EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2795  104
Все про:договір (121) Зеленський (2835) НАТО (2071) Порошенко (9720) членство в НАТО (239)

 Порошенко відповів на ідеї нових міжнародних договорів команди Зеленського: "Такий уже є, договір НАТО, долучайтеся". ВIДЕО

Найбільшою гарантією безпеки для України в сучасному світі є Вашингтонський договір, співпраця з НАТО та вступ до цієї організації безпеки якнайшвидше.

Про це на конференції Київської територіальної організації партії заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плануємо підписання масштабного міжнародного договору, який гарантує територіальну цілісність України, - Єрмак

"Зараз говорять, що нам потрібна потужна всеохоплюча безпекова угода, яка б надійно захищала інтереси України. Було дві надійні безпекові угоди: Вашингтонський договір і Варшавський договір. Вашингтонський договір - діючий потужний безпековий договір, який був підписаний у 1949 році країнами-членами НАТО. Підпишіть, приєднайтеся – і не потрібно винаходити велосипед. Його не існує. Для цього треба у грудні поїхати на саміт, включити у порядок денний питання щодо Плану дій щодо членства України в НАТО. Якщо влада відмовляється це робити – значить, є інші мотиви. Завдання "Європейської Солідарності" - захищати рух України до НАТО не лише балаканиною, а конкретними справами. Не пропозиціями вислати інструкторів НАТО з країни, щоб не дратувати Путіна. А позицією поступового руху вперед", - заявив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149927
 
   
 Топ коментарі
 
Українці нарешті скинули цю мародерську єврейську мафію і обрали собі президентом істинного етнічного українця!
 показати весь коментар
 
Опять этот барыга-мародер на крови вылез, гадости про зеленского говорит!!! Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского: "Такой уже есть, договор НАТО, присоединяйтесь" - Цензор.НЕТ 1968
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Петя забыл расшифровать преЗЕденту абривиатуру НАТО, а то он не в курсе... Порошенко відповів на ідеї нових міжнародних договорів команди Зеленського: "Такий уже є, договір НАТО, долучайтеся" - Цензор.НЕТ 1193
 показати весь коментар
 
 
А ще Зе юридично узаконив фірми-прокладки. Вже встиг сьогодні. І називається це полегшенням роботи підприємцям. І це точно.
Тепер можна не боятися через фірми-прокладки гнати бабло в офшори. Нікого сажати не будуть. Забудьте.
 показати весь коментар
 
 
А при Пеце прям "тройки" работали, не покладая рук, и других частей тела...... То-то у нас МЛС (места лишения свободы) забиты "коррупционерами"))))
 показати весь коментар
 
вот шо значит, когда помазанник божий находится на своем месте, однозначно украина может спать спокойно с таким ангелом-хранителем
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору