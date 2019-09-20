EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  969  10
Матеріали за темою:
Все про:мінування (483) міст (300) Олексій Белько (15)

 Поліція проситиме суд про двомісячний арешт Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, - Шевченко. ВIДЕО

Поліція має намір просити у суду запобіжного заходу для колишнього військового Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

"Поліція Києва проситиме у суду запобіжного заходу у вигляді утримання підозрюваного під вартою строком на 2 місяці безальтернативно", - написав він.

Водночас Шевченко зазначив, що в результаті стрілянини підозрюваного Белька, який три роки з 2014 по 2017 прослужив в АТО снайпером у 8 полку спеціального призначення ССО, по двох поліцейських наглядових дронах з турецької гладкоствольної рушниці Hatsan Escort, один з безпілотників (вартість кілька десятків тисяч гривень) впав у Дніпро відразу після пострілу, що зафіксувала стаціонарна камера спостереження на виїзді з моста на лівому березі.

Читайте також: Запобіжний захід Бельку, який погрожував підірвати міст у Києві, почнуть обирати о 14:00, - речниця поліції Блищик

"Як написав хтось із росіян у коментах під головною новиною "якщо в укропів в ССО начальник радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку під наркотою так стріляє, то уявляємо, що там за бійці служать"", - додав він.

Також читайте: Вимагатимемо для "мінера" ​​моста Метро Белька примусового лікування, - нардеп Зінкевич

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відео затримання мінера моста Метро бійцями КОРД. ВIДЕО

Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.

Поліція проситиме суд про двомісячний арешт Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, - Шевченко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149586
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
какая фигня, он же ничего не взорвал, суды отпускают подозреваемых в убийстве, просто отпускают, а тут "говорил, что хочет взорвать", да его просто не так поняли..., уроды
 показати весь коментар
 
Ему поможет только лечение.
Поствоенный синдром + наркотики + семейные неурядицы + проблемы с работой = взрывоопасная смесь.
 показати весь коментар
 
Чому це? У нас от убивць менеджера Капаролу під домашній арешт випустили, а цей чоловік насправді нічого такого не зробив...
 показати весь коментар
 
 
За телефонний жарт про замінування любого об'єкту турма
За жарт з зупинкою поїзда турма
За жарт смикнути стоп-кран у поїзді турма
Цьому пацану за блокування мосту турма надовго років. Але його відпустять. Можливо не зразу, але довго він не просидить
 показати весь коментар
 
 
Поліція "проситиме" арешт. А міністр МВС готовий взяти на поруки. Щось не сходиться...
 показати весь коментар
 
А ефремова выпускают, хотя все зелибобы утверждают, что ничего общего у них с рыгами и сепарами нет.
 показати весь коментар
 
В некоторых странах таких убивают при захвате. Даже если они не сопротивляются. Терроризм это не пьяная шутка.
 показати весь коментар
 
Розіграний спектакль! Причому дуже примітивний.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору