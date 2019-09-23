 Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомив юрист Масі Найєм у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Колишній депутат БПП, що зараз "Європейська Солідарність", той, на якого вказують як на замовника вбивства Катерини Гандзюк, сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, який живе в Херсоні", - написав Найєм.
На сайті поліції Херсонської області повідомляється про бійку на святкуванні дня села пізно ввечері 22 вересня.
"22 вересня близько 23:30 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував 37-річний житель м. Олешки. Він повідомив, що під час святкування Дня села Праві Саги в місцевому будинку культури його вдарив в обличчя 42-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Прізвища в поліції не називають, але згідно з біографією Рищука, йому зараз 42 роки.
Депутат Дніпровської райради Херсона Олександр Власов повідомив у Facebook, що нібито Рищук побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова.
"Північ. Дзвінок на телефон: "Сашо, в селі Праві Саги, на святі Дня села, Женя Рищук (депутат обласної ради від БПП, один із замовників вбивства Катерини Гандзюк) побив Романа Чухалова (депутат Олешківської райради). Терміново їдьте, тут п'яний натовп", - написав Власов.
Він додав, що за 20 хвилин був уже в селі.
"На столах порожні пляшки, стаканчики, музика і серед танцполу Рищук. На місці вже швидка, в якій Роман зі слідами побоїв. Зараз його забрали до приймального відділення. На місце приїхали радники Гусєва, на яких при мені накинулася юрба для провокації за наводкою Рищука. При цьому Рищука ніхто не опитав, і він продовжує гуляти на святі", - підсумував Власов.
"Рищук під стовпом стоїть. Покликав людину в червоній куртці, дав вказівку і той зібрав проти нас осіб 15. Усі бухі, кидали каміння по машині", - розповів Власов.
Про те, що нібито Рищук побив людину, повідомив і радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.
"Терміново виїхав в Олешківській район. Надійшов сигнал, що депутат обласної ради від партії БПП Євген Рищук побив депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова. Є факт, працюю на місці, піднімаю всі служби, супроводжую постраждалого до лікарні", - написав він у Facebook.
Про те, що Рищук був на святкуванні, свідчить його пост у соцмережі.
"З днем народження, Саги", - написав Рищук у Facebook і розмістив понад десять фото.
У поліції зазначили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Встановлюються всі обставини події.
Ви мене з ким-то перепутали. Це якраз рюкзакови жар гребли чужими руками. Це їх гопніки бігали за Порошенко всю його передвиборчу компанію і піарились на цьому злочині. То вони мають бути послідовними. Це же фігарант тієї справи? Так бігайте придурки і далі. А де справи "торговли на крові"? Де свинарчуки? А як себе почуває брехло бігусьонок і його команди дебілів із НАБУ?
Таких уродов навалом во всех партиях без исключения.
🤗
Глава фракции БПП в Херсонском облсовете Марина Гордеева (Чернышова) в соцсети написала: «Евгений Рищук депутат от БПП в Херсонском облсовете, им и останется до конца каденции совета, даже если ему нужно будет 100 раз доказывать свою правоту!».
Пороходауны, так он же из ваших
А якщо серйозно,ця подія справді варта уваги ? На день села побилися п'яні депутати ?
Нагадати про схожу ситуацію ? Секретарю міськради Борисполя Годунку, якого Зеленський назвав "розбійником", оголосили про підозру за побиття активіста Тільки й активіст з душком виявився,і сам на того Годунка кидався з матюками.
якого взяли на $1млн хабара ?