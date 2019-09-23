 Гончарук запустив щотижневий відеоблог "Чашка прем'єра". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Щонеділі я записуватиму невелике відео, де розповідатиму про все, що сталося за тиждень. І бонус - відповідатиму на ваші коментарі у мене на сторінках", - йдеться в повідомленні.
За словами Гончарука, основна мета цього блогу - давати оперативну відповідь на всі незрозумілі і складні запитання.
"Відкритість влади - те, чого завжди не вистачало в Україні. Це не означає, що Чашка Прем'єра буде замінювати спілкування з журналістами. В моєму графіку є також час і для медіа. Тим більше, що брифінги після засідань Уряду для ЗМІ по середах вже стають нашою доброю новою традицією!" - заявив прем'єр.
.
Верх цинизма!!!
Я так понимаю, что перед нами не премьер воющей и самой бедной страны, а видео-самокатный премьер преуспевающей европейской страны...
А давайте повысьте еще налоги и каждому простонародцу колокольчик в нос.
И запустить после этого видеобложики "самокат премьера" и "вашпролет народа".