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 Політика України, Економіка
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Все про:Коломойський (568) Приватбанк (304)

 Читаю про це лише в пресі, - Коломойський заперечує переговори з владою про компроміс щодо Приватбанку. ВIДЕО

Влада України не веде переговорів з колишніми власниками Приватбанку про який-небудь компроміс.

Про це заявив колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я про це читаю лише в пресі, ніяких реальних переговорів, ні консультацій, ні переговорів не ведеться", - сказав Коломойський.

Бізнесмен вважає, що між державою і колишніми власниками має бути знайдений компроміс щодо банку.

Дивіться також: Зеленський обговорив із делегацією МВФ реформи в Україні і ситуацію з ПриватБанком. ФОТО

"Компроміс потрібен, тому що ми не відстанемо від нового власника Приватбанку", - заявив Коломойський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149691
 
 
 Топ коментарі
 
Мы не отстанет от нового собственника ПриватБанка.

Беня, новым собственником является народ Украины.

Так что лучше отстань, не то дороже будет
Сам знаешь .... 🙂
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Режим Зеленского буквально бьется в истерике по поводу "Приватбанка", отчаянно пытаясь угрозами и силой получить информацию о юридических фирмах защищающих интересы "Привата" на суде в Делавэре. Обыски в "Привате" и на квартире у отсутствующей Гонтаревой, покушение на саму Гонтареву прекрасно показывают что они осознали весь ужас происходящего.
Мы вам сообщали (* см. 26.06.2019) - вы опоздали, более того ваши действия только усугубляют ситуацию.

//
Структуры Коломойского продолжают выдавливать из Зеленского мировое соглашение по "Приватбанку" с выплатой ему компенсации в размере 19,7 млрд. гривен. В качестве основного аргумента давления используется тезис о возможности закрытия таким образом судебного процесса в Делавэрском суде, через отзыв иска "Приватбанка" через мировое соглашение.
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П...iн имеется ввиду сцикун? Который из двоих?
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Як бы не национализировали Приватбанк то Украины уже могло бы и не существовать.
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"Кошка с дома-мыши в пляс!"-завтра Беня устроит шах и мат петюшкам-у них отверут иностранные паспорта вместе с его паспортом по требованию народа Тогда и им не убежать от правосудия и его не выдать иностранным государствам.Главное и кошка-дома и мыши-по норам.
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и ещё раз в догонку темы. Коломойский игрок. Ему деньги как капитал не нужны. Это средство для сильной игры-импровизации, он и в жизни своей обычной поступает так. Это Остап Бендер умноженый на миллион! Изощрённый ум позволяет ему купаться в самом процесе очередного события, слова, действия и результата. Типичный эгоцентрик, нарцисс в себя влюблённый---он и на самом деле высоко летает. Его не пропасть погубит куда упадёт, его погубит одиночество, отсутствие зрителя и внимания к нему.
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Его погубит именно ПРОПАСТЬ, в которую бэня гэпнецца, как последний поц. Пропасть фраера сгубила, когда он не сдал назад.) Бэня, я думала, шо ты-таки умнее.) А про шестьорку твою - зельцмана дебільного, просто промолчу.
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Єму дєньґі нє нужни? То хай поверне все, що вкрав у клієнтів свого банку. Отримає і глядача, і увагу такі, яких не мав ніхто і ніколи.
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