 В інтересах Вакарчука і Гриценка під час парламентських виборів працювала "ботоферма", - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні "Я - робот" - спільному проєкті Слідства.Інфо і Громадського, передає Цензор.НЕТ.
Журналіст Василь Бідун півтора місяці працював під прикриттям на київській ботофермі, яка пов'язана з піар-агентством Pragmatico. Йому давали завдання писати коментарі на підтримку українських політиків, які балотувалися до Верховної Ради. Завдання співробітники ботоферми отримували в чаті месенджера Telegram у вигляді тез. У них пояснювалося, в якому ключі треба залишати коментарі в соцмережах.
Наприклад, коли інтернет-боти працювали в інтересах Анатолія Гриценка і його партії, акцентувати треба було на військовому досвіді політика і його професіоналізмі. Водночас боти мали критикувати політичних суперників Гриценка - Ігоря Смєшка і Святослава Вакарчука. Загалом ботоферма написала як мінімум 24000 коментарів в інтересах "Громадянської позиції" та її лідера.
А вже 8 липня, за два тижні до парламентських виборів, ферма почала працювати в інтересах Святослава Вакарчука і його партії "Голос", яку боти атакували напередодні. Боти писали коментарі на підтримку політика, акцентуючи на молодих обличчях і незаплямованій репутації членів партії, і залишили в інтересах "Голосу" близько 6000 коментарів.
Журналісти під час розслідування поспілкувалися зі згаданими політиками про їхню причетність до роботи ботоферми. Гриценко назвав запитання журналістів "дилетантськими" і відмовився давати коментар. Святослав Вакарчук спростував причетність "Голосу" до послуг ботоферми і сказав, що навіть не знає, як ця технологія працює. Він припустив, що проти "Голосу" могли організувати провокацію треті сили.
"Перше: я вперше чую про те, що партія "Голос" могла мати якийсь стосунок до ботів чи ботоферми. Друге: я справді не знаю, що це таке, і як воно працює. Третє: офіційно вам заявляю, що партія "Голос" не санкціонувала, не санкціонує і не санкціонуватиме такі речі ніколи", - сказав Вакарчук.
За день до публікації фільму-розслідування кібербезпека Facebook заблокувала ботоферму, на якій працював журналіст.
Боятся зебобики! И правильно, когда будет путч, всех Зебилов на дыбу подымем!
Там зе-ботов СОТНИ!
У них Клоун ну такой хороший, такой замечательный, что даже cpeт - РАДУГОЙ!!!
Через пять минут чтения тех коментов реально начинает ТОШНИТЬ!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ,,ВОЗНЁСШИХСЯ" УРОДОВ НАРОД УКРАИНЫ ПОЛНЫЙ НОЛЬ, ТО ЧТО ВЫ ЕЩЁ ДЕЛАЕТЕ В УКРАИНЕ???? НЕМУЧТЕ СЕБЯ. ДРУГОГО НАРОДА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС МУДАКОВ НЕБУДЕТ. 😂😅😂
раскалывающая страну ненависть секты порохолюбов ко всему, что не ложится в их псевдопатриотическую картинку, к выбору большинства украинских граждан, является одной из угроз нацбезопасности...
Уж так как боты работали на слуг народа ни одно ольгино не сравнится.
Проблема з Порошенком не у тому, що він особисто якось гірший чи кращий як людина чи управлінець. Він якраз приблизно відповідає середнім показникам аморальності та самодурства, характерним для топ-українців.
Проблема з ним у тому, що він під себе зібрав усю можливу активну гидоту. В усіх сферах, оборонкою не обмежуючись. От, зокрема, у піарі та політ-технологіях.
Так і треба розуміти: режим Порошенка - це режим от таких ницих і обмежених.
Це унікальне явище порохоботів, насправді великою мірою добровільних - аби їх помічав Начальник - помічників режиму, до чого йшов, але, на щастя, не встиг дійти попередній Батя.
https://uainfo.org/blognews/1553371560-rezhim-porohobotiv-rezhim-pidlosti-y-brehni.html
вже стали з-за бариги-брехуна…
Скубемося… Волаємо… Й ногами
ніяк не відштовхнемося від дна…
Самі собі намріяли месію,
і зводимо цю мрію у святі…
Напевно, без ярма сумує шия…
І без царя нам тяжко у житті…
Чи нам вже повилазило, убогим?!
Чи ми усі так звикли до халяв,
що молимось на тих, хто біля Бога,
та біля Правди близько не стояв?!
Ще й мріємо війти у нову еру,
І хочемо припинення війни,
цілуючи у сраку мародерів,
й вручаючи злодюгам ордени?!
Втрачаємо й без того вік короткий,
щоби до влади повернувся псих…
Та радує - лиш 8 відсотків
нас усьго… Намаханих таких…
😁
😁
😁
😁
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
Але - Пінчуку не повірю ніколи.
Громче кричат держи вора, сами воры..
Уже столько ботов, сколько было, и посей день у сопливого не было, и нет не у кого...
Одни наклейки ********* на ихних вёдрах нерасстаможеных чего стоили..
Вот я заметил..
Чем оно безграмотнее и наглеее, чем оно беспренцпнее и жаднее, тем больше оно волает о свинофермах, в которой находится само..
Так что столько дерьме, сколько вылили боты Зе на Порошенко не лил не кто...
Вафлеры вы копеечные..
А я за Порошенко, и мне не стыдно..
Вчера было, про удаление из фейсбука всех страниц этой Прагматико
Кстати, заказчики там были ещё и "за Юлю".
Якщо перефразувати відоме прислів'я то голосніше за всіх "Лови бота!" галасує лише сам бот. 😃
https://www.youtube.com/watch?v=x8aqXlwIAxA