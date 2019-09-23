 "Ваш український прапор убивав моїх земляків. А цей прапор захищав. Це територія "ленеер", - терорист Павленко на підконтрольному Україні мосту в Станиці Луганській. ВИДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє з них потрапили в новинний сюжет журналістів ТСН.

"Я чекаю перемоги", - заявив терорист у формі "МНС ЛНР", на якій було вказано його прізвище й ініціали - Павленко В. В.

"Ваш український прапор убивав моїх земляків... А цей прапор захищав свою землю ... Це територія "ленеер", - сказав Павленко, стоячи на підконтрольній Україні території.

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