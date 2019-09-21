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Все про:Львівщина (954) Нацполіція (8227) вугілля (245) Семен Семенченко (119)

 Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львівській області 21 вересня на залізничній станції "Соснівка" поліція розігнала учасників блокади вагонів із російським вугіллям.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

"Сьогодні близько 12:00 спецпризначенці, застосувавши силу, почали відтісняти учасників блокади в Соснівці Львівської області від місця блокування вагонів із російським вугіллям. Зрештою, поліція без попередження почала заарештовувати ветеранів АТО та місцевих шахтарів", - заявили у "Штабі блокади торгівлі з окупантами".

Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських 01

У Національній поліції повідомили, що під час заходів щодо розблокування руху поїздів на Львівщині постраждали 8 поліцейських.

Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських 02

Читайте також: За фактом блокування вагонів із вугіллям на Львівщині розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція


Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських 03

"На законні вимоги правоохоронців блокувальники не реагували. Поліція змушена була застосувати заходи поліцейського примусу, оскільки вони чинили фізичний спротив. Правоохоронці затримали 28 правопорушників. Їх доставлено у відділення поліції, встановлюються їхні особисті дані", - йдеться в повідомленні.

Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських 04

Дивіться також: Ветерани війни на Донбасі та активісти блокують вагони з російським вугіллям на Львівщині. ФОТОрепортаж

У поліції зазначили, що учасники акції завдали тілесних ушкоджень 8 правоохоронцям. Одного з них, 38-річного старшого сержанта поліції, доставили в лікарню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149740
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да . По логике зебилов , он приехал на войне наживатся ?
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Так это все порошенко ещё на войне наживается или уже Зеля ? Что-то не пойму
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Ну да, он же все еще при власти... Правильно, зебилы?
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А цікаво співставити ціни вугілля з ПАР і з кацапії? Я, наприклад, це зробив і був, м'яко кажучи, прикро вражений... Погугліть - цікаві вискакують суми...
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Просят весь мир продлить санкции на Россию. А сами тащат оттуда все что возможно, лишь бы побольше Путину денег от украинских налогоплательщиков принести. А свои украинские шахты можно закрывать, зарплаты по пол года не плачены и шахтеров можно выгнать на улицу. Украина это страна где логикой и не пахнет, сама себя уничтожает. Спасает ее всегда горстка героев, но и тех скоро всех пересажают.
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наразі важливо - що менти нічого не добились - вагони як і раніше заблоковані!!Слава Героям!!!
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Вже незабаром туалетний папір і сірники з рашки припруть. Бєня всім назло буде купляти бєларуску електрику (фактично кацапську, х.з.н. що там у дротах). Комфі і фокстрот завалили магазини кацапськими холодильниками Веко та Indezit. При Пороху такого не було
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Зелене лайно не розуміє що воно робить.
Ось і наслідки. https://twitter.com/herooftheday10/status/1175407796352929794?s=19
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Западенцы с Польши приехали? Или кто там блокировал?
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Свинособака кацапська, йди звідси нах@й. Здєст водкі нєт!
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Да языком поляпать вы мастера...., а потом тихо свалить на заработки в Явропу! Патриоты сраные!!!!! Хуже кацаПсин!!!!
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Не розумію твою свинособачу мову, кацапе. Вибач.
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Для этого Авакова и оставили. Он теперь любое пожелание зелёных выполнит.
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Мусора - это первые предатели Родины! Туда набирают тупое покорное бычье! Аваковские выкормыши никогда не будут с народом!
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Дебилы не понимают что победить силой народ не получится, а в следующий раз эти вагоны просто пустят под откос.
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Так пусть "народ" ТВЕЛы росиянские из реакторов АЭС вытаскивает и лучины всем разносит!
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ты мокша не переживай насчет твелов, перейдем на американские. А вы как всегда в итоге будете ... сосать. https://interfax.com.ua/news/interview/611661.html
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Можно подумать кацапня из бесплатно даёт.
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Даже ваши Китайские партнеры отзываются от ваших руских реакторов
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Что переворот уже прошел и Барыга опять торгует на крови?
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Це було фейкове блокування, для самопіару Семенченка. Хотіли би реально зупинити поставки вугілля з мордора - пустили би 1-2 товарняка під-укіс - з поплічниками окупантів потрібно вести партизанську війну - приклад - спротив УПА!
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і скільки ти ..пустив вагонів піл- укіс ?
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Говорят там снова Порошенко виноват .. Только вот ,я шо то не "въезжаю " никак . ,, он теперь руководит полицией , или блокировщиками Семенченка ?? Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 7827.
Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 2552 ..
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Порошенко виноват в том что он в правовом поле не запретил торговлю с РФ.
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Тю .... Так он же не глава державы . Теперь запрещать и разрешать ,в компетенции Вовы Ляксандровича .!! Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 363 .
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Українські шахтарі без зарплати, а зєля купляє вугілля в путєна...
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Ну хоть мусора, эту шушеру разогнали.
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О, патриоты уже стали шушерой

ЗЕБЕни это вы "сделали" Украину
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Где была эта полиция в 2014, когда безоружные люди в своих городах пытались остановить оккупантов - прятались и ждали, кто победит.Если бы победил ***** - перешли бы на сторону врага.
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как где? она с сепарней скакала с мордовскими аквафрешами с повизгиванием **********.
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вот и понадобилась мусорва которую народ кормил и одевал за свои нищенские зарплаты. это вторая серия беркут-беркут.

Пора начинать валить лягавых.
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Ну што вы такое говорите? Их надо просто отправить Горловку и Енакиево освобождать. 400 тыс ментов освободят их за 30 мин
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ага. гаишники в аръергарде а за ними патрульная мусорав и колону замыкают толстожопые мусорские хенералы в огромных шапках.
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За саботаж и срыв отопительного сезона, а также сопротивление полиции наказать всех участников диверсии по всей строгости закона без права внесения залога! Если этого не произойдет, значит Аваков крашенный порохобот и должен быть отправлен в отставку! Хотя, за то что он хотел взять на поруки террориста Белько, в отставку ему пора уже давно!
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"Правий сектор" виступив проти капітуляції

Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 6435

Боротьба

19 вересня, активісти "Правого сектору" вийшли під Офіс ..резидента в Україні, і разом з іншими організаціями провели попереджувальну акцію "Нормандська змова - державна зрада!".
Ми проти прийняття умов щодо реінтеграції Донбасу наумовах . російських окупантів Сподіваємося, що Президент України зробить відповідні висновки і не повторить долі Януковича.

Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 6435


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Нафтогаз - электроэнергию? Серьезно?
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Вчера с утра состоялся телефонный разговор Зеленского с Путиным. О чем говорили пока неизвестно, но судя по попятившемуся назад Пристайко, заговорившем о возможности документального закрепления формулы Штайнмаера на бумаге, Зеленский снова сдал позиции. Снятие блокады, торговля с оккупированными территориями, импорт газа из России - вот это ныне считается допустимым.
Зеленский и Аваков наперегонки спешат выслужиться перед ******.
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телефонистка? Прямо при тебе позвонили?
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А як взагалі те кацапське вугілля з"явилось на Львівщині,ось шо цікаво...
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Кажуть це знає людина на прізвище Роттердам.
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По видео говорят, что из РФ для "королевы незаконных копанок" Натальи Королевской. У этой суки все хорошо.
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Вазелин разбушевалси вместе с Богданчиком
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Торговля Мародера на крови - это плохо!
Зе-торговля на крови - это хорошо!
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В Париже как всегда...
Больше ста демонстрантов были задержаны полицией в Париже во время ставшей уже традиционной антиправительственной акции "желтых жилетов".

По данным правоохранителей Парижа, к вечеру 21 сентября уже задержаны 106 протестующих, а еще 104 человека оштрафованы.
Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 3402
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Це така старовинна французька забава.
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Все дуже просто. Пу позвонив Зе і дав команду розібратися. Наказ був виконан, ось і все.
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Я до сих по мусарам не доверяю. Меня поганые мусара сняли с розыска по 115 со скандалом в 2017 в Одессе. Так как коллаборационисты в 2014 подали меня в розыск за то что я был председателем окружной комиссии.

Постскриптум: чем больше будете ******* мусаров тем лучше. палицейский он тот же мусор.
Каждый палицейский Украины мечтает быть ПОЛИЦЕЙСКИМ РФ. если не верите , спросите.
Я от етих свиней мусорских Украины натерпелся
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Это провокация против Зеленского, Зеленский не отдавал приказ разлокировать поезда.
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Та ясен пень . Он же в Украине никто вообще . Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 9591 ..
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Читаю сейчас фб ,, зюзики просто волком воют , в недоумении . Как же так мол , выбирали слугу народа , а вышел барыга на крови №-2 . Это просто надо видеть .. Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 9708 .
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Блокада не снята Набежали местные жители и сменили закатованых.Поезда стоят.Задержанных отпускают.
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баржі з пенсільванським, південноафриканським, австралійським вугіллям були бойкотовані сомалійськими піратами. Допишіть цю нісенітницю вкупі з бойкотом російського вугілля на Львівщині. Назва банальна Збірник ох..їтельних історій.
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За 3 тижні вугілля ніяк загорітися не могло, клоуни з обох боків.
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Здраствуй Рашка!!!! Космонавты вернулись. Украина точно не Расея?Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 6259
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Так вот для чего усиленно финансируются и получают квартиры и новенькую импортную технику не армия а мусора.
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Берите на "Прицел" каждого мусора. Каждый палицай ждет прихода ПУТИНА.

Это не Шутка. Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 9554
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Интересно а почему нет ни единого противоположного мнения !!
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противоположное с РФ ванючки не проходит., противагазы стоять
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Если Вам известны люди у которых родственники служат в полиции остерегайтесь и берите на заметку.. , эти свиньи будут пособниками оккупантов.

это не провокация. Это жизнь из Луганска
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"На законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали"...
Законные требования - это закупка угля у страны-агрессора?
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Просто новая власть не может воевать на два фронта. Поетому на востоке заключили с одним врагом мир чтобы на западных украинцев бросить все силы
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