 "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - міністри уряду Туркменістану стоячи конспектують вірші про алабая, які читає президент Бердимухамедов. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хроніки Туркменістану, Бердимухамедов також прочитав вірші про цю породу собак. Міністри під час читання ретельно конспектували твір авторства туркменського президента.

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