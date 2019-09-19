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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Туркменістан (17) Туркменбаші (8) Бердимухамедов (9)

 "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - міністри уряду Туркменістану стоячи конспектують вірші про алабая, які читає президент Бердимухамедов. ВIДЕО

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов повідомив міністрам на засіданні уряду про те, що завершив роботу над ще однією своєю книгою, присвяченій алабаю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хроніки Туркменістану, Бердимухамедов також прочитав вірші про цю породу собак. Міністри під час читання ретельно конспектували твір авторства туркменського президента.

Дивіться також: Президент Туркменістану Бердимухамедов заспівав про улюбленого коня: "Ти - предків велика віра, могутня сила прикладу". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149395
 
   
 Топ коментарі
 
У нас теперь есть вовородица мама Римма.
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сильно напоминает ссср,на любую чепуху ладушки в деле
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Сразу вспоминается известное высказывание министра иностранных дел одной страны... Не скажу какой
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Ну вот теперь в Туркменистане прямо один в один как в Украине стало...
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Та нормально. В більшості людських соціумів начальникові заглядають в очі і лижуть дупу. Десь більш відверто, десь менше. Поки є начальники і залежні підлеглі, так воно і буде. Ну, а тут просто апофеоз апогея, доведений до абсурда. Ну, на один раз ))
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А шо, передвиборчий спіч Зєліка про фопи не доставив? Тоже годний контент.
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Они нас жизни не учат - и нам нечего к ним со своим уставом лезть.
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зато у них по 100 л бензина в месяц на каждого бесплатно
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Оруэлловщина. Господи, человечество безумно!
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Единственное,что есть хорошего там,так это ,алабаи )) Правда,хорошая порода. У меня кавказцы всегда были. Но это родственники.
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