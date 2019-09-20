 Воїни 30-ї ОМБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Новоград-Волинський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"Вісім місяців бригада боронила українську землю на Сході України. У цих місцях воїни бригади вже стикалися із ворогом в запеклих боях у перші роки війни, і втрачали своїх бійців та побратимів.

Захід розпочався з шикування особового складу біля меморіального пам’ятника загиблим військовослужбовцям в ООС (АТО), де відбувся молебень, вшанування пам’яті полеглих за свободу і незалежність України Хвилиною Мовчання під залп пам’ятного салюту та покладання квітів до меморіального пам’ятника загиблим. Разом з військовими поклали квіти й вшанували пам’ять полеглих, гості та представники влади", - йдеться в повідомленні.

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"Надалі святкові урочистості продовжились на стройовому плацу військової частини. Урочисте шикування особового складу та винос Бойового та Мотиваційного прапору частини. Військових привітали: командування бригади та оперативного командування "Північ", а також керівники та представники міської та районної влади, духовенства, волонтери, голова фонду корони Князів Острозьких, голова спілки солдатських матерів, командир 12-го окремого полку оперативного забезпечення, голова Синодального управління військового духовенства митрополит Іоан. Також на урочистостях були присутні ті, хто найбільше чекав повернення своїх захисників – родини військовослужбовців", - відзначили в бригаді.

У вітальному слові командир бригади привітав воїнів з поверненням на рідну землю, а також подякував за доблесне виконання військових обов'язків із захисту нашої України.

"Ви - наша гордість, сила і міць держави", - зазначив комбриг.

Він також висловив щирі слова вдячності усім волонтерам, організаціям та спонсорам, які надавали допомогу бригаді.

Заступник командувача військ оперативного командування "Північ" подякував бійцям за сумлінну службу!

У цей день військовим вручали відзнаки, нагороди, медалі, нагрудні знаки й грамоти від командування частини, оперативного командування "Північ", Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, командування Сухопутних військ ЗС України та Блаженного митрополита Київського і всієї України. Грамоти з грошовими винагородами вручили Новоград-Волинська міська рада, Новоград-Волинська районна державна адміністрація та Новоград-Волинська районна рада. Окрім того, від командування військової частини отримали відзнаки представники волонтерського руху та духовенства.

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Голова Синодального управління військового духовенства митрополит Іоан та військові капелани бригади отець Олександр та отець Андрій поблагословили та окропили особовий склад святою водичкою.

На завершення під супровід оркестру підрозділи військової частини пройшли урочистим маршем.



























































