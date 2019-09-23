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Все про:Нацполіція (8238) Херсонщина (459) Найєм Масі (66) Гандзюк (374) Рищук (21)

 Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За інформацією ЗМІ, у Херсонській області депутат облради Євген Рищук, якого пов'язують зі справою про вбивство Катерини Гандзюк, перебуваючи в нетверезому стані, побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова, також дісталося депутатові Дніпровської райради Херсона Олександру Власову, який приїхав на місце, коли почув про бійку.

Про це повідомив юрист Масі Найєм у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Колишній депутат БПП, що зараз "Європейська Солідарність", той, на якого вказують як на замовника вбивства Катерини Гандзюк, сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, який живе в Херсоні", - написав Найєм.

На сайті поліції Херсонської області повідомляється про бійку на святкуванні дня села пізно ввечері 22 вересня.

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Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі пяний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм 01

"22 вересня близько 23:30 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував 37-річний житель м. Олешки. Він повідомив, що під час святкування Дня села Праві Саги в місцевому будинку культури його вдарив в обличчя 42-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Прізвища в поліції не називають, але згідно з біографією Рищука, йому зараз 42 роки.

Депутат Дніпровської райради Херсона Олександр Власов повідомив у Facebook, що нібито Рищук побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова.

"Північ. Дзвінок на телефон: "Сашо, в селі Праві Саги, на святі Дня села, Женя Рищук (депутат обласної ради від БПП, один із замовників вбивства Катерини Гандзюк) побив Романа Чухалова (депутат Олешківської райради). Терміново їдьте, тут п'яний натовп", - написав Власов.

Він додав, що за 20 хвилин був уже в селі.

"На столах порожні пляшки, стаканчики, музика і серед танцполу Рищук. На місці вже швидка, в якій Роман зі слідами побоїв. Зараз його забрали до приймального відділення. На місце приїхали радники Гусєва, на яких при мені накинулася юрба для провокації за наводкою Рищука. При цьому Рищука ніхто не опитав, і він продовжує гуляти на святі", - підсумував Власов.

"Рищук під стовпом стоїть. Покликав людину в червоній куртці, дав вказівку і той зібрав проти нас осіб 15. Усі бухі, кидали каміння по машині", - розповів Власов.

Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі пяний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм 02
Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі пяний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм 03
Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі пяний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм 04
Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі пяний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм 05
Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі пяний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм 06
Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі пяний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм 07
Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі пяний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм 08
Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі пяний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм 09

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Про те, що нібито Рищук побив людину, повідомив і радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.

"Терміново виїхав в Олешківській район. Надійшов сигнал, що депутат обласної ради від партії БПП Євген Рищук побив депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова. Є факт, працюю на місці, піднімаю всі служби, супроводжую постраждалого до лікарні", - написав він у Facebook.

Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі пяний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм 10

Про те, що Рищук був на святкуванні, свідчить його пост у соцмережі.

"З днем ​​народження, Саги", - написав Рищук у Facebook і розмістив понад десять фото.

Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі пяний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм 11

У поліції зазначили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Встановлюються всі обставини події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149843
 
 
 Топ коментарі
 
Уже и новый гидрант, и новая рада, и новый министр мвд, и новый кабмин, и новые все все все, а виноват почему-то один Порошенко!!!
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зробили разом зебіли тупоголові?Фигурант дела об убийстве Гандзюк Рищук сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 9118
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Уже и новый гидрант, и новая рада, и новый министр мвд, и новый кабмин, и новые все все все, а виноват почему-то один Порошенко!!!
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Не смогли... Он как раз "забег" закончил - всю "дорожку" прошёл, до крайней порошинки...
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Так ведь zебанутые, сэр!!!
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А де "нацсуки"? Чому не пікетують органи поліції і рюкзакова?
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А ты что делаешь? Почему гасить огонь хочешь чужими руками?
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Для Danis Nielsen
Ви мене з ким-то перепутали. Це якраз рюкзакови жар гребли чужими руками. Це їх гопніки бігали за Порошенко всю його передвиборчу компанію і піарились на цьому злочині. То вони мають бути послідовними. Це же фігарант тієї справи? Так бігайте придурки і далі. А де справи "торговли на крові"? Де свинарчуки? А як себе почуває брехло бігусьонок і його команди дебілів із НАБУ?
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Коли собака гавкає на хазяїна то сидить голодна.
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Страна деградировала окончательно, полный беспредел. Ценности потеряны полностью .
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И за это все претензии к Порошенко. Ему надо было с 2014 года выдавить всех судей из своих кресел заменив на адвокатов и нотариусов. Хуже не было бы точно. Это его главная ошибка за которую он и поплатился.
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Привет ту порошенко , когда народ получеловеки ? Народ то какой ?
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Ну, да, ну да... Они, просто, местами поменяются... Судить и "брать на лапу" будут адвокаты и нотариусы, а "конверты носить" - бывшие судьи...
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Маси Найем, ты жирный тролль. Начало поста чисто троллячее.
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Бэпэпэшное стадо танцующее под идиотский совковый музон - пусть хоть поубивают друг друга.
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Ну вот, тролль написал - тролль подхватил.
Таких уродов навалом во всех партиях без исключения.
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Ваша партия самая уродская,пусть они твоих всех детей кислотой обработают.
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Заболели, то лячитеся! Лопух и боярышник в помощь!
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Твоим ******* кислотой детям это тоже поможет.
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Я смотрю, что тебе удалось на пару минут сбежать от санитаров.... Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 4927..Пей таблетки и не беспокой людей своей шизофренией...
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Смотреть будешь порошенковским сватам из питера в жопу,и не забывай что путин педофил.
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Я вижу, что ты жертва Пукина...не нервничай так...тебя вылечат.. Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5074
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Жертва пукина твой сын,которого он поцеловал в пупок и поимел.
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Опять ты рассказываешь подробности своей жизни и подробности психологической травмы...лечись..и все у тебя будет хорошо с Пукиным...он примет тебя назад.. Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 6632
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А чего ему боятся, если заказчики убийства Кати сейчас при власти. А убийство Кати сыграло немаловажную роль в приходе этих уродов к власти.
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Народ бьет власть когда захочет. Это одно из достижений Майдана. Так что не надо тут рассказывать.
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він ыліта, йому можна, то така ригоаналівська звичка вітатися ще з часів свинохряка
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Я один не слышу с приходом новой власти, лозунгов « кто заказал Катю « ?
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А где новая власть?поменяли кукол говорящих,кукловоды все на месте.
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Та ні , 73 вісоткова дупоголова отара відала правління бандитам , а потім скімлить .
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Важко управу на нього знайти? Дійте його ж методами.
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Та ні - селяни кажуть , шо той йолоп Цюріпінський пообіцяв Рищуку - бабу.. А бабу той підсунув - різінову за шо і вигріб...село так гуляє..
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11 Февраля, 14:35
Глава фракции БПП в Херсонском облсовете Марина Гордеева (Чернышова) в соцсети написала: «Евгений Рищук депутат от БПП в Херсонском облсовете, им и останется до конца каденции совета, даже если ему нужно будет 100 раз доказывать свою правоту!».


Пороходауны, так он же из ваших Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 6049
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Безнаказанность порождает вседозволенность... Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 5155
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Та скільки ж тих замовників ? Навєрно,найвеличніший лідер світу ,товаріщь Зєлєнскій не в курсі тих бєзобразій,а то б він швидко розібрався з тими чєртямі !
А якщо серйозно,ця подія справді варта уваги ? На день села побилися п'яні депутати ?
Нагадати про схожу ситуацію ? Секретарю міськради Борисполя Годунку, якого Зеленський назвав "розбійником", оголосили про підозру за побиття активіста Тільки й активіст з душком виявився,і сам на того Годунка кидався з матюками.
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а чим закінчилася справа Яцука (дружані рищука),
якого взяли на $1млн хабара ?
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Вы что не можете где нибудь в темном углу ушатать этого педика? Видно же, что оно *******. Давно бы его на инвалидность отправили..
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Бывший депутат БПП Найем написал - "Бывший депутат БПП, которая сейчас Европейская Солидарность, тот, на которого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк, сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне". Треш, угар и содомия Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 3282
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СОЕВЫЙ *******! ТАКОЙ ЖЕ, КАК И ЕГО ПАХАН, БОРОВ ПЕТЯ!
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Опять Порошенко тебе в штаны насрал...
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Долбаная реклама, хотел мимо проскочить, да все дурацкое "а вдруг?" Вдруг забыли про Порошенко и вспомнили, что есть Украина, забыли, хотя бы на время, что было ТО правительство и ТОТ президент, а сейчас важно ЧТО ЕСТЬ... Та не... Тот проворовался- у него родичи с Порошенко в одной школе учились. Этот хулиган- он с Порошенко в одном блоке. Третий с Порошенко в одном городе живет, четвертый- у них горшки в детсаду с Порошенко одинаковые были. До какой же степени еще ****... деградирует неможетошибающийся нарид...
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читаю, - депутаты этож отдельное государство. другой народ, иностранцы... жах
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У клоуна рассказывают что реформа МВД, аваковым проведена (поэтому он снова назначен министром), зебилы радуйтесь вас будут пи*ть и убивать менты реформированые, а судить судьи портнова!!!
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