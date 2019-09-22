 Вандали пошкодили надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині. ВIДЕО

Про це повідомляє місцеве видання "susidy.city", інформує Цензор.НЕТ.
Міський голова Геннадій Примаков звернувся з цього приводу до жителів громади з проханням допомогти знайти злочинців. І навіть пообіцяв грошову винагороду тому, хто вкаже на вандалів.
"Складно підібрати слова. Сьогодні (21 вересня) велике православне свято, і настрій має бути святковим з нагоди дня нашого міста. Але все затьмарила неприємна пригода - хтось пошкодив на кладовищі пам'ятники наших героїв. У мене шок. Ким це треба бути і які цілі мати, щоб таке робити?" - заявив він в повідомленні на сторінці в мережі "Фейсбук".
І тепер відчуває себе переможцями, очікує на зближення з рашкою.
Звідци і масові випадки зневаги до вроїнів АТО- живих та мертвих.
на кладбище вандалить - первое в списке, что НЕ отмолить, хоть в какой вере...
(но карма то этого не знает...)
Какие еврейские реликвии были разрушены патриотами?
По памятникам вов и "польским реликвиям" встречного вопроса о том почему разрушающие в Польше памятники воинам УПА или разрушающие памятники УПА русскомирцы назывются патриотами а не вандалами - нет.
Потому что это вопрос идеологии - есть ответ.
Вообще интересно бы было узнать такой вопрос в рамках изучения мнения русскомирцев.
Если Украина после возвращения временно оккупированных территорий не будет разрушать памятники так называемым новоросцам ополченцам или российским наемникам а просто поставит рядом памятник воинам АТО?
Ваше мнение?
Вечная слава псковским десантникам."
И тут же другой памятник: " Слава защитникам украинской земли.
80 - я аэромобильная бригада вечная память г.Львов.
Десантники не умирают они уходят на небо."
Как дорвусь до фотошопа сделаю.
А без визуализации вы не знаете ответ?
Тебе дать варианты ответов?
Хорошо.
1) Я не против.
2) Я категорически против.
3) Другой вариант ( напишите ).
"Інтернування"- затримання однією з воюючих держав громадян або представників національності ворожої держави, що проживають на її території, до кінця війни без обмежень у часі й без слідства.
"Бог розгнівався на нерозсудних і пихатих людей та покарав їх. Він змусив будівельників розмовляти різними мовами. Зарозумілі творці вежі, не зрозумівши один одного, занедбали будівництво та розійшлися у різні боки. Так вежа залишилася недобудованою, ..."
Сумна історія таких будівництв.
Будівля Європарламенту спроектована у вигляді недобудованої Вавилонської вежі.
Ну, там вже фундамент розбирають.