 Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, боєць ЗСУ зазнав поранення, - пресцентр. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік від Миколаївки (зі стрілецької зброї) і Лебединського (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї), один раз - біля Новогнатівки (з автоматичного гранатомета) та Водяного (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстрілював позиції ОС біля Кримського (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї) та в районі Залізного і Новгородського (з мінометів калібру 82 мм).
"Упродовж поточної доби один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 вересня російсько-терористичні війська на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. Три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості, один - бойової травми.
Це не порізаний палець..
Одужання всім воякам.
Одужання вам, Брати!
Невже влада не знає, яка ціна стримування агресора на Сході?
Чи якщо людина не служила та не воювала, то для неї усі ці зведення - це як звичайне кіно, без співчуття та емоцій?!
Чи вони вважають себе безсмертними маклаудами?