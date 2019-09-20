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 У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату, приурочений до спеціального саміту ООН з питань клімату, який відбудеться 23 вересня в Нью-Йорку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учасники акції пройшли центром Києва: від Михайлівської площі до Європейської площі, по вулиці Грушевського, Садовій, Інститутській і завершили захід мітингом на Банковій. Учасники маршу озвучили шість головних вимог, які були передані владі як відкриті звернення:

  1. 100% чистої енергетики! Заявити про національний курс переходу на 100% відновлювані джерела енергії (ВДЕ) і поступово досягати його до 2050 року.
  2. Ні викопному паливу! Відмовитися від будівництва нових електростанцій на викопному паливі і визначити шлях до повної декарбонізації економіки України.
  3. Енергоефективність - пріоритет № 1! Повною мірою використовувати потенціал енергозбереження в усіх секторах.
  4. Ні дотаціям у тваринництво! Припинити дотувати з державного бюджету промислове тваринництво, яке є одним з головних джерел викидів парникових газів.
  5. Зеленому місту - зелений транспорт! Розвивати громадський електротранспорт і велоінфраструктуру в містах.
  6. Ні одноразовому пластику! Заборонити використання, імпорт і виробництво одноразового посуду, пакетів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і перейти до екологічно чистих видів енергії, - Папа Римський

Учасники акції скандували гасла: "Працюй, кохай, клімат захищай", "Вугілля, нафта, газ - обійдемось без вас", "Бюджет-2020 без брудних дотацій", "Зеленому місту - зелений транспорт", "Ні одноразовому пластику" та інші .

Коли марш проходив під будівлею Кабміну, до мітингувальників вийшов міністр енергетики і довкілля Олексій Оржель.

У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 01
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 02
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 03
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 04
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 05
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 06
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 07
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 08
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 09
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 10
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 11
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 12
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 13
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 14
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 15
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 16
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 17
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 18
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 19
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 20
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 21
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 22
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 23
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 24
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 25
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 26
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 27
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 28
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 29
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 30
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 31
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 32
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 33
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 34
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 35
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 36
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 37
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 38
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 39
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 40
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 41
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 42
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 43
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 44
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 45

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149613
 
 
 Топ коментарі
 
2. Нет ископаемому топливу! Отказаться от строительства новых электростанций на ископаемом топливе и определить путь к полной декарбонизации экономики Украины.Источник: https://censor.net.ua/v3149613

А чем ископаемое топливо не кошерно? Ставить фильтры надо на электростанциях, это да. Но в принципе чем газовые станции плохи?
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Пятый пункт требований "Зелёному городу - зелёный транспорт !" Беня просил видоизменить на "Зелёному городу - зелёный мэр !"...)
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Вітряки нам теж не підходять, бо порушують права на спокій у хробаків!
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Нет дотациям в животноводство! Прекратить дотировать из государственного бюджета промышленное животноводство, которое является одним из главных источников выбросов парниковых газов.
Бджоли проти меду? Що ж вони їстимуть? В Киеве прошел международный марш защиты климата - Цензор.НЕТ 8424
Источник: https://censor.net.ua/v3149613
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одна пожежа на Путінщині в тайзі дала газів - як 100500 років вирощування ВРХ і свиней. про це небайдужі - У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату - Цензор.НЕТ 1253
"забули"

Ще би написали шоб солдіки не стріляли по бойовиках бо тіпа щось там забруднюють. Точно шолі Сорос спонсорує ці двіжі шолі?
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Ну такое..
1. 100% чистой энергетики! Заявить о национальном курсе перехода на 100% возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и постепенно достигать его до 2050 года.
Ага, а это ничего, что стоимость солнечной энергии где-то в 10 раз выше атомной?
Это что лоббирование интересов владельцев электростанций? Украина - северная страна, тут пол года зима, пусть с солнечной энергии Египет начинает.
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Вітряки нам теж не підходять, бо порушують права на спокій у хробаків!
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Не в курсе. Если витрякы производили бы энергию, по стоимости атомной - то я не против витрякив.
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Я просто перефразував відомий вислів Сцаря всія Морожовії.
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Путин чет такое высрал, пугая всех с целью и дальше продавать газ)
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Природа бывает преподносит разные сюрпризы.
"Год без ле́та - прозвище 1816 года, в котором в Западной Европе и Северной Америке была необычайно холодная погода. До сегодняшнего дня он остаётся самым холодным годом с начала документирования погодных наблюдений...
... в марте 1816 года температура продолжала оставаться зимней. В апреле и мае было неестественно много дождей и града. В июне и июле в Америке были заморозки. В Нью-Йорке и Новой Англии выпадал снег. Германию неоднократно терзали сильные бури, многие реки (в том числе и Рейн) вышли из берегов. В Швейцарии каждый месяц выпадал снег.
Необычный холод привёл к катастрофическому неурожаю. Весной 1817 года цены на зерно выросли в десять раз, а среди населения разразился голод. Британия закупила зерна больше, чем когда-либо в своей истории. Десятки тысяч европейцев, к тому же всё ещё страдавших от разрушений Наполеоновских войн, эмигрировали в Америку.
Высокий уровень пепла в атмосфере стал причиной необычайно впечатляющих закатов в течение этого периода, в особенности запечатленных на картинах Каспара Давида Фридриха и Уильяма Тёрнера, в которых преобладали жёлтые оттенки."
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4. Нет дотациям в животноводство! Прекратить дотировать из государственного бюджета промышленное животноводство, которое является одним из главных источников выбросов парниковых газовИсточник: https://censor.net.ua/v3149613

Шо за бред? Основным источником парниковых газов есть болота, вулканы. Одно извержение среднего вулкана за час столько дает, что все коровы и свиньи ( с бегемотами) не напердят за 1000 лет.
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2. Нет ископаемому топливу! Отказаться от строительства новых электростанций на ископаемом топливе и определить путь к полной декарбонизации экономики Украины.Источник: https://censor.net.ua/v3149613

А чем ископаемое топливо не кошерно? Ставить фильтры надо на электростанциях, это да. Но в принципе чем газовые станции плохи?
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Не знаю какие аргументы у экологов сейчас, но в какой то статье читал, что нефть и уголь могут стать бесценными ресурсами в будущем, когда наука сильно продвинет синтез всего, чего только можно. И тогда мы волком будем выть от того, что спалили такое колосальное количество невозобновляемого материала.
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Поймите, впервые про "невозобновляемость" и "нефти хватит на 20 лет" заговорили еще в 19 веке. Типа товара мало, скоро закончится, поэтому и продаем задорого - берите, пока есть. То, что нефть - это остатки от живых организмов, живших миллионы лет назад - не более чем теория. А есть теория, что нефть образуется внутри Земли, и что она по сути неисчерпаема.
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Пятый пункт требований "Зелёному городу - зелёный транспорт !" Беня просил видоизменить на "Зелёному городу - зелёный мэр !"...)
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Четама насчьот вырубки лесов Карпат и Амазонки?
🤔
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Зачем же, ведь это очень и очень, да, да, но нет!
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Показательно, что этих полезных идиотов кормят те, против кого они гонят
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Дигидрогена монооксид! Вот соединение с которым нужно бороться! Почему ни одного плаката против использования этого яда?

Химикат используется для следующих целей:В производстве как растворитель и охладитель В ядерных реакторах В производстве пенопласта В огнетушителях. В химических и биологических лабораториях В производстве пестицидов В искусственных пищевых добавках Химикат является основной составляющей кислотных дождей
Действует на эрозию почвы Ускоряет коррозию и вредит большинству электроприборов Длительный контакт с химикатом в его твёрдой форме приводит к серьёзным повреждениям кожи человека Контакт с газообразной формой химиката приводит к сильным ожогам Попадание даже небольшого количества химиката в лёгкие грозит смертельным исходом Химикат обнаружен в злокачественных опухолях, нарывах, язвах и прочих болезненных изменениях тела
Химикат развивает наркозависимость; жертвам при воздержании от потребления химиката грозит смерть в течение 168 часов
Ни один известный очиститель не способен полностью очистить воду от этого химиката.
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Ха-ха. Видел это, просто феерично. Хорошо показано кто вся эта тусовка митингующих "экологов".
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В Киеве прошел марш защиты климата...

В Киеве прошел марш пида голубых....

В Киеве прошел марш защиты животных....

В какой стране находится этот Киев? Ну не похоже что в Украине... В Украине вроде как война...
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Так может ради него и организовывался этот митинг? Так часто бывает - 90% нормальных требований и 10% проплаченных. И попробуй потом подкопайся под таких грантоедов..
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протів одноразового пластіка ідійоти скандують в разових пластікових плащах
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І захисту клімаксу. Дайте грошей комунякам!
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Хай наступнього разу проводять марші захисту клімату там де свалки підпалюють і дихати немає чим.
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