 "Савіку, поверніть два триста!" - Коломойський звинуватив Шустера в привласненні грошей, сторони зустрінуться в суді. ВIДЕО

Перепалка між Шустером і Коломойський сталася в прямому ефірі програми "Свобода слова" і тривала останні 10 хвилин програми, інформує Цензор.НЕТ.
Коломойський, який був в ефірі телефоном, стверджує, що Шустер під час співпраці зі студією "1 + 1" взяв гроші за виробництво 10 програм і не виробив продукт.
Цензор.НЕТ надає розшифровку суперечки між Шустером і Коломойським.
Ш: Я думаю, що на тему журналістки ...
К: А то у нас там Савік журналіст, розкажіть-но мені.
Ш: Слухайте, поки ви там займалися всяким ...
К: Може, ви спочатку гроші поверніть за взяті 10 передач, які ви провели? А потім ми з вами розмовляти будемо?
Ш: Покажіть контракт. Прийдете до суду.
К: Так у нас всі контракти на пальцях. Ви не переживайте. Ви поверніть два триста.
Ш: Що?
К: 2 мільйони 300 тисяч доларів.
Ш: А ви - 155 мільярдів (відсилання до націоналізації "Приватбанку". - Ред.)
К: Сто відсотків.
(Студія аплодує).
К: Ооооо! Дивіться, у вас прямо не передача, а ботоферма там, судячи з оплесків.
Ш: Так, звичайно, тут же народ. Ви ж набагато вище!
К: Ну звичайно! Ви ж про журналістику, а не про банки. Коли буде про банки, ми про 155 поговоримо. Бачите, відразу проявилася спрямованість модератора.
Ш: Куди?
К: Тобто, хто замовив передачу. Як там Ахметов поживає? Все нормально у вас?
Ш: Все нормально. Ну, а в чому проблема?
К: Скажіть, скільки отримує Аслунд в "Атлантик Каунсил"? І хто є його спонсором основним?
Ш: Аслунд? Слухайте ...
К: Де працює Фурса, який дуже активно спілкується в фейсбуці, або в "Українській правді", або ще десь, працюючи у Томаша Фіали? Ви думаєте, що, ви зібрали там збіговисько порохоботов і думаєте, ви когось здивуйте цим? Савіку? Ви два триста, ви спочатку два триста поверніть.
Ш: Ігорю Валерійовичу, я ось дивлюся ... Тут підтримка ваша приблизно на рівні 15%.
К: Це не має значення.
Ш: Ви б 85% України посадили, бо вона вам не подобається, правильно?
К: Ми знаємо, як ви цю підтримку на екран виводите. Ви кому розповідаєте, Савіку?
Ш: Кому? Кому?
К: Повірте мені, що там, де ви вчилися - я там викладав.
Ш: Де ви викладали?
К: Ось там, де ви вчилися.
Ш: В університеті в Монреалі ви викладали?
К: Ось там, де на екрані - 15%.
Ш: Ви викладали?
К: Я говорю: там, де ви вчилися, я там викладав.
Ш: Тобто, в університеті "Мегіл" в Монреалі.
К: Так, так, звичайно. У Монреалі. Ви ще свої медальки витягніть і дипломчик.
Ш: Я вам покажу диплом.
К: Ви поверніть конкретно гроші. 2 мільйони 300 тисяч доларів.
Савік Шустер запрошує в студію юриста Павла Єлізарова зі словами "Ось зараз вам Павло віддасть гроші, контракти все".
Є: Доброго дня, Ігорю Валерійовичу.
До: Доброго дня, Павле Єлізаров! Коли ви гроші повернете?
Є: Ігорю Валерійовичу, ми будемо дуже раді вас бачити в суді. Ось тут у нас є контракт, який ми з вами підписали на 3 роки. Ми передавали вам сигнал, і ви цей сигнал трансформувалися і не показували, Ігорю Валерійовичу.
К: Скажіть, ви за 10 передач гроші взяли?
Є: Ігорю Валерійовичу, ми з вами зустрінемося в суді.
К: Павле Єлізаров, ви гроші взяли в руки?
Є: Ігорю Валерійовичу, з вами розмовляти марно ...
К: Ну так навіщо ви за мікрофон ...
Є: Ми вас 2 роки не чіпали, поки ви не оббрехали Савіка. Ви - нечесна людина. Ви обманюєте всю країну і грабуєте, Ігорю Валерійовичу.
К: Так, звичайно, Павле Єлізаров.
Є: І ще я вам скажу одне: відчепіться від нової влади! Прийшли молоді люди в країну, а ви відволікаєте їх!
К: О! о! о!
Є: Ігорю Валерійовичу, вам уже пора до Америки візу імені Павла Лазаренка.
К: Серйозно? Ви знаєте, є така приказка - не питай, по кому дзвонить дзвін.
Є: Всі питання з'ясуємо з вами в суді.
К: Зрозуміло. До побачення. Савіку, коли гроші повернете?
Ш: Як ви сказали, Ігорю Валерійовичу, вибачте?
К: Коли гроші повернете?
Соня Кошкіна бере у Єлізарова контракт.
К: Так ви - жалюгідні хабарники! Які беруть за одну і ту ж роботу тричі. Ви взяли гроші у нещасних мерів і оббирали кожного, хто приходить у вашу передачу.
Є: Ігорю Валерійовичу, я заасфальтують дорогу до Маріуполя за 10 мільйонів, які ви нам повернете. Позов на 10 мільйонів.
К: Шось рідкі аплодисменти стали. Порідшали оплески.
Ш: Це вам, вам особисто. Подарунок від мене: поаплодуйте Ігорю Валерійовичу, а то він спати не буде.
К: Ну, поаплодуйте за афериста, який вкрав гроші і який не хоче їх повертати.
Ш: Я б про крадіжку грошей на вашому місці не сильно поширювався.
К: Так що ви! та що ви! та що ви! Ви поверніть гроші, просто тупо поверніть гроші.
Соня Кошкіна:
- Я тримаю в руках лист, адресований Шустеру ...
К: Соню, нехай вони вам офшорну частину покажуть. Це вершина айсберга. Нехай Савік зараз скаже, чи була офшорна частина.
Ш: Покажіть контракт.
К: Яка 90% від вартості контракту.
Ш: Покажіть контракт.
К: Савіку, так нормально покажемо! Ви скажіть - було чи не було, ми зрозуміли, брешете ви чи не брешете!
Ш: Не було.
Дискусія Коломойського і Шустера - останні 10 хвилин ефіру.
Ти мабуть бажаєш щоб між позивом прокуратури і вироком суду було шість годин
як у 37-му.
Вот тогда посмотрим , как бойка, порошенка и все многие многие остальные будут визжать, как свиньи недорезаные, что их 'политически преследуют', как опустеет парламент, как наконец-то их будет судить нормальный суд за топ коррупцию.
Народ дал мандат доверия зеленскому не для снижения тарифов, чтоб вы знали, а именно для этого!
И никого не интересует закон об импичменте сегодня так, как когда презом был порошенко, Нам нужны справедливые суды над топ коррупционерами, которые нас роттердамили во время войны, которые свонарчук - катается на феррари , а не сидит в тюрьме, а его подельник сейчас истерически ищет тему для майдана.
А не справится зеленский- выгоним и его. Украина станет такой, какая нужна нам, нашим детям. Я не хочу, чтоб мои дети стали мигрантами.
Здесь все правильно. Если парламент - реально представляет народ , и большинство недовольно президентом- тогда можно снять его голосованием двух третей- вот суть импичмента.
Но, главное- как бы не лгали пэтины шавки- это снятие неприкосновенности с депутатов. Клуб перестал быть элитарным убежищем для богатых бандитов.
И следующий парламент будет лучше этого в разы.
Отдельно прописывается процедура импичмента президента. Кто, как и при каком условии может отправить его в отставку досрочно.
Основание для начала - письменное представление, подписанное большинством народных депутатов (226+), в нем должна быть указана причина.
Комиссия расследует факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенного президентом. В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и следователи.
После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды, которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления;
Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады - 338 человек.
Если решение не набрало необходимого количества голосов, спикер от имени всей Рады в письменной форме извинится перед президентом.
Такие нормы существовали и ранее, но Зеленский разработал отдельную процедуру.
В общем, бросай это грязное дело, блеять о политике и займись своим привычным делом на окружной.
Мне кажется это не нормальным. 😡
Цікавішою була зустріч на Банковій з блогерами (Бутусова теж запросили)
А вовчик шо думал? Шо он - голый бородько? Придет и всех расстреляет??? Та неее, сынок... ты пришел в суперсуперсупермаркет, но впереди тебя ожидает касса с кассиром...и платить придется по счетам... иначе все твои долги, сынок, всплывут вот так же в прямом эфире, как у шустрика...
Украинцы, мой гордый отважный, свободолюбивый народ, вы выбрали себе крючконосого гетмана...ну шо ж...а теперь только ой вей...
"2 еврея дерутся, а всю россию лихорадит". Правда, со временем обоих из рашки таки выперли.
Результат - їх канали віджаті, більшість журналістів як то Гурнов, Міткова стали кремлівськими шльондрами.
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22 лютого 2014 року заявив, що на Дніпропетровщині сепаратизм не пройде. ВідкриттяКернесом «Українського фронту» він назвав непорозумінням й закликав політиків тверезо дивитися на ситуацію й формувати свою позицію «враховуючи Конституцію України»[42][43].
17 квітня 2014 року заступник глави ДОДА Філатов заявив, що Коломойський виплачуватиме за кожного переданого російського диверсанта 10 тис. $[44]. 22 квітня заступник штабу національного захисту Дніпропетровської області Михайло Лисенко повідомив, що Коломойський виплатив 10 тисяч доларів США за затримання 8 російських диверсантів[45]
3 червня 2014 року було оголошено винагороду в розмірі $500 тис. за доставку лідера сепаратистів Олега Царьова правоохоронним органам України[46].
но правосєкі ловили їх більше, просто передавали Бєні без всяких документів, тоді деякі правосєкі трохи заробили
и полная потеря выхода у Черному морю
Після цього Бєню Пєця зняв з губерів, на Корбана почалась травля з усього, що тільки можна і ці бігборди зняли. Раша видохнула з полегшенням
..Юда першочергово захищав свій бізнес .
Зранку вже нажерся?
https://ru.slovoidilo.ua/persony/poroshenko-petr-alekseevich/obeshhanija/vypolnennye
власником трьох кінокомпаній в Росії - розслідуванняhttps://hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya
Расследование: как
Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
(наприклад три Точкі-У)
то ти нічого не знаєш.
Гои аплодируют на галерке и пускают слюни.
Це Україна, малята...
.Ігор Коломойський дав Зеленському пораду щодо війни на Донбасі
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«Те, що відбувається в Донбасі - це заколот, інспірований зовнішньою стороною - в даній ситуації Росією - повністю забезпечила важким, легким і іншим озброєнням … Але сьогодні я можу називати його сміливо громадянським конфліктом по одному характерній ознаці - по обидва боки в ньому беруть участь громадяни України»[47]
2 травня 2019 року Коломойський заявив в інтерв'ю BIHUS info про війну на сході України так: «Громадянський конфлікт, можна сказати і громадянська війна, але це занадто глобально, а це громадянський конфлікт»[48].[49]_________________________
Щось про "інтернаціональний обов"язок" тут я у Бєні не знайшов. І виправдовування присутності на Донбасі російських військових теж
Как это всё за*бало...
"Да у нас все контракты на пальцах" - в этом весь беня. Теперь и вся страна будет так... на пальцах. Это будет покруче рыгов при овоще.