 "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Представники малого бізнесу, ФОПи, вийшли з пікетом під будівлю адміністрації. Вони вимагають від президента Зеленського ветувати прийняті Радою законопроєкти про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг (№1073 і №1053-1). Активісти озвучили в мікрофон свої вимоги, а також передали їх в ОП.
Також вони тримали в руках транспаранти: "Великі штрафи породжують корупцію", "Руки геть від спрощеної системи!", "Не рубайте гілку, на якій сидите" тощо.
"Завтра будемо жити в іншій країні: РРО кожному, стукацький кешбек, штрафи за непокору", - заявили організатори мітингу.
Відео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ
Да хоть на куски друг друга ,может процент идиотов станет в половину меньше.
Спекуляцию сделать уголовным преступлением, как во времена мороженого по 20 копеек.
100%
ЛУЧШИЙ КОММЕНТ.
в этой революции я - пас
Vinainochka
@Vinainochka
·1 год
Це якийсь сюрреалізм.
Зеленський: Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки.
І це говорить людина, яка за 3 роки придбала нерухомості на 300 мільйонів гривень, при цьому майже всі його юрособи збиткові, тобто не сплачують податки.
ХОЛУИ, ОНИ ТАКИЕ, ИМ НЕ ЗА УКРАИНУ БОЛИТ, ИМ ЗА ХОЗЯИНА ОБИДНА ПАНИМАЕШЬ. 😂😅😂
И ДА ПРАХОХОЛУИ И ЛАХТИНСКИЕ ТРОЛЛИ ПИШУЩИЕ ИЗ ГЛУБИНЫ СИБИРСКИХ РУД, ПОЗВОЛЬТЕ ВАМ НАПОМНИТЬ, ЧТО К ,,УПРОЩЁНКЕ" ВАШ ХОЗЯИН ПАРАШОНКА НЕИМЕЛ, И НЕИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. ,,УПРОЩЁНКА" - ЭТО НЕЗАСЛУГА ПАРАШОНКИ. ИМЕННО ПАРАШОНКА С САМОГО НАЧАЛА БЫЛ ПРОТИВ ,,УПРОЩЁНКИ". КАК ЖЕ ВЫ КАЦАПЫ ПАЛИТЕСЬ ПОДДЕРЖИВАЯ ПАРАШОНКУ, НО НЕЗНАЯ УКРАИНСКИХ РЕАЛИЙ. 😂😅😂
БУКВАЛЬНО ПО КОМЕНТАМ В ЭТОЙ СТАТЬЕ И МОЖНО ПЕРЕПИСАТЬ ВСЕХ ЛАХТИНСКИХ ПРАХОБОТОВ. 😂😅😂
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Зашквар .. .
Голосувала за Шмарклю тому що при Порошенко була спрощена система,
але Порох був поганий (друга строка)
і раптово зелений півень клюнув її за інтим.
Типовий представник клубу 73
Вон на рынке нивки есть точки, где они умудряются и чеки печатать и учёт в компьютере вести, а есть суки, которые в лучшем случае подпишутся на коробочке, а потом заявят, что это не их подпись и такого товара у них никогда не было.
А такой был магазин электроники альфа-интеграл.
Тоже отказывался принимать свой брак.
Жаль, что я с ним с тех пор не общаюсь.
И владельцы этого бизнеса наняли этих вот "активистов".
главное достигнуть своей цели ЧЕК И ЦЕННИК!!
2 Что может ограничить желания бизнеса, токо одно конкуренция! Почему в твоем селе один магазинчик а не 2 или 3 или 5ть?!
3 Если налоги будут превышать прибыль данного магазинчика то тот магазинчик просто закроется и тебе все равно придется ездить в супермаркет! никто себе в убыток работать не будет!!
Поэтому логично что власть должна не обкладывать магазинчики новыми поборами а создавать условия чтобы в селах было по 2-5 магазинчиков которые будут конкурировать друг с другом!!
как раз их больше чем один, но они дальше. люди ходят на квартал, остановку дальше, вместо того , чтобьі ходит на своей улице. и все из=за колхозности и барьіжничества магазинщиков. если чесно, чего плакать за тем, что уже давно должно бьіло умереть?
Голоса: 18 тыс.
16 тыс. - Порошенко
1,2 тыс. - Зеленський
Это фоп или супермаркет?