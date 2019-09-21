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Все про:обстріл (5531) Донбас (13074) Об'єднані сили (371)

 Від початку доби зафіксовано 7 обстрілів позицій ОС, у районі Водяного ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, - пресцентр. ВIДЕО

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню в зоні операції Об'єднаних сил (ОС) на Донбасі.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли. Зокрема, тричі - неподалік від Водяного (з артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї), а також неподалік від Лебединського (зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогонь по позиціях ОС ворог відкривав тричі: двічі - неподалік від Південного (з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї), а також поблизу Новозванівки (з ручного протитанкового гранатомета).

Нагадаємо, 20 вересня російсько-терористичні війська на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. Як наслідок, три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості, один - бойової травми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149744
 
 
 Топ коментарі
 
всі ознаки сталого перемир'я та потепління з хуйлопією.
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В этой теме не будет ни одного ЗЕбила, у них же полное перемирие и отвод войск.
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всі ознаки сталого перемир'я та потепління з *********.
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Там войска уже отступили? Ну т.е. развели? Нехай шмаляють. Молодец ЗЕ!
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а "узеленского" эти сводки знают?
ну может от них скрывают действительность?
поэтому их видение "проблемки" и не совпадает с реальностью???
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А чем эти сводки отличаются от тех, которые были при президенте Порошенко?
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То ты ЗЕбил выбрал своего кловуна шоб визжать шо при Порошенко было так же? Ну то есть шоб твой ЗЕкловун делал так же как и Порошенко??
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словами в последнем абзаце "был дан адекватный ответ", " противник имеет 2 -200, 3 -300"
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обстрелы это не популярно и неприятно. Проще бляхами заниматься
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Зубильное перемирие, и уголёк российский не стесняются поморадерить.
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смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Сподіваюсь що рівна ответка пролунала !!!! так зебоби??
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Нужно улучшать защитные сооружения и системы безопасности для военных! И нужно также наносить врагу урона больше, чем они нам, чтобы у них были потери в разы больше, чем у нас! Когда они не смогут наносить нам урон и когда мы будем наносить им критический урон, тогда они будут деморализованы воевать и будут бросать это! И нужно также больше разрабатывать систем без человека! То бишь, чтобы снайперки, пулеметы, АГС, и т.д. были подключены к дистанционному пульту управления и стрелять не ставя под угрозу солдат, что на вспышки от выстрелов будут стрелять. И если модуль подобьют, то боец будет дистанционно и не пострадает! И нужно строить доты крепкие, чтобы их ничего не брало!!!
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Ты отстал от времени у нас же потелпение с Рашкой, и вообще нужно отвести войска. Не будем мешать сепара захватывать Украину ЗЕКоманда капитулянтов.
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а наші клоуни капітулянти війська зібрались відводити.
так і хочеться спитати - ви, дебіли, до Києва відходити зібрались ?
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Зачем это фиксировать и писать для чего что изменится или это поднимет боевой дух ?в то время когда идет отвод своих войск а не в наступлении а поняли уже давно что они не остановятся и обстрел и захват новых територий после выборов будет обязательно-ну а если не будет псевдовыборов есть надежда на будущее хоть какое и метастазы орков не распорстранятся дальше-а если Зебил допустит это то и донбаса не будет и других територий в преспективе -будет и позор и война
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В этой теме не будет ни одного ЗЕбила, у них же полное перемирие и отвод войск.
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І таке кожен день. Формула Зєлєнскава.
#санкціїзаобстріли
Від початку доби зафіксовано 7 обстрілів позицій ОС, у районі Водяного ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1725
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неужели несем потери ? мда ...а сегодня беркут людей поколотил за блокировку российского угля ....я думал Гройсман барыга и хитрожопый но этим путем все ждали выборов и уповали на Голобородька а тут такой прокол ...знаете есть пословица обосновывающа происходящее -там где деньги там и родина буть то или порошенко или зеленский а народ Украины опять дурачат олигархи применяя силовые структуры
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