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Все про:Вакарчук (137) вибори (4509) Гриценко Анатолій (308) боти (6)

 В інтересах Вакарчука і Гриценка під час парламентських виборів працювала "ботоферма", - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Працівники київської ботоферми напередодні парламентських виборів писали тисячі проплачених коментарів в інтересах політика Анатолія Гриценка і його партії "Громадянська позиція", а також народного депутата Святослава Вакарчука та партії "Голос".

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні "Я - робот" - спільному проєкті Слідства.Інфо і Громадського, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст Василь Бідун півтора місяці працював під прикриттям на київській ботофермі, яка пов'язана з піар-агентством Pragmatico. Йому давали завдання писати коментарі на підтримку українських політиків, які балотувалися до Верховної Ради. Завдання співробітники ботоферми отримували в чаті месенджера Telegram у вигляді тез. У них пояснювалося, в якому ключі треба залишати коментарі в соцмережах.

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Наприклад, коли інтернет-боти працювали в інтересах Анатолія Гриценка і його партії, акцентувати треба було на військовому досвіді політика і його професіоналізмі. Водночас боти мали критикувати політичних суперників Гриценка - Ігоря Смєшка і Святослава Вакарчука. Загалом ботоферма написала як мінімум 24000 коментарів в інтересах "Громадянської позиції" та її лідера.

В інтересах Вакарчука і Гриценка під час парламентських виборів працювала ботоферма, - Слідство.Інфо 01

А вже 8 липня, за два тижні до парламентських виборів, ферма почала працювати в інтересах Святослава Вакарчука і його партії "Голос", яку боти атакували напередодні. Боти писали коментарі на підтримку політика, акцентуючи на молодих обличчях і незаплямованій репутації членів партії, і залишили в інтересах "Голосу" близько 6000 коментарів.

В інтересах Вакарчука і Гриценка під час парламентських виборів працювала ботоферма, - Слідство.Інфо 02

Журналісти під час розслідування поспілкувалися зі згаданими політиками про їхню причетність до роботи ботоферми. Гриценко назвав запитання журналістів "дилетантськими" і відмовився давати коментар. Святослав Вакарчук спростував причетність "Голосу" до послуг ботоферми і сказав, що навіть не знає, як ця технологія працює. Він припустив, що проти "Голосу" могли організувати провокацію треті сили.

"Перше: я вперше чую про те, що партія "Голос" могла мати якийсь стосунок до ботів чи ботоферми. Друге: я справді не знаю, що це таке, і як воно працює. Третє: офіційно вам заявляю, що партія "Голос" не санкціонувала, не санкціонує і не санкціонуватиме такі речі ніколи", - сказав Вакарчук.

За день до публікації фільму-розслідування кібербезпека Facebook заблокувала ботоферму, на якій працював журналіст.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149426
 
   
 Топ коментарі
 
Найбільшу ботоферму утримував і утримує сивочолий..
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О чем вы?! По сравнению со Свинофермой этих адептов Грыцька та Славка и под плинтусом не видно было
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На деньги, засвиняченные в Марынкын фонд
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***, через пять с половиной часов отдуплилась, ты не просто дура, ты дура с тормозом. В інтересах Вакарчука і Гриценка під час парламентських виборів працювала "ботоферма", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 1818
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Хватит гавкать из будки, охрипнешь ещё . Да ещё и с таким имечком - та ещё красавица)))
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Танька Жизть конечно гораздо привычнее кацапскоухим узкоговорящим.
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Я просто кайфую, когда Зеботы начинают дрожащими пальчиками строчить порочные комменты, если новость про Пороха!

Боятся зебобики! И правильно, когда будет путч, всех Зебилов на дыбу подымем!
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Када ************* пучить начнет просто атойти нада подальче шоп гамном не апдало. В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 3974 В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 9109 В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 9109
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Каким образом - они из рашкинских чигирей.
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Зайдите на Ютуб типа Зе!През, Зе!Страна, Зе!Канал -
Там зе-ботов СОТНИ!
У них Клоун ну такой хороший, такой замечательный, что даже cpeт - РАДУГОЙ!!!
Через пять минут чтения тех коментов реально начинает ТОШНИТЬ!

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а поутру после выборов все проснулись, шасть на цензор, а ничейных ботов то уже и нет. да были, но к утру они все самоликвидировались. и с того утра, цензор - территория свободная от ботов! ))
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Во тема благодатная. Ведь ботов у Порошенко и Зеленского нет. А на Цензоре и подавно. Нет, ну правда же. В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 5576
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Сам за Гриценка написал не одну тысячу комментариев, ботов ЗА не встречал, а вот против Гриценка полным полно было и остается сейчас!
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Гриценко, как политик- полный ноль. Смысл его обсуждать? Что Смешко, что "вечно второй"- люди даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня.
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полный ноль, это украинский народ, что и показали последние выборы, Гриценку как политику никто в подметки не годиться, я уже молчу про умственно-отсталых комментаторов!
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ТеБЕ ВМЕСТЕ С ГРИЦЕНКОЙ ПОРА ЛАПТИ СЕБЕ ПЛЕСТИ, И ТОПАЙТЕ НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ, МОЖНО СРАЗУ, ПОИЩИТЕ СЕБЕ ДРУГОЙ НАРОД. 😂😅😂
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ,,ВОЗНЁСШИХСЯ" УРОДОВ НАРОД УКРАИНЫ ПОЛНЫЙ НОЛЬ, ТО ЧТО ВЫ ЕЩЁ ДЕЛАЕТЕ В УКРАИНЕ???? НЕМУЧТЕ СЕБЯ. ДРУГОГО НАРОДА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС МУДАКОВ НЕБУДЕТ. 😂😅😂
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Мудак это ты, который ******* в Германию немцам задницы подтирать, по факту у тебя на Гриценка кроме твоей олигофрении ничего нет, народ тупой это факт, ты тому яркое доказательство, потому и пердак у тебя горит, АХАХАХАХХАХАХАХАХА, пиши еще))))
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ИСТЕРИКА ПОРОХОЛЮБОВ,
раскалывающая страну ненависть секты порохолюбов ко всему, что не ложится в их псевдопатриотическую картинку, к выбору большинства украинских граждан, является одной из угроз нацбезопасности...
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Порохоботня даже не вьезжает, что работает на Клована. Если бы она выздыхала, то возникла бы реальная оппозиция. Но с этими существами никто не хочет на одном гектаре...находиться
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Верно гутаришь , -выбор большинства украинских граждан, является одной из угроз нацбезопасности Украины ...Поэтому пощады не ждите , большинство сраное В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 1396 ..
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.Ну а чем бы ещё ответил - зебилоид обыкновенный . Никакого креатива , одна примитивщина . В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 4750 .
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Ой мля, ботоферма Вакарчука и Гриценка. В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 7404
Уж так как боты работали на слуг народа ни одно ольгино не сравнится.
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Режим порохоботів, режим підлості й брехні
Проблема з Порошенком не у тому, що він особисто якось гірший чи кращий як людина чи управлінець. Він якраз приблизно відповідає середнім показникам аморальності та самодурства, характерним для топ-українців.
Проблема з ним у тому, що він під себе зібрав усю можливу активну гидоту. В усіх сферах, оборонкою не обмежуючись. От, зокрема, у піарі та політ-технологіях.
Так і треба розуміти: режим Порошенка - це режим от таких ницих і обмежених.
Це унікальне явище порохоботів, насправді великою мірою добровільних - аби їх помічав Начальник - помічників режиму, до чого йшов, але, на щастя, не встиг дійти попередній Батя.
https://uainfo.org/blognews/1553371560-rezhim-porohobotiv-rezhim-pidlosti-y-brehni.html
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Один для одного ми майже ворогами
вже стали з-за бариги-брехуна…
Скубемося… Волаємо… Й ногами
ніяк не відштовхнемося від дна…
Самі собі намріяли месію,
і зводимо цю мрію у святі…
Напевно, без ярма сумує шия…
І без царя нам тяжко у житті…
Чи нам вже повилазило, убогим?!
Чи ми усі так звикли до халяв,
що молимось на тих, хто біля Бога,
та біля Правди близько не стояв?!
Ще й мріємо війти у нову еру,
І хочемо припинення війни,
цілуючи у сраку мародерів,
й вручаючи злодюгам ордени?!
Втрачаємо й без того вік короткий,
щоби до влади повернувся псих…
Та радує - лиш 8 відсотків
нас усьго… Намаханих таких…
😁
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Т.н. «ботофера(ы)»=>пропаганда........и это практикуются везде и всегда.........
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тут иван сулима один чего стоит. Спросите у него про ботов на цензоре ))))
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у Петіних холуїв вже діабет почався від протухлих рошенок )))
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С Петиной ботоферомой никто не сравнится, до сих пор не моут успокоится.
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🐕 казяться, щеплення треба робити...
😁
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Тоби вже ничого не допоможэ . От зебилизма прививок нет . .
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А кто собирался успокаиваться .? Шо за влажные фантазии , чувак .? В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 4796 .
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даже на бота откликаются, ничего человеческого.
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Что может быть человеческого к скоту В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6104 .. Со скотом - по скотски .! По другому никак .. В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 8379 .
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Може ця "пєтина ботоферма" існує тільки у твоїй хворій уяві, а Порошенка справжні люди підтримують? Хоч колись у твоїй довбешці виникала подібна думка?
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ППЦ. Вот как надо подавать данные и писать заголовки! В интересах Вакарчука и Гриценко. А у Зеленского и Порошенко, выходит, не было? А про кого ж тогда там в фильме. И "за жопу" - самые честные? Опа! А как мастерски поданы цифры на 22 минуте! Мол вот смотрите, больше всего бот-коментов было в постах Зеленского - 500 тыс, а вот у Порошенко 135 тыс. положительных... Мляяя... Главное, правильно расставить акценты. Хотя, если включить мозг хоть на минуту, то получится, что если "почти половина нейтральных и положительных" про Зе, то СВЫШЕ 250 тысяч - ПРОТИВ Зе. И кто же их писал? Хмммм.... И как удобно умолчать про общее количество постов про ПП. Я уж не говорю, что фразы "236 тыс. положительных и нейтральных" и "135 тыс. положительных и _общих_" не могут сравниваться, так как непонятно, во-первых, "общие" и "нейтральные" это одно и то же? Или это сравнение типа "Зеленский мне похер" и "Порошенко выступил на заседании Рады". Одно считаем нейтральным, другое общим. Так, господа журналисты? Я уж не говорю о том, что свалены в кучу позитивные и нейтральные, так что сравнить количество хвалебных уже невозможно. В общем, стандарты нашей журналистики радуют...
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￼Джон Смит
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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Единственное, о чем свидетельствует эта тема, так это о существовании ботофермы "Слідство.Інфо".
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зеленскому даже и надо иметь ботоферму, ведь коменты его "сторонников" пишут кремлеботы.
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Я чомусь Вакарчуку більше вірю, ніж Гриценку.
Але - Пінчуку не повірю ніколи.
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Але ні, вибач, неуважно вичитав, прочитав зразу, що віриш Вакарчуку, але не віриш Пінчуку ) Вибач, якщо шо, рекурсія, то не образливе слово)
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Правда??? https://newsroom.fb.com/news/2019/09/removing-coordinated-inauthentic-behavior-from-iraq-and-ukraine/
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А чого тут зебіли більш за всіх волають???! Гучніше за всіх - тримайте вора кричить сам вор. Подивіться, там вашим добряче прилетіло В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо". Вакарчук и Гриценко отрицают - Цензор.НЕТ 5872
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Не знаю, как за Голос, у Грицацуева кампания вообще не велась. Знаю непосредственно. Вот Зе и По боты не прекращают до сих пор, а усатый шмель зажал бабло, в том числе и на ботов, и на всю кампанию. Так шо журнашлюхи хай идут накуй с такими сенсациями.
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Соевый мародер дошел до того, что перед выборами массово начал нанимать ботов из **********, которые должны были писать в его поддержку посты, часто для конспирации прикрываясь ультра-патриотической риторикой, направленной против того же самого **********. Допустим, с этой публикой, как и с остальной порохосранью, все ясно, деньги не пахнут, но как при этом можно ощущать себя не свинорошеном, а порядочным человеком, совершенно не понятно. В интересах Вакарчука и Гриценко во время парламентских выборов работала "ботоферма", - "Слідство.Інфо". Вакарчук и Гриценко отрицают - Цензор.НЕТ 6400
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Ха-ха-ха...
Громче кричат держи вора, сами воры..

Уже столько ботов, сколько было, и посей день у сопливого не было, и нет не у кого...
Одни наклейки ********* на ихних вёдрах нерасстаможеных чего стоили..
Вот я заметил..
Чем оно безграмотнее и наглеее, чем оно беспренцпнее и жаднее, тем больше оно волает о свинофермах, в которой находится само..
Так что столько дерьме, сколько вылили боты Зе на Порошенко не лил не кто...
Вафлеры вы копеечные..

А я за Порошенко, и мне не стыдно..
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Тебе должно быть стыдно. Боты Пороха вчистую продули ботам Зе.
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Ага, так "продули", що в ботів Зє ще досі ануси палають 😁
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Ваш босс лишился всего. Сидит с парой родственников в Раде на весь мир обиженный.
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Можливо так, а можливо і не так. Питання спірне. Але чому ж тоді так палають в зебілів ануси ? Щось це дюже підозріло якщо не більше 😃
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Та що не зрозуміло? Вся "ботоферма", всі ці грицацуєви, вакарчуки, тянгнибики, однофамілець ЮВТ - пітух юрко з антинародного фронту і ще всяка різноманітна нечисть, всі вони дружно старались не допустити, відтягнути голоси виборців, щоб ЮВТ не пройшла в другий тур. Всі ці примітивні і продажні істоти вже втретє зробили своє - "АБИНЕЮЛЬКА". І "скоморох" теж був задіяний в цих цілях, от тільки хряк барижний тут прорахувався, люди так ненавиділи на той час "мародера", що дружною дебільною колоною повалили голосувати за "клоуна" - "АБИНЕЮЛЬКА"!
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Гавно "новость"!
Вчера было, про удаление из фейсбука всех страниц этой Прагматико
Кстати, заказчики там были ещё и "за Юлю".
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Можна сперечатися скільки завгодно, але досить поглянути на топ-коментарі , кількість та авторів лайків до них і питання хто саме з політиків користувався послугами ботоферм відпаде само по собі.
Якщо перефразувати відоме прислів'я то голосніше за всіх "Лови бота!" галасує лише сам бот. 😃
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Потомственные рабы поздравляют маму Зеленского. Осторожно, держите рядом с лицом подходящий пакет для рвоты!
https://www.youtube.com/watch?v=x8aqXlwIAxA
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Йо*аныйстыд. ЗЕро бежит хутинскими дорожками на шестой передаче.
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А что там с ботофермой криворогого малороста?
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При упоминании слова,,Порох,, серут безудержно
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Не знаю, як вони працювали на Вакарчука з Гриценко, - по стрічці в фейсбуці цього не було помітно. А ось, що була надвелика кількість тролів і спаму на користь "зеленої команди", - це точно.
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Я помню взляд победителя,у моих ,ранее мне казавшимися неглупыми друзей и родственников, намазавшими свои лбы ЗЕленкой. Вопрос-куда он делся? Вот прямо видна анальная боль,но признаться стыдно,что их поимели как лохов. Глазки отводят,мямлят что то несуразное. Потом злятся и срываются на последний "аргумент",,АВОТПОРОХ,,. Быстро обос*авшись сидят в гостях явно потеряв интерес к происходящему вокруг. Но я и не думаю забывать за кого они голосовали.
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