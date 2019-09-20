 Читаю про це лише в пресі, - Коломойський заперечує переговори з владою про компроміс щодо Приватбанку. ВIДЕО

Про це заявив колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я про це читаю лише в пресі, ніяких реальних переговорів, ні консультацій, ні переговорів не ведеться", - сказав Коломойський.

Бізнесмен вважає, що між державою і колишніми власниками має бути знайдений компроміс щодо банку.

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"Компроміс потрібен, тому що ми не відстанемо від нового власника Приватбанку", - заявив Коломойський.