДРУГ ДРУГА А НА САМОМ ДЕЛЕ СИДЯТ ЧЕРЕЗ СТЕНУ
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Т.е. стратегия Зе-генералиссимуса заключается в том, чтобы из украинских солдат делать безответные мишени для российских снайперов?
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На провокации не поддаваться..А если бы ему голову отстрелили,это считается провокацией?
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г*споди, посмотрел чет до 1:50, немножко мотанул и ..... бла-бла-бла, Яхве вялик, молитвочки и т.д......
б*же, ну какой Яхве даст мир, если оН даже своих избранцев травил как клопов и резал тісячами просто себе на ужин(ну, типо шоб зрелище было к ужину, как вот нам, например - новости)

Я не имею иллюзий. Кацапы не отпустят - прикрываясь этой отравой, типо: злые нас поссорили, а мы сравяне - морь, печора, мордва, вепсы(и еще 200 пород скота) вместе с вами
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"Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - російські снайпери обстріляли бійців ЗСУ біля Новотошківського - Цензор.НЕТ 2938
було так... але вирішили розширитися... самі проєктували, самі копали
"Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - російські снайпери обстріляли бійців ЗСУ біля Новотошківського - Цензор.НЕТ 539
тож хіба мона таку красу розбирати... тут стільки любові...вміння..душі...
а то (знизу) сусіди-побратими будують... от хунта.. нєжна...комфорт любить ))))
"Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - російські снайпери обстріляли бійців ЗСУ біля Новотошківського - Цензор.НЕТ 3761
де це...не питайте...)))) сєкрєт!
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Ну главное чтоб Петины 300 снайперских винтовок смазали . 5.у.а что хочешь сманипулирует.
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А сколько Зе винтовок передал в ЗСУ, не подскажете?
Тогда может в курсе, сколько корпоративов он на рашке за годы войны провел?
Может корпоративы смазать?
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Если власть обявило перемирие то пускай в окопы идут аваковские мусора. Мужики уезжайте домой, дома в Киеве вы больше пользы для Украины сделаете.
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Вражеских снайперов можно уничтожать только минометами. А нашим минометы предатель Хомчак запретил применять. То что наши открывают ответный огонь из автоматов врага только смешит.
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Выход один - в квадрат , откуда стреляют - привет на червонец.. С десяток мин, и закапывать не придется московита..
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