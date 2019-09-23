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 Гончарук запустив щотижневий відеоблог "Чашка прем'єра". ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запустив відеоблог "# ЧашкаПрем'єра".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

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"Щонеділі я записуватиму невелике відео, де розповідатиму про все, що сталося за тиждень. І бонус - відповідатиму на ваші коментарі у мене на сторінках", - йдеться в повідомленні.

За словами Гончарука, основна мета цього блогу - давати оперативну відповідь на всі незрозумілі і складні запитання.

"Відкритість влади - те, чого завжди не вистачало в Україні. Це не означає, що Чашка Прем'єра буде замінювати спілкування з журналістами. В моєму графіку є також час і для медіа. Тим більше, що брифінги після засідань Уряду для ЗМІ по середах вже стають нашою доброю новою традицією!" - заявив прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149937
 
   
 Топ коментарі
 
Чашка премьера, шаурма преЗедента, дубинка Авакова!!! Гончарук запустил еженедельный видеоблог "Чашка премьера" - Цензор.НЕТ 91
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Чашка премьера, шаурма преЗедента, дубинка Авакова!!!
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Все вам не так. Чи по вашому легко з чашкою на самокаті?
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по чётным "чашка премьера", по нечётным "самокат премьера".
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По вихідним та по святковим дням фонтан ОП.
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То кружка пуйла, а это чашка но всё равно плагиат,комплекс малоросости пробивается подсознательно как его не спрячь
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Это не просто кружка ху#ла, - это бронекружка ху#ла.
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Це вже дно ? Йох@не ШАПІТО ? Зебіли вам сеча очі не ріже ?!!!!
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Чашка. самокат....а работать когда будем? Этот персонаж типа Фунт...до вены или на годик. Опять таки МАУП как Грося, только тот фиктивный и за 2 года..........
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а кто не будет смотреть, запишем в ПАРАХАОБОТЫ!!!!
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это кто такие? ааааа...прошлый день...теперь антиЗебилы типа?
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Этот персонаж абсолютно пуст...утром одно говорит, вечером противоположное..........Продолжатель "воздушных" замков Омеляна Гиперлуповича.
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А когда будут "тарелка Премьера" и "катрюля Премьера"?
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Гончарук дебил, причем конченый. Зекоманда это команда дебилов
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Что за толпа дегенератов дорвалась до власти? Лучше бы запустил видеоблог-"Как я отдаю долги за коммуналку в Чернигове".
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видимость перемирия в сми уже создали, теперь будут создавать видимость реформ и бурной деятельности
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В бюджете на 2020г. большой кукиш пенсионерам и бизнесу. Здесь чашками не отделаешься.
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«Прожектор перестройки»!- вспомнил!)))
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чувак- предприниматель до мозга костей, решил видимо на лайках своего блога не плохо подняться )))
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Если опять ляпнет лишнее о хозяевах, будет виновата чашка?
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а, ну осталось запустить "Рюмка Главы ОП" и "Белая Дорожка Президента".
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Почему чашка? Почему не ведро или ванна?
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Особенно умиляет его проповедь о необходимости кассовых аппаратов для предпринимателей...на фоне его декларации: 84 тыс. долларов и 36 тыс.евро НАЛИЧНЫМИ !!!
Верх цинизма!!!
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а почему не миска премьера или корыто премьера, любят зеленые все заморачивать или у них на всех одна бадья?
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На электросамокате по кабмину катался, в рабочее время ведёт видеоблог.....
Я так понимаю, что перед нами не премьер воющей и самой бедной страны, а видео-самокатный премьер преуспевающей европейской страны...
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Ну теперь совсем другое дело. Гончарук запустив щотижневий відеоблог "Чашка прем'єра" - Цензор.НЕТ 7700
А давайте повысьте еще налоги и каждому простонародцу колокольчик в нос.
И запустить после этого видеобложики "самокат премьера" и "вашпролет народа".
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чем не довольны? в кои веки премьер отвечал пересичным? мож азарова вернуть? тот умел вам отвечать, - да пошли вы на...й!
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Все глупости на земле делаются молодняком, которого делают факиром на час.
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Ну 72% самі винуваті, а 25% навіщо таку х.... слухати.
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Все больше цирк напоминает, и дрессированные зверушки, клоуны,иллюзионисты ..а теперь еще премьер эквилибрист, с чашкой на самокате )).
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и круглосуточно будут крутить по Гы+Гы трагикомедию: "зеленая шмаркля Бени"
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