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 Політика України
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Все про:контракт (170) Міноборони (2801) Загороднюк (25) ЗСУ (339)

 У перспективі будемо фокусуватися на професійних військовослужбовцях, - Загороднюк про призов в армію. ВIДЕО

У контексті майбутнього строкової служби в армії Збройні сили України "йдуть шляхом професіоналізації".

Про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План оборони України повністю буде представлено у 2020 році, але проєкт буде вже цього року, - Загороднюк

"Взагалі генеральна позиція Міноборони, ЗСУ – ми йдемо шляхом професіоналізації. Тобто наше завдання у перспективі – це все ж таки максимально фокусуватися на професійних військовослужбовцях, тих, які підписали контракт. Тому що зараз військова служба – це насамперед досвід та знання", – сказав Загороднюк.

Він додав, що "люди, які накопичують ті знання", мають залишатися.

"Тобто це вибудовування професійного підходу як до сержантів, солдатів, офіцерів і так далі. І це абсолютний пріоритет в нас", – заявив Загороднюк.

Нагадаємо, в 2013 році тодішній президент України Віктор Янукович скасував призов до Збройних сил України. У 2014 році заклик відновили після окупації Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.

Також читайте: Генштаб працює над планом розведення на Донбасі. Він враховуватиме всі ризики, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149757
 
   
 Топ коментарі
 
БЛА БЛА БЛА БЛА
Кто хочет тот делает (вводит контрактную армию) а кто не хочет тот расказывает про приоритеты но при это срочную службу не отменяте (БЛА БЛА БЛА)!!
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Що зроблено новою владою для контрактників? Є приклади роботи, яка відрізняється від роботи старої влади? Поки ніхто не чув, що контрактників зацікавили йти і залишатися в армії.
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Бориска, знаешь, чем была сильна армия Римской республики? Тем, что в её рядах служили ГРАЖДАНЕ Рима... Когда армия стала наёмной, Рим стал гнить и хиреть, и, в конце-концов, развалился......
Кстати, а кто мешает сделать армию "двухуровневой? Первичные кадры откуда брать?Набираются "срочники", подготавливаются в "учебках", получают первичную военную подготовку, а потом желающие принимают решение - подписывать контракт, или нет... Подписал - и в кадровую часть. А там уже получает военную подготовку более высокого уровня...
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Естественно, а чего кто-то должен будет бесплатно охранять землю которую вы продадите??? А вообще по стопам януковоща идут товагищи.
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А ведь обещали бесплатно раздавать тем, кто её защищает. Значит есть свободная земля?
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Не землю хотя и её тоже
А отца мать семью детей деда с бабушкой
И своё будущее
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