 Вандали пошкодили надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині. ВIДЕО

Про це повідомляє місцеве видання "susidy.city", інформує Цензор.НЕТ.

Міський голова Геннадій Примаков звернувся з цього приводу до жителів громади з проханням допомогти знайти злочинців. І навіть пообіцяв грошову винагороду тому, хто вкаже на вандалів.

"Складно підібрати слова. Сьогодні (21 вересня) велике православне свято, і настрій має бути святковим з нагоди дня нашого міста. Але все затьмарила неприємна пригода - хтось пошкодив на кладовищі пам'ятники наших героїв. У мене шок. Ким це треба бути і які цілі мати, щоб таке робити?" - заявив він в повідомленні на сторінці в мережі "Фейсбук".

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