 Машина в'їхала в натовп протестувальників в Одесі, постраждали жінка і поліцейський. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікації поліції Одеської області.
Сьогодні, 20 вересня, на вулиці Академіка Корольова зібралися громадяни, незадоволені будівництвом на території місцевого дитячого садка. На знак протесту мітингувальники ходили пішохідним переходом, тим самим обмежуючи рух транспорту.
Під’їхавши до натовпу, автомобіль Nissan під керуванням жінки-водія спочатку зменшив швидкість, а потім рушив уперед, скоївши наїзд на двох людей - поліцейського та учасницю акції. Постраждалих було доставлено до лікарні з травмами ніг.
Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група по ДТП. Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
о как. какой у тебя печальный опыт общения с бабами - только с кончеными дурами.
бывает.
зараз бидло взагалі знахабніло.
может там еще палатки можно ставить то? протестовать мона и возле уч-ния которое выдало разрешение, или возле дома Гапы своей пусть ходят взад. при чем те кто спокойно себе едет то?
а право на проїзд НІ.
а от ти, схоже, флудер та брехунець.
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
вони не просто пішоходи
в них протестна акція.
На додачу - будь-які акції проводити у мічцях підвищеної небезпеки проводити заборонено.
а ну ж, знайдіть.
може в карному кодексі ?
У Конституції це не заборонено. Отже - маю право.
А де це ви вичитали ?
Невже в Конституції є такий рядок ?
що якомусь дуркові наснилось що в Конституції дозволено чавити людей ?
там же заборона не прописана, отже можна, так ?
Вітаю вас, ви обісрались. Бо карного кодексу України не існує в природі.
Я не правознавець.
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
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якось по-дебільному написано....
Вони проти будівництва дитсадка взагалі, чи проти будівництва якоїсь споруди на території діючого дитсадка?