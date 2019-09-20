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Все про:безпілотник (414) міст (300) Шевченко Артем (136) Олексій Белько (21)

 Перед затриманням на мосту Метро Белько збив поліцейський квадрокоптер, - МВС. ВIДЕО

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко оприлюднив інформацію про те, що перед затриманням Белько встиг збити поліцейський безпілотник.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Стрілянина підозрюваного О.Белька, який три роки з 2014 по 2017 прослужив в АТО снайпером у 8 полку спеціального призначення ССО, по двох поліцейських спостережних дронах з турецької гладкоствольної рушниці Hatsan Escort.

Один із беспілотників (вартість декілька десятків тисяч гривень) падає у Дніпро одразу після пострілу - це зафіксувала стаціонарна камера спостереження на виїзді з мосту на лівому березі. "Як написав хтось із росіян у коментах під головною новиною "якщо в укропів в ССО начальник радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку під наркотою так стріляє, то уявляємо, що там за бійці служать".

А якщо серйозно, то слідство поліції Києва проситиме у суду запобіжного заходу у вигляді утримання підозрюваного під вартою терміном на 2 місяці безальтернативно".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149682
 
   
 Топ коментарі
 
Не ври. Прахоботы его уже успели записать в борцы с зеленой хунтой. Даже к восстанию начали готовиться... Но предсказуемо жиденько обделались.
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На Цензоре про этот гребанный квадрокоптер уже наверное ПЯТАЯ статья!
Чего вы добиваетесь - что бы мы прониклись "ах какой он опасный" был?
Перед задержанием на мосту Метро Белько сбил полицейский квадрокоптер, - МВД - Цензор.НЕТ 9828
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От всей этой истории изначально воняет провокацией
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да нет, диванный пердун,это АТОшник, который умеет сбивать квадрокоптеры
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видно клоун летів на тому квадрокоптері, то й збив.
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Не ври. Прахоботы его уже успели записать в борцы с зеленой хунтой. Даже к восстанию начали готовиться... Но предсказуемо жиденько обделались.
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Может это теперь тоже пытаются выдать за смягчающее обстоятельство, как и пребывание под наркотой? 🤷‍♀️
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У мужика ружбайка в руках. А рядом что-то назойливо жужжит. Что ему оставалось делать? Опять же сработал рефлекс из АТО.
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Я совершенно согласна, что пришедшим с войны нужна психологическая реабилитация и знаю, насколько ее мало предоставляют
То же отсутствие военных психологов
Гражданские не справляются. Все эти «я вас понимаю», да что он понимает в войне? Капелланов мало, были американцы, помогали, но их тоже очень мало. У меня друзья-киевляне одно время там активно помогали.
Это понятно.

Но все равно это очень плохая история сама по себе. И пахнет от неё плохо.
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А 2000 випадків суїциду серед АТОшників , за 5 років , це як ..?!
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На Цензоре про этот гребанный квадрокоптер уже наверное ПЯТАЯ статья!
Чего вы добиваетесь - что бы мы прониклись "ах какой он опасный" был?

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Ну смех смехом (кстати денек в отключке был) , а сам то опасен он был.
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Чтобы никто не понял , что человек вышел против политики Зе , против отвода войск и сдачи интересов Украины
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а тебе еще методичку не поменяли что ли??? Перед затриманням на мосту Метро Белько збив поліцейський квадрокоптер, - МВС - Цензор.НЕТ 6751
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Судя по текстам - наоборот, да и чины вроде Авакова его оправдывают.
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От всей этой истории изначально воняет провокацией
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Шановні громадяни, скиньтеся будь ласочка ахкакомуміністру на новенький квадрік.
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Мутная история. Мало того, что закончилась она, чисто случайно, в прямом эфире ТСН на Малоросия 24, так ещё и аваков на поруки хотел взять...)
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пусть аваков ему за это выпишет премию и ширева на зону подгонит
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Стільки галасу, мовби то не квадрокоптер був, а скутер Гончарюка.
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а как по мне
то пробивали, как остановить киев
полезного дибила накачали наркотой
и он все сделал))
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командир спецподразделения SWAT взял на поруки террориста угрожавшего взорвать мост в Бостоне. При террористе были две единицы стрелкового оружия, одна не зарегистрирована. Поруки объяснены тем, что террорист оказался ветераном воевавшим в Афганистане. Также размахивал флагом США.
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Там, перед законом все равны! Там даже Лазаренко и тот отсидел!
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Провел за решеткой более четырех лет, и лишь в июне 2003 года его выпустили под залог в 86 миллионов долларов. С тех пор Лазаренко пребывает в Сан-Франциско под домашним арестом.

А отсидел он в тюрьме города Дублин (Северная Калифорния), где содержатся женщины и те, кто совершил админпроступки. Это тюрьма упрощенного уровня безопасности.
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Такое чувство что это новость вселенского масштаба..... Ну позвонил какой-то сумасшедший что взорвёт мост... Ну приехали полицейские и передали его санитарам..... конец истории... можно забыть.... хватит....
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Отвлекают внимание спамом этим от бездействия слуги народа у власти.
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А кто тут такой умный, что самое интересное удаляет?
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Хвастается подчиненным наркоманом. Если начальником чего-то там был сумасшедший наркоман, представляю кто там служит. Вот так должно быть Шевченко, а не то что ты выдумал.
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Из дробовика с двадцати метров попал в неподвижный дрон. Снайпер блин.
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Там не 20 метров даже, а 6-7, если внимательно посмотреть. В упор расстрелял дрон. А меня тоже хороши, ещё бы на голову этому дураку этот дрон посадили
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Хорошо стреляет, пойдет на Донбасс, новое подразделение ПВО от беспилотников.
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Все это похоже на качественную постановку.. и минёр и задержание.. и квадрокоптер!
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Слетел с катВушок. Атошник - навыки + оружие было. Сколько можно. В чем смысл новости.
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Если коптер был с синей или красной мигалкой и с полосой синей и желтой , то однозначно не имел право сбивать
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военный потерял на оккупированной части Донбасса всё , воевал и защищал Украину. Он протестует против политики сдачи интересов Украины.Его можно понять .Знаю многих таких , которые потеряли всё на Донбассе , а сейчас живут непонятно где , семьи распались , с работой также проблемы , жилья нет , только обещают , даже тем , кто имеет 3-ю группу инвалидности с УБД. Ради справедливости замечу , что инвалидов 1-й и 2-й групп жильём обеспечили за 5 лет вроде всех кого знаю.
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и чо? что теперь все можно, преступления совершать?
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