 Автоцистерни з пальним загорілися на території автостоянки в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
На вулиці Віскозній у Києві сталася пожежа, чути вибухи pic.twitter.com/Pf3dY6gypL— hromadske (@HromadskeUA) September 22, 2019
Як зазначає "Київ оперативний", рух транспорту біля місця події перекрили.
Як пояснили у комунальній аварійно-рятувальній службі Києва, на території автостоянки відбулось загоряння автоцистерн із пальним.
"Наразі горять 9 автоцистерн із подальшим розливом пального на 500 квадратних метрах. Унаслідок сильної пожежі, можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів", – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці служби.
Як зазначається, до ліквідації пожежі залучено 75 людей особового складу та 15 одиниць техніки Київського управління ДСНС та відділення рятувальників КАРС "Київська служба порятунку". Ліквідація пожежі триває.
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