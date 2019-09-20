EN|RU|UK
Теми дня: Замінування моста Метро в Києві Нова Рада Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  644  16
Матеріали за темою:
Все про:Байден (125) Злочевський (37) Клінтон Гілларі (78) Шокін (209) Трамп (1976) Джуліані (28)

 Я попросив Україну розслідувати звинувачення у втручанні в вибори 2016 року в США, - Джуліані. ВIДЕО

Персональний адвокат президента США Руді Джуліані під час інтерв'ю телеканалу CNN розповів, що говорив з представниками української влади, щоб ті почали розслідування щодо сім'ї екс-віце-президента США, а нині одного з кандидатів у президенти США Джо Байдена.

Адвокат президента Трампа каже, що він спілкувався з українським чиновником про можливу роль Джо Байдена в звільненні Генпрокурора, який вів розслідування щодо сина Байдена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Ведучий Куомо просив Джуліані прокоментувати історію зі скаргою співробітника американської розвідки до Комітету Конгресу США з питань нагляду, але Джуліані перейшов на іншу тему.

"Я радий, що я тут сьогодні ввечері, тому що те, що ви сказали, є абсолютно помилковим", - сказав адвокат Трампа, потім швидко згадав 2016 рік і однозначно заявив, що Джо Байден "підкупив президента України, щоб звільнити прокурора, який розслідував справу щодо його сина".

Після кількахвилинної перепалки Куомо спитав Джуліані, чи просив той Україну провести розслідування відносно Джо Байдена.

"Ні, насправді я цього не робив. Я попросив Україну розслідувати звинувачення у втручанні українців у вибори 2016 року на користь Хілларі Клінтон", - сказав Джуліані.

Читайте також: "Просто розслідуйте ці чортові речі!" - Джуліані обговорював з помічником Зеленського справу Байдена, - NYT

Куомо знову спитав: "Ви ніколи нічого не питали про Хантера Байдена? Ви ніколи нічого не просили щодо Джо Байдена у прокурора?".

"Єдине, що я попросив – це зрозуміти, як той, хто був призначений, закрив справу проти Antac", - відповів Джуліані.

"Отже, ви попросили Україну розглянути справу Джо Байдена", - зазначив Куомо.

"Звичайно, так", - сказав Джуліані.

Також читайте: Обговорювали політичну ситуацію, реформи і ситуацію із самоврядуванням, - Кличко про зустріч з ексмером Нью-Йорка Джуліані

Нагадаємо, Хантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.

У 2014 році Генеральна прокуратура України висунула Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ та САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування щодо компанії Burisma, у якій раніше працював Хантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Хантер не порушував жодних українських законів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149540
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, что ему там кличко наплел? Я попросил Украину расследовать обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года в США, - Джулиани - Цензор.НЕТ 3220
 показати весь коментар
 
Может и так. Главное не путать тёплое с мягким.
 показати весь коментар
 
Ключове слово тут "был". А зараз він є радником Трампа і просто-напросто виконує свої обов'язки, цілком відмінні від обов'язків мера Нью-Йорка.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хитрая бестия. Как кацап, ты его выпхни из двери, а он лезет в окно.
 показати весь коментар
 
 
Джулиани был одним из самых лучших мэров Нью-Йорка.
 показати весь коментар
 
Ключове слово тут "был". А зараз він є радником Трампа і просто-напросто виконує свої обов'язки, цілком відмінні від обов'язків мера Нью-Йорка.
 показати весь коментар
 
 
Головне щоб узеленські не вийшли на своїх партньоров.
 показати весь коментар
 
То есть расследовать преступлкния сына Байдена нельзя. Можно только Манафорта. Для своих - делай что хочешь, отмажем, другим - закон.
 показати весь коментар
 
Прошу дуже, хай розслідують, але не втягують у це Україну. Крім того, хто такий Джуліані, щоб щось розслідувати? Сьогодні він - радник Трампа, і жодні розслідування не входять в коло його обов'язків. Для цього у США є інші інституції, чи не так?
 показати весь коментар
 
А когда послица США получила от прокуратуры амбарную книгу ПР, чтобы обвинить Трампа во время выборов - это было не втягивание Украины?
 показати весь коментар
 
А хіба в амбарній книзі було прізвище Трампа? Там було прізвище Манафорта, і розслідувад дії Манафорта (і мали на це право!), а до Трампа, власне, нікому не було ніякого діла! Хто винен Трампу, що він злигався з таким персонажем, га? Інша річ, що зараз Трампу потрібен компромат на демократів і, зокрема, Байдена. Ну то хай розбираються, хіба хтось може це заборонити? Але займатися цим повинні компетентні органи (якщо вважатмуть за потрібне), а не Трамп чи Джуліані.
 показати весь коментар
 
Ну досить вже дурню молоти. Не було жодного втручання України у вибори в США. Відкрито підтримували Клінтон? Ну то й що? Це аж ніяк не означає, що було якесь втручання. Тим більше що Клінтон відкрито підтримував ледь не увесь світ, бо притомні люди дуже добре розуміють, що неодноразово збанкрутілий, непритомний та ще й залежний від ***** олігарх у Білому домі - річ небезпечна. До того ж Україна мала повне право розслідувати дії Манафорта, які Україні дуже нашкодили, а якщо це якось зачепило самого Трампа, то це його проблеми.
 показати весь коментар
 
это макаронник с ума сошел.... где Украина и где выборы в США!...
 показати весь коментар
 
заявил, что Джо Байден "подкупил президента Украины, чтобы уволить прокурора, расследовавшего дело в отношении его сына"

Ну очень интересно...) Продолжение этой темы будет?
 показати весь коментар
 
А хто такий Джуліані? Для вирішення подібних питань існують дипломатичні процедури. Якщо Українські слідчі будуть працювати за вказівкою кожного американського адвоката нічого доброго не вийде.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору