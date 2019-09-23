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 Політика України
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Все про:Денісова (368) ОБСЄ (2258) Росія (19957) мінські угоди (1619) нормандська четвірка (582)

 Переговори про звільнення утримуваних осіб ведуться в Мінському і Нормандському форматах, - Денісова. ВIДЕО

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула в польську Варшаву на щорічну нараду ОБСЄ.

Про це повідомляє спеціальний кореспондент UATV у Варшаві, передає Цензор.НЕТ.

Омбудсмен розповіла про 113 громадян України (зокрема 89 кримських татар), яких незаконно утримують на території окупованого Криму і РФ.

За її словами, переговори про звільнення утримуваних ведуться зараз в Мінському і Нормандському форматах.

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"Ці списки складаються СБУ. Я думаю, що вся робота завершиться тим, що звільнять як наших громадян, так і території", - заявила Денісова.

Уповноважена ВР додала, що Росія катує незаконно затриманих українців і використовує їх як робочу силу. Відомі факти побиття, застосування електрошоку, психологічного тиску, відсутності кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів. Готуючись до нового обміну, українська сторона вже підготувала і передала списки утримуваних у Росії і на території окупованого нею Криму громадян України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3150004
 
 
 Топ коментарі
 
Військовий: Пам'ятайте російський підводний човен "Курськ"? Знаєте, що сталося, коли старенькі батьки матроса отримали компенсацію?

Переговори про звільнення утримуваних осіб ведуться в Мінському і Нормандському форматах, - Денісова - Цензор.НЕТ 2959

Колись я вірив, що путлер є спричинив війну. Але з часом зрозумів, що це свідома воля росіян. Їх бажання забрати все у слабшого і поділити. І вони вперто обирають того гопника в краватці, що втілює їх прагнення в життя. Ми не такі.
Я не хочу в рашку. І ми маємо зробити все, щоб туди не потрапити.
Пам'ятайте російський підводний човен" Курськ ", який "она утонула", а її загиблий екіпаж, за словами Путіна, був одружений на "десятидоларовых шлюхах"?
Родичам екіпажу виплатили компенсацію в розмірі зарплатні за 10 років.
Один із загиблих моряків був родом з глухого провінційного російського села з незбагненною навіть для нас, в "голодній Україні", убогістю, розрухою і безвихіддю.
Знаєте, що сталося, коли старенькі батьки матроса отримали гроші (своєю сім'єю він обзавестися не встиг)?
Їх люто зненавиділа все село. Про це дізналися російські журналісти, які розслідували долі членів екіпажу.
Все село почала безапеляційно вимагати поділитися. Просто так. Тому що не*уй жирувати.
Їх кілька разів били, двічі підпалювали будинок. Вдруге будинок згорів дотла, і їм довелося виїхати, тому що їх пообіцяли вбити. За те, що не поділилися з односельцями грошима, отриманими за загибель єдиного сина…
Слухаючи цей жах, я згадав як на колінах жителі зустрічали в українських селах машини з тілами загиблих українських воїнів.
І зрозумів, чому добросусідство між нами практично неможливо.
Між нами прірва.
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А шо так? Зеля номер телефона пуйла забыл?
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Позвонит, когда Крымский канал будет готов принять воду...
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Омбудсмен рассказала о 113 граждан Украины (в том числе 89 крымских татарах), которых незаконно удерживают на территории оккупированного Крыма и РФ.
По ее словам, переговоры об освобождении удерживаемых ведутся сейчас в Минском и Нормандские форматах. Источник: https://censor.net.ua/v3150004

Дай Боже чтобы хлопцев вызволили
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Любая цена существует только в соевых методичках
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Всем, кому не нравится российская агрессия против Украины может... позвонить на горячую линию Минобороны!

Переговоры об освобождении удерживаемых лиц ведутся в Минском и Нормандские форматах, - Денисова - Цензор.НЕТ 4214
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И записаться добровольцем?
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А чем минская капитуляция отличается от нормансгого сговора, посвятите меня в чем разница?
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Військовий: Пам'ятайте російський підводний човен "Курськ"? Знаєте, що сталося, коли старенькі батьки матроса отримали компенсацію?

Переговори про звільнення утримуваних осіб ведуться в Мінському і Нормандському форматах, - Денісова - Цензор.НЕТ 2959

Колись я вірив, що путлер є спричинив війну. Але з часом зрозумів, що це свідома воля росіян. Їх бажання забрати все у слабшого і поділити. І вони вперто обирають того гопника в краватці, що втілює їх прагнення в життя. Ми не такі.
Я не хочу в рашку. І ми маємо зробити все, щоб туди не потрапити.
Пам'ятайте російський підводний човен" Курськ ", який "она утонула", а її загиблий екіпаж, за словами Путіна, був одружений на "десятидоларовых шлюхах"?
Родичам екіпажу виплатили компенсацію в розмірі зарплатні за 10 років.
Один із загиблих моряків був родом з глухого провінційного російського села з незбагненною навіть для нас, в "голодній Україні", убогістю, розрухою і безвихіддю.
Знаєте, що сталося, коли старенькі батьки матроса отримали гроші (своєю сім'єю він обзавестися не встиг)?
Їх люто зненавиділа все село. Про це дізналися російські журналісти, які розслідували долі членів екіпажу.
Все село почала безапеляційно вимагати поділитися. Просто так. Тому що не*уй жирувати.
Їх кілька разів били, двічі підпалювали будинок. Вдруге будинок згорів дотла, і їм довелося виїхати, тому що їх пообіцяли вбити. За те, що не поділилися з односельцями грошима, отриманими за загибель єдиного сина…
Слухаючи цей жах, я згадав як на колінах жителі зустрічали в українських селах машини з тілами загиблих українських воїнів.
І зрозумів, чому добросусідство між нами практично неможливо.
Між нами прірва.
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Ольвія‏ @olviyas

Переговори про звільнення утримуваних осіб ведуться в Мінському і Нормандському форматах, - Денісова - Цензор.НЕТ 2039

Машковець виклав на своїй сторінці в ФБ аудиозапис зустрічі в ОПі кому цікаво - можна скачати і послухати.


https://fex.net/s/toxbxyk?fbclid=IwAR0yTHDP8fG_bbfMIA-NMeKAYfiSjZzK2PkhvCWZRWqtDnvBytnmj_Znttw





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