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 Політика України
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Все про:обшук (794) Порошенко (9714) Янукович (6930) ДБР (507)

 Порошенко про обшуки і допити силовиків: ДБР йде шляхом Януковича, повертаючи політичні переслідування. ВIДЕО

Проведення необґрунтованих обшуків і допитів у рамках досудових кримінальних проваджень слідчими ДБР штовхають правоохоронну систему на хибний шлях, яким йшов режим Януковича, коли застосовував політичні переслідування щодо своїх опонентів.

Про це п'ятий президент України Петро Порошенко заявив в ефірі програми "Рандеву", передає Цензор.НЕТ.

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Він наголосив, що якщо слідчі виконують забаганки соратників президента-втікача, то це завдає удару по міжнародній репутації України і демократичних свободах громадян.

"Янукович йшов таким шляхом, яким зараз йде Державне бюро розслідувань. З благословення, я можу так передбачати, керівника Офісу президента пана Богдана, близького партнера пана Портнова, колишнього заступника адміністрації Януковича. Це удар по українській владі і по державі Україна щодо повернення політичних переслідувань. Якщо це буде їхній вибір, поборемося", - зазначив Петро Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" нагадав про свій багаторічний досвід перебування в опозиції, який дає розуміння, як протистояти тиску влади і захищати інтереси своїх виборців.

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"Я і моя політична сила не боїмося нікого, ми чесно дивимося людям в очі. Я багато років був в опозиції, і ці хлопчики - вони не перші, хто хотів запроторити Порошенка (за ґрати. - Ред). Ви дуже добре пам’ятаєте і 2003-й, і 2004 рік, і коли на канал були "наїзди", і в 2007-му, і в 2008-му, і в 2012-му, і в 2013 році. Нічого в них не вийде. У нас є достатньо механізмів захисту",  - підкреслив п'ятий президент Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149748
 
   
 Топ коментарі
 
Это тот от которого ты малоросс аж усераешься и при одном слове Порошенко скулишь и визжишь три дня как резанный.
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хто така ця Парашенка ..? Порошенко об обысках и допросах силовиков: ГБР идет путем Януковича, возвращая политические преследования - Цензор.НЕТ 5429
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Тварь ты мордатая, уже забыл как ты Михо преследовал? Шо, короткая память?
А когда самого за яйца по уголовке прихватили, то сразу начал скулить про политические преследования, тварь.
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волох - аваковская шлюха. А такие новой власти как оказывается нужны.
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DI GI
волох - рошеновская шлюха. Тепер вже безробітна ..))
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У зелеботов сейчас "алярм" - по тревоге подняты даже больные и увечные 😂
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У пэти? Ещё и как. Сколько огнетушителей повылазило?!
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так свиношныри все по жизни ущербные.
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Вот же *******,при тебе обдираловка и отбор имущества у предпринимателей без судебных решений был поставлен на поток,даже тут бутусик от этом каждый день нас ехидно информировал,теперь троё,гнида, имущество нужно отобрать без суда и наказать тебя самого судом линча,заслужил.
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Соевый мародер прекрасно понимает, что его посадка на нары всего лишь вопрос времени. Слишком большой на это запрос в обществе, что бы Зеленский мог его проигнорировать. Уверен, что в ближайшем времени свинорошен или драпанет из страны, как его подельница гонтарева, или попробует организовать очередной Майдан, других альтернатив у него нет, да и терять особо нечего, в любом случае все, что нажито непосильным трудом и находится в Украине, будет конфисковано.
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Порошенко про обшуки і допити силовиків: ДБР йде шляхом Януковича, повертаючи політичні переслідування - Цензор.НЕТ 2380 Главное шо к Портнову, мародёру Бабломойскому, Богатырёвой, Ефремову, Дубинину, Шефиру у ЗЕбило общества претензий нет ога
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Разве Коломойский разворовывал армию, как мародер пораженко?
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С 1 января нет депутатской неприкосновенности? Как бы петюню в две минуты первого,под крики " С Новым Годом" не выволокли в наручниках из его собачей будки. Зеля любит театральные эффекты,Зеля так и в это время объявил что идет в президенты, Надеюсь "Буде весело"
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даже если будут выборы Порошенко на них займет 132 место примерно после Кивы
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Не, не сволочь ли эта свинья? Саакашвили мешок на голову это значит все правильно и никаких репрессий. А тут просто вызывают показания записать на бумаге и это значит преследуют.
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Петр Порошенко: "Свинарчук грабил армию, но только один год" Порошенко про обшуки і допити силовиків: ДБР йде шляхом Януковича, повертаючи політичні переслідування - Цензор.НЕТ 5007

(Из интервью Соколовой)
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Остальных четыре года армию грабил сам соевый мародер
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Петя красава, ходит по Раде королём, спокойно даёт интервью по телеку, и водит всем зебилам рошенкой по губам, пока зебилы на форумах визжать как они его посадят)))
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Так еще не вечер, будет твой шоколадный божок как миленький, благо, этому опущенному петушку даже женское имя не придется придумывать, его кремлевский хозяин уже придумал - Лолита Порошенко про обшуки і допити силовиків: ДБР йде шляхом Януковича, повертаючи політичні переслідування - Цензор.НЕТ 5556
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Да да чучело когда то там в будущем..сроки всё перерносяца и переносяца, давай ЗЕбил покорми нас завтраками..когда то там...
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Вот это Свыночелого и пугает больше всего:знает что под него готовят материал,но молчат,не шантажируют,не предлагают откупиться,как то "порешать"...К чему бы это?
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К тому что Петя ходит по верховной Раде и водит тебе рошенкой по губам вот к этому...А ты фантазируешь влажными фантазиями как Петю садить будешь. При этом Портнову, Шефиру, Бабломойскому, и ***** лижешь сапоги аж язык протёр..
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Соевый мародер ходит по Раде как никому не интересный опущенный поц, который ничего не решает, ни на что повлиять не может и вообще без пяти минут сиделец. И своей давно уже поникшей рошенкой он может водить по губам разве что макакам из убогой блохастой фракции
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Сидит на галёрке, это вообще днище, быть президентом и стать сраным депутатом.
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orionemc2 a7fce8b3
Петя красава, водит всем порохобилам рошенкой по губам, пока порохобилы за него на форумах визжат..))
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Бедная позорная баба Жюля, мало того что никогда не была президентом в отличи от Пети. Так ещё и проиграла выборы даже Пете. ВОт Жюляботы вы так пиарили свою ботоксную бабку что только хуже сделали, и уничтожили ей рейтинг.
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Доктор золт - зебіл ти тупий ! Порох міг взагалі піти на відпочинок як інші президенти , поїхати десь відпочивати , чи лекції читати / А він пішов далі працюівти та відстоювати наше - АРМІЯ - МОВА - ВІРА та якнайдалі від москви ! Вам зебілам це не зрозуміло бо у вас кумир - клован уклоніст та капітулянт !!
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Видел этого "короля", на заседании глаза продрать не может, на ходу засыпает, убогое зрелище.
https://www.youtube.com/watch?v=pe6OCYrq_YI
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Прикольно , в соєвих підгорає - не вдається їм , бідолашним , створити на темі потрібний фон і заспамити "неправильні" коменти !
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В смысле у соевых подгорает? Ты ж в этой теме просто всё заспамил своими высерами...ты ж визжишь тут реально громче и больше всех. Да нет ЗЕбил это у тебя горит от Пети...вон сколько постов истеричных настрочил...Всю ветку засрал своей истерикой про Петю. Ото у тебя горит от Пети.
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Петя-Оборотень, наследник Оборотня-Папашки, удачно захвативший сахарно-земельный пирог Украины, облачившийся в костюм Христьянина, но по сути своей,-Христопродавец! "не успеет петух и трижды прокукарекать, как он с ПОТРОхами сдаст свою родину...."
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ЗЕбилы лайкают совкодрочеру сепару с ником Сделанный в СССР ...Кстати судя по твоему нику вопрос - а какая у тебя родина совковое ты красножопое?? ВОт вот...ЗЕбилы = кацапы. Именно поэтому малороссы ЗЕбилы и голосовали за своих ЗЕсепаров.
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И когда же оно было в оппозиции,кто скажет?
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Ніколи !
Воно завжди було при владі - при помаранчових , при ригоАналах , після Майдану ...
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Зачем тогда брехать так подло?
Ну сказал бы что был при владе,но не реализвал свои мечты на купленных местах
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Он воровал, а виноват Януковощ, во как.
Наверное ему нужно было когда Петя у него в министрах ходил тоже посадить как вороФФку.
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ВОровку кстати правильно посадили, тольок жаль что выпустили. СИдела б дальше.
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Я бы на месте Петра уже давно выехал, что бы Беня быстрее на яица зебилам наступил... Зебилы должны страдать!
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ЗЕбил это тоже самое что кацап только ещё хуже. Они согласны и дерьмо жрать лишь бы царю хорошо было. По ветке это хорошо видно как ЗЕбилы усиленно зализывают реальным мародёрам и бандитам типа Бени или Портнова. У них только Петя плохой, а Беня у них уже свой парень, ему теперь можно грабить, ЗЕбилы согласны на всё..
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Олег Тихонов 055f40a1 Порохобил это тоже самое что кацап только ещё хуже. Они согласны и дерьмо жрать лишь бы царю хорошо было. По ветке это хорошо видно как ЗЕбилы усиленно зализывают реальным мародёрам
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Да нє, №6 іде стопами пупкіна, і рейтінг такий же і партія слуг, типу єдиної раші
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А Порошенко идет по стопам Ющенко и рейтинг тот же только пчел не хватает
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Петр Алексеевич, нуу не хочу я идти на путч под руководством лизки идиотааа😭
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Что то Зеленский затягивает с посадкой Порошенко,не хорошо
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В непрекосновенности вся проблема, по закону не имеет права.
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что проблема снять неприкосновенность 226 штыков у него есть
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Там немного не так, не так все просто, я не знаю всех подробностей, но знаю точно, что арестовать сложно, надо 100% доказательства его вины, а их луцик все уничтожил.
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Опять лжёт брехливый зебил. Неприкосновенность легко снимаеца голосованием в Раде по запросу Генерального прокурора, а там в Раде у ЗЕкловуна полное большинство. Ну сколько брехать будешь???
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Зелох безмозглый, а за что хоть ты его сажать собрался?
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Storm UA - а Зелох безмозглый - це твоє дівоче прівзвище ? ..))
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Чего затягивает? Там расследование идёт

ГБР с этим Трубой мутноватые, Петей же ещё назначены

Но расследование идёт. На Ленкузню уже арест наложили. Повестки фигуранту шлются

Обещают скоро из свидетеля перевести Петю в обвиняемые
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Теперь Трубе дом под Лондоном сожгут, как зеркальный ответ Гонтаревой.
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Якби Порох займався лише політикою, то ми могли б повірити, що його переслідують за політику.
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