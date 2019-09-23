 Переговори про звільнення утримуваних осіб ведуться в Мінському і Нормандському форматах, - Денісова. ВIДЕО

Про це повідомляє спеціальний кореспондент UATV у Варшаві, передає Цензор.НЕТ.

Омбудсмен розповіла про 113 громадян України (зокрема 89 кримських татар), яких незаконно утримують на території окупованого Криму і РФ.

За її словами, переговори про звільнення утримуваних ведуться зараз в Мінському і Нормандському форматах.

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"Ці списки складаються СБУ. Я думаю, що вся робота завершиться тим, що звільнять як наших громадян, так і території", - заявила Денісова.

Уповноважена ВР додала, що Росія катує незаконно затриманих українців і використовує їх як робочу силу. Відомі факти побиття, застосування електрошоку, психологічного тиску, відсутності кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів. Готуючись до нового обміну, українська сторона вже підготувала і передала списки утримуваних у Росії і на території окупованого нею Криму громадян України.