 "Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - нардеп СН Тищенко - журналістці, яка поставила запитання про склад Кабміну. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, спочатку Тищенко просто ігнорував запитання, а потім запропонував журналістці "попити водички".
Журналістка пояснила, що нардепів від СН підозрюють у тому, що вони не читають законопроєкти, за які голосують, і вона вирішила перевірити це.
"Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - сказав у відповідь Тищенко.
- а чего он как это...
отож)))
- а где посадки воров?
это так зелебень предлагает руку и сердце? или предлагает его усыновать? кстати, по-фрейду, это приблизительно одно и то же.