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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:ВР (5767) законопроект (761) військовий обов'язок (4)

 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". ВIДЕО

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 1227 "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 275 нардепів.

У пояснювальній записці до проєкту закону пропонується:

- визнати військовослужбовців, які самовільно залишили в/ч, дезертирували або добровільно здалися в полон, такими, що не входять до числа збройних сил;

- зберегти статус військовослужбовців за особами, які самовільно залишили в/ч, дезертирували або добровільно здалися в полон, на період кримінального провадження в органах досудового розслідування і судах;

- призупинити виплату таким особам грошового і видачу інших видів забезпечення, а також забезпечити нерозповсюдження на них соцгарантій для військовослужбовців;

- в разі винесення виправдувального вироку відновити їм всі види забезпечення і соцгарантії;

- застосувати заходи для збереження льотного складу авіації ЗСУ;

- усунути порушення та недоліки, виявлені Рахунковою палатою за результатами аудиту використання бюджетних коштів на підготовку кадрів для ЗСУ;

- здійснити перевірку на наявність відомостей про притягнення призовників до кримінальної відповідальності, забезпечити призовні комісії об'єктивними даними про призовників і зменшити випадки ухилення громадян від призову на строкову військову службу;

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149642
 
 
 Топ коментарі
 
а що робити з головним уклоністом від служби, який зараз завдяки похабному серіальчику займає крісло президента України ?
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Неужели говнокомандувача наконец-то в армию заберут? Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" - Цензор.НЕТ 7265
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последний пункт Зеленский сам дописал... Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" - Цензор.НЕТ 2477
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само собой. они же теперь будут гражданскими!
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Без смысла защищать,делов не будет.А чего защищать ? Банки каламойского и ахметова ? Дурных нема.
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Не,
этот кацапчик не за ЗЕ.

Этот кацапчик за то, чтобы не защищать.

У него задание объяснять бессмысленность Украины, как государства.
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133133 З такого призову сенсу мало.Нехай роблять контракт,або щоб усі служили без виключення,як бідні,так і багаті.А то по закону всі рівні,а хтось рівніший.
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Не служил - не имеешь права занимать государственные должности и руководящие в частных компаниях.
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Влад Смирнов 18c232cd Це пів біди.Діти багатіїв не йдуть в армію. Несправедлива держава,не може бути сильною.Я сам чув від молодих людей,що вони їдуть у Польщу,чи ще кудись,бо не хочуть тут в армію і жити в несправедливості.
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Рашистская паскуда,защищать свой дом,свою семью,свою Родину от зверья рашистско-фашистского оккупантского!
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Защищать надо. Но защищалось бы лучше,если бы эти паразиты отутствовали. Не согласен ?
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зебилы - жить стало лучше - жить стало веселей -
У серпні 2019 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 2274,0 тис. домогосподарств, що на 50 тис. більше за попередній місяць.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/09/20/v_ukraini_zbilshylasya_kilkist_otrymuvachiv_subsydiy_1651035
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наріт..на ринку..--щось..підозрюють..аж...сьогодні ..щось не добре вчуяли..
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а що робити з головним уклоністом від служби, який зараз завдяки похабному серіальчику займає крісло президента України ?
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Просто не все пункты нововведений перечислены.
После первой повестки - рядовым, после второй - командиром взвода, после третьей - командующим армией, после четвёртой - командующий ВСУ, а потом - сразу в Верховные главнокомандующие...
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Неужели говнокомандувача наконец-то в армию заберут?
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До 26 лет по закону, если служил то до 60 лет.
Так, что не мути воду в источнике, пить ведь когда-то придется.
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так вроди как писяром официально служил, всё, в документы отмечен, значит до 60 лет могут призвать, ой сколько смеху будет за те вылупленные глаза и вытянутый шнобель.
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Порадую тебя, уже служит, Главнокомандующим и Президентом Украины.
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Судя по их постам, они мочу пьют.
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Как хорошо некоторым "украинцам", они живут в мирное время и соблюдают все законы, которые им выгодны, ведь Порошенко предатель по Минским соглашениям...
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ТАК ВЕДЬ ТВОЙ СОЕВЫЙ БОРОВ УЖЕ ОТСЛУЖИЛ, В ПЕТУШИНОМ ОТРЯДЕ!
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Депутаты начали принимать законы жизненно необходимые для страны
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Пунктик "добровольно сдались в плен" не настораживает, народ? Если нет, вспомните Сталина и его "советские люди в плен не сдаются".
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Жінки хочуть гендерної рівності,то нехай служать на призові.Погоджуєтесь,ставте лайк.
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вот как родишь, так сразу призыв для женщин объявят
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133133 Так справи не підуть.Тут розповідають за Ізраїль і Швецію.а там служать усі і багаті і бідні.А в Швеції принцеса зі звичайними людьми була у війську.Якщо цього немає,то лозунги можна навіть не викрикувати,бо це не справедливо.
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133133 Не просто є.а завжди таке було.Я сам був за Порошенка,але і за його керівництва, була несправедивість.Саме тому Україна програє,та й раніше також програвала.
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Несправедливість буває не тоді, коли порошенко або зеленський,

а тоді, коли вона влаштовує більшість суспільства.

донині більшість суспільства влаштовує така ситуація, яка є.
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133133 Ми обираємо владу,в надії на справедливість.А потім цього не відбувається.
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І в надії на яку справедливість вибрали оце гундосе чмо ?

Нарід хоче чуда,

а оскільки чудес не буває, нарід отримує те, на що заслужив.
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133133 Попередню владу обирали,яка казала,що вона повністю справедлива,але це було не так.А цю вибрали бо повелись на лозунги.Ви також будете отримувати по повному.Бо ви в Україні живете і вас це стосується.
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я живу в Україні, але мене це не стосується.

Я з самого початку знав, шо буде ЖОПА,

тому не переймаюсь, шо вона настає.
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133133 Вас це може тільки тоді не стосуватися.якщо у вас є багато грошей.
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або якщо у мене малі потреби.

у мене малі потреби. мені вистачить навіть невеликих грошей.
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до чого тут північні корейці ?

на їжу я собі зароблю мізками за будь яких обставин, навіть в разі ядерного вибуху,

комунальні в мене в більшості автономні,

діти виросли вмілими і розумними - їм дорога на захід.

розваги грошей не потребують
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последний пункт-это совок и рашка забрить путем угроз на службу это не европа
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- признать военнослужащих, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, такими, что не входят в численность вооруженных сил;

это типа попадут хлопцы в плен не дай бог по итогам боя...а зеуйобак скажет "они не военные, мы их не знаем, делайте с ними что хотите" Так??? он что то стремительно становится похожим на раннего ху..ло...
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А коли буде повністю контракта армія? Бо в програмі нового президента було це вказано.
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вы еще помните его программу?! завидую белой завистью.
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и уменьшить случаи уклонения граждан от призыва на срочную военную службу;
Як? Від такої норми у воєнкомів буде срачка, як? З кого почнем панове "уклоністи"?
Источник: https://censor.net.ua/n31496
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а артисты если подсыкает должны нести службу или имеет право слюнять и сказать - я вам ничего не должен, что там на счёт этого говориться в законе? ну ок, в той секретной части закона.
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совершить проверку на наличие ведомостей о привлечении призывников к криминальной ответственности, обеспечить призывные комиссии объективными данным о призывниках и уменьшить случаи уклонения граждан от призыва на срочную военную службу;Источник: https://censor.net.ua/v3149642

Коли вже цей совок закінчиться? В передвиборчій програмі нового президента було вказано за повністю контрактну армію.
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новини пабєди маладой Зе команди:
Печерский райсуд Киева предоставил разрешение следователем Государственного бюро расследований изъять документы, которые составляют гостайну, из Офиса президента.
Об этом сообщает Единый реестр судебных решений, пишет u-news.
Речь идет о прохождении украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году и их захвате российскими ФБСшниками. ГБР обратилось в суд, так как Банковая отказывалась выдавать документы.
Документы получит следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР.
https://www.blackseanews.net/read/155366
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***** не нужны результаты альтернативного расследования, а встреча в нормандском формате срывается...
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пуйлу нє. зате зеленій шавці портнову ой як потрібно
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неужели,тот кто не служил в армии,не имеет права занимать пост главнокомандуещего????
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овощь уже давно не обсуждается даже на цензоре
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а замглавы его администрации не вылазит из заголовков
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это не ко мне,это к 73% идиотов,к ним вопрос
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Но в офисе то президента он у убийцы-Януковича не был... Можете у любого зеба спросить и он Вам скажет, что не подлежит люстрации по этой причине...
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Це справедливо,коли діти квартальщиків і самі квартальщики відпочивають закордоном,а ваші діти і родичі бігають в призовній армії? Питання до прихильників нової влади.
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И как зебам пережить - то у них моряки предатели и сдались в плен, то им квартиры дают...
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три раза попыток что то написать,ну не поймут этого зебилы,безнадежные попытки
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Ой , переживания, вот как денег за копипасту не заплатили, вот это переживания
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шо там?, нардепов будут тоже призывать???))))
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"применить меры для сохранения летного состава авиации ВСУ" ??????? это как ? приковать пилотов к самолетам что бы не сбежали в гражданскую авиацию ? если хотите сохранить летный состав то платите пилотам нормальные деньги . и не нужно быдет применять никаких мер
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а з чого візьмуться нормальні? Фінансування на ЗСУ - на місці, застигло (згідно представленого проекту бюджету).
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- признать военнослужащих, которые самовольно покинули в/ч, дезертировали или добровольно сдались в плен, такими, что не входят в численность Вооруженных сил (с)

Будут делать "ихтамнетов". До этого рассказывали "потерь нет", теперь будут рассказывать "сами сдались в плен, уже не военные, платить не будем"
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добровольно сдались в плен, такими, что не входят в численность Вооруженных сил; Источник: https://censor.net.ua/v3149642

Это шо за фигня.
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