 Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російське Міноборони заявило, що БМД десантувалися без екіпажу і постраждалих немає.

"20 вересня 2019 року під час масового десантування військової техніки ВДВ на майданчики приземлення в Оренбурзькій області не спрацювали парашутні системи у двох бойових машин. Унаслідок несправності парашутних систем під час зіткнення із землею обидві машини зазнали пошкоджень", - сказали в міністерстві.

У мережі опубліковано фрагмент відеозапису невдалого десантування однієї з розбитих БМД і фотографії з місця падіння.

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