 "Третя спроба прориву. Знову підтягуються тітушки": Семенченко про блокаду вагонів із російським вугіллям на Львівщині. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє екскомбат добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко.
"Третя спроба прориву Блокади торгівлі російським вугіллям. Знову підтягуються тiтушки. Центр Львівської області)))", - написав Семенченко під відео.
На початку вересня на залізничній станції в смт. Соснівка на Львівщині було виявлено 113 вагонів із російським маркуванням, завантажених вугіллям. Ці вагони розташовані в безпосередній близькості до вугільної збагачувальної фабрики "Червоноградська" і тепер блокуються місцевими активістами, щоб не допустити російське вугілля для подальшого збагачення і використання на території України. Кілька обласних рад Заходу України вже відреагували на цю ситуацію, прийнявши відповідні звернення до центральної влади.
Тих людей реально шкода, вони єдині (Львівська область), хто не підтримав ЗеКоРежим. Тепер на них відіграються по повній.
https://censor.net.ua/news/3149638/pristayiko_vystupil_za_vozvraschenie_ukrainskih_tovarov_na_okkupirovannyyi_donbass/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_71509648
жителям ОРДЛО !!
Підприємства "Центренерго" силами фірми "Нафта Форс" почали завозити вугілля марки Т 0-50, відповідно до підписаного новим договором. І "офіційно" нібито закуповують це вугілля в оккупантів з Кемерово, а його відвантажують з ТОВ ГЗФ Прокопьевская ", що само по собі є нонсенсом, адже раніше у клятих окупантів вугілля цих марок не купували, обходячись здобутим в Україні. Так з такими продажними" Слугами "окупантів і сепаратистів -террорістов а не "Слугами" українського народу і до капітуляції і знщиння Української держави скоро дійдемо .....
Уголь - торговля на крови, а электроэнергия из россии по решению Зе-Рыды нет.
19.09.2019 год.
Рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и РФ по двусторонним договорам.
Верховная Рада Украины внесла изменения в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149287
Вообще непонятно что происходит в этой стране. Одни гибнут на фронте и кишки на кулак наматывают, а другие, типа Королевской, деньги на войне зарабатывают.
Когда же закончится этот беспредел?