 Не вірю, що Мінські угоди означають здачу територій або чимось загрожують Україні, - Волкер. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.
"Мінські угоди, передовсім, визначають, що Україна відновить контроль над визнаним світом кордоном із Росією і що територія буде повернена під її суверенітет. Це критично важливо: коли Мінські угоди будуть реалізовані, територія буде повернута Україні", - сказав він в інтерв'ю Дмитру Гордону.
За словами Волкера, для цього необхідне гарантування безпеки, виведення важкого озброєння, припинення вогню, розформування незаконних збройних формувань, виведення російських збройних сил. Він зазначив, що якщо Росія погодиться на вищезазначене, створить умови в сфері безпеки, то і в України з'являються деякі зобов'язання: місцеві вибори, особливий статус для території, амністія.
"Все це може бути досягнуто без будь-якої політичної шкоди для України, у вигляді тимчасового особливого статусу. Я не вірю, що Мінські угоди означають здачу територій або чимось загрожують Україні. Насправді це єдине з наявних рішень, коли Росія визнаватиме, що йдеться про територію України. За допомогою цих угод ми зможемо почати на ній відновлення суверенітету України", - підкреслив американський дипломат.
Волкер вважає, що проблема не в угодах, а в "прийнятті Росією відповідальності за їхнє виконання".
"Росія підписала Мінські угоди, в результаті чого у неї є зобов'язання. Але вона не виконує їх. Якби було інакше, якби у неї було бажання їх виконувати, ми б побачили досить швидкий прогрес у цьому напрямку", - резюмував спецпредставник США.
Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук, пишет 112 Украина. -- кто в что верит .
А Великобритания c неспокойной Северной Ирландией?
А Испания и Гибралтар?
Всё в нашем мире - относительно...
Расклад нужно знать, а не верить в него или не верить.
а ось формула кремлєшльондри штайнмайєра, яку ніхто при Порошенко навіть не розглядав, а Зелена шмаркля чомусь швидко почала обговорювати та всіляко форсувати, прогинаючись перед своїм кураторами в кацапо-ординському крємлє, саме це і означає -
злив та капітуляцію України перед обісРашкою через проведення так званих "свабодних вибарав на дамбабвє і луганди", узаконення коллабрантів та манкуртів, перетворення їх на місцеву владу без їх розброєння та без контролю над кордоном в прорашистських дЫрах, вштовхнення цих ракових пухлин в тіло України.
Початок цьому ЗеБіли вже поклали, розброюються, залишають позиції колаборантам та рашистам, а військам командують відступати, залишаючи нормальні позиції, та віддавати українську землю ворогу.
"Поэтому Трамп будет обсуждать план, который Лавров и Помпео разработали во время своих встреч в Хельсинки и Сочи. Судя по действиям Украины (отвод войск, неравноценный обмен заключенными), наша страна этот план приняла и уже в одностороннем порядке выполняет...."
Хоть подписывай,хоть не подписывай,тут два варианта либо отвоевывать свои земли либо либо давить лично на ***** всем миром и оградить колючкой рашу
По оценке Волкера, «Соглашение, подписанное в Минске в феврале, следует называть не мирными договорённостями, а соглашением о разделе Украины, которое было навязано Киеву Германией, Россией и Францией. Сейчас соблюдение этого раздела страны отслеживается международным сообществом посредством ОБСЕ. Минские соглашения - не решение, а проблема, поскольку фактически они придают легитимность российскому вторжению в Украину».
вроде умный дядька,но такую чушь несет))))
Он что, на ромашке гадает? Тревожит.