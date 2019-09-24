 "Моя рідна мова - російська, але українська має бути єдиною державною", - жителі Донецької області про мовне питання. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, опитування засвідчило, що багато жителів прифронтової території впевнені в тому, що єдиною офіційною мовою в Україні має бути українська. Утім, опитані заявляють, що вибір мови спілкування на побутовому рівні - це право і особисте рішення кожного громадянина.
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Матеріали за темою: Мовне питання
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+25
Зебiли , а коли ваш зебобiк нарештi вивчить мову ?
+20
100% согласен: украинский государственный, прием на работу в госорганы только со знанием языка и истории Украины, официальные документы - державною мовою, а общаться в быту можешь на каком угодно. Хоть по-собачьи.
Розмовляли як хотіли, ніхто не заважав. Не, вам же треба було захищати йазик Пушкіна та Достоєвського. Зараз мажте цей свій рузкий йазик хріном та їжте.
Така ось гидота була майже по всіх областях на всіх кутках в 12-му році:
Даже принимая Закон с откровенно выраженным националистическим содержанием, евреи смогли включить свою голову и не разжигать у себя под боком излишнее непонимание с арабами, несмотря на то что они воюют с ними на протяжении уже много сотен лет. Без выводов, имеющий мозг поймёт.
запам'ятайте - саме існування української держави це вже привід для москалів з нами воювати
Если ваши родители, деды-прадеды рождались и умирали с украинским словом на устах, то о каком родном языке может идти речь ?
Это всего лишь пережиток колониального прошлого. Наносное и искусственное.
Плекаймо МОВУ.
Пісню душі нашого народу.
БРАВО!
подобається спілкуватись собачою і жити мов худоба ?
Про пропаганду я дізналась в 2014.
На прикладі раша тв.
Зебобы с полицаями, идут в жо...пу, я больше не хочу, чтобы кто то приползал меня
защищатьубивать!
НЕТ РАШИСТКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ!
В той же Канаде половина страны на английском говорит, половина на французском. В Швейцарии половина немецкий, половина французский.
И никаких проблем.