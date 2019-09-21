 Машина в'їхала в натовп протестувальників в Одесі, постраждали жінка і поліцейський. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікації поліції Одеської області.

Сьогодні, 20 вересня, на вулиці Академіка Корольова зібралися громадяни, незадоволені будівництвом на території місцевого дитячого садка. На знак протесту мітингувальники ходили пішохідним переходом, тим самим обмежуючи рух транспорту.

Під’їхавши до натовпу, автомобіль Nissan під керуванням жінки-водія спочатку зменшив швидкість, а потім рушив уперед, скоївши наїзд на двох людей - поліцейського та учасницю акції. Постраждалих було доставлено до лікарні з травмами ніг.

Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група по ДТП. Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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