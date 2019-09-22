 Автоцистерни з пальним загорілися на території автостоянки в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

На вулиці Віскозній у Києві сталася пожежа, чути вибухи pic.twitter.com/Pf3dY6gypL — hromadske (@HromadskeUA) September 22, 2019

Дивіться також: Вночі у військовому госпіталі Луцька сталася пожежа, евакуйовано 91 людину, - ДСНС. ФОТО

Як зазначає "Київ оперативний", рух транспорту біля місця події перекрили.

Читайте також: Причина пожежі в будинку Гонтаревої - навмисний підпал, - поліція

Як пояснили у комунальній аварійно-рятувальній службі Києва, на території автостоянки відбулось загоряння автоцистерн із пальним.

"Наразі горять 9 автоцистерн із подальшим розливом пального на 500 квадратних метрах. Унаслідок сильної пожежі, можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів", – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці служби.

Як зазначається, до ліквідації пожежі залучено 75 людей особового складу та 15 одиниць техніки Київського управління ДСНС та відділення рятувальників КАРС "Київська служба порятунку". Ліквідація пожежі триває.

Також читайте: Упродовж минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 36 осіб, на водних об'єктах - 13, - ДСНС











Фото: facebook.com/KARS.Kyiv