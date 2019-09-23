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 Суспільство, За кордоном
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Все про:армія РФ (1995) вишкіл (1276)

 Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дві бойові машини десанту (БМД) армії РФ розбилися на навчаннях "Центр-2019" під час десантування з літаків Іл-76 через відмову парашутних систем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російське Міноборони заявило, що БМД десантувалися без екіпажу і постраждалих немає.

"20 вересня 2019 року під час масового десантування військової техніки ВДВ на майданчики приземлення в Оренбурзькій області не спрацювали парашутні системи у двох бойових машин. Унаслідок несправності парашутних систем під час зіткнення із землею обидві машини зазнали пошкоджень", - сказали в міністерстві.

У мережі опубліковано фрагмент відеозапису невдалого десантування однієї з розбитих БМД і фотографії з місця падіння.

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Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області 01

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Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області 02

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Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області 04

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Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області 05

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Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149850
 
   
 Топ коментарі
 
Единственный вопрос? Почему их десантировали без экипажа?
Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области - Цензор.НЕТ 1975
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Наконец-то!!! Первая хорошая новость с утра!!!! ))
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Землю жалко. с такой высоты кусок железа нанес боль ей. Земля, они не твои дети, убей их.
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Погано , що російських фашистів всередині не було . Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів .
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А що ?? Нормально)). Колеса з них можна тепер як запасні використовувати))... Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області - Цензор.НЕТ 5895
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жаль без екіпажу, але й це добре, рашисти, такі рашисти
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Сдаётся мне, что мокшане ********** малёха, что в коробочках никого не было...у них так всегда, если говорят, что не было, тогда 100% было...ну ниче, мамкам скажут, что родину на Донбассе защищали и дадут оловянный значок
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Ех, яка відбивна була б якщо всередині сиділо декілька козломордих.
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Добре, що хоча б екіпаж живий залишився.........
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На учениях НАТО при десантировании разбилась половина техники
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МНЕ ЛИЧНО ГЛУБОКО НАСРАТЬ!!! ЧТО ТАМ У ПАРАШИ, А ВОТ ЧТО У НАС ТАКИХ УЧЕНИЙ НИКУЯ НЕТ ЭТО ВОПРОС. МОЖЕТ ТОГДА И НЕСБИВАЛИ Б ПОД ЛУГАНСКОМ
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