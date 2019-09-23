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Все про:вето (71) Зеленський (2835) пікет (226) спрощенка (5) Офіс Президента (103)

 "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 серпня, під Офісом президента в центрі Києва відбувся мітинг із вимогою до Володимира Зеленського ветувати законопроєкти №1073 і №1053-1 (про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Представники малого бізнесу, ФОПи, вийшли з пікетом під будівлю адміністрації. Вони вимагають від президента Зеленського ветувати прийняті Радою законопроєкти про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг (№1073 і №1053-1). Активісти озвучили в мікрофон свої вимоги, а також передали їх в ОП.

Також вони тримали в руках транспаранти: "Великі штрафи породжують корупцію", "Руки геть від спрощеної системи!", "Не рубайте гілку, на якій сидите" тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ти маєш телефон, маєш application, ти видав чек - і все чудово", - нардеп Лерос про фіскальні ініціативи "Слуги народу"

"Завтра будемо жити в іншій країні: РРО кожному, стукацький кешбек, штрафи за непокору", - заявили організатори мітингу.

Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 01

Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 02
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 03
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 04
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 05
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 06
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 07
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 08
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 09
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 10
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 11
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 12
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 13
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 14
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 15
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 16
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 17
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 18
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 19

Відео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149887
 
   
 Топ коментарі
 
Говорят собаки похожи на своих хозяев:

"Руки геть від спрощенної системи!" - активисты пикетируют Офис президента с требованием ветировать законы, расширяющие обязательное использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 4777
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Нет уж. Проголосовали за Зе! Теперь пути назад нету. Будет как Игорь Валерьевич приказал!!!
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О, подивіться як синхронно на це хамство лайкнуло два кацапомовних лайна під німецьким проксі, а одне ще й гермафродит (що капсом написало "СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100%" на попередній сторінці форуму).
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Слышь, опудало какао-бобовое, а от хамского слова быдло, написанного твоим кацапомовным сородичем, ты там у себя в обморок не падаешь? Чи своє гімно не смердить?
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О чем ты, ПЕСык? Обижаться это понятие из вашего лексикона опущенцев. Я просто делаю наблюдения за циничностью вашей 5-%ной элиты. Там оно вздыхает и пердит от хамства, а в своем глазу соевый самотык не видит. Тебя это , кстати, тоже касается
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Я лично, за то чтобы в каждом магазине или продовольственной точке, в обязательном порядке, был кассовый аппарат! В Харькове знаю магазины, где их нет до сих пор. "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 2974
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а платить больше согласен? Так как для мелкой точки с оборотом 500-1000грн в день кассовый апарат с вбиванием всей мелочевки и сверкам надо будет человек который это будет обслуживать. Гарантирую что часть народу тупо закроется или подымит цену что опять на руку крупным сетям
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Шо тварицаааа.....,Ща зебобы что, продались за бабло Украину будут рвать глотки зебобам ,которые мышебратья,потому как мышебратьям чем хуже в Украине тем - лучше .
Да хоть на куски друг друга ,может процент идиотов станет в половину меньше.
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Отобрать и поделить.
Спекуляцию сделать уголовным преступлением, как во времена мороженого по 20 копеек.
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У меня рядом с домом с десяток небольших магазинов, там практически есть все что и в супермаркете, и не в одном не дают чеков, можно только представить сколько недополучает бюджет.
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Ну и будешь ходить в супермаркет. И все.
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Порохоботня пять лет до сказу гавкала, подлерживая все увеличения налогов, акцизов, штрафов и чуть не задушилась за снижение налогов на ввоз автомобилей. Чего сейчас гавкаем? Вы ж все припакованные и честно платите налоги? В чем дело?
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Ты тупой или просто дурак? Налоги надо сдирать не с малого бизнеса, а с супербольшого: Ахметов, Пинчук, Каломойша!
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В смысле? Паликмахтерские и шиномонтажи не должны укрываться от налогов, не выдавая чеки? Да так завтра еще и евробляхерам ставки снизят? Так можно и до антипоросячих вещей договориться. А Ахметова нет! Петро Порошенко сказал в 2014-м : олигархив нэ будэ! А он же не брешет? Или как?
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так в 2019-м, ровно через пять лет, их и не стало. "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 3634 ты видишь олигархов? тебе к наркологу. или ты не веришь своему зебуину?
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И 73% из этих пикетчиков угадайте кто? "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 7077
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НУ ШО Я И ПИСАЛ - ЗЕБИЛЫ - ВЫНЕСЕМ ВОВУ КАК И ВИТЮ
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сами нагадили - пусть сами и прибирают

в этой революции я - пас "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 1448
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всі мають сплачувати податки повністю як в усьому цивілізованому світі.. тому зрозуміло чому горять пєрдаки мєлкага бізнєса та фопівців..чому я сплачую до копійки а ці ненажери не хочуть? не подобається? є Польща, вперед на заробітки
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и что ты в Польше видел в любой будке кассовый аппарат? В том то и дело что хотят под одну гребенку всех подмять. Есть группы товаров с которыми согласен должен быть кассовый аппарат, а зачем такое в будке с носками или кремом для обуви?
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Налоги нужно платить. Но когда это требует тот, кто их не платил годами в бюджет воюющей страны..............









Vinainochka

@Vinainochka

·1 год

Це якийсь сюрреалізм.
Зеленський: Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки.
І це говорить людина, яка за 3 роки придбала нерухомості на 300 мільйонів гривень, при цьому майже всі його юрособи збиткові, тобто не сплачують податки.
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СМЕШНО КАК ХОЛУИ ДАЖЕ В ТЕМЕ НАЛОГОВ УМУДРЯЮТСЯ ПОКАЗЫВАТЬ СВОЁ ХОЛУЙСТВО И ГЛУБОКУЮ БОЛЬ ЗА ХОЗЯИНА ОТОДВИНУТОГО ОТ КОРМУШКИ. 😂😅😂
ХОЛУИ, ОНИ ТАКИЕ, ИМ НЕ ЗА УКРАИНУ БОЛИТ, ИМ ЗА ХОЗЯИНА ОБИДНА ПАНИМАЕШЬ. 😂😅😂
И ДА ПРАХОХОЛУИ И ЛАХТИНСКИЕ ТРОЛЛИ ПИШУЩИЕ ИЗ ГЛУБИНЫ СИБИРСКИХ РУД, ПОЗВОЛЬТЕ ВАМ НАПОМНИТЬ, ЧТО К ,,УПРОЩЁНКЕ" ВАШ ХОЗЯИН ПАРАШОНКА НЕИМЕЛ, И НЕИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. ,,УПРОЩЁНКА" - ЭТО НЕЗАСЛУГА ПАРАШОНКИ. ИМЕННО ПАРАШОНКА С САМОГО НАЧАЛА БЫЛ ПРОТИВ ,,УПРОЩЁНКИ". КАК ЖЕ ВЫ КАЦАПЫ ПАЛИТЕСЬ ПОДДЕРЖИВАЯ ПАРАШОНКУ, НО НЕЗНАЯ УКРАИНСКИХ РЕАЛИЙ. 😂😅😂
БУКВАЛЬНО ПО КОМЕНТАМ В ЭТОЙ СТАТЬЕ И МОЖНО ПЕРЕПИСАТЬ ВСЕХ ЛАХТИНСКИХ ПРАХОБОТОВ. 😂😅😂
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Пацачка, еще раз спрашиваю: при чем к этой акции Порошенко?
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УЩЕРБНОЕ, НЕУМЕЮЩЕЕ НИ ЧИТАТЬ, НИ ПОНЯТЬ ПРОЧИТАННОЕ, ДЛЯ ТЕБЯ ПОВТОРЮ - НИ К АКЦИИ, И НИ ПАРАШОНКА, А К ФОРУМУ И ОБСУЖДЕНИЮ, И ВЫ, ЕГО ХОЛУИ И ВАШИ ЛАХТИНСКИЕ КОЛЛЕГИ. 😂😅😂
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Офшорний преЗЕдент, що цілком сидить в кишені офшорного олігарха, розказує своїй скотобазі, як та має чемно нести останнє в общак
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О, всі ті хто працює "в темну" і не сплачує податку зібралися на мітинг! Тварі!!!
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ТАК НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО - ВСЯ СТРАНА ВСТАНЕТ - ХВАТИТ - ПОСЛЕ МАЙДАНА И 5 ЛЕТ ПОМОЩИ АРМИИ - ЭТО ВСЕ РУТИНА - ЗЕБИЛЫ - ЗЕМЛЯ БУДЕТ ГОРЕТЬ У ВАС ПОД НОГАМИ
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не с тех реформ Зе начал. Все ждут что будут наконец брать за яйца Ахметку и ко. а решили нагнуть ларечников "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 1485
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ДЕЛО НЕ В САМИХ ЧЕКАХ - А В ВИДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ - У НАЛОГОВОЙ БЫЛ ЛЮБИМЫЙ СПОСОБ ЗАЙТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ С ПРОВЕРКОЙ - НАРУШЕНИЕ КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС - Я УЖЕ ЗА ДЕНЬГИ МОЛЧУ - ПРОСТО ВОТ ТВОИ КУМИРЫ КАК С ПРОСТЫМИ ЛЮДЬМИ ПОСТУПАЮТ - ТО О ЧЕМ Я И ПИСАЛ - АБСЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ - ПОРТИТ - АБСОЛЮТНО
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Як це я візьму товар без чека?Бо ти торгаш з під поли?А я тоді-хто?Лох?Люди гинуть в Україні не для того,аби порохоботна торгашна ферма соєва волала на Президента "Зрада".Чумою поморених свиней треба спалити,шкода,але життя продовжується.Слава Україні!
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О каких граблях этот плакатик . "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 4973 . ? Ведь при Пэте и даже Овоще упрощёнка была и никто её не упразднял !! Это " грабли" чисто Зеленского ..

"Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 1407 .
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гы гы))) одну картинко на двоих Стецько выдав? От это зашквар!
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.Ну тогда уже - на трёх . Там ещё и у Цензора , в фотогалерее , такая же .
Зашквар .. "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 5505 .
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чукча не читатель. и даже не смотритель.
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Звичайна ватна зебілка.
Голосувала за Шмарклю тому що при Порошенко була спрощена система,
але Порох був поганий (друга строка)
і раптово зелений півень клюнув її за інтим.

Типовий представник клубу 73
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Честно говоря эти фоповцы меня столько раз кинули, что поделом!
Вон на рынке нивки есть точки, где они умудряются и чеки печатать и учёт в компьютере вести, а есть суки, которые в лучшем случае подпишутся на коробочке, а потом заявят, что это не их подпись и такого товара у них никогда не было.
А такой был магазин электроники альфа-интеграл.
Тоже отказывался принимать свой брак.
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Даже Ленин во время войны ввел НЕП, что бы народ смог выжить и сам заработать на кусок хлеба. А Володька младший , вроде тоже такой же национальности, но не понимает простейших вещей. А может он не сын профессора?
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Так в Ульянова кажуть також мать була порноактрисою Імператорського театру, а за отцов Вови історія щось загадково мовчить 😁
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Малі спекулянти все ще вірять в богоізбраного Зе-прєзідєнта, ніяк не второпають,що тепер їх будуть драти
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...хорошо, шо царь добрый -- плохо, шо холопы злые...
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Правильно чувак Вофка , мать їхню так, руби сук на якому сидиш . А то "призєдєнтов" багато, а Слуга Урода - один. І кожний призєдєнт-мерзотник бач на халяву жрать хоче. А як же тоді уроди і їхні слуги харчуватися будуть ?
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Разнервничались, расплакались, запугали страшными ценами, жалко стало несчастных. Себя пожалейте. Цены уже перегоняют европейские, доллар падает - цены прут вверх. Да будь он хоть по пять, хоть по три - все равно найдется причина для того, чтобы ни на копейку их не снизить, найдут массу других доводов. Отдыхают в Европе, все видят, все знают. И при переезде туда же никого ничто не останавливает. А у нас нельзя, у нас налоги не те, разоримся, рабочие места потеряются. Так и боритесь против тех налогов, которые не дают вам нормально работать, что мешает? Организуйтесь, доказывайте, бастуйте, требуйте, а не устраивайте очередное показательное шоу, требуя от самых бедных жителей той же Европы сочувствия и поддержки.
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Cамое забавное то,что за "гнусавого гнома" в основном эти предприниматели и голосовали.Пускай теперь жрут,ни капли ни жалости ни сочувствия.Вы-зробылы цэ разом!
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У меня два знакомых ФОПовца кидались на меня с криками перед выборами: а твой Порошенко скоро нас задавит, мы разорены, только и выживаем, что прячем часть доходов.

Жаль, что я с ним с тех пор не общаюсь.
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А чего так мало профессиональных "активистов" пришло? Мало ныне платят за день работы активистом?
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Та не думаю, що зє-ботам платять більше. Хоча було б цікаво подивитися на їхній пікет ОП з гаслами " Вова, не робите сук, на котором сидите! " 😃
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Для тех, кто в бронепоезде: каждый большой супермаркет - это десятки ФОПов.
И владельцы этого бизнеса наняли этих вот "активистов".
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Що ти зєбіл несеш? На фотографіях в пікеті перебуває біля двох десятків людей. То ти стверджуєш , що пікет "проплатив" лише один якийсь невеликий маркет?... Слухай зє-бот, вигадай щось мудріше, а то взагалі незрозуміло за що тобі взагалі "слуги урода" зарплату платять. Епоха "папірєдніков " закінчилася і почалася "Зє-епоха". Так що давай , думай. 😃
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Ідіот, я не винний, що в тебе зебіла броня в лобі.
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АВАКОВ, СЛУЖИ НАРОДУ, РОЗГАНЯЙ ЦИХ ПОРОХОБОТІВ.
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Чтобы не пихать ФОПу кассовый аппарат, нужно закрыть контрабас на границе. Но тут - кишка тонка... Или интерес свой, шкурный..
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покупець хоче мати ЧЕК!!! покупець хоче мати цінник з товаром і сумою за нього!
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что мешает покупателю идти и отовариваться в супермаркетах а не на рынке! там в супермаркете и чек и ценник и товар!!
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в селе, где пару магазинов? построй мне супермаркет, я приду.
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сорян, но в селах супермаркеты не строят, по понятным причинам!
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ну видишь, сам признался в своей тупости.
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ну тебе же ничего не мешает сесть на электричку доехать до города и пойти в супермаркет?!
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мешает. отсутствие твоей єлектрички.
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ну тогда используй другой транспорт, что там у вас ходит автобус маршрутка автостопом....
главное достигнуть своей цели ЧЕК И ЦЕННИК!!
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слушай, придурок, тьі только что подтвердил, что сельский магазин заинтересован только в себе и своем набивании карманов, т.е. он не работает для покупателя. так что пусть строят свои магазиньі там, где им покупатель не будет мешать своими притензиями. так по твоему вьіходит.
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1 Любой бизнес заинтересован в максимизации прибыли, или как ты написал в набивании карманов
2 Что может ограничить желания бизнеса, токо одно конкуренция! Почему в твоем селе один магазинчик а не 2 или 3 или 5ть?!
3 Если налоги будут превышать прибыль данного магазинчика то тот магазинчик просто закроется и тебе все равно придется ездить в супермаркет! никто себе в убыток работать не будет!!

Поэтому логично что власть должна не обкладывать магазинчики новыми поборами а создавать условия чтобы в селах было по 2-5 магазинчиков которые будут конкурировать друг с другом!!
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свято место пусто не бьівает. закроются те, кто не сообразит как работать в новьіх условиях. на его место придут другие.
как раз их больше чем один, но они дальше. люди ходят на квартал, остановку дальше, вместо того , чтобьі ходит на своей улице. и все из=за колхозности и барьіжничества магазинщиков. если чесно, чего плакать за тем, что уже давно должно бьіло умереть?
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если все так круто почему те которые якобы придут, прямо счас не открывают магазинчики когда нет дополнительных расходов? а вот токо вступит в силу дополнительный налог то они сразу раз и откроют магазины да? А С КАКОГО?!!
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чего ж не открьвают, очень даже открьівают. только почему-то политика работьі в нем такая "открьіваем не для людей, хотя они единственньій источник существования сарая"
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один в один политика школьньіх зведений - не нравиться - уходите. все уйдут ну и учите стольі и стулья. продавайте мьішам свою колбасу. он сколько видео трапезничающих в витринньіх холодильниках котов. им продавайте, они уж точно чек не потребуют.
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кстати, точно так же магазиньі теряют своих клиентов из-за колхозности обслуживания и предложения.
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хаха, так есди все поедут в город, то сарай и так закроется.
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Маршрутка - тоже ФОП. Так что из продавцов уйдут в маршрутчики и контролеры. Не все ли равно
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фоп, но там одна цена и одна услуга. тупой пример.
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Борятся с детенизацией, загоняя при этом еще больше в тень)))
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Надо было бы журналистам, спросить за кого они голосовали)))
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да уж эти "барыги" всепогодные - и дожди их полощут, и солнце жарит, и морозы жмут, а они сволочи на асфальте наживаются
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должно бьіь сделано так, чтоб устраивало всех. для єтого делаются исследования, люди пишу дисертации и по ним вводятся нововведения. а у нас - одному стукнуло в голову, ввели и потом сраньім нагору.
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Все уже было и не один раз. Помню, как Тимошенко сразу после Оранжевой революции так же тала закручивать гайки упрощенцам, вместо того, чтобы ловить большую рыбу. "Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 6257
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Ребята, а откуда в ВР взялись эти законы или поправки? Может эта детвора сочинила? Серьёзно верите? Вы сейчас обращаетесь за ветированием туда откуда эти законопроекты и пришли в парламент. Поймите наконец, олигархам эта "упрощёнка" как кость в горле, почти все правительства хотели её ликвидировать под влиянием тех или иных монополистов. Ну не нужна она Пинчукам-Коломойским! Если раньше в защиту вставали отдельные нардепы, целые депутатские фракции, шли жёсткие дискуссии в комитетах, то сейчас у нас власть по главной оси Президент-ВР-Правительство едина, как в СССР. А может оно и к лучшему, что не будет упрощёнки? Смотрите, при Порохе молодёжь массово свалила за границу использовать или осваивать рабочие профессии. И улучшили своё мат. состояние, и стране валютой помогли курс доллара сдерживать. А при нынешней власти предприниматели (которые в большинсве своём за эту власть и голосовали) за границу потянутся... Обо всех странах не знаю, потому скажу только о тех, в которых уже обосновались и очень успешно ведут небольшой бизнес знакомые. Большинство местных властей Польши и Чехии включат вам зелёный свет на предпринимательство (оренда-покупка земельных участков, недорогая оренда помещений, беспроцентные кредиты, налоговые каникулы и т.д.). Видите, нет худа без добра...
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У маршрутчиков звенит в карманах безумный неучтенный кэш.
Это фоп или супермаркет?

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Наверно поэтому у маршрутчиков дефицит водителей и никто не хочет идти на эту работу?
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у маршрутчиков еще показателем есть условия труда и социальньіе гарантии. все на уровне как получится,т.е. никак.
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Не пикетировать, а гнать в Ростов эту шмарклю Зелёную.
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