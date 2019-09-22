EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2417  78
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7497) Чубаров (379) кримські татари (1440)

 З серпня не можу зустрітися з представниками президента щодо Криму, через це зупинилося обговорення законопроектів, - Чубаров. ВIДЕО

Обговорення важливих законопроектів, що стосуються окупованого півострова, зависло в повітрі.

Про це президент Всесвітнього конгресу кримських татар, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів в ефірі ток-шоу "Міст" на телеканалі ATR, пише Цензор.НЕТ.

Читайте також: Росія блокує тематику Криму в будь-яких діалогах про звільнення політв'язнів, - Чубаров

За його словами, невизначеність України щодо кримського питання негативно впливає не лише на позиції країни в очах статичних партнерів, але і сприяє знищенню кримських татар, які постійно піддаються репресіям із боку окупаційної влади.

"Через таке ставлення Україна не просто втрачає Крим, одночасно відбувається знищення кримськотатарського народу. Росія витісняє кримських татар із Криму і заміщає своїм населенням. Є цифри, статистика. Не просто так відбуваються репресії. Ці репресії для того, щоб кримські татари самі покидали Крим. Крім того, що ми реалізуємо своє право, ми даємо Україні ще один потужний інструмент, який спирається на міжнародне право, для того, щоб боротися за відновлення суверенітету України над Кримом. Ми не є настільки потужною у військовому аспекті державою, щоб відразу перемогти Росію. Але ми можемо і зобов'язані надати певний алгоритм нашим партнерам. Ми не є настільки сильними, щоб ставити їм умови, мовляв, ми будемо влаштовувати демарші, підемо військами і ви нам не потрібні. Але ми можемо поставити наших партнерів у чіткіші умови, щоб вони не могли уникати своїх зобов'язань і своїх принципів, закладених у їхні ж державні формування і цінності їхнього суспільства", - вважає глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Чубаров зазначив, що Україна має наполягати на власних алгоритмах розв'язання конфлікту з Росією, а не погоджуватися на неприйнятні для себе умови.

Читайте також: Рекомендуємо владі України відмовитися від двосторонніх договорів із РФ, що стосуються Азовського моря, - член Меджлісу Барієв в ОБСЄ. ДОКУМЕНТ

"Якби мене зараз президент Зеленський запитав: "Чого ти хочеш? З чим я маю йти?" - я б сказав, що потрібно змінити все те, на що ми змушені були погодитись у вересні 2014 року і в 2015 році. Тоді такий був час. Ми нічого не піддаємо ревізії, ми не сваримося з нашими партнерами але ми говоримо про безумовне право української держави. І у нас є своя формула, яка звучить так: "Відновлення територіальної цілісності української держави на всій її території в рамках міжнародно визнаних кордонів, включно з АР Крим і Севастополем". Це і є той алгоритм, який ми надаємо всьому світові. Так, це буде вибух, дуже значне пожвавлення. Можливо, навіть настане якась локальна криза. Але і у Путіна немає стільки часу, він зараз блефує більше, ніж всі інші. І нам зараз потрібно вистояти. Я дуже хочу сподіватися, що Зеленський це розуміє" , - заявив глава Меджлісу.

Крім того, Чубаров поскаржився, що протягом практично двох місяців не може зустрітися з людьми, уповноваженими президентом вирішувати кримські питання.

"Нічого не можна вирішувати за Україну без України. Але і нова влада має знати, що без кримських татар не можна вирішувати долю Криму або замовчувати її. Від початку серпня я не можу зустрітися з тими людьми, на яких вказав президент, щоб ми продовжили наш діалог. Я не буду називати прізвищ, але я не можу з ними зустрітися. Це хибна позиція влади. Там перебуває народ, який знищують! Або ж влада має сказати, що її це не дуже хвилює. Президент під час зустрічі сказав: "Це мої найближчі помічники. Будь ласка, продовжуйте з ними обговорювати законопроекти. А як тільки ми з ними розберемося, я винесу їх на розгляд". Це сказав президент. Я йому вірю. Але зустрічі немає", - резюмував Рефат Чубаров.

Читайте також: Обмін полоненими без кримських татар допомагає РФ зміцнитися в окупованому Криму, - Чубаров

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149805
 
   
 Топ коментарі
 
Чубаров это пережиток старого режима.... - поддерживал порошенко...
Есть же новые лица.....
Вот например..., - можно ему поручить заниматься попутно и Крымом....

С августа не могу встретиться с представителями президента по Крыму, из-за этого остановилось обсуждение законопроектов, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8470
 показати весь коментар
 
Так нова влада зацікавлена у продовженні знищення кримських татар, тому можна до неї не звертатися.
 показати весь коментар
 
Напевно позиція пуцина по Криму для президента Зєлєнского ближча, ніж позиція корінного кримчанина Чубарова. Тому версія Чубарова і ігнорується.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мусульмане жидам не нужны,у них ростовщичество под запретом.
 показати весь коментар
 
 
Чубаров это пережиток старого режима.... - поддерживал порошенко...
Есть же новые лица.....
Вот например..., - можно ему поручить заниматься попутно и Крымом....

С августа не могу встретиться с представителями президента по Крыму, из-за этого остановилось обсуждение законопроектов, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8470
 показати весь коментар
 
 
постер тоже писал малограмотный, слова компетентности нет ни в украинском ни в русском
 показати весь коментар
 
Так нова влада зацікавлена у продовженні знищення кримських татар, тому можна до неї не звертатися.
 показати весь коментар
 
 
"Нова влада зацікавлена у продовженні знищення кримських татар"Дайте факти зацікавлення(оплата кіллера,замовлення вбивць,судові постанови) знищення кримських татар владою Зеленського,бо здається,що цим наклепом ви брешете,за що маєте нести відповідальність згідно закону.Ви самі прийдете зізнатися в наклепі,чи за вами прислати?А провокувати тут,аби хтось на вас сказав щось образливе-побіжите жалітися-то це і є порохоботня,сміття,лушпиння.
 показати весь коментар
 
"-я бы сказал, что нужно изменить все то, на что мы вынуждены были пойти в сентябре 2014 года и в 2015 году. Тогда такое было время" Источник: https://censor.net.ua/n3149805
Вы тоже, Чайка, поражены пораженческой и капитулятивной политикой Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
Читаючи ваш коментар, я бачу ураження "порохозалежністю"
 показати весь коментар
 
 
То есть вы не согласны с Чубаровым, что тактику 2015 нужно менять.
Что вы хотели сказать "малятам" - неужели это был заурядный, порохоботский, безмозглый высер...
 показати весь коментар
 
Лукашист, ты тоже подхватил вирус зебилизма?
 показати весь коментар
 
 
А Вы в шортах не пробовали к ним подкатить, продемонстрировав, что вы поддерживаете одну из реформ?
 показати весь коментар
 
 
До речі з шортами у кримських татар є деякі проблеми.
 показати весь коментар
 
 
Прилюдное оголение каких-то частей тела?
 показати весь коментар
 
 
ВКЛ_это_мы_01 - Крым это Россия (и Донбасс тоже) !!!
Наш Народный Президент это же всем уже объяснил как мог...
Неужели Чубаров такой тупой ?
 показати весь коментар
 
 
Он просто никак не врубится, что президент-то Коломойский и не к тому обращается...
 показати весь коментар
 
 
Шутяра🤡💩Какламойши ,дал понять -про Крым забудь те !
 показати весь коментар
 
 
Ватнорилих видно здалля... Їхні коменти вище мого
 показати весь коментар
 
 
Забранное и украденное переговороми и унижениями не возвращаються.За много лет Грузия (были и переговоры, и принуждения к совместному открытию выдуманных границ,и много ещё всего) ничего не добилась, кроме как растраты бюджета на наших и иностранных бюрократов. Выхода два. Или опять кровь,которую мы не не хотим, или послать их на три буковки,может реально впендрючат в ************. За столько лет ни одной книжечки не выпущено ни на абхазском ни на осетинском.И для них это "слава россии".
 показати весь коментар
 
А це залежить від того, хто при владі...
Доки ви московських шісток не виженете, нічого не зміниться...
 показати весь коментар
 
Какой алгоритм,который якобы есть у Чубарова,остановит беззаконие рашки на аннексированной территории?Почему он 5 лет не ставил вместе с петей западных партнёров "в более четкие условия"?На каком основании он считает позицию Украины неопределённой относительно крымского вопроса?Ну и там ещё много.Лень перечислять.
 показати весь коментар
 
 
у Абдурахманича лише 1 алгоритм: бути біля корита.
тепер кайф закінчився- пелька відкрилася
коли його слухаю, здається, що головний ворог у нього- Україна, а ми всі йому щось винні.
 показати весь коментар
 
Напевно позиція пуцина по Криму для президента Зєлєнского ближча, ніж позиція корінного кримчанина Чубарова. Тому версія Чубарова і ігнорується.
 показати весь коментар
 
 
А в чём схожи позиции по Крыму путина и Зеленского?
 показати весь коментар
 
 
А чого ви вирішили, що я знаю такі секретнідеталі? Дайте запит у ОПу.
 показати весь коментар
 
 
А.так это просто фантазии,что позиции по Крыму путина и Зеленского совпадают?Тьфу...
 показати весь коментар
 
 
Ви можете аргументувати, що це - фантазії? А головне - зуб дасте?
 показати весь коментар
 
 
Ты сказал :"позиція пуцина по Криму для президента Зєлєнского ближча, ніж позиція корінного кримчанина Чубарова" Я попросил это хоть как-то обосновать.Ты этого не сделал и,как я подозреваю,не сделаешь.Причём тут мой зуб?
 показати весь коментар
 
да ладно, выдал желаемое за действительное, с кем не бывает
 показати весь коментар
 
 
А як пояснити відверте ігнорування зустрічі з Чубаровим, якому, щоб вине стверджували, але довіряє більшість кримських татар, лояльних до України? Тоді, як з пуциним у Зєлєнского з початку вересня уже було декілька телефонних розмов? Чи пуцин цікавить Зєлєнского більше, ніж проблеми власних громадян? Про брак часу навіть не пробуйте писати. У Зєлєнского є час на спортзал.
 показати весь коментар
 
 
А.Молодец.Не делся.Я не вижу "відверте ігнорування".Я вижу мнение человека.В котором есть куча изьянов с моей точки зрения(уже писал выше).Позиция Украины по поводу аннексированного Крыма не изменилась ни на йоту.Но,оказывается,есть некий чудодейственный алгоритм,который надо срочно обсудить.
 показати весь коментар
 
Ні, швидше за все у Чубарова є підозри/інформація/факти, що позиція України (читай - Зєлжєнского) щодо Криму змінилася після обміну заручниками/полоненими і він хотів особисто зустрітися з Зєлєнскім, щоб той підтвердив, чи спростував цю інформацію. Тепер ще раз: у вас - своя думка/версія, у мене - своя. У вас немає неспростовних доказів своєї версії, у мене відповідно - своєї. Але час покаже, хто був правий. Мене переконувати не потрібно - даремно. Вас теж. Тому диспут вважаю завершеним.
 показати весь коментар
 
 
Вся наша дискуссия-это твои ничем не подтверждённые высказывания и мои просьбы их аргументировать.Но завершено-так завершено.Время покажет(вот с этим согласен)
 показати весь коментар
 
Ваш захист нічим не пояснюваних дій Зєлєнского теж нічим не аргументований. Сліпа віра у "доброго президента" для мене не ' аргументом.
 показати весь коментар
 
та то у него соевый токсикоз. не стоит обращать внимание.
 показати весь коментар
 
 
Молчание - знак согласия, а обмен, но не выдача моряков это - признание Азовского моря внутренним морем паРаши...
 показати весь коментар
 
 
Какое нафиг "Молчание - знак согласия"? Этот господин говорит:"Обсуждение важных законопроектов, касающихся оккупированного полуострова, зависло в воздухе".Напоминаю,Крым аннексирован более 5-ти лет тому назад.С тех пор ничего не изменилось.Какие "важные законопроекты" относительно него так и не обсуждены?И чья это вина? По поводу моряков это уже даже пошло обсуждать.Нужно было спасать своих.И спасли.Никакого "признания Азовского моря внутренним морем паРаши" естественно нет.Есть ответственность государства за своих граждан.
 показати весь коментар
 
Молчание - знак согласия...
Обмен был по плану *****, он отдал моряков и в то же время не отдал, а обменял с прибылью и решение трибунала, как бы выполнил, и получил то, что хотел, вместе с моряками под судом, а не свободными, по решению трибунала.
 показати весь коментар
 
 
Хватит уже эту бредовую гадость повторять.Он не выполнил решение трибунала.На него ему плевать.Наших людей он бы не отдал.Как не отдал наши суда(шо по этому поводу думает трибунал?).Хотя срок решения трибунала уже истёк.Мы спасали и спасли наших людей.Точка.
 показати весь коментар
 
бесполезно что то объяснять тупому порохоботу)))все равно будет по методичке шпарить, а ты узнаешь про себя много нового--что ты кацап, мокша, лахта, итп тд З серпня не можу зустрітися з представниками президента щодо Криму, через це зупинилося обговорення законопроектів, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3382
 показати весь коментар
 
 
Я был на Марсе, там зебилов в клетках держат, чтобы они не могли управлять государством.
 показати весь коментар
 
 
Ты не на Марсе был,а в унитазе.Туда обычно сливаются те,кто сначала ляпают чушь,а потом не могут её обосновать.Ну так что, путя выполнил решение трибунала,суда вернул?Или ты опять...на Марс?
 показати весь коментар
 
Зеб, а где мы ещё можем увидеть зебов, кроме, как не в унитазе!? :D
 показати весь коментар
 
Зеб, если я твои "аргументы" назову "опорожнением прямой кишки", они перебьют твой "аргумент" - "бредовая гадость"?
 показати весь коментар
 
Ты-он решение трибунала выполнил.
Я-это бред.Он не выполнил.Суда не вернул.
Ты-ыыыы,абырвалг...зебил...
В общем-оставайся в унитазе.Тебе там самое место.
 показати весь коментар
 
А иного выхода нет, зеб, чтобы с тобой встретиться, иначе как в унитазе тебя не найти. :D
P.S. Ты будешь под каждым предложением или словом ставить свою подпись - "зебил"?
 показати весь коментар
 
Молодцы . Я другого первого комента и не ожидал . Гори огнём та Украина , главное 30 серебренников отработать .(с)
 показати весь коментар
 
дурачок. преЗЕденту некогда. он занят. чо ты пристал?
 показати весь коментар
 
 
Kрым уже слит. Следующий Донбасс. Я часто бываю на российских форумах. Там ликование, крику "ура", и обещания устроить Украине "Хиросиму и Нагасаки", если будет отступление от "формулы Штайнмаера" хоть на миллиметр.
 показати весь коментар
 
 
Які міліметри Штайнмайера, якщо невідомо про цю формулу?
 показати весь коментар
 
A вот так. Про формулу неизвестно, но она есть.
Вот смотри: что пишет российский агитпроп. Это голос власти, переданный через лахтинских пропагандистов:
https://www.politforums.net/redir/ukraine/1569151029_1569169907.html#1569169907

https://www.politforums.net/redir/ukraine/1569151029_1569169911.html#1569169911
 показати весь коментар
 
 
порохобот на ватных форумах?ая яй З серпня не можу зустрітися з представниками президента щодо Криму, через це зупинилося обговорення законопроектів, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8738 и с каких это пор к тамошнему контингенту нужно прислушиваться или хоть как то анализировать?
 показати весь коментар
 
а тебя даже и посылать не надо, на петином уже давно уже умастился
 показати весь коментар
 
"Главный муфтий «Уже 3−4 млн жителей Москвы исповедуют Ислам"
https://www.politforums.net/internal/1569153976.html



Главное чтобы Зеля не опоздал принять ислам вовремя.


 показати весь коментар
 
 
Мені зрозуміло бажання кримських татар мати свою вільну національну державу в Криму. І для них зараз слушний момент. Порошенко вже на словах пообіцяв їм національну автономію. в 2020 році. Тому Айдерка-комсомолець і казав, що всіх , хто проти пороха треба стріляти. Ну я на нього не ображаюсь. Він ніколи не був розумний. Але у процесі втягування суспільства в дискусію щодо вільного Криму, вбачаються елементи вікна Овертона. Як би ми тут поряд з рішенням власних проблем не створили нові собі проблеми. І якщо таки вона відродиться, нова національна Кримськотатарська держава, то як ми будемо від них захищатись потім років через 50-100 ? Я пропоную не затягувати питання і вже почати готувати Будапештський меморандум ІІ .
 показати весь коментар
 
 
100%.

Чубаров поводиться як внутрішній ворог України.

До Хутіна- навіть не рипається ні він, ні його татари. Йому лиш від України треба то грошей, то слави, то Кримський півострів.
 показати весь коментар
 
Остановилось... То - чего и не двигалось? Наверное, имеем очередной злякон механики.
 показати весь коментар
 
Последние 3-4 года о Крыме никто и не вспоминал. Так чего он тогда молчал и не требовал у прошлой власти действий?
 показати весь коментар
 
 
ні депутатства, ні дотацій від мародера
зголоднів та й гавкає
 показати весь коментар
 
Остогидли вже ці "лідери" кримських татар зі своїми бреднями!
 показати весь коментар
 
 
А о чем разговаривать?Создается впечатление,что зеленский согласился с путиным и вопрос крыма закрыт.У них медовое полугодие.Богдан сказал,что до нового года, вот они и молчат.
 показати весь коментар
 
 
A после Нового года вступает закон о снятии неприкосновенности, т.е. даётся открытая отмашка на террор против противников режима. Выводы из свержения Янука они сделали.
 показати весь коментар
 
главный по тарелочкам рвется принимать законодательный спам, никому не нужный и никакие проблемы не решающий
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору