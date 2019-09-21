 Данилюк про спроби Коломойського повернути собі "ПриватБанк": "Я не бачу цього механізму. Технічно не бачу". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це секретар РНБО, ексміністр фінансів України Олександр Данилюк заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Позиція Коломойського в тому, що націоналізація була необґрунтованою. Позиція держави – що все робилося відповідно до закону. Банк не був платоспроможний і Нацбанк виконав закон, вивівши цей банк з ринку. І Міністерство фінансів його націоналізувало, також виконавши закон і виконавши рішення Ради національної безпеки і оборони, Кабінету міністрів. Все в межах закону", – підкреслив колишній міністр фінансів.

Він зазначив, що зараз тривають суди, тому потрібно дочекатися їхнього вирішення.

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"Питання, чи є довіра до судової системи. Люди, які сьогодні можуть впливати на суди і мають конфлікт інтересів, мусять піти зі своїх посад. Це перше", – продовжив Данилюк.

"Друге. Повернути банк попереднім власникам. Я не бачу цього механізму. Технічно не бачу. Після того, як держава вклала 155 млрд грн (якщо банк теоретично повертається колишнім власникам), ці гроші мають бути повернуті державі. Якщо ці 155 млрд підуть, будуть виведені з банку, Нацбанк перше, що зробить, знову ліквідує ПриватБанк (це буде нагадувати "Санта-Барбару"), в такий сценарій я не вірю", – каже секретар РНБО.

"Я так розумію, Ігор Валерійович (Коломойський. – Ред.) бачить в іншому варіант врегулювання. Це питання до судів. Я зараз це коментувати не можу", – зауважив чиновник.

"Будь-яка нестабільність навколо ПриватБанку має безспосережні наслідки для стабільності фінансової системи країни", – підсумував Данилюк.

Перед цим колишній власник "Приватбанку" бізнесмен Ігор Коломойський заявив в ефірі "Свободи слова", що "не відчепиться" від нового власника - держави. "Все в бізнесі купується і продається", - додав він.