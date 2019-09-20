 У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учасники акції пройшли центром Києва: від Михайлівської площі до Європейської площі, по вулиці Грушевського, Садовій, Інститутській і завершили захід мітингом на Банковій. Учасники маршу озвучили шість головних вимог, які були передані владі як відкриті звернення:

100% чистої енергетики! Заявити про національний курс переходу на 100% відновлювані джерела енергії (ВДЕ) і поступово досягати його до 2050 року. Ні викопному паливу! Відмовитися від будівництва нових електростанцій на викопному паливі і визначити шлях до повної декарбонізації економіки України. Енергоефективність - пріоритет № 1! Повною мірою використовувати потенціал енергозбереження в усіх секторах. Ні дотаціям у тваринництво! Припинити дотувати з державного бюджету промислове тваринництво, яке є одним з головних джерел викидів парникових газів. Зеленому місту - зелений транспорт! Розвивати громадський електротранспорт і велоінфраструктуру в містах. Ні одноразовому пластику! Заборонити використання, імпорт і виробництво одноразового посуду, пакетів.

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Учасники акції скандували гасла: "Працюй, кохай, клімат захищай", "Вугілля, нафта, газ - обійдемось без вас", "Бюджет-2020 без брудних дотацій", "Зеленому місту - зелений транспорт", "Ні одноразовому пластику" та інші .

Коли марш проходив під будівлею Кабміну, до мітингувальників вийшов міністр енергетики і довкілля Олексій Оржель.































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ