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 Машина в'їхала в натовп протестувальників в Одесі, постраждали жінка і поліцейський. ВIДЕО

В Одесі автомобіль в'їхав у натовп протестувальників, які перекривали дорогу. В результаті аварії постраждали двоє людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікації поліції Одеської області.

Сьогодні, 20 вересня, на вулиці Академіка Корольова зібралися громадяни, незадоволені будівництвом на території місцевого дитячого садка. На знак протесту мітингувальники ходили пішохідним переходом, тим самим обмежуючи рух транспорту.

Під’їхавши до натовпу, автомобіль Nissan під керуванням жінки-водія спочатку зменшив швидкість, а потім рушив уперед, скоївши наїзд на двох людей - поліцейського та учасницю акції. Постраждалих було доставлено до лікарні з травмами ніг.

Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група по ДТП. Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149730
 
   
 Топ коментарі
 
"И я не удивлюсь, если завтра мы узнаем, что она тайно посещает.... фейсбук Зеленского !"😁
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право на протест зазначене в конституції.
а право на проїзд НІ.
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"И я не удивлюсь, если завтра мы узнаем, что она тайно посещает.... фейсбук Зеленского !"😁
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Да нет, она притормозила, потом специально наехала на людей и статья ей дана неправильная. Это нужно расценивать как попытку убить нескольких людей.
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то есть только женщины наезжают на пешеходов?

о как. какой у тебя печальный опыт общения с бабами - только с кончеными дурами.
бывает.
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обычные женщины обычно внимательные и осторожные за рулем
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могла педали перепутать - но по крайней мере будет так говорить
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при Петькі такого не було.
зараз бидло взагалі знахабніло.
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Она ехала по дороге, если там кто решил митинговать-это его проблемы.
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ну если ходить туда-сюда, то даже на переходе оно как бы запрещено, нет?
может там еще палатки можно ставить то? протестовать мона и возле уч-ния которое выдало разрешение, или возле дома Гапы своей пусть ходят взад. при чем те кто спокойно себе едет то?
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право на протест зазначене в конституції.
а право на проїзд НІ.
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а я шо написав? та протестуй.те кого Гопи будинку, чи коло мерії - **** заважати іншим? кожна мавпа може перекривати дорогу, бо їй не таким кольором пофарбували лавочки, або двірник не прибрав за собачкою? я би їх оштрафував і зобов.язав компенсувати. а хтось з гранатою вийде на протест, а чо - "зазначено" ж, нє?
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не маю такої потреби.
а от ти, схоже, флудер та брехунець.
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Борис Козлов 6516a265,ты проходил курсы изучения украiнськоi мови у Миколи Азирова? Машина в'їхала в натовп протестувальників в Одесі, постраждали жінка і поліцейський - Цензор.НЕТ 7012
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я пишу як швидше - опше подякуй шо переходжу на нашу, так як ці дурнуваті апострофи - просто одне "задоволення" приносять
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якщо буде така потреба, то нехай протестують.
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ходити туди-сюди не заборонено насправді... Це не значить, що водії винні у незаконній забудові, але це не значить, що можна давиити!
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Не должны люди другим жить мешать. Автомобилисты то как решат их проблемы, а вот они им проблемы почему то создают.
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4.14 Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
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і що ?
вони не просто пішоходи
в них протестна акція.
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Якщо протестна акція, то має бути порушена кримінальна справа проти організаторів (офіційних) за недотримання правил безпеки.
На додачу - будь-які акції проводити у мічцях підвищеної небезпеки проводити заборонено.
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в конституції про це десь написано ?
а ну ж, знайдіть.
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не маєш права залізом калічити слабку плоть людини.
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А у Конституції про залізо написано?
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А де у Конституції написано, що я не маю право вмочити вас пикою у лайно?
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а де в Конституції написано, що у вас є таке право ?
може в карному кодексі ?
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Все, що не заборонено - дозволено.
У Конституції це не заборонено. Отже - маю право.
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Все, що не заборонено - дозволено.

А де це ви вичитали ?
Невже в Конституції є такий рядок ?
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що там читати ?
що якомусь дуркові наснилось що в Конституції дозволено чавити людей ?
там же заборона не прописана, отже можна, так ?
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"може в карному кодексі ?"
Вітаю вас, ви обісрались. Бо карного кодексу України не існує в природі.
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Не існує і слава Богу.
Я не правознавець.
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4.14 Пішоходам забороняється:
a) Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
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Они протестовали, потому что против строительства на территории детского сада.Источник: https://censor.net.ua/v3149730

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якось по-дебільному написано....
Вони проти будівництва дитсадка взагалі, чи проти будівництва якоїсь споруди на території діючого дитсадка?
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Старожили Цензора давно не дивуються ляпам бутусівців. Напевне економлять кошти і набирають всяких недоучок.
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еще увидим как против потерпевшей дело завели, мол по дороге ходила незаконно...
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Если бы полиция выставила регулировщика (а она была обязана это сделать, и привлечь ходящих за нарушение ПДД), то тогда было бы незаконно...Полиция этого не сделала...значит могли ходить сколько угодно...
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На цензоре вчерашние новости решили развесить. Тут авария в раене Одессы минимум 9 человек погибло... Маршрутка с бензовозом. А по всем сайтам разгоняют про то что ...вчера было
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Всеобщий правовой пофигизм и полный игнор законов, это наша украинская реальность.
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Если крикнула "Ой,мама", то поехала случайно, если нет, то намерено.
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