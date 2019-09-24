 "Моя рідна мова - російська, але українська має бути єдиною державною", - жителі Донецької області про мовне питання. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, опитування засвідчило, що багато жителів прифронтової території впевнені в тому, що єдиною офіційною мовою в Україні має бути українська. Утім, опитані заявляють, що вибір мови спілкування на побутовому рівні - це право і особисте рішення кожного громадянина.

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