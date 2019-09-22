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Все про:Київ (6516) пожежа (1817)

 Автоцистерни з пальним загорілися на території автостоянки в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У промзоні за Дарницькою ТЕЦ - на вулиці Віскозній - виникла пожежа, чути вибухи.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Як зазначає "Київ оперативний", рух транспорту біля місця події перекрили.

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Як пояснили у комунальній аварійно-рятувальній службі Києва, на території автостоянки відбулось загоряння автоцистерн із пальним.

"Наразі горять 9 автоцистерн із подальшим розливом пального на 500 квадратних метрах. Унаслідок сильної пожежі, можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів", – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці служби.

Як зазначається, до ліквідації пожежі залучено 75 людей особового складу та 15 одиниць техніки Київського управління ДСНС та відділення рятувальників КАРС "Київська служба порятунку". Ліквідація пожежі триває.

Автоцистерни з пальним загорілися на території автостоянки в Києві 01

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Автоцистерни з пальним загорілися на території автостоянки в Києві 05
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149807
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да классика - переливали из вагонов горючку в бензовозы или вообще заправляли прямо с ж\д цистерны.
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Этот способен ради выгоды 😀😀😀
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Слегка запиздалый феерверк по поводу коронации нового гаранта Украины.
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И неудивительно - там везде раздеребанили склады и завод - сплошные арендаторы.
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Ну да классика - переливали из вагонов горючку в бензовозы или вообще заправляли прямо с ж\д цистерны.
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коментар відмічено як спам  
 
А статтю прочитати віра не дозволила? Горить будівля в промзоні за Дарницькою ТЕЦ у Києві, чути вибухи - Цензор.НЕТ 6283
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Спочатку не було цієї інформації, так що віра не до чого.
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очевидцы говорят там видели коломойского
Автоцистерни з пальним загорілися на території автостоянки в Києві - Цензор.НЕТ 4896
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Коломойський він скрізь.
Ви платите за електроенергію Ахметову,він платить Шустеру,той винен гроші Коломойському і як бачите результат
Автоцистерни з пальним загорілися на території автостоянки в Києві - Цензор.НЕТ 6251
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Може, бо повно конкурентів з продажу цього палива.
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Мда,таки родич виходить в тебе диплом купив.Який підпал конкурентів та ще й в Києві і ради чого, за 10 кубів бензину. Нема слів. Ти мабуть зовсім не маєш уяви ,що бензин має властивість загоратись не тільки від сірників чи іскри
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Не купив диплом, а чесно закінчив Медуніверситет, але зебілам-корупціонерам це не зрозуміти. Щодо роботи із бензином, то вам теж невідомі їхні правила безпеки. Загоряється після порушень. Прочитайте ці правила і якщо є у вас залишки мозку то думайте.
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Ти як завжди сів на шпагат, адже мова йшла про конкурентів та підпал,твоя ж версія ,навіщо ж петляти і коли ти з гор спустився якщо мізки ще в 90-х..Якщо не знаєш,то краще не влазь в тему,а бий собі там дома в бубен.
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Тобто мозку у вас нема і лікування неможливе. Автоцистерни з пальним загорілися на території автостоянки в Києві - Цензор.НЕТ 2587
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От цікаво,модер коли небудь без скарги відреагує,що ти як нічний щур постійно лазиш по темах і спамиш
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Коломойский разбушевался. Гонтарева ещё легко отделалась.
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Слегка ********** феерверк по поводу коронации нового гаранта Украины.
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Это Гонтарева отомстила Коломойскому.
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