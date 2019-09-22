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Все про:обстріл (5533) поранення (1522) Донбас (13082) Об'єднані сили (372)

 Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, боєць ЗСУ зазнав поранення, - пресцентр. ВIДЕО

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

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Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік від Миколаївки (зі стрілецької зброї) і Лебединського (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї), один раз - біля Новогнатівки (з автоматичного гранатомета) та Водяного (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстрілював позиції ОС біля Кримського (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї) та в районі Залізного і Новгородського (з мінометів калібру 82 мм).

"Упродовж поточної доби один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 вересня російсько-терористичні війська на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. Три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості, один - бойової травми.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149798
 
 
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Поранення різні бувають.
Це не порізаний палець..
Одужання всім воякам.
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Диды Бамбаса воевали что бы ЗЕбилы им пенсии поднимали!!! Нужно выплатить пенсии дидам Дамбаса! А кто не согласен тот парахабот!!
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Если урезать пенсии обычным 73% ЗЕбилам то хватит и дидам Дамбса и дидам Израиля..ЗЕбилы полностью поддерживают своего ЗЕцарька и ради дидов Бамбаса, Израиля и за ЗЕлёного барина готовы потерпеть.
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Не ну у зеленого Данилки перемирие достигнуто. А это так издержки перемирия. Пора о выборах говорить....
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Не способствуют ли разжиганию междунациональной вражды такие новости?
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Позавчора борт пішов з Дніпра на Киів, знов з пораненими.
Одужання вам, Брати!
Невже влада не знає, яка ціна стримування агресора на Сході?
Чи якщо людина не служила та не воювала, то для неї усі ці зведення - це як звичайне кіно, без співчуття та емоцій?!
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та яка б вона не була, вона ж в Україні, чи де?
Чи вони вважають себе безсмертними маклаудами?
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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