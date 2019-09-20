 Стефанчук про голосування за внесений у Раду проєкт Держбюджету: Подивимося. Це тільки перший варіант, сформований за 15 діб. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста, чи планується в п'ятницю голосування Ради за проєкт держбюджету в першому читанні.
Відео 112
"Подивимося. Це питання стоїть як презентація бюджету. За результатами того, як він буде представлений, буде прийнято рішення", - сказав Стефанчук.
Він зазначив, що внесений в Раду проєкт - "це тільки перший варіант", який Кабінет міністрів зміг сформувати за 15 діб, і заявив, що до нього вже є запитання. Зокрема, ініціативу підвищити розмір мінімальної заробітної плати на 550 грн Стефанчук прокоментував так: "Це те, що абсолютно не влаштовує, наприклад, нас і це те, що не відповідає зробленим обіцянкам".
Перший віцеспікер розповів, що розгляд проєкту держбюджету на 2020 рік - не єдине питання, яке стоїть на порядку поточного дня парламенту.
"Кабінет міністрів формує бюджет на наявній сьогодні законодавчій базі. Тому сьогодні наше завдання максимально запропонувати і дати можливість їм використовувати нові економічні механізми, які дали б можливість, серед іншого, відкоригувати бюджетну базу. Ми поки діємо в рамках наявного законодавства, по-іншому воно бути не може. Саме тому ми налаштовані сьогодні ухвалити низку важливих економічних законів, які в тому числі дадуть можливість уряду певним чином трансформувати бюджетну основу", - розповів Стефанчук.
И сколько забошлял этот ейти за дипломы?
отшибленным идиотамне совсем далеким людям, типа вас, никакие дипломы не помогут и никакие деньги.
Более скажу - с таким рылом ему никогда диплом бы не выдали. Оно тупое. Янык тоже дипмы имел.
Вот такие вот Зебилы!!!
Украине нужен бюджет, а не вечное клоунское шоу
Давайте теперь откроем бюджет и посмотрим, как именно простой учитель теперь, когда уже наагитировал в школе, проголосовал, получит ****** на воротник, а не 4000 долларов в месяц.
• Повышение прожиточного минимума в первом полугодии 2020 года не запланировано. Если вы считаете, что хлеб и картошка стали слишком дорогими, попробуйте есть пирожные.
• Повышение пенсий в первом полугодии 2020 года не запланировано.
• Деньги на повышение зарплат учителям в связи с введением новой тарифной сетки не выделены.
• Общий объём субсидий уменьшен на 7 миллиардов гривен.
• Финансирование программы Фонда Президента по поддержке образовательных, научных и спортивных программ для молодёжи сокращено в два раза.
• Армия - без повышения, впервые за 5 лет. И без учёта инфляции.
А кому же на Руси будет жить хорошо?
• Средства на заработную плату налоговикам и таможенникам увеличены на 2 миллиарда гривен.
• Фискальная служба в целом, разделённая на налоговую и таможенную, почему-то стала требовать денег больше, а не меньше, и получит в общей сложности на 4 миллиарда гривен больше.
• Финансирование ДУС (Державне управління справами) с его закрытыми профилакториями, государственными дачами и заводом по производству бухла (ЧТОБЛ*ДЬ?!) увеличено.
• Министерство внутренних дел получит средств на 100 миллионов больше, чем в 2019 году.
• Офис президента (бывшая администрация президента) потратит на 38.8 миллионов гривен больше, чем в 2019 году.
• Обычные суды получат на 510 миллионов больше, Верховный суд - на 100 миллионов больше, Высший антикоррупционный суд - на 55 миллионов больше.
• Генеральная прокуратура - на 398 миллионов больше.
• ДБР получит на 791 миллион гривень больше. Это ДВА МИЛЛИАРДА ГРИВЕНЬ в год. Два миллиарда за то, чтобы соколы ДБР выполняли команды вернувшегося в страну Портнова.
Ну как, нормально наш «президент из народа» зажигает, да?
Олигархов, я смотрю, там всех уже раскуркулили, да, учителя живут как президенты, коррупцию побороли, эпоха бедности закончилась, да?
Учитель истории:
В Древнем Риме, в легионах, когда были долгие походы, поощрялось мужеложство. Солдаты спали друг с другом. И если один погибал, то его сексуальный напарник стремился отомстить врагу.
Ученик:
Значит легионеры были геями??????
Учитель истории:
Нет, Нет, Нет!!!!!!!!! Они были настоящими, боевыми ********ми!!!!!!!!!
За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
ни печень ни почки ни поджелудочная ни щитовидка ни сердце ни ножки такой вес долго держать-контролировать не смогут...(опять же диабет стучится в двери (если уже не там) при такой стадии ожирения)
это я к тому, что подличиться бы надо, похудеть слегка...здоровье то одно (второго не купить)
Надюха вон и голодать пробовала.. а нифига..расперло еще больше чем до...того))))