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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6511) Метрополітен (377) черга (110) пасажиропотік (23)

 "Кожного ранку такий кайф", - величезна черга з пасажирів приміських електричок, які намагаються перейти на станцію метро "Святошино". ВIДЕО

Пасажири приміських електричок змушені щоранку стояти у величезних чергах, щоб потрапити на станцію метро "Святошино" в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить користувач FB Ruslan Andros і публікує короткий запис транспортного колапсу.

"М. Святошино))) кожного ранку такий кайф...))) Це ще не все, там потрібно міст перейти, а потім постояти в черзі, щоб зайти у вестибюль метро, і черга на турнікети", - пише він у коментарях до відео і говорить про причини такої ситуації: "Електричка плюс закритий один вихід з метро".

Також читайте: У Києві з 1 листопада припинять продаж паперових квитків у наземному транспорті і жетонів у метро

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149615
 
 
 Топ коментарі
 
Житомирская, Святошино и Вокзальная - основные перевалочные пункты иногородних.
Если хочешь представить, что такое "врата ада" стоит посмотреть.

На Академе все забито брошеными/припаркованными машинами пришельцев.
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спасибо педалику за прекрасное руководство городом!
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Педалик предлагал всем на велики пересесть...
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Житомирская, Святошино и Вокзальная - основные перевалочные пункты иногородних.
Если хочешь представить, что такое "врата ада" стоит посмотреть.

На Академе все забито брошеными/припаркованными машинами пришельцев.
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Пока на Святоше не закрыли на ремонт выход к електричкам все там было нормально.
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Так не надо делать там ремонт чи шо?

Как по мне, то лучше бы к черту убрали базар и расчистили все прилегающие территории от торговок. Но...
Там же торгует какраз все вот это вот, что прет с электричек - т.е. опять все будут не довольны...
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С чего вы решили что не нужно делать? Там идет ремонт. Перед этим другой выход делали.
По рынку пожалуй соглашусь, бесполезный.
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Ну я лет двадцать назад ездил Святошино-Вокзальная.
И ничего, как-то выжил.
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Тыгыгы... даже еще лет 5 назад такого не было.
Сейчас все предместье, все околокиевские города и веси ломятся в Киев через эти 3 станции.
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Там врата Ада утром. Нужна развязка и хаб. А Виталику это зачем?
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нужны рабочие места в провинции с достойными зарплатами. но вове с лешей это зачем?.
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спасибо педалику за прекрасное руководство городом!
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Там идет ремонт одного из выходов вообще то.
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Почему не все выходы сразу ремонтируют? Так гораздо удобнее.
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Или комплексно закрыть все метро на ремонт?))
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С ремонтом Шулявского моста и так проспект стоит, так еще и станцию Святошино закрыть?)
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Кличка на мыло! Вместо развязки или хаба для автобусов на том же Святошино построили макдональдс.
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м.Лесная - сам Лесной массив плюс Троещина с Воскресенкой. Чтобы они не скучали, пассажиры с броварского направления тоже идут в метро. На площади разогнали ларьки и бабок с трусами/цветами/тапками/овощами. Ура?! Авоткуй в одно слово. Транспорт с площади нах. Тут будет город-сад ТРЦ.
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Еще и хрен в тот макдак попадешь, ни одного перехода к нему нет, только на авто)
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Когда трамваи красные 70х поменяете в историческом центре на подоле?,иностранцы видел фоткают как антиквариат, ретро,позорище,хотя бы один город столицу обеспечили
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А в Праге иностранцы не фотографируют такие же трамваи?
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В Праге, кстати, только такие и ездят. Правда они только снаружи точно такие же.
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педалька это твоя победа на борщаговке с ремонтом трамвая тоже дурдом
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Зеленский на публику не матерился , Петро матерился
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Отличная логика . Гитлер тоже не матерился на публику, Сталин тоже
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отличная: петро не по одну сторону с остальными 4-мя..в этом отличие
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Ну так Зеля через видеоролики с народом общается. Откуда мы знаем, сколько там вырезано?
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Я бы даже сказал, очень не хорошо пахнущий, дурно себя ведущий и не говорящий нормально ни на одном из языков электорат ЗЕ и Бени.
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надо бы поднять цены на электрички!))
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Плевать на них, голосовали за зеленского - пускай мучаются
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Тогда выход со станции надо сделать через яму с кислотой, шоб не ездили каждый день туда-сюда. "Кожного ранку такий кайф", - величезна черга з пасажирів приміських електричок, які намагаються перейти на станцію метро "Святошино" - Цензор.НЕТ 4813 Один фиг от них только вонь и мусор...
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в Токио, например, каждый день такая история, и никто не жалуется
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