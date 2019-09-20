 Миколаївські десантники відпрацювали безпарашутну висадку на дах будинку, палубу ворожого корабля і в тил противника. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти ICTV, миколаївські десантники відпрацювали безпарашутне десантування. Такі навички дадуть змогу армійцям десантуватися з неба на обмежену ділянку: на дах будинку, палубу ворожого корабля, в тил противника.
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Вертолітники висадили десантників "у тилу противника" на навчаннях у Хмельницькій області, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Морські піхотинці відпрацювали десантування з корабля "Юрій Олефіренко", - Міноборони. ВIДЕО
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+3
это так необычно, десантники и десантировались? надо же
+1
Ну до тилу ворога вони навряд чи долетять. Зіб"ють на раз-два.
+1
А в чем заключается новость?
Це зараз вони десантуються з літаків та гелекоптерів, з парашутами та без, не землю та воду.