 "Ваш український прапор убивав моїх земляків. А цей прапор захищав. Це територія "ленеер", - терорист Павленко на підконтрольному Україні мосту в Станиці Луганській. ВИДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє з них потрапили в новинний сюжет журналістів ТСН.
"Я чекаю перемоги", - заявив терорист у формі "МНС ЛНР", на якій було вказано його прізвище й ініціали - Павленко В. В.
"Ваш український прапор убивав моїх земляків... А цей прапор захищав свою землю ... Це територія "ленеер", - сказав Павленко, стоячи на підконтрольній Україні території.
Вон на Парубия уже дело завели за препятствование освободжению Одессы.
Разводимсяотводимся дальше
(мало он вас ушлепков убивал!)
Там такие же, как они
те мины сняли и свалили,
снаряды с данецка начали опять.
и салдаты молчаат
дебилы бл.
ахаха
"Спасибо, отец родной. Год били-били - не отбили. Другой били-били- не отбили. А ЗЕлюпа-надежа взял да и отдал".
ПОБОЛЬШЕ ВЕЗИТЕ!
ЧТОБЫ НАДОЛГО ХВАТИЛО!
Послухайте Клімкіна. Я згоден з такою думкою на 100%
https://twitter.com/i/status/1174719019510915075
Hellis
@13Hellis_13
·3 ч
прошла информация, что во время визита в ООН Зеленский внес в перечень встреч встречу с еврейской громадой. Встреча с украинской громадой не зарегистрирована.
и тихо изподтишка пытаться засунуть патриотичные комментарии в "спам".
.
И главное, никто эту суку на нашей земле не тронул.
https://liveuamap.com/
Крім того, була інформація, що на самому мосту парашники звели укріплення і розбирати їх не збираються.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Выводы делайте сами..
Первые враги это те, кто выбрали этого недоумка Зе..
Запомните мрази, это вы враги внутри Украины,это вы своим выбором убиваете наших ребят..
Будьте вы суки прокляты..
Зе команда...