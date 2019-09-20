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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:ВР (5751) держбюджет (220) Кабмін (3131) Стефанчук Руслан (80)

 Стефанчук про голосування за внесений у Раду проєкт Держбюджету: Подивимося. Це тільки перший варіант, сформований за 15 діб. ВIДЕО

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє, що рішення про голосування за проєкт державного бюджету на 2020 рік буде прийнято за результатами його подання в сесійній залі парламенту в п'ятницю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста, чи планується в п'ятницю голосування Ради за проєкт держбюджету в першому читанні.

Відео 112

"Подивимося. Це питання стоїть як презентація бюджету. За результатами того, як він буде представлений, буде прийнято рішення", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що внесений в Раду проєкт - "це тільки перший варіант", який Кабінет міністрів зміг сформувати за 15 діб, і заявив, що до нього вже є запитання. Зокрема, ініціативу підвищити розмір мінімальної заробітної плати на 550 грн Стефанчук прокоментував так: "Це те, що абсолютно не влаштовує, наприклад, нас і це те, що не відповідає зробленим обіцянкам".

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Перший віцеспікер розповів, що розгляд проєкту держбюджету на 2020 рік - не єдине питання, яке стоїть на порядку поточного дня парламенту.

"Кабінет міністрів формує бюджет на наявній сьогодні законодавчій базі. Тому сьогодні наше завдання максимально запропонувати і дати можливість їм використовувати нові економічні механізми, які дали б можливість, серед іншого, відкоригувати бюджетну базу. Ми поки діємо в рамках наявного законодавства, по-іншому воно бути не може. Саме тому ми налаштовані сьогодні ухвалити низку важливих економічних законів, які в тому числі дадуть можливість уряду певним чином трансформувати бюджетну основу", - розповів Стефанчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149526
 
 
 Топ коментарі
 
Британские ученые выяснили, что если в апреле проголосовать за Зе, то еще до октября - ты в полной жопе!
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Как там говорил персонаж сериала Голобородько? «Чтобы президент жил, как простой учитель, а учитель как президент», да?
Давайте теперь откроем бюджет и посмотрим, как именно простой учитель теперь, когда уже наагитировал в школе, проголосовал, получит залупу на воротник, а не 4000 долларов в месяц.
• Повышение прожиточного минимума в первом полугодии 2020 года не запланировано. Если вы считаете, что хлеб и картошка стали слишком дорогими, попробуйте есть пирожные.
• Повышение пенсий в первом полугодии 2020 года не запланировано.
• Деньги на повышение зарплат учителям в связи с введением новой тарифной сетки не выделены.
• Общий объём субсидий уменьшен на 7 миллиардов гривен.
• Финансирование программы Фонда Президента по поддержке образовательных, научных и спортивных программ для молодёжи сокращено в два раза.
• Армия - без повышения, впервые за 5 лет. И без учёта инфляции.
А кому же на Руси будет жить хорошо?
• Средства на заработную плату налоговикам и таможенникам увеличены на 2 миллиарда гривен.
• Фискальная служба в целом, разделённая на налоговую и таможенную, почему-то стала требовать денег больше, а не меньше, и получит в общей сложности на 4 миллиарда гривен больше.
• Финансирование ДУС (Державне управління справами) с его закрытыми профилакториями, государственными дачами и заводом по производству бухла (ЧТОБЛ*ДЬ?!) увеличено.
• Министерство внутренних дел получит средств на 100 миллионов больше, чем в 2019 году.
• Офис президента (бывшая администрация президента) потратит на 38.8 миллионов гривен больше, чем в 2019 году.
• Обычные суды получат на 510 миллионов больше, Верховный суд - на 100 миллионов больше, Высший антикоррупционный суд - на 55 миллионов больше.
• Генеральная прокуратура - на 398 миллионов больше.
• ДБР получит на 791 миллион гривень больше. Это ДВА МИЛЛИАРДА ГРИВЕНЬ в год. Два миллиарда за то, чтобы соколы ДБР выполняли команды вернувшегося в страну Портнова.
Ну как, нормально наш «президент из народа» зажигает, да?
Олигархов, я смотрю, там всех уже раскуркулили, да, учителя живут как президенты, коррупцию побороли, эпоха бедности закончилась, да?
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Зебилы стопудово забыли средства на закупку пожарных машин в бюджет заложить!!! Стефанчук о голосовании за внесенный в Раду проект Госбюджета: Посмотрим. Это только первый вариант, сформированный за 15 суток - Цензор.НЕТ 6989
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Та це свиняче рило разом юзіком прогодувати жодного бюджету не вистачить
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"Свиняче рило"? Учитывая, что Стефанчук - доктор юридических наук, профессор, сейчас самое время указать вам свою ученую степень, дать ссылки на свои публикации, научные работы.))
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Свыняче рыло стало доктором юридических наук, профессором?

И сколько забошлял этот ейти за дипломы?
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Не заморачивайтесь, отшибленным идиотам не совсем далеким людям, типа вас, никакие дипломы не помогут и никакие деньги.
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ой, ой, ой! Зацепило, зебилочка???

Более скажу - с таким рылом ему никогда диплом бы не выдали. Оно тупое. Янык тоже дипмы имел.

Вот такие вот Зебилы!!!
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Марьяна, напомню тебе, Яных тоже был и дохтор, и проффесор! Ты извини, в роже этого хряка арофессорского ничего нет, как на меня.
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т.е. две недели эти "специалисты" тупо переписывали весенние наброски и предварительное планированию бюджета старым правительством?
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Зачем вообще нужна презентация Госбюджета в воюющей стране?
Украине нужен бюджет, а не вечное клоунское шоу
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Британские ученые выяснили, что если в апреле проголосовать за Зе, то еще до октября - ты в полной жопе!
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осенью зелень желтеет, вянет и опадает.
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44 народных депутата от "Слуги народа" заблокировали отмену депутатской неприкосновенности, а также прослушку для НАБУ и уничтожение "поправок Лозового
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Как там говорил персонаж сериала Голобородько? «Чтобы президент жил, как простой учитель, а учитель как президент», да?
Давайте теперь откроем бюджет и посмотрим, как именно простой учитель теперь, когда уже наагитировал в школе, проголосовал, получит ****** на воротник, а не 4000 долларов в месяц.
• Повышение прожиточного минимума в первом полугодии 2020 года не запланировано. Если вы считаете, что хлеб и картошка стали слишком дорогими, попробуйте есть пирожные.
• Повышение пенсий в первом полугодии 2020 года не запланировано.
• Деньги на повышение зарплат учителям в связи с введением новой тарифной сетки не выделены.
• Общий объём субсидий уменьшен на 7 миллиардов гривен.
• Финансирование программы Фонда Президента по поддержке образовательных, научных и спортивных программ для молодёжи сокращено в два раза.
• Армия - без повышения, впервые за 5 лет. И без учёта инфляции.
А кому же на Руси будет жить хорошо?
• Средства на заработную плату налоговикам и таможенникам увеличены на 2 миллиарда гривен.
• Фискальная служба в целом, разделённая на налоговую и таможенную, почему-то стала требовать денег больше, а не меньше, и получит в общей сложности на 4 миллиарда гривен больше.
• Финансирование ДУС (Державне управління справами) с его закрытыми профилакториями, государственными дачами и заводом по производству бухла (ЧТОБЛ*ДЬ?!) увеличено.
• Министерство внутренних дел получит средств на 100 миллионов больше, чем в 2019 году.
• Офис президента (бывшая администрация президента) потратит на 38.8 миллионов гривен больше, чем в 2019 году.
• Обычные суды получат на 510 миллионов больше, Верховный суд - на 100 миллионов больше, Высший антикоррупционный суд - на 55 миллионов больше.
• Генеральная прокуратура - на 398 миллионов больше.
• ДБР получит на 791 миллион гривень больше. Это ДВА МИЛЛИАРДА ГРИВЕНЬ в год. Два миллиарда за то, чтобы соколы ДБР выполняли команды вернувшегося в страну Портнова.
Ну как, нормально наш «президент из народа» зажигает, да?
Олигархов, я смотрю, там всех уже раскуркулили, да, учителя живут как президенты, коррупцию побороли, эпоха бедности закончилась, да?
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Раньше 15 суток улицы подметали,а теперь бюджеты пишут.
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15 суток на створення бюджету Стефанчук про голосування за внесений у Раду проєкт Держбюджету: Подивимося. Це тільки перший варіант, сформований за 15 діб - Цензор.НЕТ 1794 з нашою "діджиталізацією" країни це просто нереально Стефанчук про голосування за внесений у Раду проєкт Держбюджету: Подивимося. Це тільки перший варіант, сформований за 15 діб - Цензор.НЕТ 1794 ото буде бюжет, 500 грн до мінімалки нехай вам ушльопкам лишиться бо ви ж не нажретесь, краще поляка чи чеха просить збільшення зп ніж у вас....ви прокляті, змиріться з цим і живіть автоматично прокляті коли заходите в парламент і на банкову, і ви не боги і маєте червону кров і купку кісток.
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Узеленські їдуть по накатаній колії. Обнародували і дивляться на реакцію людей. Єслішо, то це тільки попередній проект. Хитруни.
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Как обычно у баранов - увеличение рабочих мест не предусмотрено,рост промпроизводства не планируется,привлечение инвестиций вообще для верхрадовского стада тёмный лес,ликвидация бюджетного воровства в планах не имеется,а раздувание бюджета для воровских рыл только за счет залезания в карманы малому бизнесу.
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Зелёные - они такие гламурные , они даже презентацию проекта бюджета устраивают)
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Гламурные, мягко сказано. Не хочу бан получить, расскажу просто анекдот из студенчества:

Учитель истории:
В Древнем Риме, в легионах, когда были долгие походы, поощрялось мужеложство. Солдаты спали друг с другом. И если один погибал, то его сексуальный напарник стремился отомстить врагу.
Ученик:
Значит легионеры были геями??????
Учитель истории:
Нет, Нет, Нет!!!!!!!!! Они были настоящими, боевыми ********ми!!!!!!!!!
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как-то раз видел Стефанчука в "МакДональде".. он там жрал Дабл БигМак с двойной картошкой.. Как мне теперь это развидеть?!
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Зеленухі скасуйте мораторій на зарплату судового експерта
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Кстати! Наш новый премьер Алексей Валерьевич Гончарук

За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.

У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
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Боюсь прокормить Юзика и Стефанчука нам никаких бюджетов не хватит......
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вид болезненный...темные круги под глазами да и глазики мутные...
ни печень ни почки ни поджелудочная ни щитовидка ни сердце ни ножки такой вес долго держать-контролировать не смогут...(опять же диабет стучится в двери (если уже не там) при такой стадии ожирения)
это я к тому, что подличиться бы надо, похудеть слегка...здоровье то одно (второго не купить)
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ага, в СИЗО быстро его приведут в норму. Немного подождем.
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та не скажите))))
Надюха вон и голодать пробовала.. а нифига..расперло еще больше чем до...того))))
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Нет уже сил смотреть на это "лицо". Я не осуждаю, может человек действительно хороший. Но блин, неужели нельзя было кого-то пофотогеничнее найти, или на худой конец дать ему пресс-секретаря.
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