 Читаю про це лише в пресі, - Коломойський заперечує переговори з владою про компроміс щодо Приватбанку. ВIДЕО

Про це заявив колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Я про це читаю лише в пресі, ніяких реальних переговорів, ні консультацій, ні переговорів не ведеться", - сказав Коломойський.
Бізнесмен вважає, що між державою і колишніми власниками має бути знайдений компроміс щодо банку.
"Компроміс потрібен, тому що ми не відстанемо від нового власника Приватбанку", - заявив Коломойський.
Беня, новым собственником является народ Украины.
Так что лучше отстань, не то дороже будет
Сам знаешь .... 🙂