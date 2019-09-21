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Все про:Коломойський (568) Шустер (133)

 "Савіку, поверніть два триста!" - Коломойський звинуватив Шустера в привласненні грошей, сторони зустрінуться в суді. ВIДЕО

Бізнесмен Ігор Коломойський звинуватив ведучого програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна" Савіка Шустера в привласненні 2 млн. 300 тисяч гривень.

Перепалка між Шустером і Коломойський сталася в прямому ефірі програми "Свобода слова" і тривала останні 10 хвилин програми, інформує  Цензор.НЕТ.

Коломойський, який був в ефірі  телефоном, стверджує, що Шустер під час співпраці зі студією "1 + 1" взяв гроші за виробництво 10 програм і не виробив продукт.

Цензор.НЕТ надає розшифровку суперечки між Шустером і Коломойським.

Ш: Я думаю, що на тему журналістки ...

К: А то у нас там Савік журналіст, розкажіть-но мені.

Ш: Слухайте, поки ви там займалися всяким ...

К: Може, ви спочатку гроші поверніть за взяті 10 передач, які ви провели? А потім ми з вами розмовляти будемо?

Ш: Покажіть контракт. Прийдете до суду.

К: Так у нас всі контракти на пальцях. Ви не переживайте. Ви поверніть два триста.

Ш: Що?

К: 2 мільйони 300 тисяч доларів.

Ш: А ви - 155 мільярдів (відсилання до націоналізації "Приватбанку". - Ред.)

К: Сто відсотків.

(Студія аплодує).

К: Ооооо! Дивіться, у вас прямо не передача, а ботоферма там, судячи з оплесків.

Ш: Так, звичайно, тут же народ. Ви ж набагато вище!

К: Ну звичайно! Ви ж про журналістику, а не про банки. Коли буде про банки, ми про 155 поговоримо. Бачите, відразу проявилася спрямованість модератора.

Ш: Куди?

К: Тобто, хто замовив передачу. Як там Ахметов поживає? Все нормально у вас?

Ш: Все нормально. Ну, а в чому проблема?

К: Скажіть, скільки отримує Аслунд в "Атлантик Каунсил"? І хто є його спонсором основним?

Ш: Аслунд? Слухайте ...

К: Де працює Фурса, який дуже активно спілкується в фейсбуці, або в "Українській правді", або ще десь, працюючи у Томаша Фіали? Ви думаєте, що, ви зібрали там збіговисько порохоботов і думаєте, ви когось здивуйте цим? Савіку? Ви два триста, ви спочатку два триста поверніть.

Ш: Ігорю Валерійовичу, я ось дивлюся ... Тут підтримка ваша приблизно на рівні 15%.

К: Це не має значення.

Ш: Ви б 85% України посадили, бо вона вам не подобається, правильно?

К: Ми знаємо, як ви цю підтримку на екран виводите. Ви кому розповідаєте, Савіку?

Ш: Кому? Кому?

К: Повірте мені, що там, де ви вчилися - я там викладав.

Ш: Де ви викладали?

К: Ось там, де ви вчилися.

Ш: В університеті в Монреалі ви викладали?

К: Ось там, де на екрані - 15%.

Ш: Ви викладали?

К: Я говорю: там, де ви вчилися, я там викладав.

Ш: Тобто, в університеті "Мегіл" в Монреалі.

К: Так, так, звичайно. У Монреалі. Ви ще свої медальки витягніть і дипломчик.

Ш: Я вам покажу диплом.

К: Ви поверніть конкретно гроші. 2 мільйони 300 тисяч доларів.

Савік Шустер запрошує в студію юриста Павла Єлізарова зі словами "Ось зараз вам Павло віддасть гроші, контракти все".

Є: Доброго дня, Ігорю Валерійовичу.

До: Доброго дня, Павле Єлізаров! Коли ви гроші повернете?

Є: Ігорю Валерійовичу, ми будемо дуже раді вас бачити в суді. Ось тут у нас є контракт, який ми з вами підписали на 3 роки. Ми передавали вам сигнал, і ви цей сигнал трансформувалися і не показували, Ігорю Валерійовичу.

К: Скажіть, ви за 10 передач гроші взяли?

Є: Ігорю Валерійовичу, ми з вами зустрінемося в суді.

К: Павле Єлізаров, ви гроші взяли в руки?

Є: Ігорю Валерійовичу, з вами розмовляти марно ...

К: Ну так навіщо ви за мікрофон ...

Є: Ми вас 2 роки не чіпали, поки ви не оббрехали Савіка. Ви - нечесна людина. Ви обманюєте всю країну і грабуєте, Ігорю Валерійовичу.

К: Так, звичайно, Павле Єлізаров.

Є: І ще я вам скажу одне: відчепіться від нової влади! Прийшли молоді люди в країну, а ви відволікаєте їх!

К: О! о! о!

Є: Ігорю Валерійовичу, вам уже пора до Америки візу імені Павла Лазаренка.

К: Серйозно? Ви знаєте, є така приказка - не питай, по кому дзвонить дзвін.

Є: Всі питання з'ясуємо з вами в суді.

К: Зрозуміло. До побачення. Савіку, коли гроші повернете?

Ш: Як ви сказали, Ігорю Валерійовичу, вибачте?

К: Коли гроші повернете?

Соня Кошкіна бере у Єлізарова контракт.

К: Так ви - жалюгідні хабарники! Які беруть за одну і ту ж роботу тричі. Ви взяли гроші у нещасних мерів і оббирали кожного, хто приходить у вашу передачу.

Є: Ігорю Валерійовичу, я заасфальтують дорогу до Маріуполя за 10 мільйонів, які ви нам повернете. Позов на 10 мільйонів.

К: Шось рідкі аплодисменти стали. Порідшали оплески.

Ш: Це вам, вам особисто. Подарунок від мене: поаплодуйте Ігорю Валерійовичу, а то він спати не буде.

К: Ну, поаплодуйте за афериста, який вкрав гроші і який не хоче їх повертати.

Ш: Я б про крадіжку грошей на вашому місці не сильно поширювався.

К: Так що ви! та що ви! та що ви! Ви поверніть гроші, просто тупо поверніть гроші.

Соня Кошкіна:

- Я тримаю в руках лист, адресований Шустеру ...

Савіку, поверніть два триста! - Коломойський звинуватив Шустера в привласненні грошей, сторони зустрінуться в суді 01

К: Соню, нехай вони вам офшорну частину покажуть. Це вершина айсберга. Нехай Савік зараз скаже, чи була офшорна частина.

Ш: Покажіть контракт.

К: Яка 90% від вартості контракту.

Ш: Покажіть контракт.

К: Савіку, так нормально покажемо! Ви скажіть - було чи не було, ми зрозуміли, брешете ви чи не брешете!

Ш: Не було.

Дискусія Коломойського і Шустера - останні 10 хвилин ефіру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149696
 
 
 Топ коментарі
 
Цікава розмова, яка висвітлила суть Коломойського і Шустера.
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Коломойський купує журналістів, а вони брешуть на користь Коломойського. Так і створили сьогоднішню зебільну брехню.
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Для мене вони однакові брехуни. Один дає гроші на брехню, а другий бреше за його гроші.
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Бойко і зараз сидить у Раді. То що далі?

Ти мабуть бажаєш щоб між позивом прокуратури і вироком суду було шість годин
як у 37-му.
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коментар відмічено як спам  
 
Есть позов до суду шоколадной прокуратуры на Бойко? Сурьезно?
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А теперь скорчи ришучу и возмущону рожу и напышы: "Рэванш рыгов навис над страной!" "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег, стороны встретятся в суде - Цензор.НЕТ 8172
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Но , депутатская неприкосновенность снята! То, что обещали и несли на своих предвыборных плакатах многие и многие борцы с коррупнией( в скобочках нет) - сделал , как вы говорите , кловун, которого вы уже все чаще называете 'тираном'.
Вот тогда посмотрим , как бойка, порошенка и все многие многие остальные будут визжать, как свиньи недорезаные, что их 'политически преследуют', как опустеет парламент, как наконец-то их будет судить нормальный суд за топ коррупцию.
Народ дал мандат доверия зеленскому не для снижения тарифов, чтоб вы знали, а именно для этого!
И никого не интересует закон об импичменте сегодня так, как когда презом был порошенко, Нам нужны справедливые суды над топ коррупционерами, которые нас роттердамили во время войны, которые свонарчук - катается на феррари , а не сидит в тюрьме, а его подельник сейчас истерически ищет тему для майдана.
А не справится зеленский- выгоним и его. Украина станет такой, какая нужна нам, нашим детям. Я не хочу, чтоб мои дети стали мигрантами.
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ТАКИЙ закон про імпічмент ніколи не буде виконаний.
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Конечно, вы хотели, чтоб зеленского мог убрать Петя единоличным голосованием)
Здесь все правильно. Если парламент - реально представляет народ , и большинство недовольно президентом- тогда можно снять его голосованием двух третей- вот суть импичмента.
Но, главное- как бы не лгали пэтины шавки- это снятие неприкосновенности с депутатов. Клуб перестал быть элитарным убежищем для богатых бандитов.
И следующий парламент будет лучше этого в разы.
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Я ніяк не зрозумію ти Зеленая шавка, чи **********.
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"тогда можно снять его голосованием двух третей" - Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады. То есть чтобы сохранить свое кресло, президенту достаточно иметь 86 преданных депутатов.

Отдельно прописывается процедура импичмента президента. Кто, как и при каком условии может отправить его в отставку досрочно.
Основание для начала - письменное представление, подписанное большинством народных депутатов (226+), в нем должна быть указана причина.
Комиссия расследует факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенного президентом. В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и следователи.
После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды, которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления;
Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 конституционного состава Верховной Рады - 338 человек.
Если решение не набрало необходимого количества голосов, спикер от имени всей Рады в письменной форме извинится перед президентом.
Такие нормы существовали и ранее, но Зеленский разработал отдельную процедуру.
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татьяна! не смотрите на ночь канал 1+1! не очаровывайтесь, что бы потом не разочароваться!
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Танька, зря ты ушла из окружной, там у тебя лучше получалось. А в политике нужны мозги, которых у тебя нет. Да и зачем они тебе. За все отвечал твой сутенер. А тут зеленая шмаркля благодаря такому тупому быдлу, как ты, захватил всю страну. Но ему-то есть куда бежать, он рванет не на кацапию, а на землю обетованную. А тебе опять придется вернуться к своему сутенеру на окружную. В общем, блеять о политике да с твоими куринными мозгами - это даже не смешно. ЗЕбил - это диагноз, а ЗЕбилизм - новая форма паранойи.
В общем, бросай это грязное дело, блеять о политике и займись своим привычным делом на окружной.

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С тех пор как волосатый почувствовал поддержку, угрозы посыпались всем. 😳
Мне кажется это не нормальным. 😡
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Якось однаково.Хай одне одному горлянки перегризуть.
Цікавішою була зустріч на Банковій з блогерами (Бутусова теж запросили)
"Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег, стороны встретятся в суде - Цензор.НЕТ 2115
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Не смотрю тв, ну шоу на ТВ это деньги, минута рекламы не скажите сколько стоит в это время, в общем я так понял шоу удалось, скандал есть. Люди не ведитесь на эти вещи, вы за это заплатите ценами и тарифами, потому что реклама входит в это.
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Дайте їм парабеллуми,Україна без них тільки чище стане.
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Пам"ятаю той час, коли Шустер пішов з 1+1 і почав створювати свій інтернет канал 3с. Чомусь думав, що Коломойський побоявсь надавати йому ефір з політичних мотивів. Тоді Порошенко громив його дніпровську команду. Це виходить, що Савік сам не захотів? Хм.
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Кто-то кинул Беню и остался в живых? Думаю, что если бы Шустер не был евреем, что участь его была бы уже решена, а так почему не попиариться и не поднять рейтинг программы, ведь бабло все равно придется отдать!
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Прикольно, евреи разбираются в прямом эфире, кто больше украл у православных. Хорошая передача....
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А я так и вижу, как Беня приходит к вовчику (а может уже приходил) и говорит, мол, вовчик, когда вернешь за президентство. А вовчик, дескать, да вы шо, Игорьвалерич, та я же президент! А калом мойша в ответ - какой ты нах президент. Где ты учился на преза, там я преподавал... деньги когда вернешь, поц? И так ладошкой щечку вовчику теребит... деньги, клоун, когда отработаешь или вернешь? Те 5 лярдов за МАУ - то так, насрать и растереть...настоящие деньги когда? И Приват не забудь, поц. Дело не закрыто...
А вовчик шо думал? Шо он - голый бородько? Придет и всех расстреляет??? Та неее, сынок... ты пришел в суперсуперсупермаркет, но впереди тебя ожидает касса с кассиром...и платить придется по счетам... иначе все твои долги, сынок, всплывут вот так же в прямом эфире, как у шустрика...
Украинцы, мой гордый отважный, свободолюбивый народ, вы выбрали себе крючконосого гетмана...ну шо ж...а теперь только ой вей...
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вовчик не голый бородько, вовчик - голый поц. "Савіку, поверніть два триста!" - Коломойський звинуватив Шустера в привласненні грошей, сторони зустрінуться в суді - Цензор.НЕТ 1845 "Савіку, поверніть два триста!" - Коломойський звинуватив Шустера в привласненні грошей, сторони зустрінуться в суді - Цензор.НЕТ 1845 "Савіку, поверніть два триста!" - Коломойський звинуватив Шустера в привласненні грошей, сторони зустрінуться в суді - Цензор.НЕТ 1845
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Как это не смешно, но Ахметов умнее Бени. Он никогда не лез в медийное пространство, предпочитая абсолютный лозунг "деньги любят тишину". Беню прет от триумфа. Но, "пьяный воздух" победы может сыграть злую шутку.
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Беня спасал Украину в 2014г. поэтому полез в публичную политку, чего никогда не делал, а твой Ахмтов только гудел с Петей и ворвовал.
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от не треба цих хуцпатих шмарклів про бєню-захистника воно(як і уся їхня мішпуха..) ВКРАДЕНЕ намагалось "спасті" а не Україну "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег, стороны встретятся в суде - Цензор.НЕТ 7861

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прикинь, Бєня ненавмисне врятував Україні від рюського міра...
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Ахметов кстати отказался возглавить Донецку обл, а Беня согласился на Днепровскую
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ну, во-первых, Ахметов не "мой"; во-вторых , Беня-спасатель - это из 95 квартала; а в-третьих - это ты Бенин холоп, сидящий у него на зарплате!
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По данному поводу вспомнились слова Черномырдина, когда в раше ругались Березовский и Гусинскийи
"2 еврея дерутся, а всю россию лихорадит". Правда, со временем обоих из рашки таки выперли.
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ай вей.. ти хоч усвідомлюєшь хто кому єврей.. а хто ашкєназі?
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Березовський і Гусінський цупились з Кремлем.
Результат - їх канали віджаті, більшість журналістів як то Гурнов, Міткова стали кремлівськими шльондрами.
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Напомню тебе, что длительное время Березовскиц и был серым кардиналом Кремля, и к приходу Хутина на самый верх он тоже приложил ручки. Да, потом пауки поцапались, но то натура у них такая.
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Зазирнув у Вікі про Коломойського:
_________________

22 лютого 2014 року заявив, що на Дніпропетровщині сепаратизм не пройде. ВідкриттяКернесом «Українського фронту» він назвав непорозумінням й закликав політиків тверезо дивитися на ситуацію й формувати свою позицію «враховуючи Конституцію України»[42][43].
17 квітня 2014 року заступник глави ДОДА Філатов заявив, що Коломойський виплачуватиме за кожного переданого російського диверсанта 10 тис. $[44]. 22 квітня заступник штабу національного захисту Дніпропетровської області Михайло Лисенко повідомив, що Коломойський виплатив 10 тисяч доларів США за затримання 8 російських диверсантів[45]
3 червня 2014 року було оголошено винагороду в розмірі $500 тис. за доставку лідера сепаратистів Олега Царьова правоохоронним органам України[46].
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так і було. офіційно підтверджено виплату за 8 полонених кацапів.
но правосєкі ловили їх більше, просто передавали Бєні без всяких документів, тоді деякі правосєкі трохи заробили
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ну так если б не платил бы 10-ку то банк бы и нетрогали.
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Любопытно, кто нибуть задумывался, если бы Коломойский не полез в губернаторы по просьбе пастора, а Ахметов тогда отказаля, что бы не тертять свои бабки, была бы сегодня Украниа как госудасртво? Обсуждали бы мы подобные темы?
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та зона размежевания была бы по Днепру
и полная потеря выхода у Черному морю
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Вам задали конкретный вопрос, а вы ответили в своём стиле 'про грибы'. Что сказать- то хотели?
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История не терпит сослагательного наклонения!
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Чув, що Бєня сам у Лютому 2014го запропонував свої послуги. Це була його ідея. Доречі після його бігбордів в Дніпрі про Десятку зелені за іхтамнєта ставсь знаковий епізод. На кордоні Дамбасуі Раші через переїзд проривалась автівка з озброєними росіянами і була розстріляна російськими погранцями. Уявляєте, як незатишно стало російським добровольцям на Донбасі тоді???
Після цього Бєню Пєця зняв з губерів, на Корбана почалась травля з усього, що тільки можна і ці бігборди зняли. Раша видохнула з полегшенням
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На первой перссконференции, когда все впрвые увидели живого Коломйского, где он назвал Путина шизофренитом, он сказал что ему Турчинов предлжил должность губерантора, так же как и Таруте, потму что Ахметов отказался.
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Звісно, що він так сказав. А насправді ідея відходила від нього. Турчинов лише погодивсь.
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??? Тобто? Чому Бєня не танцює на балконі після того, як у нього по бєспрєдєлу віджали Приват?
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2.3 млн. баксов-не хило. Я так понял,что чем честнее журналист,тем выше у него запросы в долларовом эквиваленте...
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Не, ну давно известно, "честность и принципиальность дорогого стоят". Теперь хоть в ценах ориентируемся, спасибо пацанам, рассказали.
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Беня какие деньги,шо ви такой жадный я не могу? "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег, стороны встретятся в суде - Цензор.НЕТ 6320
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Небольшой эпизод г.Днеропетровск весной 2014г. Когда Петя только учил свои предвыборные обещания, которые в последствии не выполнил, а Ахметов гудел в трубу, что бы не трогали его бизнес, мою дочь вызывли по повестке в Бабушкинское РОВД, где она когда то работала и давно уволиась, что бы пришла защитить от напладеня банды Царева, которая уже блокировала централюную площадь, тогда еще им.Ленина. Мужики менты не хотели защиащть, вызывали ЖЕНЩИН давно уволившихся!!!! Если бы не личная охрана Коломойского, центральное отделене милиции было в руках банды Царева! Потом весь Днепр, Запарожье, Херсон Одесса, Харьков!!!! Это всго лишь ОДИН эпизод того времени.
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То добре але не перебільшуй *бенін патріотизм * !
..Юда першочергово захищав свій бізнес .
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...трудно преувличить, если бы не Беня, то Украины сегодня небыло как государства! Его открытое выражение - Путин шизофраник сплитлоу ровнцев и дала наедудду на победу. Когда все руководство старны делило потфели Кабмина.
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Любий патріотизм це і є захист чогось свого. Своєї сім'ї, родини, бізнесу, землі, рідних та близьких, свого села, міста і т.д.
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Зеленский выполнит все обещания Порошенко, продаст все фабрики Рошен!
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Зеленський є
власником трьох кінокомпаній в Росії - розслідуванняhttps://hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya
Расследование: как
Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом

https://www.dymka.com.ua/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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порошенко за каждого пойманого сепаратиста платил по 10 000 долларов,в то время как коломойский со свинарчуком разваровывали укроборонпром
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мало того, Коломойский летом 2014 забрал с фронта лучшую технику на парад в Киев, чтобы максимально облегчить кацапам вторжение, и Порошенкло в это время был вынужден вместе с Ахметовым идти в штыковую атаку на рюськие танки
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Якщо ти думаєш що то була вся боєздатна техніка
(наприклад три Точкі-У)
то ти нічого не знаєш.
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Боря сьогодні зайшов за хмару і вже не світеться. Міст половину забрав на себе
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Два хитрожопых весело дерутся за деньги обворованной ими страны.
Гои аплодируют на галерке и пускают слюни.
Це Україна, малята...
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Передачка с сеансом саморазоблачения получилась. Все воюют со всеми. И это "элита" страны! Нувориши, цель которых - нажиться денег, обмануть партнера, обогатится за счет государства. Какое свинство!
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Олігарх Ігор Коломойський вважає війну на Донбасі «внутрішнім громадянським конфліктом». На його думку, російські військові виконують там «інтернаціональний обов'язок». Саме так він виправдовує присутність російської військової техніки і бойовиків на українській території. Ігор Коломойський вважає, що війна на Донбасі завершиться за два тижні, якщо РФ забереться.

.Ігор Коломойський дав Зеленському пораду щодо війни на Донбасі

..."Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег, стороны встретятся в суде - Цензор.НЕТ 5043
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Знову зазирнув у Вікі:
______________________

«Те, що відбувається в Донбасі - це заколот, інспірований зовнішньою стороною - в даній ситуації Росією - повністю забезпечила важким, легким і іншим озброєнням … Але сьогодні я можу називати його сміливо громадянським конфліктом по одному характерній ознаці - по обидва боки в ньому беруть участь громадяни України»[47]
2 травня 2019 року Коломойський заявив в інтерв'ю BIHUS info про війну на сході України так: «Громадянський конфлікт, можна сказати і громадянська війна, але це занадто глобально, а це громадянський конфлікт»[48].[49]_________________________
Щось про "інтернаціональний обов"язок" тут я у Бєні не знайшов. І виправдовування присутності на Донбасі російських військових теж
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Чекав в кінці побачити прізвище Рибніков😁
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Иуды ограбили налогоплательщиков на 6 млрд. долларов рекапитализации, но страждущими жертвами телевидение рисует только их. Реальные жертвы - это работяги и инженеры, которые эти доллары заработали, которые не живут в лондонах и израилях и лечатся в районных больницах, а многих обнищавщих налогоплательщиков не лечат вообще, а отправляют сразу на кладбище. Хватит лить иудовские медиапомои.
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Так ви Бенджамін двулікій Анус? Пардон ,Янус!
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По сути - очень это всё плохо.Все вокруг завязаны, замазаны... Нет никаких журналистов - есть покупные распространители информации; нет никаких честных крупных бизнесменов - есть охреневшие олигархи; нет никаких депутатов - есть крепостные олигархов; нет никакого президента - есть созданный образ. Есть только народ, который постоянно купается в этой "срани", а потом отмывается.
Как это всё за*бало...
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Не, вор от народа хочет возмещения потеряного капитала, ранее украденого у того же народа. Логика живодера.
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Коломойский показал то, что недавно говорил Богдан. В Украине нет журналистов, есть только продажные слуги олигархов. Нужно это ломать!!!!
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"легенды и мифы Украины переходного периода". меж самими аргонавтами началась драка при делёже последнего, юридически ещё недобытого "золотого руно". прислушавшись к совету Медеи, камень был брошен точно в средину появляющихся всходов )) ясон наблюдает и хихикает.
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Задача медиаиуд заставить аудиторию смотреть с раскрытыми ртами на разборку двух грабительских кланов и становиться на сторону одного из них, скрывая от аудитории аффилированость этих кланов с международной нацистской мафией, сочувствовать одной из пастей многоголового чудовища.
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Два еврея делят украинские ворованные деньги, а нарид смотрит и аплодирует по сигналу как коллективная собака павлова. Прям классика жанра) е, это уже не исправить, тут поколения нужны и то не факт.
"Да у нас все контракты на пальцах" - в этом весь беня. Теперь и вся страна будет так... на пальцах. Это будет покруче рыгов при овоще.
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