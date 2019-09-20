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 Політика України, Суспільство
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Все про:вишкіл (1273) ЗСУ (339) Десантно-штурмові війська (49)

 Миколаївські десантники відпрацювали безпарашутну висадку на дах будинку, палубу ворожого корабля і в тил противника. ВIДЕО

Військовослужбовці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади спускалися на землю з вертольота МІ-8 з 20-метрової висоти в повному бойовому спорядженні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти ICTV, миколаївські десантники відпрацювали безпарашутне десантування. Такі навички дадуть змогу армійцям десантуватися з неба на обмежену ділянку: на дах будинку, палубу ворожого корабля, в тил противника.

Дивіться також: На навчаннях "Saber Junction" українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149563
 
   
 Топ коментарі
 
это так необычно, десантники и десантировались? надо же
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Ну до тилу ворога вони навряд чи долетять. Зіб"ють на раз-два.
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когда научатся, выдадут парашюты (шутка)
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Ну до тилу ворога вони навряд чи долетять. Зіб"ють на раз-два.
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В том, что работники "Цензора" провели операцию по размещению статьи о десантниках.
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Новость в том, что проводятся учения. Воины совершенствуют навыки.
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скоро будуть проводить навчання/вдосконалення в частині "отступать"...(((
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Почему не бывает аналогичных новостных заметок об учителях, врачах, токарях и т.д. и т.п.?
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Тому, що до 2014 року були такі десантники, які в небо жодного разу не підіймались.
Це зараз вони десантуються з літаків та гелекоптерів, з парашутами та без, не землю та воду.
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это так необычно, десантники и десантировались? надо же
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Беспарашютную на русском языке пишется через С.
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Помню в школе учили лазать и спускаться по канату.
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скоро будуть проводить начвання/вдосконалення в частині "отступать"...(((
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