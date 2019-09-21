 Порошенко про обшуки і допити силовиків: ДБР йде шляхом Януковича, повертаючи політичні переслідування. ВIДЕО

Про це п'ятий президент України Петро Порошенко заявив в ефірі програми "Рандеву", передає Цензор.НЕТ.

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Він наголосив, що якщо слідчі виконують забаганки соратників президента-втікача, то це завдає удару по міжнародній репутації України і демократичних свободах громадян.

"Янукович йшов таким шляхом, яким зараз йде Державне бюро розслідувань. З благословення, я можу так передбачати, керівника Офісу президента пана Богдана, близького партнера пана Портнова, колишнього заступника адміністрації Януковича. Це удар по українській владі і по державі Україна щодо повернення політичних переслідувань. Якщо це буде їхній вибір, поборемося", - зазначив Петро Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" нагадав про свій багаторічний досвід перебування в опозиції, який дає розуміння, як протистояти тиску влади і захищати інтереси своїх виборців.

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"Я і моя політична сила не боїмося нікого, ми чесно дивимося людям в очі. Я багато років був в опозиції, і ці хлопчики - вони не перші, хто хотів запроторити Порошенка (за ґрати. - Ред). Ви дуже добре пам’ятаєте і 2003-й, і 2004 рік, і коли на канал були "наїзди", і в 2007-му, і в 2008-му, і в 2012-му, і в 2013 році. Нічого в них не вийде. У нас є достатньо механізмів захисту", - підкреслив п'ятий президент Петро Порошенко.