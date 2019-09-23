 "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Представники малого бізнесу, ФОПи, вийшли з пікетом під будівлю адміністрації. Вони вимагають від президента Зеленського ветувати прийняті Радою законопроєкти про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг (№1073 і №1053-1). Активісти озвучили в мікрофон свої вимоги, а також передали їх в ОП.

Також вони тримали в руках транспаранти: "Великі штрафи породжують корупцію", "Руки геть від спрощеної системи!", "Не рубайте гілку, на якій сидите" тощо.

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"Завтра будемо жити в іншій країні: РРО кожному, стукацький кешбек, штрафи за непокору", - заявили організатори мітингу.





































Відео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ