 "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - міністри уряду Туркменістану стоячи конспектують вірші про алабая, які читає президент Бердимухамедов. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хроніки Туркменістану, Бердимухамедов також прочитав вірші про цю породу собак. Міністри під час читання ретельно конспектували твір авторства туркменського президента.
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Президенту Туркменістану Бердимухамедову вручили золотий гриф для штанги під бурхливі оплески членів уряду. ВIДЕО
Президент Туркменістану Бердимухамедов заспівав про улюбленого коня: "Ти - предків велика віра, могутня сила прикладу". ВIДЕО
Діти читали вірші Шевченка на площі столиці Чехії. ВIДЕО
"Слава і почесті покровителю! Ми молимося про ваше здоров'я!" - народна рада Туркменістану підтримала рішення Бердимухамедова скасувати безкоштовний газ, світло, воду і сіль. ВIДЕО
"Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли!", - Яніна Соколова читає вірші біля поїзда "Київ-Москва" в рамках проекту "Шевченко на кожен день". ВIДЕО
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У нас теперь есть вовородица мама Римма.
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ПЦ какой...
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Ніхто Петрович
Расстрелять! Из говномета!!
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19.09.2019 18:33
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ggl chrm
Мать Зеленского рыдает от зависти.
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19.09.2019 16:47
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Александр Ямбулатов
сильно напоминает ссср,на любую чепуху ладушки в деле
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19.09.2019 17:06
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Павел b9a7a5f3
Сразу вспоминается известное высказывание министра иностранных дел одной страны... Не скажу какой
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19.09.2019 17:13
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Беларус3000
Ну вот теперь в Туркменистане прямо один в один как в Украине стало...
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19.09.2019 17:31
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Ab Cd 968d0af3
Та нормально. В більшості людських соціумів начальникові заглядають в очі і лижуть дупу. Десь більш відверто, десь менше. Поки є начальники і залежні підлеглі, так воно і буде. Ну, а тут просто апофеоз апогея, доведений до абсурда. Ну, на один раз ))
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19.09.2019 17:36
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Ab Cd 968d0af3
А шо, передвиборчий спіч Зєліка про фопи не доставив? Тоже годний контент.
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19.09.2019 17:39
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Сергей Глушко
Они нас жизни не учат - и нам нечего к ним со своим уставом лезть.
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19.09.2019 17:39
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Romeo Ua
ржунимагу
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19.09.2019 17:40
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Игорь Петрович 38a0911a
зато у них по 100 л бензина в месяц на каждого бесплатно
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19.09.2019 17:44
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NonCFist
Оруэлловщина. Господи, человечество безумно!
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19.09.2019 18:29
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Игорь Хирскл
Единственное,что есть хорошего там,так это ,алабаи )) Правда,хорошая порода. У меня кавказцы всегда были. Но это родственники.
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19.09.2019 18:18
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