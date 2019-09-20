 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 275 нардепів.
У пояснювальній записці до проєкту закону пропонується:
- визнати військовослужбовців, які самовільно залишили в/ч, дезертирували або добровільно здалися в полон, такими, що не входять до числа збройних сил;
- зберегти статус військовослужбовців за особами, які самовільно залишили в/ч, дезертирували або добровільно здалися в полон, на період кримінального провадження в органах досудового розслідування і судах;
- призупинити виплату таким особам грошового і видачу інших видів забезпечення, а також забезпечити нерозповсюдження на них соцгарантій для військовослужбовців;
- в разі винесення виправдувального вироку відновити їм всі види забезпечення і соцгарантії;
- застосувати заходи для збереження льотного складу авіації ЗСУ;
- усунути порушення та недоліки, виявлені Рахунковою палатою за результатами аудиту використання бюджетних коштів на підготовку кадрів для ЗСУ;
- здійснити перевірку на наявність відомостей про притягнення призовників до кримінальної відповідальності, забезпечити призовні комісії об'єктивними даними про призовників і зменшити випадки ухилення громадян від призову на строкову військову службу;
этот кацапчик не за ЗЕ.
Этот кацапчик за то, чтобы не защищать.
У него задание объяснять бессмысленность Украины, как государства.
У серпні 2019 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 2274,0 тис. домогосподарств, що на 50 тис. більше за попередній місяць.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/09/20/v_ukraini_zbilshylasya_kilkist_otrymuvachiv_subsydiy_1651035
После первой повестки - рядовым, после второй - командиром взвода, после третьей - командующим армией, после четвёртой - командующий ВСУ, а потом - сразу в Верховные главнокомандующие...
Так, что не мути воду в источнике, пить ведь когда-то придется.
согласен
а тоді, коли вона влаштовує більшість суспільства.
донині більшість суспільства влаштовує така ситуація, яка є.
Нарід хоче чуда,
а оскільки чудес не буває, нарід отримує те, на що заслужив.
Я з самого початку знав, шо буде ЖОПА,
тому не переймаюсь, шо вона настає.
у мене малі потреби. мені вистачить навіть невеликих грошей.
на їжу я собі зароблю мізками за будь яких обставин, навіть в разі ядерного вибуху,
комунальні в мене в більшості автономні,
діти виросли вмілими і розумними - їм дорога на захід.
розваги грошей не потребують
это типа попадут хлопцы в плен не дай бог по итогам боя...а зеуйобак скажет "они не военные, мы их не знаем, делайте с ними что хотите" Так??? он что то стремительно становится похожим на раннего ху..ло...
Як? Від такої норми у воєнкомів буде срачка, як? З кого почнем панове "уклоністи"?
Источник: https://censor.net.ua/n31496
Коли вже цей совок закінчиться? В передвиборчій програмі нового президента було вказано за повністю контрактну армію.
Печерский райсуд Киева предоставил разрешение следователем Государственного бюро расследований изъять документы, которые составляют гостайну, из Офиса президента.
Об этом сообщает Единый реестр судебных решений, пишет u-news.
Речь идет о прохождении украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году и их захвате российскими ФБСшниками. ГБР обратилось в суд, так как Банковая отказывалась выдавать документы.
Документы получит следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР.
https://www.blackseanews.net/read/155366
Будут делать "ихтамнетов". До этого рассказывали "потерь нет", теперь будут рассказывать "сами сдались в плен, уже не военные, платить не будем"
Это шо за фигня.