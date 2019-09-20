 Стефанчук про голосування за внесений у Раду проєкт Держбюджету: Подивимося. Це тільки перший варіант, сформований за 15 діб. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста, чи планується в п'ятницю голосування Ради за проєкт держбюджету в першому читанні.

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"Подивимося. Це питання стоїть як презентація бюджету. За результатами того, як він буде представлений, буде прийнято рішення", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що внесений в Раду проєкт - "це тільки перший варіант", який Кабінет міністрів зміг сформувати за 15 діб, і заявив, що до нього вже є запитання. Зокрема, ініціативу підвищити розмір мінімальної заробітної плати на 550 грн Стефанчук прокоментував так: "Це те, що абсолютно не влаштовує, наприклад, нас і це те, що не відповідає зробленим обіцянкам".

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Перший віцеспікер розповів, що розгляд проєкту держбюджету на 2020 рік - не єдине питання, яке стоїть на порядку поточного дня парламенту.

"Кабінет міністрів формує бюджет на наявній сьогодні законодавчій базі. Тому сьогодні наше завдання максимально запропонувати і дати можливість їм використовувати нові економічні механізми, які дали б можливість, серед іншого, відкоригувати бюджетну базу. Ми поки діємо в рамках наявного законодавства, по-іншому воно бути не може. Саме тому ми налаштовані сьогодні ухвалити низку важливих економічних законів, які в тому числі дадуть можливість уряду певним чином трансформувати бюджетну основу", - розповів Стефанчук.