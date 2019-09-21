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Все про:блокада (488) Донбас (13074) Семен Семенченко (119)

 "Третя спроба прориву. Знову підтягуються тітушки": Семенченко про блокаду вагонів із російським вугіллям на Львівщині. ВIДЕО

У Львівській області активісти, більшість із яких учасники АТО/ООС, продовжують цілодобове чергування біля шляхів, не дозволяючи відправити вагони з російським вугіллям на збагачувальну фабрику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє екскомбат добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

"Третя спроба прориву Блокади торгівлі російським вугіллям. Знову підтягуються тiтушки. Центр Львівської області)))", - написав Семенченко під відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для зняття "економічної блокади" Донбасу необхідне повернення Україні її підприємств і рішення РНБО, - Пристайко

На початку вересня на залізничній станції в смт. Соснівка на Львівщині було виявлено 113 вагонів із російським маркуванням, завантажених вугіллям. Ці вагони розташовані в безпосередній близькості до вугільної збагачувальної фабрики "Червоноградська" і тепер блокуються місцевими активістами, щоб не допустити російське вугілля для подальшого збагачення і використання на території України. Кілька обласних рад Заходу України вже відреагували на цю ситуацію, прийнявши відповідні звернення до центральної влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Волинської ОДА Вахович підтримала блокаду російського вугілля на Львівщині і просить Зеленського повністю заборонити його імпорт з РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149727
 
   
 Топ коментарі
 
да - зеленая власть антинародная и антиукраинская - согласен с вами полностью - долой эту власть
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Семен ! ты молодец ! Но тебя повяжут и посадят ! А блогеры тебя нарекут сепаром ,проходимцем , шарлатаном и вообще агентом Параши ! Диванные воины они страшны в гневе и в оценках .
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зеленский - одни воюют - а ты самка собаки барыжишь на из крови - зрада
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семенченко ти звідкіля упав? Які нафіг у Львові тітушки? Там такого явища нема.Може мєнти перевдягнуті ? "Третя спроба прориву. Знову підтягуються тітушки": Семенченко про блокаду вагонів із російським вугіллям на Львівщині - Цензор.НЕТ 3022
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торговля на крови от "новых лиц" зеленой шмаркли...
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Семен ! ты молодец ! Но тебя повяжут и посадят ! А блогеры тебя нарекут сепаром ,проходимцем , шарлатаном и вообще агентом Параши ! Диванные воины они страшны в гневе и в оценках .
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да - зеленая власть антинародная и антиукраинская - согласен с вами полностью - долой эту власть
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Так ты будь патриотом, не пользуйся отоплением и газом. Завернись в американский флаг и сиди в темноте гимн пой.
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Це ти народ????? Я фігею...Всяка кацапська швалюка себе лЮДЬОМ вважає! "Третя спроба прориву. Знову підтягуються тітушки": Семенченко про блокаду вагонів із російським вугіллям на Львівщині - Цензор.НЕТ 9313
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конечно он крут. блокировать уже оплаченный уголь.
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А уже через пару месяцев начнутся напряги на электростанциях. Вот же победители Роттердама.
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На Українських шахтах гори вугілля,яке не купують,а возять з козлостану,а ти оплачуєш міни та снаряди,якими вбивають Українців на Донбасі.
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Зебил, потому Герус сказал, что прекращение торговли с паРашей это выстрел себе в ногу?
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Йди Бульбу копай,лапотнік західного федерального округу козлостана.
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Коли ви вже триколор піднімете над Мінськом?Підкацапники убогі?
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Какое там копать!? Только разведёшься от только что выкопанного, а колорадские уже на него налезают.
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Цоф на який везуть вугілля належить Королевській.
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А губи Нвташі-Майонез - продовження члена голов-сєпара Єфремова (Червонопикого) "Третя спроба прориву. Знову підтягуються тітушки": Семенченко про блокаду вагонів із російським вугіллям на Львівщині - Цензор.НЕТ 9066
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прошу его прозвище писать на русском. красномордый он, а не лик святого.
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черврноПикий ніякого відношення до святих не має! "Третя спроба прориву. Знову підтягуються тітушки": Семенченко про блокаду вагонів із російським вугіллям на Львівщині - Цензор.НЕТ 6450
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Ну ЦОФ зрозуміло що королєвській, а вугілля чіє? Мабуть ахмєткіне з ефрємкою?
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А в зоне ООС теперь этому патриоту, после "развода", ссикотно теперь акции устраивать?
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Странно, а почему Семенченко не блокирует газ из Словакии в Украину? Он ведь, тоже имеет российское происхождение.
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Ещё одна мечта зерады может скоро сбыться, если с 1 января прекратится транспортировка газа из паРаши в Европу...
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У тебя забыл спросить, что им блокировать ! При Порошенко это вы 🤢🐑🐏называли торговлей на крови. А при Каломойше ,значит ,можно ?
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Не молодец он,а голимый провокатор кацапский,доиграется...
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зеленский - одни воюют - а ты самка собаки барыжишь на из крови - зрада
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Опять беркут, опять избивают людей! Похоже новая власть такое же г...но как и старая.
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янык №2 и партия регионов №2 - методы те же
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Ось вам і боротьба з олігархатом, ось вам і бізнес на крові.

Тих людей реально шкода, вони єдині (Львівська область), хто не підтримав ЗеКоРежим. Тепер на них відіграються по повній.
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А якщо не почнуть опалювальний сезон , хто буде винен ? Або світло відключатимуть? А поставки соляри не перекривають?
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та шо ви гаварітє "Третья попытка прорыва. Опять подтягиваются титушки": Семенченко о блокаде вагонов с российским углем на Львовщине - Цензор.НЕТ 1239 вєчний лєворуціонєр сємьон, борьцун з баригамі, свідєтєль пєціних самальотів з баблом ніколи безкоштовно не працює...особливо якщо це бєня "Третья попытка прорыва. Опять подтягиваются титушки": Семенченко о блокаде вагонов с российским углем на Львовщине - Цензор.НЕТ 5444 тож ці вагони явно ахметовські, бєніних ніхто не троне
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министр иностранных дел зелин ,значит и он - нам надо торговать с Донбассом ,пусть наше там будет - подлецы - 14 тысяч погибших - За Независимость Украины - а им все равно - деньги не пахнут
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Цьому відвертому КАПІТУЛЯНТУ пристайко залишилось анонсувати платити субсидії
жителям ОРДЛО !!
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там нет субсидий. там хоть и твари во главе стоят, но не дураки и они понимают, что субсидии это их рабство (их - начальство). то есть, если задрать цены половина не заплатит просто, а второй половине нужно будет доплачивать, а это абсурд, пусть все платят и будет за что купить газ, и население там плевать хотело на ахметовых и коломойских - не заплатит и все. что ты им сделаешь? там стволы у каждого третьего. банда.
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Нарешті.Зеля показує що він таке саме лайно як і Поця,той розгоняв блокаду Лугандона,цей блокаду кацапського вугілля.А сАбаков як небув за Україну,так і служе Ху"лу.
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И они граждане России!
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Там брали вугілля для досліду,результати експертизи покажуть звідки він.
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Молодец,Семенченко. Ничего из рашки не пропускать. Зеленскому позор.
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А сватов будет бойкотировать где нибудь под нацрадой ?
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в Украине нужен президент не зеля а типа Д,Яроша !!!лет на 10 чтоб зачистить ,,,Украину от предателй ,,,потому что от этих мразей толку не будет !!!
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Не. ну одну марионетку каломойского менять на другую . это так по зебильному
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****** гимно зеленое !!! и тебя зачистим и в африку или к путину отправим !!!
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Так нові продажні керівники найбільшої енергогенеруючої в Україні компанії "Центренерго", були поставлені командою українофобів ЗЕбілів капітулянтів відразу після приходу екс-клоуна ..резидента до влади, тут же взялися за злочинні схеми, пов'язані із закупівлею вугілля у наших проклятих ворогів терористів -коллаборантів. Продажні ЗЕбіли вперли свого генерального директора "Центренерго" В.Потапенко. Директором по матеріально-технічному забезпеченню компанії став його кум О.Уваров. Саме вони і почали ігнорувати закупівлю вугілля в українських державних шахтах, які знаходяться на підконтрольній Києву території. Замість цього почали купувати вугілля видобуте в окупованій проклятим кремлем бандитської резервації "лугандонія - ДНР". Про це вже щосили хваляться криваві нелюди сепаратисти - терористи які відверто заявляють що виручені величезні бабки "укропів" тепер йдуть на нещадну війну з цими ж "укропами"
Підприємства "Центренерго" силами фірми "Нафта Форс" почали завозити вугілля марки Т 0-50, відповідно до підписаного новим договором. І "офіційно" нібито закуповують це вугілля в оккупантів з Кемерово, а його відвантажують з ТОВ ГЗФ Прокопьевская ", що само по собі є нонсенсом, адже раніше у клятих окупантів вугілля цих марок не купували, обходячись здобутим в Україні. Так з такими продажними" Слугами "окупантів і сепаратистів -террорістов а не "Слугами" українського народу і до капітуляції і знщиння Української держави скоро дійдемо .....
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Менты и титушки ахметова-медведчука одна банда.
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Странная избирательность у Семена. Только по углю работает.
Уголь - торговля на крови, а электроэнергия из россии по решению Зе-Рыды нет.

19.09.2019 год.

Рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и РФ по двусторонним договорам.

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149287
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лушпайке за провоз не заплатили?))) оно ж вечно рэкетом промышляет... в прошлую блокаду сами блокадники охренели с его договорняков за их спинами
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Эти петушиные вафелы создают проблемы украинцам, ради чьих то интересов. Хотя тут же подумал, что в принципе Украина создаёт себе проблемы ради американского "спасиба."
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Незабаром буде Лівівська Н Р.Хуйло атакує Україну з усіх боків
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Листанут трохи Семе и поедет уголек по назначению
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Зелень просто ох@їла, продовжує торгувати з ворогом так само, як і свинарчуки. Тоді нахєр він такий потрібен на посаді?
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Щоб торгувати. И кровью, в том числе. И землей. За тем он и пришел к власти: торгувати. Всім...
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Всем известно, что на предприятия Королевской уголь хоть и завозят из России, но это уголь из ЛДНР. Королевскую надо посадить за решётку за прямую поддержку терроризма.
Вообще непонятно что происходит в этой стране. Одни гибнут на фронте и кишки на кулак наматывают, а другие, типа Королевской, деньги на войне зарабатывают.
Когда же закончится этот беспредел?
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