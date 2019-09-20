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 Політика України, Суспільство
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Все про:журналістика (856) парламент (332) Слуга народу (306)

 "Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - нардеп СН Тищенко - журналістці, яка поставила запитання про склад Кабміну. ВIДЕО

Народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко в кулуарах Верховної Ради відмовився відповідати на запитання про склад уряду і поставив під сумнів право журналістки розпитувати його про це.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, спочатку Тищенко просто ігнорував запитання, а потім запропонував журналістці "попити водички".

Журналістка пояснила, що нардепів від СН підозрюють у тому, що вони не читають законопроєкти, за які голосують, і вона вирішила перевірити це.

"Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - сказав у відповідь Тищенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149578
 
   
 Топ коментарі
 
Так что, получается что слуги народа на самом деле не слуги ? Или слуги народа, но не нашего ?
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Этот чувачОк явно зеленки перепил.....возбужден сильно....
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"Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец? Моя жена?" - нардеп СН Тищенко - журналистке, задавшей вопрос о составе Кабмина. ВИДЕО
она вообще то журналист)
ну а это тело - быдло(((
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Можливо журналісткою і невдало поставлене запитання, але коли лунає фраза : " Хто ви така?", відразу ж виникає думка,що її будуть кидати будь-кому з нас, хто вирішить задавати питання можновладцям, депутатам, меценатам і т.п. Хто ми такі в своїй державі? Мабуть для тих, хто нами керує, ми - взагалі ніхто, плебеї, які не на тих училися, нічого в житті не досягли, окрім як працювати простими вчителями, лікарями, водіями, землеробами. Невже ми в своїй країні так і будемо ніким? Ні, неправда, раз на п'ять років ми стаємо тим, що поважно називають "електорат", і тоді починають перейматись нашим життям, нашими проблемами і болями, але ненадовго, поки вибори пройдуть.
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Дівчина не знайшлась на питання "хто ти така?" відповісти "я - хозяйка, а ви - мій слуга". Тоді взагалі був би шедевр, а не інтерв"ю "Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - нардеп СН Тищенко - журналістці, яка поставила запитання про склад Кабміну - Цензор.НЕТ 1757
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Найкраще на таке запитання завжди відповідати: "Я - громадянин України." А то виходить, що громадянину не можна відповідати щодо складу уряду, а жінці своїй під ковдрою - можна.
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- а за что вы убили своего отца?
- а чего он как это...

отож)))
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Всё правильно сказал. Пусть очкатая баллотируется в депутаты и проверяет сама себя.
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Нє, нє, нє. Тут пану Тіщенко в штані ніхто не "робив". Нардеп має бути готовим до таких провокацій
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"Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец? Моя жена?"

это так зелебень предлагает руку и сердце? или предлагает его усыновать? кстати, по-фрейду, это приблизительно одно и то же.
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Уж чересчур хамовитые "новые лица" слуг-уродов.
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Наблюдаю забавный тренд. Как только слуги где либо в очередной раз обсираются, хамство, наезды на журналистов, кнопкодавство, к примеру, таких себе честных молодых и незапятнанных лиц ,так обычно чрезвычайно активных зекомментаторов, как корова языком слизывает с ветки с такой новостью. Тешу себя надеждой что им стыдно за своих "слуг" и бараний рот не разевается проблеять что-то в их защиту, а-ля "...это петя-мародер виноват!" Или в методичке написано игнорить такие новости, дабы не набирали просмотров? Что притихли, котятки??Совестно? Или команды мяукать не было?
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Чому? У другому турі голосував за Вовіка і досі не жалкую. Хоч є деякі тривожні нотки. Журналістка Свободи вискочила з за рогу і побудила "слугу народу" всратись? Так моя курка стара теж лякає мого цуцика так, що він тікає і сікає. Але хіба це не природньо? Хіба мій цуцик не виросте і не стане справжнім сторожевим собакою?
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Аналогия конечно забавная, улыбнула "Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - нардеп СН Тищенко - журналістці, яка поставила запитання про склад Кабміну - Цензор.НЕТ 4331 Тільки якщо в Вашого собаки завдання впіймати злодія(навіть якщо він журналіст) на своєму подвір'ї та спробувати його дупу на м'якість та смак і це цілком природньо. То цьому навіть гавкати заборонено, а за спробу вкусити треба брати кувалду та вибивати геть усі зуби)
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Какой президент недоучка Зедебил, такие и его избиратели 73% жрите и не обляпайтесь дебилоиды избравшие тупого президент..а и тупую команду. Какой президент такая и свита его.
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Одним быдломаном в ВР стало больше.
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тоже мне ,нашла о чем спрашивать ! спросила бы его как борщ варить или яйца жарить ,вот там бы он смог что то внятное проблеять !
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Та будь-яке інтерв'ю Тищенка гляньте- він абсолютно не володіє ситуацією, і будь-яке питання вводить його у ступор.
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Журналисты только и шляются по Раде с целью кого то спровоцировать,по сути уже не журналисты,а провокаторы,работать мешают,достоверной информации от них ноль
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а что может быть достовернее видео ряда со звуком?
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Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко з часом зміне Барну який не пройшов до ВР.....
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