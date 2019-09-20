 "Кожного ранку такий кайф", - величезна черга з пасажирів приміських електричок, які намагаються перейти на станцію метро "Святошино". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить користувач FB Ruslan Andros і публікує короткий запис транспортного колапсу.
"М. Святошино))) кожного ранку такий кайф...))) Це ще не все, там потрібно міст перейти, а потім постояти в черзі, щоб зайти у вестибюль метро, і черга на турнікети", - пише він у коментарях до відео і говорить про причини такої ситуації: "Електричка плюс закритий один вихід з метро".
Если хочешь представить, что такое "врата ада" стоит посмотреть.
На Академе все забито брошеными/припаркованными машинами пришельцев.
Как по мне, то лучше бы к черту убрали базар и расчистили все прилегающие территории от торговок. Но...
Там же торгует какраз все вот это вот, что прет с электричек - т.е. опять все будут не довольны...
По рынку пожалуй соглашусь, бесполезный.
И ничего, как-то выжил.
Сейчас все предместье, все околокиевские города и веси ломятся в Киев через эти 3 станции.
город-садТРЦ.