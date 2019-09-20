 "Кожного ранку такий кайф", - величезна черга з пасажирів приміських електричок, які намагаються перейти на станцію метро "Святошино". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить користувач FB Ruslan Andros і публікує короткий запис транспортного колапсу.

"М. Святошино))) кожного ранку такий кайф...))) Це ще не все, там потрібно міст перейти, а потім постояти в черзі, щоб зайти у вестибюль метро, і черга на турнікети", - пише він у коментарях до відео і говорить про причини такої ситуації: "Електричка плюс закритий один вихід з метро".

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