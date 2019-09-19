 В інтересах Вакарчука і Гриценка під час парламентських виборів працювала "ботоферма", - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні "Я - робот" - спільному проєкті Слідства.Інфо і Громадського, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст Василь Бідун півтора місяці працював під прикриттям на київській ботофермі, яка пов'язана з піар-агентством Pragmatico. Йому давали завдання писати коментарі на підтримку українських політиків, які балотувалися до Верховної Ради. Завдання співробітники ботоферми отримували в чаті месенджера Telegram у вигляді тез. У них пояснювалося, в якому ключі треба залишати коментарі в соцмережах.

Читайте також: Послуги інтернет-ботів можуть коштувати політикам від $2000 до $20 000 в місяць, - "Схеми"

Наприклад, коли інтернет-боти працювали в інтересах Анатолія Гриценка і його партії, акцентувати треба було на військовому досвіді політика і його професіоналізмі. Водночас боти мали критикувати політичних суперників Гриценка - Ігоря Смєшка і Святослава Вакарчука. Загалом ботоферма написала як мінімум 24000 коментарів в інтересах "Громадянської позиції" та її лідера.

А вже 8 липня, за два тижні до парламентських виборів, ферма почала працювати в інтересах Святослава Вакарчука і його партії "Голос", яку боти атакували напередодні. Боти писали коментарі на підтримку політика, акцентуючи на молодих обличчях і незаплямованій репутації членів партії, і залишили в інтересах "Голосу" близько 6000 коментарів.

Журналісти під час розслідування поспілкувалися зі згаданими політиками про їхню причетність до роботи ботоферми. Гриценко назвав запитання журналістів "дилетантськими" і відмовився давати коментар. Святослав Вакарчук спростував причетність "Голосу" до послуг ботоферми і сказав, що навіть не знає, як ця технологія працює. Він припустив, що проти "Голосу" могли організувати провокацію треті сили.

"Перше: я вперше чую про те, що партія "Голос" могла мати якийсь стосунок до ботів чи ботоферми. Друге: я справді не знаю, що це таке, і як воно працює. Третє: офіційно вам заявляю, що партія "Голос" не санкціонувала, не санкціонує і не санкціонуватиме такі речі ніколи", - сказав Вакарчук.

За день до публікації фільму-розслідування кібербезпека Facebook заблокувала ботоферму, на якій працював журналіст.