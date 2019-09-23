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 Політика України
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 "Бунт Зе-фракції": чому "Слуги народу" не підтримали закон Зеленського. ВIДЕО

Фракція "Слуга народу" віддала 184 голоси за проєкт закону, яким пропонувалося скасувати "поправку Лозового" про обмеження термінів досудового розслідування, а також дозволити обшукувати і прослуховувати нардепів без згоди парламенту. Глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що неуспішне голосування за законопроєкт 1009 відбулося через "непорозуміння та інформаційну спецоперацію".

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада не прийняла в цілому законопроєкт №1009 про внесення змін до законодавчих актів щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства та направила його на повторне 2-ге читання.

Під час голосування за документ сталося непорозуміння. Голова парламенту Дмитро Разумков попросив зупинити голосування, однак система "Рада" не була зупинена оперативно, і на табло в сесійній залі висвітилися результати голосування, де законопроєкт підтримали 196 народних депутатів, для прийняття рішення необхідно не менше 226 голосів. Після словесних перепалок в сесійній залі спікер поставив на голосування пропозицію повернути проєкт закону в профільний комітет на доопрацювання, таке рішення підтримали 242 народні депутати.

Законопроєкт передбачає надання права НАБУ і ДБР повноваження знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж в межах негласних слідчих дій. Документ передбачає, що з санкції генерального прокурора, а не Верховної Ради, як це передбачено зараз, можливі будуть обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення народних депутатів, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, застосування до них негласних слідчих дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков підписав закон про імпічмент президента

Крім того, зміни, ініційовані президентом України Володимиром Зеленським, передбачають скасування так званої "правки Лозового", яка стосувалася строків проведення досудового розслідування, призначення і проведення експертизи.

Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада 9-го скликання проголосувала за прийняття в цілому законопроєкту (№7203) про внесення змін до ст.80 Конституції України, яким передбачено скасування повної недоторканності народних депутатів з 2020 року. Президент України Володимир Зеленський підписав закон 11 вересня.

Законом буде виключено зі ст.80 Конституції положення про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також що їм гарантується депутатська недоторканність. У цій статті залишиться лише одна норма - про те, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149834
 
   
 Топ коментарі
 
То така фракція.....
Частина божевільних.
Частина сепарні.
Частина олігархових брехунців.
Частина наївних оптимістів.
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У солянці Слуги Народу, почалося відслоювання частини депутатів, у яких у макітрах щось є - ці обранці починають щось підозрювати.
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Звичайно радість, порохлботи радіють що в монобільшості є не тільки довоойби. "Бунт Зе-фракции": почему "Слуги народу" не поддержали закон Зеленского - Цензор.НЕТ 6665
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Справи погані - "лоліта" не виконала завдання стати лідером опозиції. Видно, опозиція сформується всередині СН, а ПЕСики будуть тільки радісно гавкати, коли там будуть якісь дискусійні моменти.
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Может быть и совсем не так, а гораздо хуже: ПЕС просто перестанут посещать заседания Рады.
Ты когда-нибудь слышал что такое "внепарламентская оппозиция", и что это означает (для страны и для общества в целом) ?
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Не ,, ну наверное депутаты из евросолидарности должны плакать , если у тупэнькых слуг не хватает ума принимать законы . .
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Оно во что конечно, а случись такое и .....пожалуйста! Закон о снятии полной неприкосновенности проголосовали с гиканием и юлуканием, а утром проснулись и дошло и...дошло - е.п.р.с.т! Но было уже поздно, забор поплыл, качаясь на волнах. Как это - полная неприкосновенность снята, а на прослушку ВР должна давать отдельное разрешение - с какой стати,бред сивой кобылы. А затеяли этот срыв те, по которым плачут и прослушки и обыски. Пацанов, не усвоивших ещё всякие хитросплетения в парламенте, просто с панталыки сбили!
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на прослушку и прочее должны давать добро суд и прокуратура
а то получится /мы тебя завтра арестуем/ господи а он убежал
за границу сколько раз так было
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