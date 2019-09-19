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Все про:Аваков (1245) міст (293) поруки (7) Олексій Белько (1)

 "Приєднуйтеся і допомагайте!" - Аваков показав допит Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, і заявив про бажання взяти його на поруки. ВIДЕО

Ексстарший сержант Олексій Белько, який погрожував підірвати міст у Києві, перебував під дією наркотиків.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Це правда .. кожна людина має нести відповідальність за свої вчинки. Затриманий вчора на мосту в Києві "мінер" ексстарший сержант Олексій Белько вчинив по-дурному, перебуваючи під дією наркотиків .. Правда і це .. Але, послухавши і зрозумівши його історію, хочу сказати - це і наша з вами відповідальність теж ... Хочу, що б з'явився шанс у цієї людини! Шанс почати заново і "жити нормальним життям", як він каже .. Звернуся до суду з клопотання про мінімальне покарання для Белька. Про взяття на поруки сержанта. Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново. Клопотання буде подано від мене особисто - міністра внутрішніх справ і командира спецпідрозділу КОРД, і хлопців, які проводили вчорашнє затримання. Ми так вирішили!" - написав Аваков, опублікувавши відео допиту Белька.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затриманий Белько не мав наміру підривати міст: він хотів лише привернути увагу, - міністерка у справах ветеранів Коляда

"Приєднуйтеся і допомагайте!" - закликав міністр.

Приєднуйтеся і допомагайте! - Аваков показав допит Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, і заявив про бажання взяти його на поруки 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відео затримання мінера моста Метро бійцями КОРД. ВIДЕО

Через кілька годин зловмисник здався поліції.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149399
 
   
 Топ коментарі
 
Авакян кришує наркоту.
Тобто це відбулось і через нього теж.
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Суд відпустив екс-"регіонала" Єфремова з-під домашнього арешту. Хто наступний, офіс-прокурори?
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Человека, выдвинувшего требование прекратить капитуляцию Украины делают наркоманом. Все в духе раша-тв.
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Обычный синяк от которых на передовой да и в армии вцелом одни пробемы. А то тут вчера на меня накинулись, что у чела высокие чууувства о Родине, увидел что сливают странууууу и все такое... Там по моему с головкой тоже мама с папой не доработали....
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Откеуда инфа. шо он был на передовой. Большая часть атошников вообще никогда на передке не была
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Я не утверждалю, что он там был. Просто вчера тут на цензоре писали. Я и написал, что синька у него случилась. Так на меня как накинулись, что мол бойца защитника Родины оскорбил.
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не синяк, а наркоман. он на видео говорит что 6 суток налбуфеном гасился перед этим, и ранее судим за наркоту
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"заявил о желании взять его на поруки" - при одном условии, жить он будет у тебя дома и не должен нуждаться ни в чем, ни в наркотиках, ни в взрывчатке.
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Людям после войны, после демделя, обязательно нужна помощь, нужны братства....
Если бывшие военные объединятся для этого, если гос-во возьмет на себя затраты, плюс получение грантов от международных организаций - этих ребят можно будет вернуть!!!
Это очень важно!...
Наши ребята, это не свинособаки, приползшие в чужую страну убивать и не наши полицаи, мечтавшие убивать детей биндёровцев (о чем они постоянно заявляли!!!!)...
Наши ребята, ВЫНУЖДЕНЫ защищать свои семьи, свою Родину на войне!...
Правда как ни жаль, на зебилов особой надежды нет - они скорее будут помогать вернуть к жизни убийц/грабителей/насильников "с той стороны"!.... "Приєднуйтеся і допомагайте!" - Аваков показав допит Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, і заявив про бажання взяти його на поруки - Цензор.НЕТ 2259
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Сделай одолжение, брось лопату дерьма в сторону пети, который за 5 лет не удосужился организовать нормальную соц адаптацию ветеранов. Скромно о нем умолчал, петинец.
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Вчера в такой визг был из петиного стойла,что вот вот начнется путч,350000штыков уже под Киевом,а оказалось чувак под наркотой решил себе жизнь усложнить.Давайте и дальше войте путчисты)))
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Совершенно правильно .Есть друзья бывшие АТО-шники .Им реально трудно .После светлого порыва впрячься своей судьбой за что-то хорошее в этой жизни и многогодового выброса адреналина они возвращаются не совсем туда за что впрягались своим пониманием добра и зла Им в основном не проводят психологическую реабилитацию .На работу их не берут .Бояться ..Это страшная правда . СБ фирм пробивает за несколько часов , кто и как жил, сидел или служил .Это большой грех так относиться к этим людям .Говорю сухо ,,к этим людям ,, без пафосных высеров про героев и хочу вбить кол под дых тем кто так кричал пять лет и ни чего ни сделал ...
Ты должен жить.
Ты должен жить ,назло врагам живи.
С момента первой демобилизации ,
С начала АТО и стагнации
Простых людей ликвидации ,
Каждый день суицид совершает
Бывший военный нашей нации ,
Пока мы все в прострации
Лучшие не могут пережить
Без нас этой жизни иллюстрации
Героям тяжело унять собой
Взгляд ангела земли порочный
Ведь на глубине людских страстей
Первичных и тайных зарождений
Такие не видят светлых порождений
Изменений и ваших подлых соглашений
Ведь добрыми делами без сомнений
Дорога в Ад толкает без сожалений
Без личных изменений творящих
Злых людей , их ложных устремлений
Ведь чувства наши в сознании пришельцев.
И в этом и есть Бог в Днепре незваный
Где инопланетный разум не рад был нам
Ведь тут на Окраине - в ментале зарождений
И справедливости созданий воплощений
Они решить не могут , но ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ .
Ты должен жить - для мира ты отрада
Ради себя , ради родных ведь ты надежда
Для нас , для всех ушедших ведь ты монада
Всей жизни их ты смысл , ты награда.
Ты должен жить , ради родных и близких
И тебе помогут люди , ведь ты герой из близких.
И не надо судьбу топить , ради врагов ментальных
И если нету у тебя родных , роднее всех ты из живых
Ты будь для нас Добра посланник и для них
Пожалуйста живи , ведь ты надежда , соль земли
И без тебя наш мир умрет , ты Мефистофель совести Земли .
И если хотя бы двое - девушка и друг тебя нашли
Я прошу тебя живи и все пройдет , ведь испытания уже ушли
Ты должен жить - для мира и страны ты награда
Ты должен жить , ради родных и близких
Для всех детей надежда и оптимизма ты услада
И если нету у тебя родных , герой ты из живых.
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Нарком заплетающимся языком рассказывает, как возил наркотики продавцу, но не довез и у него не хватило денег расплатиться. Потом жалуется как его все кидают и отказывают ему в долг в магазинах, на СТО и даже в банкоматах. А наркотики принимает последние шесть дней чтобы не заснуть за рулём и никого не сбить. И с гордостью сообщает, что сегодня с утра собрался ехать подписывать контракт с ВСУ. Жалко, что он не читает конспирологические версии на Цензоре. Но этого и не нужно, он сам рассказывает следователю о голосах, которые звучат в его голове.
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Еще одно подтверждение, что это все инсценировка Авакова!

Зебобики, как вам шоу с террористом? Можете облизать Клоуна и Авакяна - они спасли вас от Террориста!!!!
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Жив, здоров и невредим
Мальчик Вася Бородин.

Дядя Степа в этот раз
Утопающего спас.

За поступок благородный
Все его благодарят.
- Попросите что угодно,-
Дяде Степе говорят.

- Мне не нужно ничего -
Я задаром спас его!
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Так если сам презик кокаинист, то радовому гражданину тоже не стыдно ширнуться...
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И шо теперь? Поцелуйте его в попку, сердобольные. По факту обдолбаный чувак переполошил весь город, нанёс материальный ущерб на сотни тысяч, и моральный. Было перекрыто движение улиц, мост, задействованы силовики, взрывотехники, тяжёлая военная техника.... А эта мразь видите ли "не имела намерения взрывать"?!?!!!! Та хрен его знает что он имел или не имел!!! В США из него решето бы сделали на раз. А тут панькаются, ещё и оправдать пытаются. Пусть заплатит штраф, возместит материальный ущерб и посидит на нарах лет десять, чтобы другим херроям урок был.
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Типа понять и простить? Домой его к себе пусть заберёт, этот "подарочек".
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Постановка. Вся история - постановка. Циркачи это умеют.
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Що тут сказати... Можна поступити по закону, а можна правильно...
Аваков поступив правильно.
В тюрму необхідно садити злочинців, а хворих, необхідно лікувати...
І саме це є правосуддя і правосвідомість...
Таки люди міняються... Скажу більше потрібно об'єднуватись задля вищої цілі...
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У нас многие преступники внезапно становятся "больными" в суде...
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как раз в данном тоже. чувак уже ранее судим за наркоту. хотел бы лечиться, раньше думал бы
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Аваков, ты не юли, - что там с поджогом? Твой дружок дядя Беня уже допрошен?!
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Совсем е*нулись? Мать Терезы сраные.
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если ты под наркотиками, то все что делаешь - это хорошо (мудрость министра МВД), наркоманам на заметку. Авакав затеял спектакль, для чего будет понятно позже, может чтобы снять запрет на канабис (марихуанну). Только вот при курении, все лечебные свойства в ней выгорают (разрушаются), и в организм попадают только галюциногенные вещества.
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Западные партнеры ждут результатов поджога дома Гонтаревой. Но своего подельника по ЗАО "Президент Зеленский" Аваков сдать не может, поэтому придумал дерзкий спектакль в голливудском стиле с С4, БТР-ами и любовной историей.
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На жаль,лише шоу Авакяна.На жаль.
Иван Лютый з Ivan Luti II.
Посмотрел видео задержания минера.

Признаюсь, мое мнение изменилось.
Съемка с разных ракурсов, монтаж видео говорят о том, что картинка готовилась для нарида.

Очень постановочное видео.
Он был похож на неадекватного: то, как откинул карабин и затем перешагнул через него, чуть не наступив, как вылезал из машины ... и звездочкой на асфальт лег профессионально.
Также стоит отметить одежду, как у боевика, будто кто-то специально подобрал ему образ. И флаг. Одновременная дискредитация ветеранов и символа Украины.
Вывод:
оказалось что на данный момент единственная сила, которая выступает против капитуляции, замаскированной под какую-то формулу Штангенциркуля, есть проукраинские военные. Поэтому зеленое дерьмо с особым цинизмом начало дискредитацию и маргинализацию военных, потому что это единственный общий враг.
Цель:
1. Использовать нас в темную.
2. Закрутить гайки тем кто против при..здента.
3. Дискредитация ветеранов.
4. Предоставление дополнительных полномочий мусорам.
Сценарий отработан северо-восточным соседом - "борьба с терроризмом". Превентивные меры против бунтов!
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Свиноботы начали лепить из этого "сержанта Билко" суперпатриота,что "против капитуляции",а оно во как,клоун и наркоман..."Приєднуйтеся і допомагайте!" - Аваков показав допит Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, і заявив про бажання взяти його на поруки - Цензор.НЕТ 483
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Не гілка,а шабаш підоруснявої наволочі під VPN.Собаков тільки зібрався зробити правильний вчинок,а вже скільки суки насмерділи.
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Если преступление совершил террорист, будучи в состоянии наркотической неадекватности, то это не только его не оправдывает, а ещё и усугубляет его вину.
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Обязательно надо превратить все в фарс. Даже теракт.
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Хто дав пацану карабін? Відзнаку поліціанерам.
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В стране рекламу наркоты уже на лавочках расклеивают,
а скоты, которые это крышуют, нам все впаривают про патриотов-наркоманов.
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Бред какой то .... жители Киева потеряли 1 500 000 часов.
Почему то сочувствия и помощь от рейдерских атак у Авакова мало кто получил.
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Краще б Аваков відсидів термін замість Белько.Тоді б було заліковано
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