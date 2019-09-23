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Все про:війна (1727) міст (309) Росія (19957) тероризм (2132) Станиця Луганська (69)

 "Ваш український прапор убивав моїх земляків. А цей прапор захищав. Це територія "ленеер", - терорист Павленко на підконтрольному Україні мосту в Станиці Луганській. ВИДЕО

Терористи "ЛНР" біля моста в Станиці Луганській безперешкодно переходять на підконтрольний Україні берег Сіверського Дінця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє з них потрапили в новинний сюжет журналістів ТСН.

"Я чекаю перемоги", - заявив терорист у формі "МНС ЛНР", на якій було вказано його прізвище й ініціали - Павленко В. В.

"Ваш український прапор убивав моїх земляків... А цей прапор захищав свою землю ... Це територія "ленеер", - сказав Павленко, стоячи на підконтрольній Україні території.

Читайте також: Найманці РФ не проводять демонтаж фортифікації біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149942
 
   
 Топ коментарі
 
та скорее при нынешней власти ему героя Украины присвоят.

Вон на Парубия уже дело завели за препятствование освободжению Одессы.
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Ви зробили це разом з такими як ця наволоч павленко,зебіли.
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Під час поїздки Зеленського в Нью-Йорк для участі в ГА ООН, запланована його зустріч з єврейською громадою.А з українською не запланована. (c)
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Іде він на)(уй ,цей цар малоросів. Тут із ним із української громади ніхто не захотів зустрічатись. Про те що він тут взнав на Цензорі.
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та скорее при нынешней власти ему героя Украины присвоят.

Вон на Парубия уже дело завели за препятствование освободжению Одессы.
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Даже стебаться на эту тему не хочется, но не удивлюсь...
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Ви зробили це разом з такими як ця наволоч павленко,зебіли.
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Я могу сравнить "повстанцев" с вором который залез к тебе в дом. И у него прав больше чем у тебя и ты его не имеешь права убивать. Вот когда мы как нация поймем, что такое частная собственность, тогда никакая падла не будет хозяйничать на нашей земле!!!
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Мышебратья и Анежинашилюди?! И как потом с этим скотьём жить...они по Украине расползутся ***.
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Ждать тебе победы недолго, новоизбранный скоро все устроит
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Б..дь, а наш боец может пойти на их берег и безнаказанно заявить подобное о украинском флаге и территории?....Или нельзя раздражать новых "партнеров"... "Ваш украинский флаг убивал моих земляков. А этот флаг защищал. Это территория "лэнээр", - террорист Павленко на подконтрольном Украине мосту в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 1808
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"Там такие же украинцы, как и мы" - преЗедент.
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Всё правильно.
Там такие же, как они
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Тамженашилюди говорил чуть ли не каждый день Парашенко
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и шо, террырырысты без стыда и совести переходят на тот берег без бомб в карманцах? безбожные негодяи...
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Хммм, я вот не понимаю, почему те патриоты которые голосовали за Нарколыгу, сейчас не идут исправлять то, что сделал их преЗЕдент? Или они и голосовали за добровольную капитуляцию?
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Ждите, скоро зебобики скажут, что в этой капитуляции виноват Порошенко.
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пригнали мчсников бамбаских на разминирование, снаряды прекратили дабаские,
те мины сняли и свалили,

снаряды с данецка начали опять.

и салдаты молчаат

дебилы бл.

ахаха
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сепар с аля коцапским флаком стоит и поганит украину, а зеля им мост строит
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У зели нет денег на ремонт мостов в Киеве, Днепре или Запорожье, зато есть деньги на строительство мостов для сепаратистов.
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а ведущей канала Г+Г микрофоном по ипалу тому сепару слабо было ******???
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Привет зелюпе от неконтролируемых Роисей ополченцев!!!

"Спасибо, отец родной. Год били-били - не отбили. Другой били-били- не отбили. А ЗЕлюпа-надежа взял да и отдал".
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Это с такими кровавыми упырями Зеленский собирается мириться? Весь Донбасс это украинская земля по всем международным договорам была и будет и все, кто хоть каким -то образом выступал и действовал против Украинского государства и Украинского народа обязательно понесут наказание, могут в этом не сомневаться.
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ПРОДУКТЫ УЖЕ ЗАГОТОВИЛИ ДЛЯ НЕГО?
ПОБОЛЬШЕ ВЕЗИТЕ!
ЧТОБЫ НАДОЛГО ХВАТИЛО!
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вебкамеру на мосту уже стыдливо уже повернули, чтоб не было видно что сепары никуда не ушли, да ещё своих флагов навешали, а наш зеля снял
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Россия плюёт на мирные инициативы, нужно быть запредельно тупым, чтобы этого не понять.
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Не ображай, можна бути просто мотивованим
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Фамилия Павленко🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ ****, не родины, не флага...
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"Блатуй-блатуй, Карпуха - за всё придет рассчёт..."
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Анна егоровна наверное украинские войска то без тобуретки не пускала?
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пойди против зели плакатик напиши и тебя арестуют, а этого упыря никто не арестовал
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Пока живут там эти люди а их процентов 90...никогда уже не станет Донбасс украинским, грустно но это горькая правда и не нужно обманываться...
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Не ври,кацап. Процентов двадцать люмпенов,алкоголиков и наркоманов,получивших оружие и поддерживаемое кацапней контролирует остальную биомассу которой максимум пох@р,что Украина,что свиноросия,что Зимбабве.
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Ну тогда честно скажи что 3% ж*допоЦрыотов контролируют всю остальную биомассу Украины. Или может майдан без них состоялся бы??? Рошеееен...Приваааат. Ку-ку!
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Кацап,как обычно переводит стрелки равняя божий дар с яичницей.
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Так це логічно, він єврей, а не українець.



Hellis

@13Hellis_13

·3 ч

прошла информация, что во время визита в ООН Зеленский внес в перечень встреч встречу с еврейской громадой. Встреча с украинской громадой не зарегистрирована.
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А при чем здесь украинская? Какое отношение его гены имеют к Украине???
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Так вот почему Зеленский отдал приказ снять флаги Украины на передке!
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А зе-тыпилы в теме могут только молча ОБТЕКАТЬ
и тихо изподтишка пытаться засунуть патриотичные комментарии в "спам".

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Зеля ,отводи войска до самого Киева, флаги украинские все поснимали ?не раздражай "тамженашихлюдей" .
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пропащая территория. там выжить могут только такие. обносите этот мост колючей проволокой и минируйте выход.
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Бандитский регион. Бригада! Все бандюки так говорят и защищают своих подельников по банде.
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Да, зелебобики, гавняного презика вы выбрали...
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Но и вам его терпеть со своими маргинальными 23%...еще 5 лет- минимум!
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А прошлый Парашенко был лучше, который сепаров финансировал и грабил по жесткому украинцев? "Ваш український прапор убивав моїх земляків. А цей прапор захищав. Це територія "ленеер", - терорист Павленко на підконтрольному Україні мосту в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 5289
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И ни одного фаната Владимира Александровича на этой ветке....Некому рассказать о великом патриоте и стратеге...
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зезезезе зезезезе пошла за социалкой, вернется-отпишется
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Это с этими гнидами Пристайко хочет стать "ментально ближе", чтоб они "с тачками не лазили" без моста, чтоб пенсии получали легко и просто?
И главное, никто эту суку на нашей земле не тронул.
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Это существо без роду и племени нет в природе ЛНЕЕР,оно не может назваться украинцем никак, и русским тоже, не назовёшь,просто вата
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Да подожди, может он еще и пенсию украинскую получает.
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Мразь кацапская еще и возмущается что получает по морде на чужой земле
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"Мы ж пропадем без украинских денежек, понятно? *ухмылка*", ****, аж ******* деду со всей дури захотелось. Биомусор.
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А как же с продуктами быть? Они ж, если дадут зеленый свет, хлынут толпой, не видя под собой ничего, кроме жратвы. И без оружия они вряд ли явятся. Потому, что знают, что здесь их ждёт сильный мордобой. Вот потому ИХ СЮДА пускать НЕЛЬЗЯ! Но кое-кому этого очень хочется. Не дай Бог им сюда сунуться.
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возбудят дело за сепаратизм? или гбр только против парубия который от сепаров отбивался может
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Міст і територія на нашому березі значаться як непідконтрольні нам.
https://liveuamap.com/

Крім того, була інформація, що на самому мосту парашники звели укріплення і розбирати їх не збираються.
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У кого значится ? Ведь много раз писали что линия разграничения проходит посредине речки.
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Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або в бойовій обстановці, шпигунство, подання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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две пенсии и старая комуналка...Ну-ну...
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Я так понял, у них уже агитация началась к местным выборам по плану "Штаны Майера"?
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У них тарифы еще 2013 года а у нас Петя тарифы уже в 10 раз поднял, так сказать в Европу через задний проход завел. Ну и как вы собираетесь реинтегрировать дамбас в Украину , если они увидят наши цены и тарифы?
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Пошаговая сдача интересов Украины продолжается. Потепление, мля.
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Ну вот не понимаю как можно договариваться с оккупантами, не вооружать граждан, для защиты Украины еще с 2014 года.
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При Порошенко бздануть боялись суки..
Выводы делайте сами..
Первые враги это те, кто выбрали этого недоумка Зе..
Запомните мрази, это вы враги внутри Украины,это вы своим выбором убиваете наших ребят..
Будьте вы суки прокляты..
Зе команда...
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Это сейчас он сволочь, бо нету у него "ряженки с украинским флагом"... А отведает ряженки - враз переменится...
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Пора этому доблестному лугандонцу занять свой участок земли 2на2 ,ну или рассказать в СБУ кто кого убивал ... "Ваш український прапор убивав моїх земляків. А цей прапор захищав. Це територія "ленеер", - терорист Павленко на підконтрольному Україні мосту в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 9143
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