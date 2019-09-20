 Миколаївські десантники відпрацювали безпарашутну висадку на дах будинку, палубу ворожого корабля і в тил противника. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти ICTV, миколаївські десантники відпрацювали безпарашутне десантування. Такі навички дадуть змогу армійцям десантуватися з неба на обмежену ділянку: на дах будинку, палубу ворожого корабля, в тил противника.

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