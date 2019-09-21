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 Політика України, Економіка
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Все про:Коломойський (568) Шустер (133) Данилюк (62) Приватбанк (304)

 Данилюк про спроби Коломойського повернути собі "ПриватБанк": "Я не бачу цього механізму. Технічно не бачу". ВIДЕО

Спроби одного з колишніх власників "Приватбанку" Ігоря Коломойського повернути собі націоналізований банк становлять загрозу для стабільності фінансової системи України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це секретар РНБО, ексміністр фінансів України Олександр Данилюк заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Позиція Коломойського в тому, що націоналізація була необґрунтованою. Позиція держави – що все робилося відповідно до закону. Банк не був платоспроможний і Нацбанк виконав закон, вивівши цей банк з ринку. І Міністерство фінансів його націоналізувало, також виконавши закон і виконавши рішення Ради національної безпеки і оборони, Кабінету міністрів. Все в межах закону", – підкреслив колишній міністр фінансів.

Він зазначив, що зараз тривають суди, тому потрібно дочекатися їхнього вирішення.

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"Питання, чи є довіра до судової системи. Люди, які сьогодні можуть впливати на суди і мають конфлікт інтересів, мусять піти зі своїх посад. Це перше", – продовжив Данилюк.

"Друге. Повернути банк попереднім власникам. Я не бачу цього механізму. Технічно не бачу. Після того, як держава вклала 155 млрд грн (якщо банк теоретично повертається колишнім власникам), ці гроші мають бути повернуті державі. Якщо ці 155 млрд підуть, будуть виведені з банку, Нацбанк перше, що зробить, знову ліквідує ПриватБанк (це буде нагадувати "Санта-Барбару"), в такий сценарій я не вірю", – каже секретар РНБО.

"Я так розумію, Ігор Валерійович (Коломойський. – Ред.) бачить в іншому варіант врегулювання. Це питання до судів. Я зараз це коментувати не можу", – зауважив чиновник.

"Будь-яка нестабільність навколо ПриватБанку має безспосережні наслідки для стабільності фінансової системи країни", – підсумував Данилюк.

Перед цим колишній власник "Приватбанку" бізнесмен Ігор Коломойський заявив в ефірі "Свободи слова", що "не відчепиться" від нового власника - держави. "Все в бізнесі купується і продається", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149699
 
 
 Топ коментарі
 
как проф. непригоден с плохим зрением?
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Скорее всего МВФ сказал...что если отдадите банк Бене...то от нас получите большой болт... вот зебобики и заметались....не знают в какую сторону бежать...то ли к умным...то ли к красивым.... Данилюк о попытках Коломойского вернуть себе "ПриватБанк": "Я не вижу этого механизма. Технически не вижу" - Цензор.НЕТ 2267
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Богдан тебе даст очки от Коломойского и всё увидишь
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Хто Зєдє более ценен? Пойдет Данилюк на биржу труда.
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у виборчий період цей експерт на майбутнє бачив іншу перспективу, а ніж секретар рнбо...
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Данилюк трусливое ЧМО. Вместо того,чтобы подать в суд на Коломойского, чтобы он вернул 155 млрд долларов украинцам, этот трус что-то лепечет про техническую невозможность вернуть бандиту банк. Тьфу, мерзости сатанячьи!
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Богдан тебе даст очки от Коломойского и всё увидишь
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Да какой там механизм...??Просто верните два сто и всЁ....
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не вижу/сусликов тоже не все видят. Скажет командированный из Израиля хозяин Украины Хочу Приватбанк и ножкой изволит топнуть-Данилюк прозреет в момент.
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Если бы не национализировали Приватбанк то Украины уже могло бы и не существовать.
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Кілька років тому я казав що майже всю Україну посадили на Приват і єслішо, то буде пипець. Тому і не зв"зувався з Приватом, а обрав собі інший банк.
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Приватбанк был единственный банк через который можно было перевести деньги раненым участникам АТО в 2014-2016 гг.
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да бене плевать на все - он получит деньги и отвалит - а разгребать - нам всем - и нормальным и зебилам - зебилы ,давайте хоть тут объединимся и выкинем эту сволоту опять в Израиль без наших денег
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Зебилы скорее с оппоблоком обьединятся.
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Значить точно віддадуть банк каломойші.
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Скорее всего МВФ сказал...что если отдадите банк Бене...то от нас получите большой болт... вот зебобики и заметались....не знают в какую сторону бежать...то ли к умным...то ли к красивым....
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МВФ плевать на приват банк как и на коррупцию и олегархов в Украине , МВФ интересуют гарантии того чтоб проценты по кредитам без задержек выплачивали и лобирование своих интересов на все остальное глубоко им пох
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В данном случае ..Приват банк....и то что клиент сможет выплатить проценты вещи взаимоствязанные...
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Это ты пох, Коляша.
Отсутствие олигархов и коррупции в Украине и есть гарантия возврата денег.
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коломойша и вальцман это одного поля ягоды. зеленскому уже пора послать коломойшу к пете. иначе они его быстро утопят в грязи.
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Головне не заважати йому, він сам себе втопить.
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Що то долго шлет. Ну можешь сам, пригласи спецов с США. Им тоже будет интересно кто и кому .
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Дура ты отстала от жизни - версия вальцман уже не актуальная. выучи методичку на память, что бы не палиться.
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)) есть универсальное средство "в рамках революционной целесообразности"
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Соболев напомнил, что ни один владелец банка не ответил имуществом за доведение банка до банкротства . Почему при Порошенко ,на Коломойского не открыли УД за получение рефинанса и вывод заграницу в отделение на Кипре. И сейчас тишина по НБУ, втихаря договариваются, а гражданам Украины белый шум в виде кто такой Колоиойский для Зеленского ..
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Соболев вообще рассказал много интересного. Но об этом как раз гробовое молчание, несмотря на то, что факты, озвученные Соболевым, тоже очень опасны. Данилюк про спроби Коломойського повернути собі "ПриватБанк": "Я не бачу цього механізму. Технічно не бачу" - Цензор.НЕТ 4457 Но украинскую и мировую общественность они в свое время как-то не очень интересовали. Данилюк про спроби Коломойського повернути собі "ПриватБанк": "Я не бачу цього механізму. Технічно не бачу" - Цензор.НЕТ 4457 Зато нагнетание истерии вокруг Привата идет полным ходом.
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да дяде Бене банк нахер не нужен... а вот от компенсации за "экспроприированное" с фуевой тучей процентов от совсем не откажется... плюс компенсации мяу... плюс еще что-то придумает... по сути, и Украина ему не нужна на тот же орган...
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достатньо ЧЕСНИХ судів,політичної волі влади-і БЄНЯ ПІДЕ З ТОРБАМИ...
на жаль,і з першим,і другим -напряг..

Чи міг Барига це зробити..
Міг.
Але
1) був сильно зайнятий вибудовуванням власних "схем"
2) був зайнятий процесом вибудовувавння залежної від себе "судової системи"..

Тобто справу віджаття ВСЬОГО бізнесу Бєні(як було віджато дрібніші бізнеси -наприклад"Житомирські ласощі") залишив на другу каденцію
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так це тепер проблема. є зв'язка комойський-богдан. щоб позбутися впливу коломойського треба звільнити богдана. але богдан цінний кадр для нового президента. зеленському потрібна людина як б допомагала йому "керувати" щось на зразок регента.

і тепер є ще один виклик для держави. схоже коломойський налаштований "відновити справедливість" отримати "компенсацію" за "незаконну" націоналізацію приватбанку. і питання тут не тільки в спроможності судової системи виносити правосудні рішення а ще в тому чи не будуть правоохоронні органи "підігравати" коломойському . недавні обшуки набу в приватбанку підтверджують найгірші очікування.

якщо ще додати що частина фракції "слуга народу" наближені до коломойського. схоже зеленський починає поступово "заплутуватись в тенетах".
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та да...цікавий поворот. Будь-якому керівнику треба на когось спиратися, це саме стосується і Президента. А, якщо відсуваєш одних, то маєш знайти інших.
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Важка справа для петюшок-і Данилюк не те,і Беня не те,а зраду знайти треба.
Маю рецепт-кричіть:
"НАТО-Зрада,Зрада-НАТО.
Хочем Вато,Шоколадо,
Хочем Меду,Хочем Грушку-
Ще вверніть нам в зад Петрушку!"
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Кломойский не хочет вернуть приват, он хочет обрезать финансовые иски, и получить компенсацию, и что по этому поводу скажет умнейший Данилюк. а не все просто ведут переговоры втихую
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не исключено,что МВФ дал понять"зе" -верните "приват" ,или национализируйте предприятия ахмета ...
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"Вернуть банк предыдущим владельцам. Я не вижу этого механизма. Технически не вижу."

Ну а Коломойский, походу, видит. Иначе все это не затевалось бы.
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Много шума из ничего. Кто то ,что то сказал ,в итоге-фантазии от народа .
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а ты еще пол года назад коломоя в администрации Президента
в Киеве на приеме себе представлял? - а у же есть....
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коломой не изменился - все та же жадность в глазах, но шо та же изменилось?
ну и думае...ем - алень может поменялся на казла?
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Беня похож на дурака с мыльным пузырем??? Ему надо 130 лярдов и фсе!)))
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Государство национализировало Приватбанк и вложило туда 155 миллиардов грн., а когда заходит разговор о национализации стратегического предприятия "Мотор Сич", начинает рассказывать байки.

В этой стране власть больше ни о чем не думает, как о деньгах, бабло у них побеждает все, они и мать родную продадут.
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Господин Данилюк, все Вы видите и все Вы знаете.Власть оказалась в положении цугцванга. Она еще не решила кто для нее страшнее:Коломойский, США, МВФ , народ Украины. Как только определиться станет сразу понятно.
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по моему Данилюк приписывает Коломойскому то, чего тот не говорил
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Скоро США, його за шарики візьмуть, він забуде не тільки про Приват, а й про Україну.
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Данилюк лукавит. Коломойскому банк не нужен. Ему чихать на решение суда. о денационализации банка. Коломойский хочет возвратить 2 млд.дол. которые остались в банке, на момент национализации. Это вызов нашей правохранительной системе. Потому что они должны определить: КТО УКРАЛ ДЕНЬГИ ?
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вылезла наружу гнилая сущность коломойского и его кукл.
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Спроби одного з колишніх власників "Приватбанку" Ігоря Коломойського повернути собі націоналізований банк становлять загрозу для стабільності фінансової системи України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні",про це секретар РНБО, ексміністр фінансів України Олександр Данилюк

скажу те,що замовчав Данилюк.
загрозою фінансовій стабільності стає СПРОСТИТУЙОВАНА"судова система" ,КОТРА ПРОДАЄТЬСЯ ЗА ВІДПОВІДНУ СУМУ,І яку зараз частково прикупив олігарх Коломойський.
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Коломойской ещё недавно говорил ,что Приватбанк его не интересует .А тут харя Коломойского уже везде лезет .Правильно было бы Коломойского просто уничтожить физически ,Это враг Украинского Народа , эта тварь всю жизнь грабила Украину .Его нужно сбросить с вертолёта в море, как делал Пиночет с такими тварями .
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будемо дуже акуратно дивитись..
Чи Бе нагне ЗЕ(Все таки фігуру іншого розряду).

Зе ,здається,поки що не відчув сили /ваги власної посади..
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Бені нахрен потрібен Приватбанк, він вже все з нього витягнув. Нє, йому хотілось би більше потягнути - але, вже не та нині аура, все аж надто проблемно; тим більше ситуйовина так розгортається - щоб в нього ще не потягнули $5,5млрд з вісьми наявних. Тому нині він брикається, щоб відбитись від позовів.
Тому проблема держави Україна нині не в поверненні банку у власність бені, а в тому, щоб повернути оті гроші. А Данилюк - флудить в цій темі.
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хрін зрозуміти ...
плани іншої людини(Данилюка)...
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Данилюк, а как же привлечь к ответственности?... Язык в жопу засунул, когда должность получил в новой власти?....


Данилюк про спроби Коломойського повернути собі "ПриватБанк": "Я не бачу цього механізму. Технічно не бачу" - Цензор.НЕТ 1982

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та як ви смієте проти вовиної бабушки виступати? бабушка скаже нада- вова скаже єсть в країні 73% лохів, а лох як казала бабушка ета кармилєц! а їх ще доїти та доїти
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