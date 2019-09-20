 "Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - нардеп СН Тищенко - журналістці, яка поставила запитання про склад Кабміну. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, спочатку Тищенко просто ігнорував запитання, а потім запропонував журналістці "попити водички".

Журналістка пояснила, що нардепів від СН підозрюють у тому, що вони не читають законопроєкти, за які голосують, і вона вирішила перевірити це.

"Хто ви така, щоб перевіряти? Мій батько? Моя дружина?" - сказав у відповідь Тищенко.

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