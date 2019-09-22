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Все про:пам'ять (620) Чернігівщина (366) вандалізм (261) Антитерористична операція (4986)

 Вандали пошкодили надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині. ВIДЕО

Невідомі вандали зафарбували портрети на надгробках загиблих воїнів АТО в м. Мена (Чернігівська область).

Про це повідомляє місцеве видання "susidy.city", інформує Цензор.НЕТ.

Міський голова Геннадій Примаков звернувся з цього приводу до жителів громади з проханням допомогти знайти злочинців. І навіть пообіцяв грошову винагороду тому, хто вкаже на вандалів.

"Складно підібрати слова. Сьогодні (21 вересня) велике православне свято, і настрій має бути святковим з нагоди дня нашого міста. Але все затьмарила неприємна пригода - хтось пошкодив на кладовищі пам'ятники наших героїв. У мене шок. Ким це треба бути і які цілі мати, щоб таке робити?" - заявив він в повідомленні на сторінці в мережі "Фейсбук".

Також читайте: Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом осквернення пам'ятника жертвам Голокосту на Миколаївщині

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149762
 
 
 Топ коментарі
 
У м. Мена вистачає прокацабських людей....і ці люди люто ненавидять все українське. Цих покидьків треба знайти і спочатку добре відпізд... а вже потім судити, а то наші суди дуже люблять відпускати подібних злочинців.
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Все від безкарності.А карати за це треба довічним терміном,щоб знало падло скільки коштує життя яке віддали захисники Слава Україні.Героям Слава!
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К сожалению один из таких стал президентом
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Бо в країні яка окупована не місце тим хто не поважаї її захисників.Таких як ти козлів треба позбавляти громадянства і міняти на патріотів.Худоба **************. Вандали пошкодили надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4925
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Просто вата голосувала за зеленського.
І тепер відчуває себе переможцями, очікує на зближення з рашкою.
Звідци і масові випадки зневаги до вроїнів АТО- живих та мертвих.
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Просто через кучу посредников находят исполнителя за 50 баксов. Потом по россия-1 покажут сюжет, как "на Украине не любят хвашиствующих", прямо не скажут, но контекст будет такой, эффект от него оценят в 50 000 долларов, кто то даже внеочередное звание получит, но за это никто не узнает, даже наши следователи по этому делу, и званий им не будет внеочередный, потому как 50 это не 50 000
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Именно так. Находят алконавтов или люмпенов, требуют фото "работы", а потом переводят деньги. Необходимы камеры наблюдения возле памятников, хотя тут кладбище, возможно, на входе.
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Я б в ответ состряпал сюжетец типа: ОСКВЕРНИТЕЛЬ МОГИЛ БЫЛ СОЖЖЕН ЗАЖИВО НЕИЗВЕСТНЫМИ. ИДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ
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карма...она такая... сначала незаметно, а потом - ой за что мне это? а вот за это паскудство!!!
на кладбище вандалить - первое в списке, что НЕ отмолить, хоть в какой вере...
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Вася, это просто элемент гибридной войны. А отморозки, у которых ничего святого, найдутся всегда. Увы.
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это может элементом чего угодно..и гибридной войны (согласен с Вами так оно может и есть!) и бездушия и невоспитанности и пофигизма и пьяного дебилизма
(но карма то этого не знает...)
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А ще є дрібка чистокровних рашистів з місцевих кацапів . Кацапські помідори в двері щоб посиніли і розповідатиме такий кацап , розповідатиме , розповідатиме,розповідатиме , навіть про те що лиш здогадується мерзота брацкая.
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є.. і така пошесть є... (і де завгодно...які сміливі тільки з померлими...)
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мда, ещё много сруской мрази у вас, много. Но, если ещё и ещё сруснявым сделать жизнь некомфортабельной и постоянно их гнобить, то у них снижается рождаемость и тогда только вопрос времени, но у вас же зелёное овнище открыло кран возмещение этих потерь - вот и стратегическая ошибка принятия решения о выдаче Украинского гражданства перебеженцам из рашестана. Ведь они бегут от проблем и через некоторое время зовут те проблемы к себя. Посмотрите на тех кто переехали в Немечину - вокруг есть примеры - просто надо присмотреться.
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Надо быть готовым к тому, что это будет продолжаться. Не удалось завоевать Украину извне, её теперь будут разваливать изнутри всеми вообразимыми и невообразимыми способами. И известно с чей подачи.
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я всегда писал своё мнение.особенно после такого вот ужаса.... после реинтеграции донбасяо и лугандяо снова в страну,этот покажется детской шалостью.... там камня на камне не останется от памятников и всего что есть...не уцелеет ни одна памятная доска у школ и улиц героев! когда вся эта шушера оттуда как тараканы разползутся по всей стране. они будут убивать и резать всех со спины героев и патриотов. ничего не уцелеет. сами вы понимаете это...(( за 5 лет там уже всё антиукраинское. там дети уже рождены с ненавистью ко всему украинскому! как реинтеграция сепаратистов и диверсантов... стране будет капец.... от одних только переселенцев по стране читаю такого натворили. всё крушат что связано с военными...вот влипли мы с этими гопниками этого региона Вандали пошкодили надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 6966
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Та мерзота діятиме як заманеться , а відповісти адекватно , то зєлєбєні зразу запроторять за грати .
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Їх знайти б хочь одного , повісити з біркою та показати по всіх каналах
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По еврейским реликвиям поподробнее пожалуйста?
Какие еврейские реликвии были разрушены патриотами?

По памятникам вов и "польским реликвиям" встречного вопроса о том почему разрушающие в Польше памятники воинам УПА или разрушающие памятники УПА русскомирцы назывются патриотами а не вандалами - нет.
Потому что это вопрос идеологии - есть ответ.
Вообще интересно бы было узнать такой вопрос в рамках изучения мнения русскомирцев.
Если Украина после возвращения временно оккупированных территорий не будет разрушать памятники так называемым новоросцам ополченцам или российским наемникам а просто поставит рядом памятник воинам АТО?
Ваше мнение?
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То він про комуняцьких діячів згадав.
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Ну вот к примеру стоит новоросский памятник и на нем написано :" Тут в этом месте в результате тяжелых кровопролитных боев был освобожден населенный пункт такой то от украинских оккупантов.
Вечная слава псковским десантникам."

И тут же другой памятник: " Слава защитникам украинской земли.
80 - я аэромобильная бригада вечная память г.Львов.
Десантники не умирают они уходят на небо."
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Фоточку проекта?
Как дорвусь до фотошопа сделаю.
А без визуализации вы не знаете ответ?
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Это опрос.
Тебе дать варианты ответов?

Хорошо.
1) Я не против.
2) Я категорически против.
3) Другой вариант ( напишите ).
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Пишите правду. Не вандалы, а пророссийская сволочь. Враги Украины.
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В умовах фактичної війни України з кацапстаном, з самого початку потрібно було застосовувати закон про інтернування
"Інтернування"- затримання однією з воюючих держав громадян або представників національності ворожої держави, що проживають на її території, до кінця війни без обмежень у часі й без слідства.
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Чернігівщина червоненький прокацапський регіон, близкість кацапстану відбивається у ватних головах. Кацапи по десять раз за день можуть туди заїхати і виїхати. А ще місцеві їздять туди на роботу. Візовий режим з рашкою і трохи буде порядок.
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Я вас можу запевнити, що їздять зараз з Чернігівщини більше в Польшу і Чехію... але послідовників ***** і зеленої плісняви вистачає, нажаль... ((
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Один-два показательных суда решит проблему.
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страчувати виродків на місці - в даному випадку суд Лінча був би найкращим рішенням! Вандали пошкодили надгробки загиблих воїнів АТО на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 8517
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Помнится, намедни, еврейский памятник краской облили, так там сразу аж 2 производства открыли, а за пямятники АТО только пальчиком грозят. Мэр просит местных помочь, тобишь менты этим заниматся и не планируют. Вот так вот, ребзя.
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Три десятиліття з усіх боків сиплються пропозиції як Україну будувати. Колись древні намагалися Вавилонську вежу побудувати. Різниця тільки в тому, що будівництво України розпочалося з того, на чому будівництво Вавилонської вежі закінчилося.
"Бог розгнівався на нерозсудних і пихатих людей та покарав їх. Він змусив будівельників розмовляти різними мовами. Зарозумілі творці вежі, не зрозумівши один одного, занедбали будівництво та розійшлися у різні боки. Так вежа залишилася недобудованою, ..."
Сумна історія таких будівництв.
Будівля Європарламенту спроектована у вигляді недобудованої Вавилонської вежі.

Ну, там вже фундамент розбирають.
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Tut ruskix fasistov rabota.Kak ponimaju tak delajetsia stob obratili vnimanyje vasi liudi sto vot smotryte skolko pogybajet soldat daze kladbyce vybrana gde bolse pogyblo soldat.Zakaz idiot s kremlia cel kotoroj zapugat vasix liudej,tut nicego novogo oni nepredumali ruso- fasistkaja metodika dlia kotoroj nicego svetogo net
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Недавно "покрасили" памятник євреям--всі євреї підняли писк і пустили соплі, президент включився в це дійство також, а чому завжди мовчить, коли кацапські виродки нищать памятникі воїнам УПА, Героям Небесної сотні, воїнам-героям які загинули з фашистсько--російською ордою???. Українці коли ви будете думати головою,а не дупою?
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И как доблестная полиция это раскроет,если оперативная работа не ведётся?
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Руйнувати і плюндрувати пам'ятники почали не вчора і не завтра закінчать. Те, що тих, хто цим займається називають вандалами, вже, само по собі, дуже цікаво. Кожен мер кожного міста чи будь-якого іншого населеного пункту може легко здогадатися, що на території його владних повноважень, рано чи пізно, пам'ятники борцям за свободу і незалежність будуть зруйновані, а назви вулиць на честь вождів пролетаріату відновлені. Він правильно робить, що звертається до населення за допомогою. Це допоможе встановити особи тих, кому руйнування пам'ятників може не подобатися і з часом до них щось прилетить і їх пам'ятник також зруйнують.
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