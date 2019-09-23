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 Політика України
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Все про:Росія (19957) Донбас (13091) мінські угоди (1619) Волкер Курт (470)

 Не вірю, що Мінські угоди означають здачу територій або чимось загрожують Україні, - Волкер. ВIДЕО

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер переконаний, що виконання Мінських угод з врегулювання конфлікту на Донбасі не принесе політичного збитку Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

"Мінські угоди, передовсім, визначають, що Україна відновить контроль над визнаним світом кордоном із Росією і що територія буде повернена під її суверенітет. Це критично важливо: коли Мінські угоди будуть реалізовані, територія буде повернута Україні", - сказав він в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами Волкера, для цього необхідне гарантування безпеки, виведення важкого озброєння, припинення вогню, розформування незаконних збройних формувань, виведення російських збройних сил. Він зазначив, що якщо Росія погодиться на вищезазначене, створить умови в сфері безпеки, то і в України з'являються деякі зобов'язання: місцеві вибори, особливий статус для території, амністія.

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"Все це може бути досягнуто без будь-якої політичної шкоди  для України, у вигляді тимчасового особливого статусу. Я не вірю, що Мінські угоди означають здачу територій або чимось загрожують Україні. Насправді це єдине з наявних рішень, коли Росія визнаватиме, що йдеться про територію України. За допомогою цих угод ми зможемо почати на ній відновлення суверенітету України", - підкреслив американський дипломат.

Волкер вважає, що проблема не в угодах, а в "прийнятті Росією відповідальності за їхнє виконання".

"Росія підписала Мінські угоди, в результаті чого у неї є зобов'язання. Але вона не виконує їх. Якби було інакше, якби у неї було бажання їх виконувати, ми б побачили досить швидкий прогрес у цьому напрямку", - резюмував спецпредставник США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149959
 
   
 Топ коментарі
 
интересно, а в Будапештский меморандум он верит?
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Хорошо не верить во что-то находять в благополучных США Не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине, - Волкер - Цензор.НЕТ 1836
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Волкер тоже в какую то игру играет. Если у дамбаса будет особый статус и амнистия то нах. етот даунбас нам нужет. Ето если вам в квартиру подселить наркомана убившего вашу мать и которого вы простили и еще переписали на него одну отдельную комнату и дали доступ к общей кухне. При етом наркоман не платит за комуналку, срет по всей квартире и со своими дружками угрожает вас когда нибудь всех прикончить и отобрать квартиру полностью. Вот спасибо радость какая.
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Хорошо не верить во что-то находять в благополучных США Не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине, - Волкер - Цензор.НЕТ 1836
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интересно, а в Будапештский меморандум он верит?
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А что , разве Будапештский меморандум распространяется на АТО? На войну - да , но где официальная война ?
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Вони і про голодомор нічого не чули в 33-му. Просто жрали хліб з української пшениці.
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Глава парламентского комитета по госбезопасности Верещук считает, что Украине следует взять пример с Финляндии в вопросе отношений с НАТО.
Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук, пишет 112 Украина. -- кто в что верит .
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Эта шалава слуг народа ещё не значит что все так думают
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у них партай-дісціплінен: говорити від мебе можуть троє - Зєля, Боґдан(он же ендрю) і чьорт. Ше десяток можуть виступати по бумажці після інсруктажа, остальні - молчат, нажимая кнопки. Так шо сказане - від усіх Зє!білів
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Раша в любом случае не даст добро на вступ в нато и введет свои войска...нато за Украину не будет лезть на рожон
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Недаром говорят, что у нее давние отношения с Медведчуком
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Пишем этой шалаве,там я вижу уже много неравнодушных написали https://www.facebook.com/vereschuk.iryna
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Дядя....Ау.........Будапештский Меморандум! Тоже не веришь? Озабоченные ***.
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А здесь вопрос веры? В Будапештский меморандум тоже верили.
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так потому то под них,под эти минские так и копают,ревизируют и обхаивают
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Для Украины федеративное устройство- конец страны. Американец этого конечно не понимает. А ведь живи Мексика лучше США в 3 раза, она за чсёт американской федеративности, уже бы оттяпала не только те штаты США, которые некогда ей принадлежали, но ещё и Флориду.
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только НАТО...все остальное от лукавого!
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НАТО НАДО..но теперь уже это возможно лишь после смерти Окурка...когда дым от него развеется! Не принимают в НАТО конфликтных членов!!
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А Греция и Турция?
А Великобритания c неспокойной Северной Ирландией?
А Испания и Гибралтар?
Всё в нашем мире - относительно...
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Там нет и не было границ с рашей...а раша самая непредсказуемая и обманчивая страна
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Это будет уже проблема раши - что в течение времени НАТО выйдет к ней на южные границы.
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Эти твои примеры совершенно не в тему : Греция и Турция вступили в НАТО в 1952-м году, то есть задолго до Кипрского конфликта, а Великобритания вообще один из главных столпов НАТО со дня его основания, то бишь с 1949-го года, и какие-то нынешние испанские притязания на Гибралтар, а также террористическая деятельность ИРА даже близко не соотносятся с ситуацией в нашей стране. Ты бы ещё Фолкленды вспомнил...
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Если востановлят границы и пройдут выборы и эти попросят мордор присоеденить их то зайдут официально зеленые человечки,вот тебе и будут границы востановлены,что тогда? Америка будет опять прикрыватся Минском?
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Это не те вещи, в которые можно верить.
Расклад нужно знать, а не верить в него или не верить.
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Волкер тоже в какую то игру играет. Если у дамбаса будет особый статус и амнистия то нах. етот даунбас нам нужет. Ето если вам в квартиру подселить наркомана убившего вашу мать и которого вы простили и еще переписали на него одну отдельную комнату и дали доступ к общей кухне. При етом наркоман не платит за комуналку, срет по всей квартире и со своими дружками угрожает вас когда нибудь всех прикончить и отобрать квартиру полностью. Вот спасибо радость какая.
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Волкер - подчиненный Трампа...у него может быть другое мнение, отличное от решений Трампа-Путина?
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"если Россия согласится на вышеперечисленное"

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Мінські, якщо їх виконувати в вірній послідовності - ні,

а ось формула кремлєшльондри штайнмайєра, яку ніхто при Порошенко навіть не розглядав, а Зелена шмаркля чомусь швидко почала обговорювати та всіляко форсувати, прогинаючись перед своїм кураторами в кацапо-ординському крємлє, саме це і означає -
злив та капітуляцію України перед обісРашкою через проведення так званих "свабодних вибарав на дамбабвє і луганди", узаконення коллабрантів та манкуртів, перетворення їх на місцеву владу без їх розброєння та без контролю над кордоном в прорашистських дЫрах, вштовхнення цих ракових пухлин в тіло України.
Початок цьому ЗеБіли вже поклали, розброюються, залишають позиції колаборантам та рашистам, а військам командують відступати, залишаючи нормальні позиції, та віддавати українську землю ворогу.
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У нас была прекрасная беседа: Трамп рассказал, что обсуждал с Зеленским

"Поэтому Трамп будет обсуждать план, который Лавров и Помпео разработали во время своих встреч в Хельсинки и Сочи. Судя по действиям Украины (отвод войск, неравноценный обмен заключенными), наша страна этот план приняла и уже в одностороннем порядке выполняет...."
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Все равно раша делает по своему то бишь ложила на всех большой болт...
Хоть подписывай,хоть не подписывай,тут два варианта либо отвоевывать свои земли либо либо давить лично на ***** всем миром и оградить колючкой рашу
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Есть вариант , про который уже давно не вспоминают- сделать из Украину государство с европейскими ценностями. Не просто декларации, а реальные и одинаковые правила жизни для всех.
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формула шахєр-махєр развєйєт ваше нєвєрійє!
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Дуже дивна заява Волкера. Цікаво, коли він щирий? Коли каже те, що в цитаті, чи коли жує соплі про благотворність тих самих "мінських соглашеній" ?
По оценке Волкера, «Соглашение, подписанное в Минске в феврале, следует называть не мирными договорённостями, а соглашением о разделе Украины, которое было навязано Киеву Германией, Россией и Францией. Сейчас соблюдение этого раздела страны отслеживается международным сообществом посредством ОБСЕ. Минские соглашения - не решение, а проблема, поскольку фактически они придают легитимность российскому вторжению в Украину».
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Есть хоть один пример такой развязки оккупированных территорий??
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политики бл...... похоже волкер подсел на крутую травку, путинка называется)))))
вроде умный дядька,но такую чушь несет))))
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А есть другие варианты?воевать мы и другие страны полномасштабно не будут...считай 3 мировая,а так можно потом исправить положения втихаря уничтожать банду и внести новый закон по украинскому варианту
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Расскажи это порохоботам, а то они на эту тему все время гадят.
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А это вообще не вопрос "ВЕРЫ", это факт БАРЫЖНОГО сговора мещанской и зажравщейся европы для продолжения экономических отношений с агрессором и оккупантом (в сфере энергоносителей и их транспортировки) любой ценой (на интересы Украины и свободу ее народа им по большому счету НАСРАТЬ, лишь бы собственные доходы от бизнеса на крови не упали)!
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гАрдон на мурОевском ...анале - вот это уровень патриотизма!
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Верю-не верю. Он что, на ромашке гадает? Здесь нужен трезвый политический расчет, подкрепленный гарантиями супердержав соблюдать намеченный процесс, не гадание пальцем в небо. Тревожит.
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Верю-не верю... Здесь нужен трезвый политический расчет, подкрепленный гарантиями супердержав соблюдать намеченный процесс.
Он что, на ромашке гадает? Тревожит.
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Скоро достроят СП-2, про Украину все забудут и наступит тишина.
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Лёгким движением языка Волкер превращается... превращается Волкер... Волкер превращается в путинскую марионетку и негодяя....
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США не верили, что русские захватят Крым, а они его захватили!
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