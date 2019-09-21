 Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.
"Сьогодні близько 12:00 спецпризначенці, застосувавши силу, почали відтісняти учасників блокади в Соснівці Львівської області від місця блокування вагонів із російським вугіллям. Зрештою, поліція без попередження почала заарештовувати ветеранів АТО та місцевих шахтарів", - заявили у "Штабі блокади торгівлі з окупантами".
У Національній поліції повідомили, що під час заходів щодо розблокування руху поїздів на Львівщині постраждали 8 поліцейських.
"На законні вимоги правоохоронців блокувальники не реагували. Поліція змушена була застосувати заходи поліцейського примусу, оскільки вони чинили фізичний спротив. Правоохоронці затримали 28 правопорушників. Їх доставлено у відділення поліції, встановлюються їхні особисті дані", - йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що учасники акції завдали тілесних ушкоджень 8 правоохоронцям. Одного з них, 38-річного старшого сержанта поліції, доставили в лікарню.
Ось і наслідки. https://twitter.com/herooftheday10/status/1175407796352929794?s=19
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ЗЕБЕни это вы "сделали" Украину
Пора начинать валить лягавых.
Боротьба
19 вересня, активісти "Правого сектору" вийшли під Офіс ..резидента в Україні, і разом з іншими організаціями провели попереджувальну акцію "Нормандська змова - державна зрада!".
Ми проти прийняття умов щодо реінтеграції Донбасу наумовах . російських окупантів Сподіваємося, що Президент України зробить відповідні висновки і не повторить долі Януковича.
Нафтогаз начал покупать электроэнергию у Беларуси 20 сентября, 20:38
Зеленский и Аваков наперегонки спешат выслужиться перед ******.
Зе-торговля на крови - это хорошо!
Больше ста демонстрантов были задержаны полицией в Париже во время ставшей уже традиционной антиправительственной акции "желтых жилетов".
По данным правоохранителей Парижа, к вечеру 21 сентября уже задержаны 106 протестующих, а еще 104 человека оштрафованы.
Постскриптум: чем больше будете ******* мусаров тем лучше. палицейский он тот же мусор.
Каждый палицейский Украины мечтает быть ПОЛИЦЕЙСКИМ РФ. если не верите , спросите.
Я от етих свиней мусорских Украины натерпелся
Это не Шутка.
это не провокация. Это жизнь из Луганска
Законные требования - это закупка угля у страны-агрессора?